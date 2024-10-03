Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев: встретился с Зеленским, - Bloomberg (обновлено)

Новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.

Отмечается, что Рютте провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Его визит, пишет издание, является сигналом поддержки Украины.

Впоследствии в пресс-службе НАТО подтвердили визит Рютте.

Планируется пресс-конференция генсека Альянса и президента Зеленского.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.

Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.

