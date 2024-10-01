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США уклали контракт з корпорацією Boeing на виробництво бомб малого діаметра, зокрема для поставок Україні, Японії та Болгарії, - Пентагон

Бомба малого диаметру

Міністерство оборони США виділило компанії Boeing 6,9 млрд доларів на виробництво малокаліберних бомб. Озброєння відправлятимуть і в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Згідно з документом, майже сім мільярдів доларів виділили на виробництво авіабомб малого калібру для Болгарії, України та Японії.

"Роботи за контрактом планується завершити до 31 грудня 2035 року", - повідомили в Пентагоні.

Крім того, Міноборони підписало контракт із оборонно-промисловою корпорацією Lockheed Martin на суму 2,1 млрд доларів на виробництво призначених для запуску з підводних човнів міжконтинентальних балістичних ракет Trident II D5 із новими ядерними боєголовками.

Міністерство оборони США 26 вересня повідомило, що від початку президентського терміну Джо Байдена Штати направили Україні військову допомогу на суму понад 59,3 млрд доларів, зокрема 58,7 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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Автор: 

бомба (236) зброя (7478) Пентагон (1432) США (23085)


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Зєля, як зазвичай, виробництво власної зброї саботує.

Зєлю геть. Вибори. Негайно
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01.10.2024 06:55 Відповісти
Малого калібру до 2035 р., піз ...дєць,це майже зовсім скоро !
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01.10.2024 06:55 Відповісти
А далі до 2050 якраз може до тонних бомю дійдуть.
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01.10.2024 07:27 Відповісти
Нет превосходства в воздуха, поэтому эти бомбы - презерватив на кактус!
Нужны истребители и ДРЛО для завоевания превосходства, а потом уже "вумные" бомбы. У нас своих со времен СССР некуда девать, потому что шо кацапы не позволяют бомбить их окопы безнаказанно.
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01.10.2024 09:46 Відповісти
Про що ця новина?
1. У США немає авіабомб. Вони всі були утилізовані у 80-х - 90-х роках, як застарілий і безперспективний вид озброєнь. Тобто швидке і масове виробництво за допомогою установки «модуля корекції польоту» неможливе.
2. Перше застосування УАБ зафіксовано в березні 2023 р., тобто США знадобилося «всього» 1,5 року для розуміння того, що робити.
3. Термін реалізації контракту свідчить про те, що напружуватися ніхто не збирається.
4. Замовлення авіабомб МАЛОГО калібру свідчить про те, що США, як і раніше, намагаються «мінімізувати ущерб», а не «максимально знищувати сили противника».
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01.10.2024 10:11 Відповісти
 
 