Сикорский проведет первый разговор с Рютте: Будут говорить о помощи Украине
Глава МИД Польши Радослав Сикорский проведет первый разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.
Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Будут две главные темы разговора: прежде всего Украина, помощь для Украины, координация оказания поддержки Киеву. Второй вопрос будет касаться Ближнего Востока, нынешнего обострения ситуации, а также направлений ее развития", - сказал он.
Разговор Сикорского и Рютте состоится в среду вечером.
Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.
Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.
Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.
Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль