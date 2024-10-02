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До Українського легіону в Польщі вступило надто мало українців, - міністр оборони Косіняк-Камиш

До українського легіону в Польщі вступили занадто мало українців

Кількість українців, які погодилися вступити до Українського легіону у Польщі, виявилася вкрай малою.

Про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci.

За його словами, Польща готова "навчати українських солдатів".

Косіняк-Камиш нагадав, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських солдатів, які були відправлені на фронт в Україні.

"Ми не відповідаємо за набір (до легіону. - Ред.). Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою", - сказав міністр.

Читайте: Збиття Польщею російських ракет над Україною викликає великий скептицизм у НАТО, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що кілька тисяч осіб, які перебувають у Польщі, вже зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Український легіон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії, яке може перешкоджати євроінтеграції, - Сибіга

Автор: 

Польща (8543) добровольці (926) Косіняк-Камиш Владислав (47)


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Топ коментарі
+31
вони не для цього туді виїхали ...
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02.10.2024 11:51
+31
Треба з нього починати.
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02.10.2024 12:28
+29
Просто потрібно створювати Український легіон в Монако, та виділити їм ділянки на Лазурному узбережжі для облаштування фортифікацій. От тоді він швидко сформується.
А серйозно, ті хто хотів, уже давно повернулись і вступили в ЗСУ, а всі інші.... скажемо так, вони проявлять свій патріотизм по завершенню війни, коли повернуться і вчитимуть як правильно жити, говорити, воювати та за кого голосувати.
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02.10.2024 11:54
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можна почати з батальйону, було б бажання
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02.10.2024 11:50 Відповісти
Начинать надо со взвода. Потом если что проще увеличить.
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02.10.2024 11:55 Відповісти
Треба з нього починати.
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02.10.2024 12:28 Відповісти
Псля п'ятої дорога тількі у зезиденти.
Не вірите???
Запитайте у 73%.

Можливо після п'ятої ще потрібно на гастролі по болотах поїхати і вже потім у зезиденти... але це не точно.
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02.10.2024 12:35 Відповісти
А ще чотири знюхав?
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02.10.2024 12:58 Відповісти
вони не для цього туді виїхали ...
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02.10.2024 11:51 Відповісти
а хто там був до 24.02.22 і хтів захищати Україну, повернулись
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02.10.2024 12:07 Відповісти
або ти скажеш де у Польщі записують до легіону або ти брехло, наволоч та провокатор
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02.10.2024 17:58 Відповісти
Просто потрібно створювати Український легіон в Монако, та виділити їм ділянки на Лазурному узбережжі для облаштування фортифікацій. От тоді він швидко сформується.
А серйозно, ті хто хотів, уже давно повернулись і вступили в ЗСУ, а всі інші.... скажемо так, вони проявлять свій патріотизм по завершенню війни, коли повернуться і вчитимуть як правильно жити, говорити, воювати та за кого голосувати.
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02.10.2024 11:54 Відповісти
Ось я давно пропоную , а депутати ВПЕРТО не слухають , бо їм це не вигодно .
‼️Пропоную заборонити законодавчо балотуватись чи займати державні посади усім , хто жив під час війни за кордоном
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02.10.2024 12:03 Відповісти
Я раніше пропонувала ще й права голосу позбавити. Бо знову наголосують якесь кольорове гівно й змиються подалі від відповідальності..
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02.10.2024 12:36 Відповісти
Так він і так створений. І вже з нагородами за бойові заслуги там Потап, арестович, Каменська - санітарка, Одарченко, Трубіцин, Дмитрук....
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02.10.2024 12:56 Відповісти
От несподіванка, хто б міг подумати!
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02.10.2024 11:55 Відповісти
Дивно, що взагалі хтось знайшовся. Не для того ті чоловіки тікали, зокрема і до Польщі.
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02.10.2024 11:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aBRMzqAiigs на учёт возьмусь... а воевать - шиш....
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02.10.2024 11:57 Відповісти
Там теж не проктатить. Ні, ділянки візмуть, а інше залишать нам.
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02.10.2024 11:57 Відповісти
А де УКРАЇНСЬКО ПОЛЬСЬКО ЛІТОВСЬКИЙ БАТАЛЬОН ? Теж на бумазі?
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02.10.2024 11:58 Відповісти
А як мало бути? Люди виїхали не для того,щоб в легіони вступати.
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02.10.2024 11:59 Відповісти
Якби було гарне забезпечення зброєю і фінансування хоча б на рівні кацапів. І не тільки українців набирати. Думаю добровольців на бригаду назбирали б.
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02.10.2024 11:59 Відповісти
Туди і поляків треба брати і цей легіон поставити на українсько польському кордоні бити тих, хто перекриває кордон
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02.10.2024 12:00 Відповісти
Бо мало бажаючіх не тільки в польщі класти своє життя, коли комфортно і безпечно,тим більше розуміючи що озвучені політичні цілі нереальні від слова зовсім.
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02.10.2024 12:00 Відповісти
які повинні були зголоситися

