США заключили контракт с корпорацией Boeing на производство бомб малого диаметра, в том числе для поставок Украине, Японии и Болгарии, - Пентагон
Министерство обороны США выделило компании Boeing 6,9 млрд долларов на производство малокалиберных бомб. Вооружение будут отправлять и в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Министерства обороны США.
Согласно документу, почти семь миллиардов долларов выделили на производство авиабомб малого калибра для Болгарии, Украины и Японии.
"Работы по контракту планируется завершить до 31 декабря 2035 года", - сообщили в Пентагоне.
Кроме того, Минобороны подписало контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму 2,1 млрд долларов на производство предназначенных для запуска с подводных лодок межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками.
Министерство обороны США 26 сентября сообщило, что с начала президентского срока Джо Байдена Штаты направили Украине военную помощь на сумму более 59,3 млрд долларов, в том числе 58,7 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
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Зєлю геть. Вибори. Негайно
Нужны истребители и ДРЛО для завоевания превосходства, а потом уже "вумные" бомбы. У нас своих со времен СССР некуда девать, потому что шо кацапы не позволяют бомбить их окопы безнаказанно.
1. У США немає авіабомб. Вони всі були утилізовані у 80-х - 90-х роках, як застарілий і безперспективний вид озброєнь. Тобто швидке і масове виробництво за допомогою установки «модуля корекції польоту» неможливе.
2. Перше застосування УАБ зафіксовано в березні 2023 р., тобто США знадобилося «всього» 1,5 року для розуміння того, що робити.
3. Термін реалізації контракту свідчить про те, що напружуватися ніхто не збирається.
4. Замовлення авіабомб МАЛОГО калібру свідчить про те, що США, як і раніше, намагаються «мінімізувати ущерб», а не «максимально знищувати сили противника».