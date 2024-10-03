РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9892 посетителя онлайн
Новости Война
1 660 17

Зеленский на встрече с Рютте: Украина сфокусирована на получении приглашения в НАТО

Зеленський зустрівся із Рютте

Президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с новоназначенным генсеком НАТО Марком Рютте, во время которой он заявил о фокусе на получении приглашения в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Украина фокусируется на некоторых вещах. Что касается НАТО, сейчас мы сфокусированы на том, чтобы Украину пригласили в Альянс. Это очень важный шаг. Это сложно достичь. Мы фокусируемся на этом результате. Будем делать все, чтобы это получить", - сказал президент.

Вторым приоритетом в отношениях с НАТО, отметил Зеленским, является оружие.

"Второе, это оружие, прежде всего - ПВО, приближение выполнения решения, которое было принято (во время саммита НАТО 9-11 июля. - Ред.) в Вашингтоне относительно соответствующего количества, соответствующих систем Patriot и STAMP-T. Приближаем это время, чтобы получить все, что было обещано на саммите, а также относительно дополнительных систем", - добавил президент.

Как известно, сегодня, 3 октября 2024 года, генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.

Читайте также: Законное место Украины - в НАТО, - Рютте

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) НАТО (10255) Рютте Марк (451)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А може час сфокусуватися на стабілізації фронту? Чи неначасі?
показать весь комментарий
03.10.2024 14:20 Ответить
+3
Зеленський:
"Україна сфокусована на отриманні запрошення до НАТО.
Все підготували, на всі значні посади призначили самих геніальних корупціонерів та зрадників!"
показать весь комментарий
03.10.2024 14:23 Ответить
+3
У нашого імітатора "президента", Вови Зеленського, після коксохімії очі зовсім не сфокусовані.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А може час сфокусуватися на стабілізації фронту? Чи неначасі?
показать весь комментарий
03.10.2024 14:20 Ответить
Зеленський:
"Україна сфокусована на отриманні запрошення до НАТО.
Все підготували, на всі значні посади призначили самих геніальних корупціонерів та зрадників!"
показать весь комментарий
03.10.2024 14:23 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2024 14:23 Ответить
У нашого імітатора "президента", Вови Зеленського, після коксохімії очі зовсім не сфокусовані.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:23 Ответить
Якась конспіративна квартира
показать весь комментарий
03.10.2024 14:24 Ответить
Яке НАТО для воюючої країни територію якої загарбує ворог!? Воно цілковито з глузду зїхало "сонцелике"!? Якщо зїхало то має бути найближче оточення щоб не випускати це непорозуміння на люди. Врешті решт військові, які вказали б йому відповідне місце.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:30 Ответить
"Війна не закінчиться доки Україну не приймуть в НАТО"
"Україну не приймуть в НАТО доки війна не закінчиться"
Чудово влаштувались у цьому НАТО. Ви воюйте а ми подивимось.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:05 Ответить
У нас є міністр-адвокат - яйця курині і у вас будуть по 17, евро, за кілограм.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:39 Ответить
Цьому Зє- торчку тільки фокуси-мокуси давай
показать весь комментарий
03.10.2024 14:41 Ответить
Державою керує повний імбецил-піздабол.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:42 Ответить
Україна- так. Зелені -ні. Вони зфокусовані на розкраданні бюджету, та здачі України *уйлу!
показать весь комментарий
03.10.2024 14:43 Ответить
Горорить одне а робить інше
показать весь комментарий
03.10.2024 14:45 Ответить
прийняття в нато ,це дійсно фокус для потуужного
показать весь комментарий
03.10.2024 14:57 Ответить
Можете меня ругать - но я хочу чтобы Украину приняли в НАТО не при Зеленском.

И да - Крым это Украина,
а путин *****.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:00 Ответить
Так надмірно сфокусувалася, що почала по декілька населених пунктів на день втрачати.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:20 Ответить
вова, як тільки ти заявиш: Я устал, я ухожу, то Україна на наступний тиждень буде в НАТО!
показать весь комментарий
03.10.2024 17:06 Ответить
 
 