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Україна готова обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії, яке може перешкоджати євроінтеграції, - Сибіга

Сибіга висловив готовність України обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це він сказав під час Варшавського безпекового форуму.

За його словами, Україна має достатньо політичної волі та дипломатичних інструментів для розв'язування найскладніших питань, включно з темами, що стосуються відносин із Польщею – одним із найближчих союзників України.

"Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти", - зазначив Сибіга, однак не уточнив, з ким саме обговорюватиме цю тему.

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Як додає видання, тема Волинської трагедії є однією із найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах.

Погляди Варшави та Києва на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін різняться. Але головна розбіжність ‒ це кількість жертв серед поляків і українців та звинувачення польською стороною УПА у масових вбивствах поляків на Волині.

Читайте також: МЗС Польщі: Питання Волинської трагедії може погано вплинути на відносини з Україною

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що Варшава порушить питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України у Євросоюзі.

Автор: 

Польща (8543) Євросоюз (13492) Волинська трагедія (135) Сибіга Андрій (434)


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Топ коментарі
+19
А давайте спочатку обговоримо з поляками битву під Жовтими Водами в 1648 році !
Чи для них то не трагедія ???
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02.10.2024 08:52
+17
Схоже на те, що свого дружка себігу дєрмак призначив для того, щоб лягти під усіх: поляків, кацапів,- бо себіга "більш компромісний", ніж Кулебав питаннях окупованих територій і миру за будь-яку ціну
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02.10.2024 08:41
+14
Зелені вже 6 р торгують національними інтересами.Самі зробити та здобути нічого не можуть та й не хочуть то торгують тим що інші здобули.
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02.10.2024 08:41
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Схоже на те, що свого дружка себігу дєрмак призначив для того, щоб лягти під усіх: поляків, кацапів,- бо себіга "більш компромісний", ніж Кулебав питаннях окупованих територій і миру за будь-яку ціну
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02.10.2024 08:41 Відповісти
Треба створити спільну групу вчених-істориків, які б підняли пласт історичної правди у наших відносин з Польщею, щоб не було гри в одні ворота! Наприклад:

"У зв'язку із цим звертаємося до керівництва Польщі із закликом узяти участь у вшануванні пам'яті в 74-ту річницю військових злочинів, жертвами яких стали громадяни Польщі української національності", - йдеться в заяві ОУП.

