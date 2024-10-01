Китай не может помогать РФ без ущерба для собственных интересов и репутации, - Рютте

Китай не может продолжать оказывать помощь России для продолжения войны в Украине без ущерба для собственных интересов

Об этом сегодня в Брюсселе во время первой пресс-конференции на посту руководителя Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Поддержка Китаем российской военной промышленности стала решающим фактором, который позволяет России вести войну в Украине. Китай не может продолжать подпитывать этот крупнейший конфликт в Европе со времен завершения Второй Мировой войны, без того, чтобы не нанести ущерб своим интересам и репутации", - сказал Рютте.

Он напомнил, что Россия также получает военную поддержку от Северной Кореи и от Ирана, что заставляет рассматривать вопросы безопасности в глобальном измерении.

"Фокус внимания НАТО должен быть сосредоточен на евроатлантической безопасности, чтобы наше население находилось в безопасности. Но угрозы сегодняшнего дня все больше превращаются в глобальные. Поэтому я буду углублять партнерство со странами, которые являются близкими по убеждениям, далекими и близкими, которые разделяют наши ценности", - отметил новый руководитель Альянса.

Он особо отметил роль партнерства НАТО с Европейским Союзом, которое позволяет реализовывать потенциал сотрудничества в очень многих сферах, от совместной поддержки Украины до противодействия гибридным угрозам.

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По словам Рютте, он также намерен способствовать расширению партнерства союзников по НАТО со странами Ближнего Востока, Северной Африки и региона Сахель, чтобы поддержать стабильность в южном соседстве Альянса. Такое партнерство также позволит больше сделать в борьбе с терроризмом, который продолжает оставаться угрозой для европейских государств и для их населения.

"В конце этого месяца Австралия, Новая Зеландия и Япония впервые примут участие во встрече министров обороны НАТО. Я надеюсь поздравить их, и обсудить общие подходы к решению общих вызовов, стоящих перед нами", - добавил Марк Рютте.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов. Также генсек НАТО подчеркнул, что законное место Украины - в НАТО.