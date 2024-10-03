УКР
Зеленський на зустрічі з Рютте: Україна сфокусована на отриманні запрошення до НАТО

Зеленський зустрівся із Рютте

Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із новообраним генсеком НАТО Марком Рютте, під час якої він заявив про фокус на отриманні запрошення до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна фокусується на деяких речах. Що стосується НАТО, зараз ми сфокусовані на тому, щоб Україну запросили до Альянсу. Це дуже важливий крок. Це складно досягти. Ми фокусуємося на цьому результаті. Будемо робити все, щоб це отримати", - сказав президент.

Другим пріоритетом у відносинах із НАТО, зазначив Зеленський, є зброя.

"Друге, це зброя, передусім ППО, наближення виконання рішення, яке було ухвалене (під час саміту НАТО 9-11 липня. - Ред.) у Вашингтоні щодо відповідної кількості, відповідних систем Patriot і STAMP-T. Наближаємо цей час, щоб отримати все, що було обіцяно на саміті, а також щодо додаткових систем", - додав президент.

Як відомо, сьогодні, 3 жовтня 2024 року, генсек НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив виділити на оборону у 2025 році 2,22 трильйона. Кабмін вже врахував це у проєкті бюджету

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) НАТО (6718) Рютте Марк (497)
А може час сфокусуватися на стабілізації фронту? Чи неначасі?
показати весь коментар
03.10.2024 14:20 Відповісти
Зеленський:
"Україна сфокусована на отриманні запрошення до НАТО.
Все підготували, на всі значні посади призначили самих геніальних корупціонерів та зрадників!"
показати весь коментар
03.10.2024 14:23 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 14:23 Відповісти
У нашого імітатора "президента", Вови Зеленського, після коксохімії очі зовсім не сфокусовані.
показати весь коментар
03.10.2024 14:23 Відповісти
Якась конспіративна квартира
показати весь коментар
03.10.2024 14:24 Відповісти
Яке НАТО для воюючої країни територію якої загарбує ворог!? Воно цілковито з глузду зїхало "сонцелике"!? Якщо зїхало то має бути найближче оточення щоб не випускати це непорозуміння на люди. Врешті решт військові, які вказали б йому відповідне місце.
показати весь коментар
03.10.2024 14:30 Відповісти
"Війна не закінчиться доки Україну не приймуть в НАТО"
"Україну не приймуть в НАТО доки війна не закінчиться"
Чудово влаштувались у цьому НАТО. Ви воюйте а ми подивимось.
показати весь коментар
03.10.2024 15:05 Відповісти
У нас є міністр-адвокат - яйця курині і у вас будуть по 17, евро, за кілограм.
показати весь коментар
03.10.2024 14:39 Відповісти
Цьому Зє- торчку тільки фокуси-мокуси давай
показати весь коментар
03.10.2024 14:41 Відповісти
Державою керує повний імбецил-піздабол.
показати весь коментар
03.10.2024 14:42 Відповісти
Україна- так. Зелені -ні. Вони зфокусовані на розкраданні бюджету, та здачі України *уйлу!
показати весь коментар
03.10.2024 14:43 Відповісти
Горорить одне а робить інше
показати весь коментар
03.10.2024 14:45 Відповісти
прийняття в нато ,це дійсно фокус для потуужного
показати весь коментар
03.10.2024 14:57 Відповісти
Можете меня ругать - но я хочу чтобы Украину приняли в НАТО не при Зеленском.

И да - Крым это Украина,
а путин *****.
показати весь коментар
03.10.2024 15:00 Відповісти
Так надмірно сфокусувалася, що почала по декілька населених пунктів на день втрачати.
показати весь коментар
03.10.2024 15:20 Відповісти
вова, як тільки ти заявиш: Я устал, я ухожу, то Україна на наступний тиждень буде в НАТО!
показати весь коментар
03.10.2024 17:06 Відповісти
 
 