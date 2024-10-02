Сікорський проведе першу розмову із Рютте: Говоритимуть про допомогу Україні

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський проведе першу розмову із генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будуть дві головні теми розмови: насамперед Україна, допомога для України, координація надання підтримку Києву. Друге питання стосуватиметься Близького Сходу, нинішнього загострення ситуації, а також напрямків її розвитку", - сказав він.

Розмова Сікорського і Рютте відбудеться в середу ввечері.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

Генсек НАТО зазначив, що ситуація на фронті складна, але ЗСУ можуть відтіснити війська РФ.

Рютте наголосив, що Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу.

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