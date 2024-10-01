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Новини
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Не варто реагувати на зміни у ядерній доктрині, які оголосив Путін: для РФ перше застосування "ядерки" стане останнім, - Волкер

волкер,курт

Західним лідерам не слід боятися ядерних погроз Володимира Путіна. Оскільки в Кремлі розуміють, що удар у відповідь стане для Росії нищівним та поховає путінський режим

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це заявив посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в  інтерв'ю Deutsche Welle.

"Західні лідери діють через страх перед тим, що може зробити Росія. Це помилка! Росію стримує не наша стриманість. Росія просто зараз намагається перемогти Україну. У неї не виходить це зробити, але зовсім не через те, що Москва себе "стримує". Дозвіл бити по цілях у глибині Росії здатен помітно змінити ситуацію. Інакше Росія просто продовжить робити те, що вона робить і зараз", - сказав він.

Волкер додав, що Росію утримує від ядерних ударів та масштабних диверсій в Європі не бездіяльність західних лідерів, а розуміння у Кремлі наслідків таких кроків. Якби Росія зважилася на будь-що – ядерний удар, або диверсію – відповідь була б моментальною та нищівною. Наприклад, сили, які б застосували ядерну зброю, були б знищені ударом НАТО.

Також Волкер зазначив, що не варто реагувати на зміни у ядерній доктрині, які оголосив Путін. Це зроблено тільки для того, щоб залякати Захід та не дозволити Україні бити по РФ західною зброєю. Але коли дійде до справи, Росія сковтне будь-що, як і раніше.

"Скажіть, що завадить Путіну ухвалити рішення про застосування ядерної зброї, якщо він цього захоче? Він не буде зв'язаний доктриною, це для нього просто папірець. Його стримують саме потенційні наслідки застосування ядерної зброї, які, як він розуміє, дуже сильно вдарять по Росії", – поцікавився він.

Волкер додав, що на своїй території Росія може використовувати будь-яку ядерну зброю. Але перша спроба РФ використати ядерні бомби та ракети проти України або європейської країни стане для Кремля останньою.

