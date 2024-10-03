Генсек НАТО Рютте прибув до Києва та зустрівся із Зеленським (оновлено)

Новопризначений генсек НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Рютте провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Його візит, пише видання, є сигналом підтримки України.

Згодом у пресслужбі НАТО підтвердили візит Рютте.

Планується пресконференції генсека Альянсу та президента Зеленського.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

Генсек НАТО зазначив, що ситуація на фронті складна, але ЗСУ можуть відтіснити війська РФ.

Рютте наголосив, що Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу.