афігітельно поставлене питання, польського чиновника.
з чого це, вони повинні були?
добровільно, так. примусово, ніколи!
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02.10.2024 12:00 Відповісти
Не для того драпали
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02.10.2024 12:04 Відповісти
Який сенс туди вступати? Хто хоче воювати, той може приїхати і воювати без всяких всратих пшецьких лєгіонів. Хто не хоче воювати - то нафіга йому взагалі весь той цирк?
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02.10.2024 12:05 Відповісти
Певно мало бажаючих стояти насмерть за якийсь Вугледар, без ротацій та підкріплення.
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02.10.2024 12:06 Відповісти
краще воювати за поляків - ті не будуть стояти за кожне село, а зразу з'їбнуть за Віслу.
Але найкраще все ж за мадяр. Ті одразу сказали що здадуться
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02.10.2024 12:28 Відповісти
Нюанс в тому що на поляків і мадяр ніхто не буде нападати.
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02.10.2024 12:35 Відповісти
Це проблема наріту.
Вони почують якусь маячню і починають з цього формувати у своїй голові
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02.10.2024 12:43 Відповісти
Як знати, як знати...
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02.10.2024 12:45 Відповісти
)))))))))
нюанс в тому що це напряму залежить від підсумків україно-свинособачої війни.
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03.10.2024 11:47 Відповісти
Поляки готуються, а не смажать шашлики. У них ВЖЕ є ф-16 і абрамси, а московія ще й не думає на них нападати. Не плутайте нашу прокурорсько-олігархічну недодержаву з якою не якою країною.
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02.10.2024 12:37 Відповісти
в нас теж є Ф16 і абрамси... і ?
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03.10.2024 11:48 Відповісти
Краще згадайте що казав зезидент перед виборами... і порівняйте з тим, що зробив.
Навіщо ви так концентруєтеся на тому, що кажуть інші країни про неіснуючі події.?!?!
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02.10.2024 12:40 Відповісти
мене не дуже цікавлять інші країни, мене цікавить реакція наших людей на події в нашій країні.
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03.10.2024 11:50 Відповісти
Ну то навіщо аргументуєте інфою про польщу та угорщину?
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03.10.2024 12:26 Відповісти
бо це і є їх найближча альтернатива Україні
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04.10.2024 12:08 Відповісти
Яка угода,такий і набір.
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02.10.2024 12:07 Відповісти
Коли на посаду нема бажаючих, тоді збільшують зарплату, поки не з'являться. Рашка так і зробила, хай і панове так зроблять, чи жаба давить?
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02.10.2024 12:08 Відповісти
Взагалі дурна ідея від ОПУ Ермака. Лепше б , ідіоти, відминили закон про розмитнення авто із ЕС УСІМ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ назавжди - тоді б чоловики поверталися.

