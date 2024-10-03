Зеленський на зустрічі з Рютте: Україна сфокусована на отриманні запрошення до НАТО
Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із новообраним генсеком НАТО Марком Рютте, під час якої він заявив про фокус на отриманні запрошення до Альянсу.
"Україна фокусується на деяких речах. Що стосується НАТО, зараз ми сфокусовані на тому, щоб Україну запросили до Альянсу. Це дуже важливий крок. Це складно досягти. Ми фокусуємося на цьому результаті. Будемо робити все, щоб це отримати", - сказав президент.
Другим пріоритетом у відносинах із НАТО, зазначив Зеленський, є зброя.
"Друге, це зброя, передусім ППО, наближення виконання рішення, яке було ухвалене (під час саміту НАТО 9-11 липня. - Ред.) у Вашингтоні щодо відповідної кількості, відповідних систем Patriot і STAMP-T. Наближаємо цей час, щоб отримати все, що було обіцяно на саміті, а також щодо додаткових систем", - додав президент.
Як відомо, сьогодні, 3 жовтня 2024 року, генсек НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва.
"Україна сфокусована на отриманні запрошення до НАТО.
Все підготували, на всі значні посади призначили самих геніальних корупціонерів та зрадників!"
"Україну не приймуть в НАТО доки війна не закінчиться"
Чудово влаштувались у цьому НАТО. Ви воюйте а ми подивимось.
И да - Крым это Украина,
а путин *****.