Китай не може допомагати РФ без шкоди для власних інтересів та репутації, - Рютте

Китай не може продовжуювати надавати допомогу Росії для продовження війни в Україні без шкоди для власних інтересів

Про це сьогодні у Брюсселі під час першої пресконференції на посаді керівника Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підтримка Китаєм російської військової промисловості стала вирішальним фактором, який дозволяє Росії вести війну в Україні. Китай не може продовжувати підживлювати цей найбільший конфлікт в Європі з часів завершення Другої Світової війни, без того, щоб не завдати шкоди своїм інтересам та репутації", - сказав Рютте.

Він нагадав, що Росія також отримує військову підтримку від Північної Кореї та від Ірану, що примушує розглядати питання безпеки у глобальному вимірі.

"Фокус уваги НАТО має бути зосередженим на євроатлантичній безпеці, щоб наше населення перебувало у безпеці. Але загрози сьогодення дедалі більше перетворюються на глобальні. Тож я буду поглиблювати партнерство із країнами, які є близькими за переконаннями, далекими й близькими, які поділяють наші цінності", - зазначив новий керівник Альянсу.

Він особливо відзначив роль партнерства НАТО з Європейським Союзом, яке дозволяє реалізовувати потенціал співпраці у дуже багатьох сферах, від спільної підтримки України до протидії гібридним загрозам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без допомоги Китаю Путін не зміг би вести війну проти України, - Сікорський

За словами Рютте, він також має намір сприяти розширенню партнерства союзників по НАТО з країнами Близького Сходу, Північної Африки та регіону Сахель, щоб підтримати стабільність у південному сусідстві Альянсу. Таке партнерство також дозволить більше зробити у боротьбі з тероризмом, який продовжує залишатися загрозою для європейських держав та для їх населення.

"Наприкінці цього місяця Австралія, Нова Зеландія та Японія вперше братимуть участь у зустрічі міністрів оборони НАТО. Я сподіваюся привітати їх, та обговорити спільні підходи до вирішення спільних викликів, що постають перед нами", - додав Марк Рютте.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів. Також генсек НАТО наголосив, що законне місце України - в НАТО.