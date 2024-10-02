До Українського легіону в Польщі вступило надто мало українців, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Кількість українців, які погодилися вступити до Українського легіону у Польщі, виявилася вкрай малою.

Про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci.

За його словами, Польща готова "навчати українських солдатів".

Косіняк-Камиш нагадав, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських солдатів, які були відправлені на фронт в Україні.

"Ми не відповідаємо за набір (до легіону. - Ред.). Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою", - сказав міністр.

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Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що кілька тисяч осіб, які перебувають у Польщі, вже зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Український легіон.

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