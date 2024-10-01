Не стоит реагировать на изменения в ядерной доктрине, которые объявил Путин: для РФ первое применение "ядерки" станет последним, - Волкер
Западным лидерам не следует бояться ядерных угроз Владимира Путина. Поскольку в Кремле понимают, что ответный удар станет для России сокрушительным и похоронит путинский режим
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол и бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.
"Западные лидеры действуют из-за страха перед тем, что может сделать Россия. Это ошибка! Россию сдерживает не наша сдержанность. Россия просто сейчас пытается победить Украину. У нее не получается это сделать, но вовсе не из-за того, что Москва себя "сдерживает". Разрешение бить по целям в глубине России способно заметно изменить ситуацию. Иначе Россия просто продолжит делать то, что она делает и сейчас", - сказал он.
Волкер добавил, что Россию удерживает от ядерных ударов и масштабных диверсий в Европе не бездействие западных лидеров, а понимание в Кремле последствий таких шагов. Если бы Россия решилась на что-либо - ядерный удар, или диверсию - ответ был бы моментальным и сокрушительным. Например, силы, которые бы применили ядерное оружие, были бы уничтожены ударом НАТО.
Также Волкер отметил, что не стоит реагировать на изменения в ядерной доктрине, которые объявил Путин. Это сделано только для того, чтобы запугать Запад и не позволить Украине бить по РФ западным оружием. Но когда дойдет до дела, Россия проглотит что угодно, как и раньше.
"Скажите, что помешает Путину принять решение о применении ядерного оружия, если он этого захочет? Он не будет связан доктриной, это для него просто бумажка. Его сдерживают именно потенциальные последствия применения ядерного оружия, которые, как он понимает, очень сильно ударят по России", - отметил он.
Волкер добавил, что на своей территории Россия может использовать любое ядерное оружие. Но первая попытка РФ использовать ядерные бомбы и ракеты против Украины или европейской страны станет для Кремля последней.
"Давайте представим себе другую ситуацию. Путин взрывает небольшую ядерную бомбу где-нибудь на Новой Земле. Какой должна быть реакция Запада на это? Я не думаю, что Запад захочет слишком резко реагировать на то, что Россия взрывает ядерные заряды на собственной территории. Но если речь зайдет о применении ядерного оружия в войне против Украины, то со стороны западных союзников должно быть сделано очень строгое предупреждение: это будет иметь прямые последствия для вооруженных сил России. Они будут уничтожены", - резюмировал он.
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Вщзагалі якщо розібратися, ми ядерку тоду міняли не на гарантії, а на дешевий газ і ще трохи грошей (списаних боргів). Всьо. Про безпеку тоді ніхто не думав. І коли я кажу "ніхто" - я маю на увазі ніхто з українців.
20191994-го!
Все эти отмазки, отговорки, "вы понимаете", эскалация и т.д. не вызывают никаких чувств, кроме брезгливости и презрения.
Такова реальность, гражданини волкер.
Кращий засіб "відправити мене в спам" - це показати НАТО титанові яйкі, і вдарити Taurus по кремлю. Всі згодні? Так коли це буде?
Иначе примите суровую реальность, иррациональные. Израиль давно ни на кого не рассчитывает. Потому и существует.
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Якби хотіли, то уже давно б дали навіть томагавки - назвали б їх сокира-2 і сказали що це випускається на секретному заводі в україні. Вигадувати нічого не треба - рашка з іраном вже відкрили цю скриньку пандори. Але сцикуни бояться нею користуватися.
зробити бомбу і провести випробування.
тихесенько повідомити вашингтон лондон і париж, що нас, все заїбало і ми готові до застосування.
наступного ж дня, у нас буде вся потрібна зброя і дозволи.
і не треба нам ніякого юридичного стану.
все інше, у нас є.
втрачати, нам більше нема чого.
цього разу, хай бомба. ядерна летить, десь на берлін.
чи, знову україну підставлятимете?
2. Шашлики у травні
3. ......
Десь я вже це чув ☺️
Якийсь там «Захід» напевно якось там відповість ... Який, нах, «Захід»? Європа відповість? Хто саме? Німеччина? Франція? Англія? А може, США? Хто-небудь, хоч коли-небудь, чув хоч одне слово від відповідальних осіб США про відповідь на застосування РФ ЯО? Без слів «можливо», «ймовірно», «може бути, "наприклад" тощо? ?
Чи розуміють у Кремлі «наслідки»? Не просто «розуміють», а й формують їх. Саме після тривалих підкилимних консультацій з дружніми РФ країнами, і було змінено ядерну доктрину, яка фактично дозволяє застосовувати ЯО будь-коли та за будь-яких обставин. Підсумок цих консультацій простий: «Ми, звісно, проти застосування ЯО і обов'язково висловимо "глибоку занепокоєність" ... і будемо продовжувати торгувати з вами далі.»