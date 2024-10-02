РУС
Новости
514 9

Сикорский проведет первый разговор с Рютте: Будут говорить о помощи Украине

Сікорський проведе розмову із Рютте: Обговорять Україну

Глава МИД Польши Радослав Сикорский проведет первый разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будут две главные темы разговора: прежде всего Украина, помощь для Украины, координация оказания поддержки Киеву. Второй вопрос будет касаться Ближнего Востока, нынешнего обострения ситуации, а также направлений ее развития", - сказал он.

Разговор Сикорского и Рютте состоится в среду вечером.

Читайте: Помощь Украине нам стоит меньше, чем если бы напрямую пришлось воевать с Путиным, - Рютте

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.

Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.

Читайте: В Украинский легион в Польше вступило слишком мало украинцев, - министр обороны Косиняк-Камыш

Автор: 

Польша (8611) Сикорский Радослав (455) Рютте Марк (452)
з такою допомогою краще б і не починали допомагати. більше б укаїнців живими були
02.10.2024 15:47 Ответить
Васья, ти б нік змінив. Від нього ****** пре, як і від твого висловлювання.
02.10.2024 15:52 Ответить
що не так ? Альоша де ф-стану. 16 ? ДЕ аТАКАМСИ та томагавки які летять п теріторії кацапстану? Де ленд ліз? прокинься . з такою допомогою , через місяць -другий буде фортееція Дніпро та Запоржжя
02.10.2024 15:59 Ответить
вусався поцеот сраній ? всі ви та гандони за кордоном борзі язиком.
02.10.2024 18:08 Ответить
02.10.2024 15:56 Ответить
Сікорський тільки базікає, але саму допомогу не дає
02.10.2024 19:02 Ответить
 
 