"Давайте уявимо собі іншу ситуацію. Путін підриває невелику ядерну бомбу де-небудь на Новій Землі. Якою має бути реакція Заходу на це? Я не думаю, що Захід захоче занадто різко реагувати на те, що Росія підриває ядерні заряди на власній території. Але якщо мова зайде про застосування ядерної зброї у війні проти України, то з боку західних союзників повинно бути зроблено дуже суворе попередження: це матиме прямі наслідки для збройних сил Росії. Вони будуть знищені", – резюмував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ядерні погрози Путіна не повинні стримувати НАТО від допомоги Україні, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6465) путін володимир (23889) ядерна безпека (565) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+25
Що ти ниєш? США хіба ЗОБОВ"ЯЗУВАЛИСЯ захищать Україну у випадку війни "конвенціальними" засобами? Будапештський меморандум стосувався тільки ядерного нападу! А якщо "мудрий народ" вибрав правителем не "сторожового пса" - а "циркову болонку", тоце - проблеми "мудрого народу"! Розумні люди про це говорили та писали ще навесні 2019-го! Американці (той же Волкер) відкрито кажуть, що не заперечують проти ударів углиб росії УКРАЇНСЬКОЮ "дальнобійкою" Але вона "закопана в асфальт"!!! І закопав туди її "мудрий народ"!!! Своїм рішенням на виборах у 2019-му! Так що не "скигли"!
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01.10.2024 07:34
+16
"Сонечко"! А обрання Порошенка - це чиї "наслідки? І чого? У 2019 тут розумні люди писали: "Отямтеся! Не голосуйте за "Клоуна"! Бо він приведе до влади таких самих ідіотів, як і сам! А потім розвалить державу і призведе до війни!" Так тут "вереск несусвітній" стояв! Цим людям і "розстрілом" погрожували! І "концтабором"! А зараз усі "верескуни" "язики в сраку позатягували"! Більшість навіть "ніки" поміняли - щоб їх "мордою в їх же лайно не тицяли"!
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01.10.2024 09:09
+13
Не пытайся оправдать НАТО, все уже давно поняли - НАТО сборище импотентных пенсионеров, неспособных вообще ни на что.
Все эти отмазки, отговорки, "вы понимаете", эскалация и т.д. не вызывают никаких чувств, кроме брезгливости и презрения.
Такова реальность, гражданини волкер.
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01.10.2024 07:29
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"Ну а конвенційними засобами можуть вбивати українців скільки завгодно. США дозволяють." - додав Волкер.
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01.10.2024 07:25 Відповісти
Що ти ниєш? США хіба ЗОБОВ"ЯЗУВАЛИСЯ захищать Україну у випадку війни "конвенціальними" засобами? Будапештський меморандум стосувався тільки ядерного нападу! А якщо "мудрий народ" вибрав правителем не "сторожового пса" - а "циркову болонку", тоце - проблеми "мудрого народу"! Розумні люди про це говорили та писали ще навесні 2019-го! Американці (той же Волкер) відкрито кажуть, що не заперечують проти ударів углиб росії УКРАЇНСЬКОЮ "дальнобійкою" Але вона "закопана в асфальт"!!! І закопав туди її "мудрий народ"!!! Своїм рішенням на виборах у 2019-му! Так що не "скигли"!
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01.10.2024 07:34 Відповісти
та ти шо? а гарантування теріторіальної цілісністі України це вже нічого не варте?
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01.10.2024 07:38 Відповісти
А у якому межнародним договірі це записано?
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01.10.2024 07:45 Відповісти
a Amerika napala na Ukrainu ta othapala zemļi ?
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01.10.2024 07:46 Відповісти
США підтримує територіальну цілісність. Як і решта підписантів. Будапештський меморантум не виконує лише паРаша. Все решта виконали всі пункти які записані в мемерандумі - засудили і висловили глибоку озабоченість. Те що там нічого іншого не написано - питання не до США а до наших ідіотів з 90-х.
Вщзагалі якщо розібратися, ми ядерку тоду міняли не на гарантії, а на дешевий газ і ще трохи грошей (списаних боргів). Всьо. Про безпеку тоді ніхто не думав. І коли я кажу "ніхто" - я маю на увазі ніхто з українців.
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01.10.2024 08:15 Відповісти
Про те чи варто відмовлятися чи ні від ядерки українців тоді ніхто не питав. За народ вирішили керманичі, імена яких усім відомі. На тих керманичів тиснули США, а руські браття мабуть відсипали грошей. Результат усього цього - Кучма поважний пенсіонер, а українців щодня уже більше 10 років вбивають
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01.10.2024 08:30 Відповісти
