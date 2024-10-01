США уклали контракт з корпорацією Boeing на виробництво бомб малого діаметра, зокрема для поставок Україні, Японії та Болгарії, - Пентагон
Міністерство оборони США виділило компанії Boeing 6,9 млрд доларів на виробництво малокаліберних бомб. Озброєння відправлятимуть і в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.
Згідно з документом, майже сім мільярдів доларів виділили на виробництво авіабомб малого калібру для Болгарії, України та Японії.
"Роботи за контрактом планується завершити до 31 грудня 2035 року", - повідомили в Пентагоні.
Крім того, Міноборони підписало контракт із оборонно-промисловою корпорацією Lockheed Martin на суму 2,1 млрд доларів на виробництво призначених для запуску з підводних човнів міжконтинентальних балістичних ракет Trident II D5 із новими ядерними боєголовками.
Міністерство оборони США 26 вересня повідомило, що від початку президентського терміну Джо Байдена Штати направили Україні військову допомогу на суму понад 59,3 млрд доларів, зокрема 58,7 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зєлю геть. Вибори. Негайно
Нужны истребители и ДРЛО для завоевания превосходства, а потом уже "вумные" бомбы. У нас своих со времен СССР некуда девать, потому что шо кацапы не позволяют бомбить их окопы безнаказанно.
1. У США немає авіабомб. Вони всі були утилізовані у 80-х - 90-х роках, як застарілий і безперспективний вид озброєнь. Тобто швидке і масове виробництво за допомогою установки «модуля корекції польоту» неможливе.
2. Перше застосування УАБ зафіксовано в березні 2023 р., тобто США знадобилося «всього» 1,5 року для розуміння того, що робити.
3. Термін реалізації контракту свідчить про те, що напружуватися ніхто не збирається.
4. Замовлення авіабомб МАЛОГО калібру свідчить про те, що США, як і раніше, намагаються «мінімізувати ущерб», а не «максимально знищувати сили противника».