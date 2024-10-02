До Українського легіону в Польщі вступило надто мало українців, - міністр оборони Косіняк-Камиш
Кількість українців, які погодилися вступити до Українського легіону у Польщі, виявилася вкрай малою.
Про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci.
За його словами, Польща готова "навчати українських солдатів".
Косіняк-Камиш нагадав, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських солдатів, які були відправлені на фронт в Україні.
"Ми не відповідаємо за набір (до легіону. - Ред.). Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою", - сказав міністр.
Український легіон у Польщі
Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.
Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.
Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що кілька тисяч осіб, які перебувають у Польщі, вже зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Український легіон.
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Можливо після п'ятої ще потрібно на гастролі по болотах поїхати і вже потім у зезиденти... але це не точно.
А серйозно, ті хто хотів, уже давно повернулись і вступили в ЗСУ, а всі інші.... скажемо так, вони проявлять свій патріотизм по завершенню війни, коли повернуться і вчитимуть як правильно жити, говорити, воювати та за кого голосувати.
‼️Пропоную заборонити законодавчо балотуватись чи займати державні посади усім , хто жив під час війни за кордоном
афігітельно поставлене питання, польського чиновника.
з чого це, вони повинні були?
добровільно, так. примусово, ніколи!
Але найкраще все ж за мадяр. Ті одразу сказали що здадуться
Вони почують якусь маячню і починають з цього формувати у своїй голові
нюанс в тому що це напряму залежить від підсумків україно-свинособачої війни.
Навіщо ви так концентруєтеся на тому, що кажуть інші країни про неіснуючі події.?!?!
А так- багато вже купили добрі недороги авто - а повертатися то треба розмитнити та й заплатить 4-10 тис мит . ОХРЕНЕВША ВЛАДА І ДЕПУТАТИ ЦЬОГО І МИНУЛОГО СОЗИВА « БАГАТО» ДУМАЛИ ПРО ПРОСТИХ УКРАЇНЦІВ - все у них відібрали і гроши і землю , а тепер - ЙДІТЬ ПОМИРАТИ ?????‼️‼️
А зараз РФ безкарно кабами виб'ють наші війська, зруйнують прифронтові міста і Зе побачить, що це все... нема ким воювати... і з сумним їбалом, відправить Арахамію і Подоляка, домовлятись про мир, а для тих всіх хто вже помер до цього на війні, скаже звиняйте інші хочуть жити...
На святкування Рош га-Шана - єврейського Нового року до Умані вже прибуло майже 30 тисяч паломників. На Черкащину вони їдуть на могилу свого духовного наставника Нахмана, адже вважається, що там їхні молитви мають особливу силу. Щоб дістатися до України хасидам довелося провести в дорозі майже три доби, вони добиралися потягами зі Словаччини, Угорщини та Чехії, автобусами та навіть таксі, оскільки літаки в Україні не літають. Їх не зупиняє ні важка дорога, ні війна в Україні.
Але чи ж з Ізраїлю вони стартували?
Бо з Ізраїлю вони стартували ще в березні, коли їх почали до війська мобілізовувати.
Навряд чи з цих ухилянтів вийде батальйон "300 єврєйцєв"
Хоча може його створення і є секретним пунктом плану перемоги Зеленського
"...кілька тисяч осіб, які перебувають у Польщі, вже зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Український легіон" і це, на думку поляків, "вкрай мала кількість".
Нагадаю, що з РФ/РБ від початку повномаштабного вторгнення здриснуло більше 2 млн. "жертв режима", а сумарна чисельність російських піар-корпусів-легіонів-полків-батальйонів в складі Сил Оборони навряд чи дотягує й до штату двох стрілецьких рот.
А бож це варто було робити напочатку війни.... поки зе-лупи не де мотивували...
у Польщі немає жодної інформації про запис до легіону.
де, що, до кого і як ....
жодної