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Сікорський проведе першу розмову із Рютте: Говоритимуть про допомогу Україні

Сікорський проведе розмову із Рютте: Обговорять Україну

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський проведе першу розмову із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будуть дві головні теми розмови: насамперед Україна, допомога для України, координація надання підтримку Києву. Друге питання стосуватиметься Близького Сходу, нинішнього загострення ситуації, а також напрямків її розвитку", - сказав він.

Розмова Сікорського і Рютте відбудеться в середу ввечері.

Читайте: Допомога Україні нам коштує менше, ніж якби напряму довелося боротися із Путіним, - Рютте

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

Генсек НАТО зазначив, що ситуація на фронті складна, але ЗСУ можуть відтіснити війська РФ.

Рютте наголосив, що Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу.

Читайте: До Українського легіону в Польщі вступило надто мало українців, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Автор: 

Польща (8543) Сікорський Радослав (264) Рютте Марк (402)


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з такою допомогою краще б і не починали допомагати. більше б укаїнців живими були
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02.10.2024 15:47 Відповісти
Васья, ти б нік змінив. Від нього ****** пре, як і від твого висловлювання.
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02.10.2024 15:52 Відповісти
що не так ? Альоша де ф-стану. 16 ? ДЕ аТАКАМСИ та томагавки які летять п теріторії кацапстану? Де ленд ліз? прокинься . з такою допомогою , через місяць -другий буде фортееція Дніпро та Запоржжя
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02.10.2024 15:59 Відповісти
вусався поцеот сраній ? всі ви та гандони за кордоном борзі язиком.
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02.10.2024 18:08 Відповісти
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02.10.2024 15:56 Відповісти
Сікорський тільки базікає, але саму допомогу не дає
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02.10.2024 19:02 Відповісти
 
 