Як наголошують, у березні виповнюється 74-та річниця акцій польських Армії Крайової і так званих Хлопських батальйонів проти українських населених пунктів у Грубешівському і Томашівському повітах Польщі. Зокрема, з 9 по 11 березня 1944 року поляки знищили 11 населених пунктів, де проживали українці, в результаті чого загинули щонайменше 1228 осіб. Пізніше, з 19 по 22 березня, знищили ще 21 українське село. Найбільше людей тоді загинуло в селі Сагринь і його околицях 10 березня 1944 року - 606 осіб (227 жінок і 151 дитина), а також у селі Бересть 21 березня 1944 року - щонайменше 239 осіб (104 жінок і 50 дітей). Усього в березні і квітні 1944 року в східній частині Люблінського воєводства тоді загинули щонайменше 2220 українців, зокрема 850 жінок і 422 дитини.
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02.10.2024 21:16 Відповісти
Зелені вже 6 р торгують національними інтересами.Самі зробити та здобути нічого не можуть та й не хочуть то торгують тим що інші здобули.
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02.10.2024 08:41 Відповісти
Бачу шо.себігі нема чим займатися
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02.10.2024 08:44 Відповісти
А давайте спочатку обговоримо з поляками битву під Жовтими Водами в 1648 році !
Чи для них то не трагедія ???
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02.10.2024 08:52 Відповісти
disno..ščo može byti važļiveiše ņiž podiji 43-44 roku prošlevo stolitija.
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02.10.2024 08:53 Відповісти
Государство не обеднеет, забирайте, забирайте.
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02.10.2024 08:53 Відповісти
Це питання треба не Єрмаку вирішувати.
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02.10.2024 08:53 Відповісти
ļubie pitaņija
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02.10.2024 08:55 Відповісти
Нє, ну питання наявності туалетного папера у офісі президента нехай вже вирішує, біс із ним
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02.10.2024 12:34 Відповісти
серйозно?То ми настільки заможні та сильні що можемо їх тупо послати?
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02.10.2024 09:04 Відповісти
Наишли час - в розпал віини
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02.10.2024 08:58 Відповісти
Поляки знову взялися за політику "викручування рук" сусіду, для вирішення своїх суспільно-політичних та економічних питань. Користуються тим, що вони сидять між нами та Західною Європою і постійно шантажують - щоб своїм виборцям сподобаться..... Їх виробники сільгосппродукції бояться конкуренції з нашими (бо у них собівартість виробництва вища, ніж у нас) Тому душать шантажем (отой "шкандаль" з зерном - лише найвідоміший) Цим шантажем змушують нас визнать їх "посередниками" в торгівлі з Заходом. Ну а Волинська трагедія - з тої самої обойми - лише в політичній площині......
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02.10.2024 09:00 Відповісти
Та себігу ніхто за язика не тягнув, воно саме вирішило занести шляхті крашанки на повороті. Бо той шухер за участю Кулеби був нормально стабілізований
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02.10.2024 12:49 Відповісти
А вообще Сибига кто такой, чтобы принимать такие решения? Его назначил просроченый, он вообще не имеет права выступать с такими заявлениями. Так и с землёй - это очень важный вопрос о продаже земли - это должно быть вынесено на референдум.
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02.10.2024 09:05 Відповісти
прикол в тому що це чудо не знає про що воно говорить, а ось Пацифікацію у Галичині 1930 року поляками якраз є резон обговорити
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02.10.2024 10:25 Відповісти
Мораторий на продажу сняли и что? Уже зекрепостили тебя, осел? Ты же полный профан, зачем ты лезешь и спекулируешь на том, чего ты не понимаешь?
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02.10.2024 10:53 Відповісти
А где спекуляция. Я говорю о том, что землёй не торгуют, за неё воюют. Она вообще не может быть предметом продажи. Только аренда и всё. Все сделки будут признаны незаконными со времён принятия закона о продаже земли!
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02.10.2024 11:07 Відповісти
Разберем по частям тобою написанное, прям по винтикам
>Я говорю о том, что землёй не торгуют, за неё воюют
Высокопарное пропагандисткое клише, просто игнорируем, мы не на 22 съезде КПСС чтобы это обсужать
>Она вообще не может быть предметом продажи
Может, мировая практика показывает что может, суть права собственности заключается в "пучці правомочностей" в юридическое науке: право владеть, право пользоваться, право распоряжатся. В чем смысл права собственности, если ты не можешь распорядится, тоесть продать? Ты решаешь что можешь ограничить человека в праве продаже земли? Почему квартиру можно продать а землю нет, тем более если собственник этого хочет, покупатель хочет, они высказывают свою добрую волю, почему и как мы можем их в этом ограничить? Земли больше не становиться, очевидно, но и квартир, например, рядом с метро в Киеве больше не становиться, там уже все застроено, но квартиру возле метро ты купить можешь а землю нет?

Если бы ты хоть немного попытался бы разобраться в этом, ты бы понял, что люди и так получали право собственности на землю, просто через всякие "Юридические костыли", через наследство, через дарування и все остальное, так зачем людям эти костыли если они могут просто прийти к нотариусу и заключить договор, получить свои деньги и развлекаться.

