Без помощи Китая Путин не смог бы вести войну против Украины, - Сикорский

Пекин обязан повлиять на Кремль, чтобы прекратить агрессию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Washington Post.

"Путин не смог бы вести эту войну без компонентов и материалов из Китая. Поэтому Китай мог бы остановить эту войну. И он должен это сделать", - убежден глава МИД Польши.

Также Сикорский прокомментировал тезис, что на Западе якобы устали от Украины.

"От чего мы устали? Это украинцы устали. Мы должны придерживаться курса, потому что, если Путин проиграет, международное право будет восстановлено, и Россия потом реформируется...

Жертвы ужасные. Путин хотел бы, чтобы Украина капитулировала и был мир на его условиях, другими словами, чтобы Украина была покоренной, русифицированной. Мы считаем, что не Путин решает, кто является настоящей нацией, а кто нет, и где должны проходить международные границы", - говорит министр.

По мнению Сикорского, если не остановить Путина и позволить ему завоевать Украину, он подойдет к польской границе, и его будет еще опаснее и труднее остановить.

Напомним, посол и бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что западным лидерам не следует бояться ядерных угроз Владимира Путина. Поскольку в Кремле понимают, что ответный удар станет для России сокрушительным и похоронит путинский режим.

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