США працюють над розблокуванням $50 млрд позики Україні коштом активів РФ до кінця року, - Брінк
Сполучені Штати працюють над розблокуванням позики для України на суму 50 мільярдів євро коштом доходів від заморожених суверенних російських активів.
Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомила посол США Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.
На її думку, це вдасться зробити в співпраці з партнерами до кінця 2024 року.
Ми працюємо над розблокуванням $50 млрд позики для України, що базується на російських суверенних активах. Ми віримо, що це можна зробити в співпраці з європейцями та іншими партнерами до кінця року", - наголосила вона.
Брінк зауважила, що у разі досягнення успіху – "це відкриє значну суму коштів".
Дипломатка зазначила, що майбутнє фінансування вимагатиме певних кроків, особливо з огляду на майбутні вибори в США, і це рішення ще належить ухвалити.
"Але можу сказати, що я не бачу зменшення сильної двопартійної підтримки України", - пояснила Брінк та додала, що це стосується обох палат Конгресу, а також широкої підтримки серед громадськості.
Що передувало?
Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів коштом використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.
Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.
При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".
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Треба, щоб Іран,Китай та північна Корея повчилися у них працювати. а то якісь нерішучі, мляві.
Просто запам"ятай такий класний вислів
Хто ХОЧЕ - шукає можливість. Хто не хоче - шукає ПРИЧИНУ.
Аби вони хотіли розблокувати ті гроші, вже давно розблокували. а так тягнуть один одного за ***.
па-раша отримує швидко й чітко зброю від своїх іранів та китаїв. Моментально. А тут теляться, *******.
Соррі за такі негарні слова. Але *******!
Колись же роззброїли Україну, а наразі роблять вигляд, що вони ні при чому.
Не сердіться, я справді агресивна особа.
Коли виходжу з дому, мене рідні просять не лаятися й не битися з кацапами. 🤣
викличте орбана у вашингтон.
видайте папаху, пару разів, але не сильно.
і всі питання закриті.
Це коли Україна отримає кредит, а погашати його будуть кошти російських активів?
Чи коли Європа дасть Україні в борг кошти від російських активів, а погашати їх буде Україна?