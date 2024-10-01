Не варто реагувати на зміни у ядерній доктрині, які оголосив Путін: для РФ перше застосування "ядерки" стане останнім, - Волкер

Західним лідерам не слід боятися ядерних погроз Володимира Путіна. Оскільки в Кремлі розуміють, що удар у відповідь стане для Росії нищівним та поховає путінський режим

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Західні лідери діють через страх перед тим, що може зробити Росія. Це помилка! Росію стримує не наша стриманість. Росія просто зараз намагається перемогти Україну. У неї не виходить це зробити, але зовсім не через те, що Москва себе "стримує". Дозвіл бити по цілях у глибині Росії здатен помітно змінити ситуацію. Інакше Росія просто продовжить робити те, що вона робить і зараз", - сказав він.

Волкер додав, що Росію утримує від ядерних ударів та масштабних диверсій в Європі не бездіяльність західних лідерів, а розуміння у Кремлі наслідків таких кроків. Якби Росія зважилася на будь-що – ядерний удар, або диверсію – відповідь була б моментальною та нищівною. Наприклад, сили, які б застосували ядерну зброю, були б знищені ударом НАТО.

Також Волкер зазначив, що не варто реагувати на зміни у ядерній доктрині, які оголосив Путін. Це зроблено тільки для того, щоб залякати Захід та не дозволити Україні бити по РФ західною зброєю. Але коли дійде до справи, Росія сковтне будь-що, як і раніше.

"Скажіть, що завадить Путіну ухвалити рішення про застосування ядерної зброї, якщо він цього захоче? Він не буде зв'язаний доктриною, це для нього просто папірець. Його стримують саме потенційні наслідки застосування ядерної зброї, які, як він розуміє, дуже сильно вдарять по Росії", – поцікавився він.

Волкер додав, що на своїй території Росія може використовувати будь-яку ядерну зброю. Але перша спроба РФ використати ядерні бомби та ракети проти України або європейської країни стане для Кремля останньою.

"Давайте уявимо собі іншу ситуацію. Путін підриває невелику ядерну бомбу де-небудь на Новій Землі. Якою має бути реакція Заходу на це? Я не думаю, що Захід захоче занадто різко реагувати на те, що Росія підриває ядерні заряди на власній території. Але якщо мова зайде про застосування ядерної зброї у війні проти України, то з боку західних союзників повинно бути зроблено дуже суворе попередження: це матиме прямі наслідки для збройних сил Росії. Вони будуть знищені", – резюмував він.

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