вирішили керманичі.... a hto ih vybral ta ? vi vže kak rusņa - ce ņe mi - ce putin...
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01.10.2024 08:32 Відповісти
Відомо хто - мудрий нарід, який ще від совка до пуття не відійшов. Зараз багато хто киває на Зеленського, та на тих , хто його обрав. Я гадаю, що кивати треба на тих, хто обрав Кравчука... А обрання Зеленського - це вже наслідки
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01.10.2024 08:46 Відповісти
"Сонечко"! А обрання Порошенка - це чиї "наслідки? І чого? У 2019 тут розумні люди писали: "Отямтеся! Не голосуйте за "Клоуна"! Бо він приведе до влади таких самих ідіотів, як і сам! А потім розвалить державу і призведе до війни!" Так тут "вереск несусвітній" стояв! Цим людям і "розстрілом" погрожували! І "концтабором"! А зараз усі "верескуни" "язики в сраку позатягували"! Більшість навіть "ніки" поміняли - щоб їх "мордою в їх же лайно не тицяли"!
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01.10.2024 09:09 Відповісти
Правильно розумні люди писали. Але ж серед виборців не тільки розумні люди були. Плюс мала місце дуже агресивна кампанія по дискредитації Порошенка. От і маємо тепер війну та президента, який без папірця два слова докупи не зв"яже. А усе це вкупі є прямі наслідки того, що в 90-х Україна звернула не туди, обравши Кравчука...
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01.10.2024 09:17 Відповісти
У той час народ у переважній більшості проголосував за Чорновола, але привладна партноменклатура сфальсифікувала результат і пропхала зрадника кравчука
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01.10.2024 14:57 Відповісти
Ні на що не міняли, просто віддали кацапам в обмін на папірець із зобов'язаннями за Будапештським меморандумом. Після порушення меморандуму очевидно що кацап повинен повернути яз чи відшкодувати його первинну вартість
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01.10.2024 14:54 Відповісти
А США порушували територіальну цілісність України?
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01.10.2024 08:43 Відповісти
Прочитай, спочатку, той меморандум!
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01.10.2024 08:43 Відповісти
Розумні люди про це говорили та писали ще навесні 2019 1994-го!
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01.10.2024 09:48 Відповісти
Який же ж ти дебіл... За ЗЄлупу голосував, я вгадав?
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01.10.2024 12:58 Відповісти
Уявляю рівень того занепокоєння і як воно миттєво перетворює сучє плем'я на йадєрний пєпєл...
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01.10.2024 07:28 Відповісти
Не пытайся оправдать НАТО, все уже давно поняли - НАТО сборище импотентных пенсионеров, неспособных вообще ни на что.
Все эти отмазки, отговорки, "вы понимаете", эскалация и т.д. не вызывают никаких чувств, кроме брезгливости и презрения.
Такова реальность, гражданини волкер.
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01.10.2024 07:29 Відповісти
tak a začem vi prjotes tuda togda ? prosto smišno čitati - obiženie tem šo nata ņevstupilas
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01.10.2024 08:07 Відповісти
Ботяра рашистская, за хрюсским кораблем мац ква на полусогнутых не оглядываясь, пшол,пшол..
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01.10.2024 10:39 Відповісти
Да УспаГойся, ботяра рашистская ,для Украины нет другой альтернативы кроме НАТО . НАТО ,вас глядей,сильно беспокоить начало после аннексии Крыма и ползучей оккупации Донбасса , а до 2014 го вы нах никому не были нужны.
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01.10.2024 10:37 Відповісти
В спам, узькощелепна тупа худоба )
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01.10.2024 12:59 Відповісти
Судячи з коментарів, я не можу не відповісти сам собі:
Кращий засіб "відправити мене в спам" - це показати НАТО титанові яйкі, і вдарити Taurus по кремлю. Всі згодні? Так коли це буде?
Иначе примите суровую реальность, иррациональные. Израиль давно ни на кого не рассчитывает. Потому и существует.
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01.10.2024 13:13 Відповісти
s čevo vi vzjaļi ščo nato doložno vam šos dokazivati ?
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02.10.2024 08:04 Відповісти
Украина никогда не орала на весь мир, что она - мировой жандарм, лидер и еще все остальное. А вот и НАТО и США - да. Ни мне, ни Украине ничего доказывать не надо, докажите то, что вы (НАТО и США) лидеры прежде всего самим себе.
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02.10.2024 15:36 Відповісти
"Але коли дійде до справи, Росія сковтне будь-що, як і раніше"