Например, живет бабка с какой то землей в селе, она бы была не против ее продать какому то агрохолдингу или собственнику чтобы внучке помочь купить в киеве возле метро квартиру, но она не может, она может только сдавать ее за 2 или 5 тыс гривен в год, потому что а) она сама не может ее обрабытывать уже б) зачем агрохолдингу платить больше, бабка все равно ничего с своей землей не сделает, кроме как сдаст в аренду.
Так в чем проблема дать бабке продать свою землю и все?

>Все сделки будут признаны незаконными со времён принятия закона о продаже земли!
Ну это вообще фантастика, такое только в белой горячке может прийти в голову, кем будут признаны, почему? Никаких фактов, если обе стороны довольны, все было в рамках законодательства все происходило. Это называется рекет, когда человек, который купил себе землю, к нему приезжают люди и говорят, что договор отменен, теперь это снова собственность прошлого собственника, а собственник еще вчера "подарил" эту землю кому надо. Такую европейскую страну мы строим?
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02.10.2024 11:31 Відповісти
то якись комуніздичний недобиток проти продажу землі.
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02.10.2024 21:39 Відповісти
З сельхозземлею Зе провернув тій самий абєб@с який він схоже ******** робити завжди. Головне щоб зрозуміти суть. Земля сельхоз призначення дійсно майже скрізь продається в світі за виключенням наприклад Ізраїля. Але головне що там ніхто Вам не продасть 10 000 гектарів в одні руки. По деяким країнам Європи можна купити десь гектарів 200-500. Чому Вони так роблять? Щоб розвивались дрібні фермери на місцях і села і хутора мали якусь перспективу. А для кого робить Зе ці 10 000 га в одні руки купити. Звісно для того щоб в селі було не 20 фермерів, а на двадцять сіл був один якись обласного масштабу Коломойський. Ці 20 фермерів вони будуть зі своїми родинами жити і працювати в цьому селі і село буде хоч і зменшуватись, але не загине і буде мати європейську перспективу. А якщо якийсь дядько який має у своїй власності 20 сіл сидить і живе, в кращому випадку в облцентр, а то і на Канарах, то йому на це село насрати. Його діти не ходять в сільський дитсадок, або школу. Ну що йому з цього села крім прибутку? До речі якщо фермер обробляє нормально гектарів 200-250, то він на рік може мати біля мільйона гривень а то і більше прибутку. Це цілком достатньо утримувати свою родину і потроху розвиватись. Але Зе будує країни не для пересічних громадян, а намагається вибудувати все для Коломойських різних масштабів. Нажаль. Сперечатись зі мною сенсу особливого нема, тому що я особисто один на один в ток-шоу клав таких «видатних» майстрів розмовного жанру як Тимофій Милованов ( якщо памʼятаєте був у нас такий міністр сільського господарства який ненавидів сільське господарство і воно відповідало йому тим самим) . Я працюю в цій галузі багато років і дуже добре розумію як все відбувається. Тому давайте без Зе-пропаганди, а справді по Європейські.
Доречі Зе пропонував спочатку дозволити продавати 100 000 га в одні руки!!! памʼятаєте був у нього ще такий видатний майстер їздити на самокаті по Кабміну як премʼєр Гончарук? Щоб ви розуміли родина з трьох людей скуповує майже всю область!!! І це ці Зе …….ри намагалися проштовхнути в Україні. Але піднялися практично всі аграрні обʼєднання окрім УКАБу, який представляє інтереси Бахматюків, Косюків та Веревсььких тих самих Коломойських аграрного розливу. Тому на сьогодні Зе шобла зробила злочин проти України та українського народу і новому президенту і парламенту потрібно буде це виправляти.
Бажано по скоріш.
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03.10.2024 08:14 Відповісти
От дебіл клоунський!
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02.10.2024 09:12 Відповісти
Министерство культуры Польши заявило, что не оставит на территории страны памятников боевикам Украинской повстанческой армии . Об этом в пятницу, 28 апреля 2017г. сообщает сайт «Польского радио».

