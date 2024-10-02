Сикорский проведет первый разговор с Рютте: Будут говорить о помощи Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский проведет первый разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будут две главные темы разговора: прежде всего Украина, помощь для Украины, координация оказания поддержки Киеву. Второй вопрос будет касаться Ближнего Востока, нынешнего обострения ситуации, а также направлений ее развития", - сказал он.

Разговор Сикорского и Рютте состоится в среду вечером.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.

Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.

