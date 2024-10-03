РУС
Новости
Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев: встретился с Зеленским, - Bloomberg (обновлено)

Марк Рютте прибув із візитом до Києва

Новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Рютте провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Его визит, пишет издание, является сигналом поддержки Украины.

Впоследствии в пресс-службе НАТО подтвердили визит Рютте.

Планируется пресс-конференция генсека Альянса и президента Зеленского.

Также читайте: Сикорский проведет первый разговор с Рютте: Будут говорить о помощи Украине

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.

Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.

Читайте также: Новый генсек НАТО Рютте заявил о необходимости усилить ПВО Украины

До речі, прикметно, що Рютте свій перший візит на посаді Генсека НАТО зробив в Україну.... Наша людина.
+9
Це добре звичайно. Але пора вже переходити від обіцянок до дій. Ракова пухлину під назвою кацапстан треба вирізати з тіла цивілізованого світу.
+5
Він Маркіян Рюттенко
можна було би і без Bloombergа обійтися, варто було би перепостити українські сайти, або ж самому взяти інфу в на сайті ЕрЗе.
До речі, прикметно, що Рютте свій перший візит на посаді Генсека НАТО зробив в Україну.... Наша людина.
Він Маркіян Рюттенко
Нє-нє, я помилився Марко Рютенко
Це добре звичайно. Але пора вже переходити від обіцянок до дій. Ракова пухлину під назвою кацапстан треба вирізати з тіла цивілізованого світу.
А це більшою мірою залежить від США, меншою мірою від демократій європейських країн НАТО, і, можливо, в останню чергу (хоча ні не в останню) від самого Генсека НАТО. Тому що для вказаної вами операції як би там не було, - але країнам НАТО (точніше: нашим союзникам) потрібно впрягтися в цю війну нарівні з нами.
Чи варто розшифровувати, чому доведеться довго цього чекати?
Для цього треба буде спочатку ліквідувати зільону шоблу. Інакше це як поливати пустелю.
Поки ти будеш ліквідовувати, як ти кажеш зільону шоблу, тебе кацапня завоює. Тоді вже не буде ні зільоних ні красних ні фіолетових. Тоді буде одне *****. Зрозумів?
То ху..ло і зелена шобла - друзі навік. Одне без іншого не може жити
Пропонуєш другий фронт відкривати, чи кидати фронт і йти на Київ? Тоді ти провокатор яких працює на ********* та на *****.
Admin , zabaņte - tut rjuzke nasralla
Заскочив на шашлички ? Чи "поржати" захотів ?
Бо про що ще можна розмовляти із пустоголовим опудалом "президента" України ?
Сподіваюсь його сильна натура зрушить допомогу Україні в правильному напрямку. Аби ми не просили зброю, а нам її пропонували і давали самі.
Що б так сталося треба спочатки знищити зільону шоблу. Бо може ви не вкурсі, але поставки зброї зависають на складаx на заxоді України, не доїжджаючи до фронту.
Дуже важливий візит.
НАТО підтримує , а🤡 зеленський здає ...
Справляє враження чувака з тестикулами. Поживемо - побачимо. А може й не поживемо й не побачимо. Хз...
Кі вівра верра, як кажуть французи. Хто поживе - той побачить.
Генсек НАТО Рютте прибув до Києва та зустрівся із Зеленським

Каже: "Як не прибуду до Києва, - то щоразу та одразу на тебе натикаюся! Шозанах???"
