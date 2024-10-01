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США заключили контракт с корпорацией Boeing на производство бомб малого диаметра, в том числе для поставок Украине, Японии и Болгарии, - Пентагон

Бомба малого диаметру

Министерство обороны США выделило компании Boeing 6,9 млрд долларов на производство малокалиберных бомб. Вооружение будут отправлять и в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Министерства обороны США.

Согласно документу, почти семь миллиардов долларов выделили на производство авиабомб малого калибра для Болгарии, Украины и Японии.

"Работы по контракту планируется завершить до 31 декабря 2035 года", - сообщили в Пентагоне.

Кроме того, Минобороны подписало контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму 2,1 млрд долларов на производство предназначенных для запуска с подводных лодок межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками.

Министерство обороны США 26 сентября сообщило, что с начала президентского срока Джо Байдена Штаты направили Украине военную помощь на сумму более 59,3 млрд долларов, в том числе 58,7 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

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Зєля, як зазвичай, виробництво власної зброї саботує.

Зєлю геть. Вибори. Негайно
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01.10.2024 06:55 Ответить
Малого калібру до 2035 р., піз ...дєць,це майже зовсім скоро !
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01.10.2024 06:55 Ответить
А далі до 2050 якраз може до тонних бомю дійдуть.
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01.10.2024 07:27 Ответить
Нет превосходства в воздуха, поэтому эти бомбы - презерватив на кактус!
Нужны истребители и ДРЛО для завоевания превосходства, а потом уже "вумные" бомбы. У нас своих со времен СССР некуда девать, потому что шо кацапы не позволяют бомбить их окопы безнаказанно.
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01.10.2024 09:46 Ответить
Про що ця новина?
1. У США немає авіабомб. Вони всі були утилізовані у 80-х - 90-х роках, як застарілий і безперспективний вид озброєнь. Тобто швидке і масове виробництво за допомогою установки «модуля корекції польоту» неможливе.
2. Перше застосування УАБ зафіксовано в березні 2023 р., тобто США знадобилося «всього» 1,5 року для розуміння того, що робити.
3. Термін реалізації контракту свідчить про те, що напружуватися ніхто не збирається.
4. Замовлення авіабомб МАЛОГО калібру свідчить про те, що США, як і раніше, намагаються «мінімізувати ущерб», а не «максимально знищувати сили противника».
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01.10.2024 10:11 Ответить
 
 