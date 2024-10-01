США працюють над розблокуванням $50 млрд позики Україні коштом активів РФ до кінця року, - Брінк

Сполучені Штати працюють над розблокуванням позики для України на суму 50 мільярдів євро коштом доходів від заморожених суверенних російських активів.

Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомила посол США Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

На її думку, це вдасться зробити в співпраці з партнерами до кінця 2024 року.

Ми працюємо над розблокуванням $50 млрд позики для України, що базується на російських суверенних активах. Ми віримо, що це можна зробити в співпраці з європейцями та іншими партнерами до кінця року", - наголосила вона.

Брінк зауважила, що у разі досягнення успіху – "це відкриє значну суму коштів".

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Дипломатка зазначила, що майбутнє фінансування вимагатиме певних кроків, особливо з огляду на майбутні вибори в США, і це рішення ще належить ухвалити.

"Але можу сказати, що я не бачу зменшення сильної двопартійної підтримки України", - пояснила Брінк та додала, що це стосується обох палат Конгресу, а також широкої підтримки серед громадськості.

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Що передувало?

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів коштом використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".

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