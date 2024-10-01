Не варто реагувати на зміни у ядерній доктрині, які оголосив Путін: для РФ перше застосування "ядерки" стане останнім, - Волкер
Західним лідерам не слід боятися ядерних погроз Володимира Путіна. Оскільки в Кремлі розуміють, що удар у відповідь стане для Росії нищівним та поховає путінський режим
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Deutsche Welle.
"Західні лідери діють через страх перед тим, що може зробити Росія. Це помилка! Росію стримує не наша стриманість. Росія просто зараз намагається перемогти Україну. У неї не виходить це зробити, але зовсім не через те, що Москва себе "стримує". Дозвіл бити по цілях у глибині Росії здатен помітно змінити ситуацію. Інакше Росія просто продовжить робити те, що вона робить і зараз", - сказав він.
Волкер додав, що Росію утримує від ядерних ударів та масштабних диверсій в Європі не бездіяльність західних лідерів, а розуміння у Кремлі наслідків таких кроків. Якби Росія зважилася на будь-що – ядерний удар, або диверсію – відповідь була б моментальною та нищівною. Наприклад, сили, які б застосували ядерну зброю, були б знищені ударом НАТО.
Також Волкер зазначив, що не варто реагувати на зміни у ядерній доктрині, які оголосив Путін. Це зроблено тільки для того, щоб залякати Захід та не дозволити Україні бити по РФ західною зброєю. Але коли дійде до справи, Росія сковтне будь-що, як і раніше.
"Скажіть, що завадить Путіну ухвалити рішення про застосування ядерної зброї, якщо він цього захоче? Він не буде зв'язаний доктриною, це для нього просто папірець. Його стримують саме потенційні наслідки застосування ядерної зброї, які, як він розуміє, дуже сильно вдарять по Росії", – поцікавився він.
Волкер додав, що на своїй території Росія може використовувати будь-яку ядерну зброю. Але перша спроба РФ використати ядерні бомби та ракети проти України або європейської країни стане для Кремля останньою.
"Давайте уявимо собі іншу ситуацію. Путін підриває невелику ядерну бомбу де-небудь на Новій Землі. Якою має бути реакція Заходу на це? Я не думаю, що Захід захоче занадто різко реагувати на те, що Росія підриває ядерні заряди на власній території. Але якщо мова зайде про застосування ядерної зброї у війні проти України, то з боку західних союзників повинно бути зроблено дуже суворе попередження: це матиме прямі наслідки для збройних сил Росії. Вони будуть знищені", – резюмував він.
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Вщзагалі якщо розібратися, ми ядерку тоду міняли не на гарантії, а на дешевий газ і ще трохи грошей (списаних боргів). Всьо. Про безпеку тоді ніхто не думав. І коли я кажу "ніхто" - я маю на увазі ніхто з українців.
20191994-го!
Все эти отмазки, отговорки, "вы понимаете", эскалация и т.д. не вызывают никаких чувств, кроме брезгливости и презрения.
Такова реальность, гражданини волкер.
Кращий засіб "відправити мене в спам" - це показати НАТО титанові яйкі, і вдарити Taurus по кремлю. Всі згодні? Так коли це буде?
Иначе примите суровую реальность, иррациональные. Израиль давно ни на кого не рассчитывает. Потому и существует.
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Якби хотіли, то уже давно б дали навіть томагавки - назвали б їх сокира-2 і сказали що це випускається на секретному заводі в україні. Вигадувати нічого не треба - рашка з іраном вже відкрили цю скриньку пандори. Але сцикуни бояться нею користуватися.
зробити бомбу і провести випробування.
тихесенько повідомити вашингтон лондон і париж, що нас, все заїбало і ми готові до застосування.
наступного ж дня, у нас буде вся потрібна зброя і дозволи.
і не треба нам ніякого юридичного стану.
все інше, у нас є.
втрачати, нам більше нема чого.
цього разу, хай бомба. ядерна летить, десь на берлін.
чи, знову україну підставлятимете?
2. Шашлики у травні
3. ......
Десь я вже це чув ☺️
Якийсь там «Захід» напевно якось там відповість ... Який, нах, «Захід»? Європа відповість? Хто саме? Німеччина? Франція? Англія? А може, США? Хто-небудь, хоч коли-небудь, чув хоч одне слово від відповідальних осіб США про відповідь на застосування РФ ЯО? Без слів «можливо», «ймовірно», «може бути, "наприклад" тощо? ?
Чи розуміють у Кремлі «наслідки»? Не просто «розуміють», а й формують їх. Саме після тривалих підкилимних консультацій з дружніми РФ країнами, і було змінено ядерну доктрину, яка фактично дозволяє застосовувати ЯО будь-коли та за будь-яких обставин. Підсумок цих консультацій простий: «Ми, звісно, проти застосування ЯО і обов'язково висловимо "глибоку занепокоєність" ... і будемо продовжувати торгувати з вами далі.»