В Варшаве подчеркнули, что с ее стороны «не будет разрешения на функционирование в общественном пространстве установленных с нарушением действующего на территории Польши законодательства памятников "славы Украинской повстанческой армии", целью которых является прославление вооруженного формирования, ответственного за преступления, совершенные против тысяч, в основном беззащитных, польских граждан
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02.10.2024 09:23 Відповісти
Курва, як же влада обох країн забула швидко слова колишнього Президента України : "прощаємо і просимо вибачення". Мені, як народженому на Волині, бабуся і прабабуся розповідали про цю подію. Аби тодішня влада не поверхово, а ретельно досліджувала цю подію, на багато питань можна б було отримати відповіді. Але ж і Україна у складі совка і поляки входили до складу країн Варшавського блоку. Гречана мааасква сказала тоді незззя піднімати цю тему. А тепер це питання знову вилазить.
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02.10.2024 09:25 Відповісти
Там проблема не у вибачаннях. Поляки хочуть провести ексгумацію загиблих поляків для подальшого шанобливого поховання.
Але деякі українські владці це забороняють, щоби сіяти свару між українцями і поляками.
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02.10.2024 19:43 Відповісти
На першій погляд це виглядає саме так як Ви кажете. Але ж Ви не дитина і розумієте що це скоріш за все перетвориться на колосальну антиукраінську пропаганду і ще перед обговоренням вступу України в ЕС. Політики які зорієнтовані на ту частину польського населення які цього теж хочуть зроблять все щоб всі в світі здригнулись від жаху подій які відбувались 80 років тому. ПаРаша теж включить всі свої пропагандистки ресурси і кожна людина буде вважати що всі українці це головорізи. І справжній голос правди такого видатного польського режисера як Кжиштов Зануссі, який відверто сказав - ми поляки були колонізаторами на український землі, буде не почутий. Життя вчить що ніхто не буде рахувати скільки дітей і жінок було вбито і замордовано поляками коли вони колонізіровали наші землі, скільки було спалено сіл разом з людьми, скільки людей було повішено і посаджено на кіл. Це не буде нікого цікавити. Всі будуть обговорювати які українці головорізи.
то що саме так і буде майже нема сумнівів.
Але можна наївно так потупивши очі казати - просто хочемо шанобливо поховати. Ви що проти? Ага, кому ми повинні повірити? Колонізаторам України і українського народу? Ми готовий забути і не ворушити що Ви колонізатори, але і Ви поводьтеся відповідно. Через пʼятдесят років це питання зникне само собою. А так можна і монголам предʼявляти за зруйнування та знищення всього населення Київа. До речі поляки не хочуть предʼявити офіційні претензіі за те що суворівськи солдати в Варшаві протикали і крутили на своїх штиках польських дітей. Це ж історичний факт. Т
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03.10.2024 08:39 Відповісти
Обговорювати треба не Волинську трагедію, а всі спірні питання історії обох країн в комплексі. І не зараз, а після закінчення війни.
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02.10.2024 09:48 Відповісти
Сибіга: ми дамо всім хто пропросить. Як колись приколювався зелупка "Україна як акторка з фільмів для дорослих", от тепер це вже очевидно, проте як весело і гірше не буде.
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02.10.2024 10:02 Відповісти
Для багатьох поляків історії про колишню велич Речі Посполитої з дитинства затуманює розум і вони всерйоз вважають сусідів західних та східних довічним ворогами. З німців здерли репарації на черзі українці, яким не забули ні Богдана ні тим паче Степана. Ну і питання -якого біса робили поляки на українській Волині? А то були в більшості родини польських окупантів заселених на наші землі в 20-роках для ополячення.
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02.10.2024 10:03 Відповісти
все вірно! поляки за Ризьким миром з кацапами поділили Україну та заселили її поляками! Може потім кацапи ще будуть писати що "в Криму було так па дамашнєму" а ВСУ вдаряли по оккупантам?
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02.10.2024 10:24 Відповісти
Шоо, ще польску мову в Україні введете?
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02.10.2024 10:10 Відповісти
по перше, Украіні не має чого обговорювати у так званій "Волинській різні" яку заварило саме НКВД, бо України тоді як держави не існувало! Чи поляки вже забули що поділили Українк та Білорусь за ризьким миром з кацапами? Може ще повстання Хмельницького обговорить?
І доречі, цей чудік не хоче обговорити Пацифікацію Галичини 1930 року поляками та саме Польщею?
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02.10.2024 10:22 Відповісти
Питання виссане з пальця, хай розкриють секретні архіви і побачать який був маскарад під час ІІ світової, хто мімікрував під кого, і хто кого різав, кого потрібно було скомпроментувати?!! Але робиться піар, вибори в наступному році і там, і там...а нквсівці були ще ті клоуни. Головне, що ... чомусь утираємось, як і ті під у Сірка очі позичили під час останньої смоленської трагедії?!
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02.10.2024 14:34 Відповісти
України як держави в 40х-50х роках 20 століття не існувало! І ніяку відповідальність за дії повстанських військ (якщо вони анвіть і були) не має. А Польща, як держава існувала. І ******* Польща, як правонаступник тієї має відповідати за Пацифікацію Галичини 1930 року, якщо поляків так турбує історичні події
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02.10.2024 14:40 Відповісти
"Бесполезно и оказывать благодеяния стране, ибо нет загробного возмездия. Смерть всех уравнивает, и праведника, и грешника.

