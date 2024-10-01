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США працюють над розблокуванням $50 млрд позики Україні коштом активів РФ до кінця року, - Брінк

Брінк: Працюємо над розблокуванням $50 млрд позики Україні за рахунок росактивів до кінця року

Сполучені Штати працюють над розблокуванням позики для України на суму 50 мільярдів євро коштом доходів від заморожених суверенних російських активів.

Про це в інтервʼю Forbes Ukraine повідомила посол США Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

На її думку, це вдасться зробити в співпраці з партнерами до кінця 2024 року.

Ми працюємо над розблокуванням $50 млрд позики для України, що базується на російських суверенних активах. Ми віримо, що це можна зробити в співпраці з європейцями та іншими партнерами до кінця року", - наголосила вона.

Брінк зауважила, що у разі досягнення успіху – "це відкриє значну суму коштів".

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Дипломатка зазначила, що майбутнє фінансування вимагатиме певних кроків, особливо з огляду на майбутні вибори в США, і це рішення ще належить ухвалити.

"Але можу сказати, що я не бачу зменшення сильної двопартійної підтримки України", - пояснила Брінк та додала, що це стосується обох палат Конгресу, а також широкої підтримки серед громадськості.

Читайте також: У Єврокомісії пояснили шлях до кредиту для України на $50 мільярдів. Ускладнити його може Угорщина 

Що передувало?

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів коштом використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".

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Автор: 

США (23119) допомога і підтримка (1164) Брінк Бріджит (234) заморожені активи (568)


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Топ коментарі
+4
Якщо пишуть ,що А чи Б працюють над "розблокуванням коштів", " поставках озброєння", "пакетом санкцій", то це лише лапша на вуха. Тактика Заходу проста і зрозуміла: ослаблення росії коштом України. Україні будуть давати рівно стільки, щоб росія весь час мала надію нас перемогти. Припинить війну дуже просто- потрібно дать нам необхідне озброєння щоб законсервувати лінію фронту та закрити небо. Це може бути лише оборонне озброєння і ніяких ліній тут Захід не перетинає. Чим довше росія буде топтатися на місці-тим скоріш та війна закнчиться. А поки вони просуваються хоть на 100 м. за тиждень вони будуть гнати своє м,ясо. А воно буде йти, гинути і знову йти. Але Захід цього ніколи не зробить. Як не парадоксально а якраз Заходу така війна , коли росія з великими втратами йде вперед, і потрібна. Жертви України тут в розрхунок не беруться. Точно така сама ситуація була в Афганістані.
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01.10.2024 13:26
+2
отак--впертими руками и ногами--їх і вздрючать,)
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01.10.2024 12:57
+1
Так угорці вперлись руками и ногами -- хочуть дотаціи від ЄС на 5 млд
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01.10.2024 12:52
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Так угорці вперлись руками и ногами -- хочуть дотаціи від ЄС на 5 млд
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01.10.2024 12:52 Відповісти
отак--впертими руками и ногами--їх і вздрючать,)
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01.10.2024 12:57 Відповісти
Третій рік обіцяють, обіцяють... А скільки ще будуть обіцяти.
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01.10.2024 13:20 Відповісти
Цікаво, а як вони працюють? Розблоковують - кОцають бетонну стіну? Добрі кувалди взяли?
Треба, щоб Іран,Китай та північна Корея повчилися у них працювати. а то якісь нерішучі, мляві.
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01.10.2024 13:00 Відповісти
Ви вибачите маєте уявлення, поняття про що пишете??. Або це дія, асоціюється у вас, зі зняттям готівки в банкоматі?, навіщо ви несете ось цю усю маячню?(
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01.10.2024 13:16 Відповісти
Огидно, коли зашорений тупак намагається мені щось пояснювати. Розумієш - огидно? Мене скоро знудить від кількості динєголових.
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01.10.2024 13:27 Відповісти
а мені Огидно, від тебе тупінь!, образа, це твій пріоретет кацап? ти несеш якусь нісенітницю!(, тупиш!, і намагаєшся когось, у чомусь звинуватити?? - Іди на ***! так зрозуміліше??(
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01.10.2024 14:05 Відповісти
Ні, це не мій пріоритет. І я не кацап. Ти не зобиджайся.
Просто запам"ятай такий класний вислів
Хто ХОЧЕ - шукає можливість. Хто не хоче - шукає ПРИЧИНУ.
Аби вони хотіли розблокувати ті гроші, вже давно розблокували. а так тягнуть один одного за ***.
па-раша отримує швидко й чітко зброю від своїх іранів та китаїв. Моментально. А тут теляться, *******.
Соррі за такі негарні слова. Але *******!
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01.10.2024 14:14 Відповісти
і Ти не зобиджайся), але вилучення цих коштів, має бути законним, але це - час. па-раша отримує швидко й чітко зброю від своїх іранів та китаїв. Моментально. А тут теляться, *******. --- тому що оркам ***** на закони. Штатам ні. і мене вибач,),
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01.10.2024 14:20 Відповісти
Ти плохой мальчік. Ти на дєффочку ругаєсся. Я абідєлась. 😤
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01.10.2024 14:15 Відповісти
Вибачте Пані!,),від щирого серця прошу,)
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01.10.2024 14:21 Відповісти
Та ні, то я перша почала видєлуваться. Просто всі ці історії вже задовбали. Україна могла б давно дати раші пенделя, аби "партньори" телилися швидше й надавали те, що треба.
Колись же роззброїли Україну, а наразі роблять вигляд, що вони ні при чому.
Не сердіться, я справді агресивна особа.
Коли виходжу з дому, мене рідні просять не лаятися й не битися з кацапами. 🤣
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01.10.2024 14:25 Відповісти
звичайно ж, Слухайте рідних, ви ж Дівчинка,), АЛЕ Ви Українка! і Вам вирішувати, як поводитися!,),
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01.10.2024 14:32 Відповісти
смішно.
викличте орбана у вашингтон.
видайте папаху, пару разів, але не сильно.
і всі питання закриті.
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01.10.2024 13:01 Відповісти
А що конкретно означає "позика коштом російських активів"?
Це коли Україна отримає кредит, а погашати його будуть кошти російських активів?
Чи коли Європа дасть Україні в борг кошти від російських активів, а погашати їх буде Україна?
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01.10.2024 13:24 Відповісти
Якщо пишуть ,що А чи Б працюють над "розблокуванням коштів", " поставках озброєння", "пакетом санкцій", то це лише лапша на вуха. Тактика Заходу проста і зрозуміла: ослаблення росії коштом України. Україні будуть давати рівно стільки, щоб росія весь час мала надію нас перемогти. Припинить війну дуже просто- потрібно дать нам необхідне озброєння щоб законсервувати лінію фронту та закрити небо. Це може бути лише оборонне озброєння і ніяких ліній тут Захід не перетинає. Чим довше росія буде топтатися на місці-тим скоріш та війна закнчиться. А поки вони просуваються хоть на 100 м. за тиждень вони будуть гнати своє м,ясо. А воно буде йти, гинути і знову йти. Але Захід цього ніколи не зробить. Як не парадоксально а якраз Заходу така війна , коли росія з великими втратами йде вперед, і потрібна. Жертви України тут в розрхунок не беруться. Точно така сама ситуація була в Афганістані.
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01.10.2024 13:26 Відповісти
 
 