Зеленский на встрече с Рютте: Украина сфокусирована на получении приглашения в НАТО

Президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с новоназначенным генсеком НАТО Марком Рютте, во время которой он заявил о фокусе на получении приглашения в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Украина фокусируется на некоторых вещах. Что касается НАТО, сейчас мы сфокусированы на том, чтобы Украину пригласили в Альянс. Это очень важный шаг. Это сложно достичь. Мы фокусируемся на этом результате. Будем делать все, чтобы это получить", - сказал президент.

Вторым приоритетом в отношениях с НАТО, отметил Зеленским, является оружие.

"Второе, это оружие, прежде всего - ПВО, приближение выполнения решения, которое было принято (во время саммита НАТО 9-11 июля. - Ред.) в Вашингтоне относительно соответствующего количества, соответствующих систем Patriot и STAMP-T. Приближаем это время, чтобы получить все, что было обещано на саммите, а также относительно дополнительных систем", - добавил президент.

Как известно, сегодня, 3 октября 2024 года, генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.