- Подымись, - говорит раб, - на холмы разрушенных городов, пройдись по развалинам древности и посмотри на черепа людей, живших раньше и после: кто из них был владыкой зла и кто из них был владыкой добра?»

Бессмысленность жизни усугубляется её краткостью. Господин, убив раба, переживает его всего на три дня."
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02.10.2024 10:25 Відповісти
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02.10.2024 10:42 Відповісти
Хто тому поцу дозволяє копирсатись в цьому болючому питанні?Позиція України повинна виключати усіляки розмови на цю тему.Вивчайте скільки хочете або йдить до біса.Нияких поступок. Історія взаємних образ або в минулому,або немає стосунків.
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02.10.2024 11:19 Відповісти
Долбой...би ЗЕлені. Ви ще й Волинь пшекам віддасте,якщо ті будуть вас лякати євроГЕйінтеграцією...
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02.10.2024 11:54 Відповісти
Тре волиняків спитати, може вони й не проти .
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02.10.2024 16:44 Відповісти
Якщо, не дай Бог, постане питання про приєднання до концтабору росія чи до країн Європи з поважанням прав людини, - який вектор обере Волинь це і дурню очевидно.
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02.10.2024 20:40 Відповісти
Ця сибіга виявляється ще тупішою за кулебу. Ляхи хочуть не ексгумації, ляхи хочуть не "історичної справедливості". Ляхи банально хочуть ... грошей. Взявши вину за події на Волині (а Сибіга уже висловив "готовність обговорювати"), Україну змусять виплачувати гроші (компенсацію) родичам потерпілих. І це може затягнутися на роки, десятиліття і мільярди грошей, що виплачуватимуть наші діти і онуки.
Схоже, що зелені мерзотники намірені здати Україну у всіх відношеннях.
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02.10.2024 11:55 Відповісти
Родичі тоді потерпілих поляків і українців можуть лише пред'явити претензії до Німеччини, бо тоді ці території були окуповані гітлерівськими військами. А саме держава-окупант несе зобов'язання за підтримку життєдіяльності населення на окупованій території.
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02.10.2024 20:23 Відповісти
Це що єдина перепона на шляху до ЄС? Це просто варіння лайна в казанку.
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02.10.2024 16:45 Відповісти
Себіга ти вже спитав у сікорського,що робили поляци в цей час на волині,якого куя вони туди прийшли???А потім вже будуть всякі езгумації і т д.Тобто сусід прийшов в чужу квартиру,щось вкрав когось вбив,потім прийшов господар зарубав того сусіда.Висновок в поляків: винний господар бо він зарубав сусіда не дуже гуманно,і взагалі не потрібно було нічого робити нехай далі б поляк собі робив все що хотів!Ну це як!?Так тільки москальня може все перекручувати,але тепер видно і поляки..
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02.10.2024 16:47 Відповісти
Дайте полякам похоронити своїх дідів і прадідів, навіщо цей цирк. На рівному місці проблему створили.
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02.10.2024 18:18 Відповісти
100%. Найвлучніший коментар у темі.
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02.10.2024 20:29 Відповісти
