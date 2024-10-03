Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев: встретился с Зеленским, - Bloomberg (обновлено)
Новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.
Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Рютте провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Его визит, пишет издание, является сигналом поддержки Украины.
Впоследствии в пресс-службе НАТО подтвердили визит Рютте.
Планируется пресс-конференция генсека Альянса и президента Зеленского.
Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.
Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.
Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.
Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.
Чи варто розшифровувати, чому доведеться довго цього чекати?
Бо про що ще можна розмовляти із пустоголовим опудалом "президента" України ?
Каже: "Як не прибуду до Києва, - то щоразу та одразу на тебе натикаюся! Шозанах???"