8=========D•••••••••••<
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01.10.2024 07:36 Відповісти
Оно станет для остального Мира "пуком" на территории кацапстана. Мир боится не рашки и её яо, а того, что после этого нужно тратить ресурсы, на превращение кацапстана в чистое поле.
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01.10.2024 09:48 Відповісти
Решение этой проблемы есть -НАХ из Украины, ******** рашистские оккупанты,пока еще живы, но уже не все далеко, 654000+ тушек и полутушек уже все ,передай этот посыл своим соостадникам, может кто то и задумается о целостности своей сраки...
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01.10.2024 10:43 Відповісти
Дебіл?.. Після удару перестане існувати паРаша, а нормальним людям доведеться розгрібати наслідки екологічної катастрофи, влаштованої дикунами.
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01.10.2024 13:04 Відповісти
Страшилки про ядерну зброю це для електорату трампа, а для перемоги над Україною путін має зеленського і зебілів
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01.10.2024 07:50 Відповісти
…і ухилянтів які втекли в Польщу
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01.10.2024 07:59 Відповісти
А чем отличаются ухилянты що втиклы от тех что не втиклы? Знаем мы одного четырежды ухилянта, который лучше б утик, падла гнусавая в зеленой флисовой кофте
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01.10.2024 08:30 Відповісти
Маоцедуновка из сраки пожмаканная - это плюсы войны для Зеро
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01.10.2024 10:45 Відповісти
А то Байден не такий. Та він сситься не менше Трампа!
Якби хотіли, то уже давно б дали навіть томагавки - назвали б їх сокира-2 і сказали що це випускається на секретному заводі в україні. Вигадувати нічого не треба - рашка з іраном вже відкрили цю скриньку пандори. Але сцикуни бояться нею користуватися.
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01.10.2024 08:21 Відповісти
Слова не хлопчика а мужа
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01.10.2024 07:54 Відповісти
Гарний хлопець цей Волкер, але зараз він ніхто. І може говорити західним лідерам що завгодно, але чи слухатимуть вони його...
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01.10.2024 07:55 Відповісти
А шо він мав сказати? - сказав - НАТО на своіи територіі Шахеда боіться збити
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01.10.2024 08:01 Відповісти
Сколько же даже на этом форуме и за последние 2 года мы намололи воды и чепухи и прочей моралистики!? Ну вот свежак всему обществу пришёл --- окончательный, его величество Израиль! Надо для начала выйти из Будапешта 94 г! А кто там остался его соблюдая --- мы? И объявить про восстановлении статуса страны с ЯО. Не изготавливать его пока, к именно юр- статус, конечно обращаясь к коллективному западу. Смотреть на реакцию, предлагать варианты. В НАТО нас никто и брать не собирался. Да ясно с 14 г как Крым отобрали.
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01.10.2024 08:11 Відповісти
от, якраз, навпаки.
зробити бомбу і провести випробування.
тихесенько повідомити вашингтон лондон і париж, що нас, все заїбало і ми готові до застосування.
наступного ж дня, у нас буде вся потрібна зброя і дозволи.
і не треба нам ніякого юридичного стану.
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01.10.2024 08:33 Відповісти
nu tak v pered - hto vam moze zapretiti ce ? davaite.
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01.10.2024 08:35 Відповісти
Вам лише би мріяти про нездійсненні мрії.
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01.10.2024 08:45 Відповісти
для цього, потрібен вольовий керівник, справжній українець та політична воля.
все інше, у нас є.
втрачати, нам більше нема чого.
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01.10.2024 08:52 Відповісти
Обладнання нема, спеціалістів нема, грошей нема, світового схвалення нема
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01.10.2024 18:01 Відповісти
Реальность по испытаниям сложный вопрос. У нас нет такого полигона, только под землёй. Вроде запрещено тоже. Но можно подвести как научные. Уловок много. И речь конечно только о тактическом яо. Пусть доставка максимум 500-600 км, как дополнение к оборонной доктрине. Ещё 5 лет, и не кому будет это сделать. Будапешт 94 нанёс сильнейший удар по науке ядерной физике. Здесь Харьков уже тогда заплакал горькими слезами. А было всё---только заикнись, через две недели полетит куда скажем. Сильных не всегда уважают, не всегда боятся---но первыми не прыгают никогда.
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01.10.2024 19:38 Відповісти
https://www.instagram.com/petroporoshenko/reel/DAifGqfObBi/
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01.10.2024 08:15 Відповісти
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01.10.2024 08:17 Відповісти
нєнє.
цього разу, хай бомба. ядерна летить, десь на берлін.
чи, знову україну підставлятимете?
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01.10.2024 08:27 Відповісти
підставлятимете.... kto vas podstavil ? treba napomniti vam ?
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01.10.2024 08:30 Відповісти
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01.10.2024 08:35 Відповісти
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01.10.2024 08:36 Відповісти
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01.10.2024 08:28 Відповісти
чим же НАТО нанесе удар ? ракет немає , літаки зламані , танки поржавіли , Орбан з Фіцо давайте дружить з ****** , Ердоган давайте торгувати з ****** , німчура визначитись не може чи за розумних чи за кацапів .
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01.10.2024 08:31 Відповісти
Ще один "іксперд" всратий, котрий побував на всіх базах НАТО... Д ви, дебіли, виплоджуєтесь? Де ваше гніздо???
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01.10.2024 12:50 Відповісти
А Ви серйозно вважаєте "розумними" дегенератів, котрі обирають партфункціонерів, корупціонерів, тупих урок з двома ходками і дебільних клоунів, котрі в свої дегенеративних "жартах" порівнюють Україну зі шльондрою? "Мудрість"
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01.10.2024 12:55 Відповісти
1. Не варто реагувати
2. Шашлики у травні
3. ......
Десь я вже це чув ☺️
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01.10.2024 08:46 Відповісти
Про що говорить Волкер? НІ ПРО ЩО!
Якийсь там «Захід» напевно якось там відповість ... Який, нах, «Захід»? Європа відповість? Хто саме? Німеччина? Франція? Англія? А може, США? Хто-небудь, хоч коли-небудь, чув хоч одне слово від відповідальних осіб США про відповідь на застосування РФ ЯО? Без слів «можливо», «ймовірно», «може бути, "наприклад" тощо? ?
Чи розуміють у Кремлі «наслідки»? Не просто «розуміють», а й формують їх. Саме після тривалих підкилимних консультацій з дружніми РФ країнами, і було змінено ядерну доктрину, яка фактично дозволяє застосовувати ЯО будь-коли та за будь-яких обставин. Підсумок цих консультацій простий: «Ми, звісно, проти застосування ЯО і обов'язково висловимо "глибоку занепокоєність" ... і будемо продовжувати торгувати з вами далі.»
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01.10.2024 09:41 Відповісти
Нік у тебе правильний, дебіле,тому йди в спам, козліна )))
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01.10.2024 12:49 Відповісти
Та не тільки режим Пуйла, а просто знищить всю цю кончену недокраїну. Волкеру - "респект і уважуха" )))
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01.10.2024 12:47 Відповісти
 
 