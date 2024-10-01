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Без допомоги Китаю Путін не зміг би вести війну проти України, - Сікорський

Сікорський про Путіна

Пекін зобов'язаний вплинути на Кремль, щоб припинити агресію. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю The Washington Post.

"Путін не зміг би вести цю війну без компонентів і матеріалів з Китаю. Тож Китай міг би зупинити цю війну. І він повинен це зробити", – переконаний глава МЗС Польщі.

Також Сікорський прокоментував тезу, що на Заході нібито втомилися від України.

"Від чого ми втомилися? Це українці втомилися. Ми повинні дотримуватися курсу, тому що, якщо Путін програє, міжнародне право буде відновлено, і Росія потім реформується...

Жертви жахливі. Путін хотів би, щоб Україна капітулювала і був мир на його умовах, іншими словами, щоб Україна була підкореною, русифікованою. Ми вважаємо, що не Путін вирішує, хто є справжньою нацією, а хто ні, і де мають проходити міжнародні кордони", – каже міністр.

На думку Сікорського, якщо не зупинити Путіна і дозволити йому завоювати Україну, він підійде до польського кордону, і його буде ще небезпечніше і важче зупинити.

Нагадаємо, посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що західним лідерам не слід боятися ядерних погроз Володимира Путіна. Оскільки в Кремлі розуміють, що удар у відповідь стане для Росії нищівним та поховає путінський режим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський закликав дозволити ЗСУ бити вглиб РФ: Жертва агресії має право оборонятися, зокрема, завдаючи ударів по території агресора

Автор: 

Китай (4624) путін володимир (23889) росія (65415) Сікорський Радослав (260)


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Топ коментарі
+12
Без допомоги 73% ідіотів, пиня б теж не рипнувся, але ті вирішили сдєлать всєх вмєстє па пріколу
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01.10.2024 08:19
+12
Китай це є наш ворог який граєтся в миротворця,хоч відомо що від нього найбільш залежна російська економіка і при бажані він міг поставити росію на місце.
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01.10.2024 08:29
+9
От і Сікорського осяинуло шо за спиною рашки завжди стояв Китаи
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01.10.2024 08:14
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От і Сікорського осяинуло шо за спиною рашки завжди стояв Китаи
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01.10.2024 08:14 Відповісти
Без допомоги 73% ідіотів, пиня б теж не рипнувся, але ті вирішили сдєлать всєх вмєстє па пріколу
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01.10.2024 08:19 Відповісти
Ви цей прикол вибираете вже шість раз поспіль.
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01.10.2024 08:22 Відповісти
У попередній раз було виключення
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01.10.2024 08:38 Відповісти
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01.10.2024 08:42 Відповісти
Ще не наржався?
Як почав у 2019 і не можеш зупинитися?
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01.10.2024 09:09 Відповісти
Як правило, про шість раз поспіль булькотять виборці теперішнього.
Намагаються розмити свою відповідальність
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01.10.2024 08:40 Відповісти
Не смішить.Виборци і відповідальність.Як би виборци були відповідальни, то зараз ми не булиб у цьому лайні.
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01.10.2024 08:43 Відповісти
Так і є.
Але відсутність у виборців розуміння їх відповідальності не звільняє їх від відповідальності.
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01.10.2024 08:50 Відповісти
Ви себе чуете? Виборци своим вибором скоротили собі життя,а ви про відповівдальність.Вони такого поняття не мають.Люди себе не ******* і не поважають.І відповідальность тут вже ні до чого.
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01.10.2024 08:52 Відповісти
Ти мене знаєш? Ну, то закрий своє їба...рот
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01.10.2024 10:02 Відповісти
Не знакла.Тепер знгаю,що ти тупе бидло і хамло.
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01.10.2024 13:14 Відповісти
Китай це є наш ворог який граєтся в миротворця,хоч відомо що від нього найбільш залежна російська економіка і при бажані він міг поставити росію на місце.
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01.10.2024 08:29 Відповісти
А на що б вплинуло відсутність палок в колеса через зерно та різні історичні події?!?!
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01.10.2024 08:45 Відповісти
Після ЮЖМАШУ ,вже було ясно ,шо китай накинув оком на Україну ...та на Захід , китай та русня зрозуміли ,шо війна буде легкою прогулкою по ЄС ...бо там більше думають п'ятою точкою ...але в Україні був Президент ,який встиг зробити Армію Мову Віру !!! І цим дуже нашкодив всім ! Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!
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01.10.2024 08:52 Відповісти
Да это и коню ясно.
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01.10.2024 09:55 Відповісти
Жадібні кацапи не зупиняться на вкрадених територіях, вони хочуть захопити Харків, Одесу, а потім і Київ у майбутньому.
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01.10.2024 11:10 Відповісти
 
 