а вони на дорозі непоховані валяються? і шо ці діди тут забули?
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02.10.2024 23:44 Відповісти
Взагалі до чого тут ******* Україна і прагнення її вступити в ЕС коли вона цей вступ оплатила ще в 1996 році знищенням ЯЗ бувшого СРСР націлених на США і ЕС і зараз плате кровью українських захисників в тому числі за ЕС цінності, а тепер вже Польща ставить умови воюючої країни з агресором, але Польща так поступала не вперше ще з часів Запоріжської Січі , Гетьмана Сагайдачного коли спільно українці і поляки відбивали агргесора , а потім Польща встромляла ніж в спину українцім, окуповувуало її території і брала участь в розділі України, так було і в двадцятих роках минулого століття коли українці і поляки спільно захищали свої землі від Більшовицької Росії і це їм вдалося, до речі тоді деж були загиблі , але щось в Польщі не ******* це згадувати, ну а потім як завжди щось трапилося між поляками і українцями вже у новій польскій державі коли західну Ураїну долучили до Польші і українців поляки мяко кажучи почали утискати чи що ця ворожнеча в їх начебто спільній державі виникла за один день в 1943 році?, та ні тому що в Україні живуть теж громадяни України польського походження і їх немало як комуто здаєтья десь від 10 до 15 % і ніякої ворожнечі між українцями і поляуами не було і не має ні при більшовиках ні при німцях ні в Радянські часи ні зараз жили собі в одніх селах тільки ховали мерців теж на одному кладовищі тільки по різні боки католицьке і православне. Так може Польщі потрібно шукати причини українсько-польських трагедій в собі чи поляки не вбивали і не згоняли українців з їх земель на відміну від українців які не коли не зганяли поляків з польських земел. Чи може в Польщі інснує така думка що можна поляку то не можна українцю в тому то причина , а не дійсно в жахливих наслідках українсько - польських трагедій які не повинні були статися. . До речі багато українців загинуло під час Другої Світової війни у складі Радянської армії визволяючі Польщу після чого згодом Польша стала вільною і стала членом ЕС, не зрозуміло чому спадкоємці тіх хто визволяв Польщу, а зараз захищають країну від агресора в тому числі українці польського походження на думку польської сторони не можуть стати членом ЕС? , до чого тут ******* Україна і її членство в ЕС і українська-польська трагедія яка виникла у 1943 році причини якої багатьом українцям не зрозумілі тому що в Україні таких проблем не було і не буде.
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02.10.2024 20:00 Відповісти
Відповідь проста - полякам не дає спокою їх імперське минуле. Та і політично ім вигідна ця тема, бо ж з нашої сторони ніхто їм дипломатично не може пояснити що це питання обоюдне, і не варто його піднімати.
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03.10.2024 07:56 Відповісти
пора би щоб і сібігою сталась яка небудь трагедія
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02.10.2024 21:02 Відповісти
Що обговорювати? Хто був при владі у 1943-му на землях Волині? Всі питання до нацистської Німеччини, чия політика зтравлювання підкорених народів і призвела до трагедії.
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02.10.2024 23:03 Відповісти
 
 