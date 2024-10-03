УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12568 відвідувачів онлайн
Новини
4 385 23

Генсек НАТО Рютте прибув до Києва та зустрівся із Зеленським (оновлено)

Марк Рютте прибув із візитом до Києва

Новопризначений генсек НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Рютте провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Його візит, пише видання, є сигналом підтримки України.

Згодом у пресслужбі НАТО підтвердили візит Рютте.

Планується пресконференції генсека Альянсу та президента Зеленського.

Читайте: Сікорський проведе першу розмову із Рютте: Говоритимуть про допомогу Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

Генсек НАТО зазначив, що ситуація на фронті складна, але ЗСУ можуть відтіснити війська РФ.

Рютте наголосив, що Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий генсек НАТО Рютте заявив про необхідність посилити ППО України

Автор: 

візит (1648) НАТО (6718) Рютте Марк (497)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
До речі, прикметно, що Рютте свій перший візит на посаді Генсека НАТО зробив в Україну.... Наша людина.
показати весь коментар
03.10.2024 14:02 Відповісти
+9
Це добре звичайно. Але пора вже переходити від обіцянок до дій. Ракова пухлину під назвою кацапстан треба вирізати з тіла цивілізованого світу.
показати весь коментар
03.10.2024 14:03 Відповісти
+5
Він Маркіян Рюттенко
показати весь коментар
03.10.2024 14:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
можна було би і без Bloombergа обійтися, варто було би перепостити українські сайти, або ж самому взяти інфу в на сайті ЕрЗе.
показати весь коментар
03.10.2024 14:01 Відповісти
До речі, прикметно, що Рютте свій перший візит на посаді Генсека НАТО зробив в Україну.... Наша людина.
показати весь коментар
03.10.2024 14:02 Відповісти
Він Маркіян Рюттенко
показати весь коментар
03.10.2024 14:05 Відповісти
Нє-нє, я помилився Марко Рютенко
показати весь коментар
03.10.2024 14:06 Відповісти
Це добре звичайно. Але пора вже переходити від обіцянок до дій. Ракова пухлину під назвою кацапстан треба вирізати з тіла цивілізованого світу.
показати весь коментар
03.10.2024 14:03 Відповісти
А це більшою мірою залежить від США, меншою мірою від демократій європейських країн НАТО, і, можливо, в останню чергу (хоча ні не в останню) від самого Генсека НАТО. Тому що для вказаної вами операції як би там не було, - але країнам НАТО (точніше: нашим союзникам) потрібно впрягтися в цю війну нарівні з нами.
Чи варто розшифровувати, чому доведеться довго цього чекати?
показати весь коментар
03.10.2024 14:13 Відповісти
Для цього треба буде спочатку ліквідувати зільону шоблу. Інакше це як поливати пустелю.
показати весь коментар
03.10.2024 14:52 Відповісти
Поки ти будеш ліквідовувати, як ти кажеш зільону шоблу, тебе кацапня завоює. Тоді вже не буде ні зільоних ні красних ні фіолетових. Тоді буде одне *****. Зрозумів?
показати весь коментар
03.10.2024 15:25 Відповісти
То ху..ло і зелена шобла - друзі навік. Одне без іншого не може жити
показати весь коментар
03.10.2024 16:24 Відповісти
Пропонуєш другий фронт відкривати, чи кидати фронт і йти на Київ? Тоді ти провокатор яких працює на ********* та на *****.
показати весь коментар
03.10.2024 16:46 Відповісти
Admin , zabaņte - tut rjuzke nasralla
показати весь коментар
03.10.2024 14:17 Відповісти
Заскочив на шашлички ? Чи "поржати" захотів ?
Бо про що ще можна розмовляти із пустоголовим опудалом "президента" України ?
показати весь коментар
03.10.2024 14:21 Відповісти
Сподіваюсь його сильна натура зрушить допомогу Україні в правильному напрямку. Аби ми не просили зброю, а нам її пропонували і давали самі.
показати весь коментар
03.10.2024 14:23 Відповісти
Що б так сталося треба спочатки знищити зільону шоблу. Бо може ви не вкурсі, але поставки зброї зависають на складаx на заxоді України, не доїжджаючи до фронту.
показати весь коментар
03.10.2024 14:53 Відповісти
Дуже важливий візит.
показати весь коментар
03.10.2024 14:29 Відповісти
НАТО підтримує , а🤡 зеленський здає ...
показати весь коментар
03.10.2024 14:32 Відповісти
Справляє враження чувака з тестикулами. Поживемо - побачимо. А може й не поживемо й не побачимо. Хз...
показати весь коментар
03.10.2024 15:09 Відповісти
Кі вівра верра, як кажуть французи. Хто поживе - той побачить.
показати весь коментар
03.10.2024 16:57 Відповісти
Генсек НАТО Рютте прибув до Києва та зустрівся із Зеленським

Каже: "Як не прибуду до Києва, - то щоразу та одразу на тебе натикаюся! Шозанах???"
показати весь коментар
03.10.2024 15:55 Відповісти
 
 