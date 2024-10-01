Не стоит реагировать на изменения в ядерной доктрине, которые объявил Путин: для РФ первое применение "ядерки" станет последним, - Волкер

Западным лидерам не следует бояться ядерных угроз Владимира Путина. Поскольку в Кремле понимают, что ответный удар станет для России сокрушительным и похоронит путинский режим

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол и бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.

"Западные лидеры действуют из-за страха перед тем, что может сделать Россия. Это ошибка! Россию сдерживает не наша сдержанность. Россия просто сейчас пытается победить Украину. У нее не получается это сделать, но вовсе не из-за того, что Москва себя "сдерживает". Разрешение бить по целям в глубине России способно заметно изменить ситуацию. Иначе Россия просто продолжит делать то, что она делает и сейчас", - сказал он.

Волкер добавил, что Россию удерживает от ядерных ударов и масштабных диверсий в Европе не бездействие западных лидеров, а понимание в Кремле последствий таких шагов. Если бы Россия решилась на что-либо - ядерный удар, или диверсию - ответ был бы моментальным и сокрушительным. Например, силы, которые бы применили ядерное оружие, были бы уничтожены ударом НАТО.

Также Волкер отметил, что не стоит реагировать на изменения в ядерной доктрине, которые объявил Путин. Это сделано только для того, чтобы запугать Запад и не позволить Украине бить по РФ западным оружием. Но когда дойдет до дела, Россия проглотит что угодно, как и раньше.

"Скажите, что помешает Путину принять решение о применении ядерного оружия, если он этого захочет? Он не будет связан доктриной, это для него просто бумажка. Его сдерживают именно потенциальные последствия применения ядерного оружия, которые, как он понимает, очень сильно ударят по России", - отметил он.

Волкер добавил, что на своей территории Россия может использовать любое ядерное оружие. Но первая попытка РФ использовать ядерные бомбы и ракеты против Украины или европейской страны станет для Кремля последней.

"Давайте представим себе другую ситуацию. Путин взрывает небольшую ядерную бомбу где-нибудь на Новой Земле. Какой должна быть реакция Запада на это? Я не думаю, что Запад захочет слишком резко реагировать на то, что Россия взрывает ядерные заряды на собственной территории. Но если речь зайдет о применении ядерного оружия в войне против Украины, то со стороны западных союзников должно быть сделано очень строгое предупреждение: это будет иметь прямые последствия для вооруженных сил России. Они будут уничтожены", - резюмировал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ядерные угрозы Путина не должны сдерживать НАТО от помощи Украине, - Столтенберг