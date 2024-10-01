РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11212 посетителей онлайн
Новости
2 677 21

Без помощи Китая Путин не смог бы вести войну против Украины, - Сикорский

Сікорський про Путіна

Пекин обязан повлиять на Кремль, чтобы прекратить агрессию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Washington Post.

"Путин не смог бы вести эту войну без компонентов и материалов из Китая. Поэтому Китай мог бы остановить эту войну. И он должен это сделать", - убежден глава МИД Польши.

Также Сикорский прокомментировал тезис, что на Западе якобы устали от Украины.

"От чего мы устали? Это украинцы устали. Мы должны придерживаться курса, потому что, если Путин проиграет, международное право будет восстановлено, и Россия потом реформируется...

Жертвы ужасные. Путин хотел бы, чтобы Украина капитулировала и был мир на его условиях, другими словами, чтобы Украина была покоренной, русифицированной. Мы считаем, что не Путин решает, кто является настоящей нацией, а кто нет, и где должны проходить международные границы", - говорит министр.

По мнению Сикорского, если не остановить Путина и позволить ему завоевать Украину, он подойдет к польской границе, и его будет еще опаснее и труднее остановить.

Напомним, посол и бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что западным лидерам не следует бояться ядерных угроз Владимира Путина. Поскольку в Кремле понимают, что ответный удар станет для России сокрушительным и похоронит путинский режим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский призвал разрешить ВСУ бить вглубь РФ: Жертва агрессии имеет право обороняться, в частности, нанося удары по территории агрессора

Автор: 

Китай (2996) путин владимир (31335) россия (95702) Сикорский Радослав (418)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Без допомоги 73% ідіотів, пиня б теж не рипнувся, але ті вирішили сдєлать всєх вмєстє па пріколу
показать весь комментарий
01.10.2024 08:19
+12
Китай це є наш ворог який граєтся в миротворця,хоч відомо що від нього найбільш залежна російська економіка і при бажані він міг поставити росію на місце.
показать весь комментарий
01.10.2024 08:29
+9
От і Сікорського осяинуло шо за спиною рашки завжди стояв Китаи
показать весь комментарий
01.10.2024 08:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От і Сікорського осяинуло шо за спиною рашки завжди стояв Китаи
показать весь комментарий
01.10.2024 08:14 Ответить
Без допомоги 73% ідіотів, пиня б теж не рипнувся, але ті вирішили сдєлать всєх вмєстє па пріколу
показать весь комментарий
01.10.2024 08:19 Ответить
Ви цей прикол вибираете вже шість раз поспіль.
показать весь комментарий
01.10.2024 08:22 Ответить
У попередній раз було виключення
показать весь комментарий
01.10.2024 08:38 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2024 08:42 Ответить
Ще не наржався?
Як почав у 2019 і не можеш зупинитися?
показать весь комментарий
01.10.2024 09:09 Ответить
Як правило, про шість раз поспіль булькотять виборці теперішнього.
Намагаються розмити свою відповідальність
показать весь комментарий
01.10.2024 08:40 Ответить
Не смішить.Виборци і відповідальність.Як би виборци були відповідальни, то зараз ми не булиб у цьому лайні.
показать весь комментарий
01.10.2024 08:43 Ответить
Так і є.
Але відсутність у виборців розуміння їх відповідальності не звільняє їх від відповідальності.
показать весь комментарий
01.10.2024 08:50 Ответить
Ви себе чуете? Виборци своим вибором скоротили собі життя,а ви про відповівдальність.Вони такого поняття не мають.Люди себе не ******* і не поважають.І відповідальность тут вже ні до чого.
показать весь комментарий
01.10.2024 08:52 Ответить
Ти мене знаєш? Ну, то закрий своє їба...рот
показать весь комментарий
01.10.2024 10:02 Ответить
Не знакла.Тепер знгаю,що ти тупе бидло і хамло.
показать весь комментарий
01.10.2024 13:14 Ответить
Китай це є наш ворог який граєтся в миротворця,хоч відомо що від нього найбільш залежна російська економіка і при бажані він міг поставити росію на місце.
показать весь комментарий
01.10.2024 08:29 Ответить
А на що б вплинуло відсутність палок в колеса через зерно та різні історичні події?!?!
показать весь комментарий
01.10.2024 08:45 Ответить
Після ЮЖМАШУ ,вже було ясно ,шо китай накинув оком на Україну ...та на Захід , китай та русня зрозуміли ,шо війна буде легкою прогулкою по ЄС ...бо там більше думають п'ятою точкою ...але в Україні був Президент ,який встиг зробити Армію Мову Віру !!! І цим дуже нашкодив всім ! Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!
показать весь комментарий
01.10.2024 08:52 Ответить
Да это и коню ясно.
показать весь комментарий
01.10.2024 09:55 Ответить
Жадібні кацапи не зупиняться на вкрадених територіях, вони хочуть захопити Харків, Одесу, а потім і Київ у майбутньому.
показать весь комментарий
01.10.2024 11:10 Ответить
 
 