А так- багато вже купили добрі недороги авто - а повертатися то треба розмитнити та й заплатить 4-10 тис мит . ОХРЕНЕВША ВЛАДА І ДЕПУТАТИ ЦЬОГО І МИНУЛОГО СОЗИВА « БАГАТО» ДУМАЛИ ПРО ПРОСТИХ УКРАЇНЦІВ - все у них відібрали і гроши і землю , а тепер - ЙДІТЬ ПОМИРАТИ ?????‼️‼️
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02.10.2024 12:09 Відповісти
Да то все зелене ІБД..типу вони працюють..
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02.10.2024 12:38 Відповісти
А тот голова, кого эта идея с созданием такого легиона осенила, наверное решил, что граждане, заплатившие по 5 штук баксов, чтобы выбраться из Украины, добравшись до Европы, побегут записываться в легион и поедут уже не просто в Украину, а на войну?
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02.10.2024 12:09 Відповісти
Коли НАТО вступить у війну з РФ тоді є зміст емігрантам вступати у такий легіон, бо тоді бодай є реальний шанс перемогти.
А зараз РФ безкарно кабами виб'ють наші війська, зруйнують прифронтові міста і Зе побачить, що це все... нема ким воювати... і з сумним їбалом, відправить Арахамію і Подоляка, домовлятись про мир, а для тих всіх хто вже помер до цього на війні, скаже звиняйте інші хочуть жити...
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02.10.2024 12:25 Відповісти
Хіба для того вони гроші за виїзд платили владі зеленого оманського наркомана, щоб потім повернутися
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02.10.2024 12:26 Відповісти
Не дуріть сами себе. Всі хто мав бажання захищати країну вже давно захищає. Багато вже нема в живих, багато інвалідів, поранених. Оті опроси про готовність захищати з зброєю у руках країну - то не має жодного впливу на дійсність. Войоьвнича меньшість вже скінчилась. Цей й була мета х...ла та зеленского. Як каже зеленский - цієї осіні все вирішиться.
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02.10.2024 12:38 Відповісти
Яка ще ,,войовнича меншість,, , падлюко?
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02.10.2024 13:18 Відповісти
Звичайна. Ти ії приклад, падлюка.
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02.10.2024 14:09 Відповісти
До України прибуло "підкріплення", може з них наберемо пару бригад?

На святкування Рош га-Шана - єврейського Нового року до Умані вже прибуло майже 30 тисяч паломників. На Черкащину вони їдуть на могилу свого духовного наставника Нахмана, адже вважається, що там їхні молитви мають особливу силу. Щоб дістатися до України хасидам довелося провести в дорозі майже три доби, вони добиралися потягами зі Словаччини, Угорщини та Чехії, автобусами та навіть таксі, оскільки літаки в Україні не літають. Їх не зупиняє ні важка дорога, ні війна в Україні.
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02.10.2024 12:39 Відповісти
Їхали вони дійсно через Польщу, Словаччину, Румунію.
Але чи ж з Ізраїлю вони стартували?
Бо з Ізраїлю вони стартували ще в березні, коли їх почали до війська мобілізовувати.
Навряд чи з цих ухилянтів вийде батальйон "300 єврєйцєв"
Хоча може його створення і є секретним пунктом плану перемоги Зеленського
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02.10.2024 13:07 Відповісти
Ну вы даете!!)) вы еще легион конче-заспа сформируйте!)))
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02.10.2024 12:41 Відповісти
Або бригаду Буковель. Горно- лыжную.
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02.10.2024 12:47 Відповісти
Поляки нехай створять на цій базі іноземний легіон і профінансують його, чи вони вміють тільки легіони з ексгумації створювати і зерно висипати. А українці, які в жіночому одягу і з довідками ломилися в Польщу, побігли за пивом і на стадіон, а не в центри рекрутингу.
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02.10.2024 12:42 Відповісти
Треба завезти в Польщу батальон ТЦК
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02.10.2024 12:50 Відповісти
Все залежить від того, з чим порівнювати.
"...кілька тисяч осіб, які перебувають у Польщі, вже зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Український легіон" і це, на думку поляків, "вкрай мала кількість".
Нагадаю, що з РФ/РБ від початку повномаштабного вторгнення здриснуло більше 2 млн. "жертв режима", а сумарна чисельність російських піар-корпусів-легіонів-полків-батальйонів в складі Сил Оборони навряд чи дотягує й до штату двох стрілецьких рот.
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02.10.2024 12:54 Відповісти
в 22 та на початку 23 роках багато їхало хлопців але коли стало зовсім ясно що відбувається з бронюванням поліції військових чиновників . багатіїв .....яка коррупція на війні.. на хлопцях .. ьоті мільйонери тцкашники та поліцейські.. І що все це просто безкарно ..Хто поїде тепер . Та ви подивіться на черги в тцк в Уктаїні
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02.10.2024 13:42 Відповісти
Подібні легіони, малиб вже бути створені в більшості країн, на засадах французького легіону, бо контрак з ЗСУ це фількина грамота....

А бож це варто було робити напочатку війни.... поки зе-лупи не де мотивували...
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02.10.2024 13:49 Відповісти
Пора заканчивать ужн
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02.10.2024 13:49 Відповісти
Люди квартири повіддавали за можливість виїхати. І ні у кого з можновладців це в голові не клацнуло, висновки зробити не змогли.
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02.10.2024 14:25 Відповісти
скотиняки брешуть
у Польщі немає жодної інформації про запис до легіону.
де, що, до кого і як ....
жодної
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02.10.2024 17:55 Відповісти
 
 