Без допомоги Китаю Путін не зміг би вести війну проти України, - Сікорський

Пекін зобов'язаний вплинути на Кремль, щоб припинити агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю The Washington Post.

"Путін не зміг би вести цю війну без компонентів і матеріалів з Китаю. Тож Китай міг би зупинити цю війну. І він повинен це зробити", – переконаний глава МЗС Польщі.

Також Сікорський прокоментував тезу, що на Заході нібито втомилися від України.

"Від чого ми втомилися? Це українці втомилися. Ми повинні дотримуватися курсу, тому що, якщо Путін програє, міжнародне право буде відновлено, і Росія потім реформується...

Жертви жахливі. Путін хотів би, щоб Україна капітулювала і був мир на його умовах, іншими словами, щоб Україна була підкореною, русифікованою. Ми вважаємо, що не Путін вирішує, хто є справжньою нацією, а хто ні, і де мають проходити міжнародні кордони", – каже міністр.

На думку Сікорського, якщо не зупинити Путіна і дозволити йому завоювати Україну, він підійде до польського кордону, і його буде ще небезпечніше і важче зупинити.

Нагадаємо, посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що західним лідерам не слід боятися ядерних погроз Володимира Путіна. Оскільки в Кремлі розуміють, що удар у відповідь стане для Росії нищівним та поховає путінський режим.

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