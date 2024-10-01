США заключили контракт с корпорацией Boeing на производство бомб малого диаметра, в том числе для поставок Украине, Японии и Болгарии, - Пентагон

Министерство обороны США выделило компании Boeing 6,9 млрд долларов на производство малокалиберных бомб. Вооружение будут отправлять и в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Министерства обороны США.

Согласно документу, почти семь миллиардов долларов выделили на производство авиабомб малого калибра для Болгарии, Украины и Японии.

"Работы по контракту планируется завершить до 31 декабря 2035 года", - сообщили в Пентагоне.

Кроме того, Минобороны подписало контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму 2,1 млрд долларов на производство предназначенных для запуска с подводных лодок межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками.

Министерство обороны США 26 сентября сообщило, что с начала президентского срока Джо Байдена Штаты направили Украине военную помощь на сумму более 59,3 млрд долларов, в том числе 58,7 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

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