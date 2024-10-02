Україна готова обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії, яке може перешкоджати євроінтеграції, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це він сказав під час Варшавського безпекового форуму.

За його словами, Україна має достатньо політичної волі та дипломатичних інструментів для розв'язування найскладніших питань, включно з темами, що стосуються відносин із Польщею – одним із найближчих союзників України.

"Ми на цю тему будемо сьогодні розмовляти", - зазначив Сибіга, однак не уточнив, з ким саме обговорюватиме цю тему.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Історичні проблеми Польщі з Україною не повинні вирішуватися шляхом "безцеремонного шантажу", - Дуда

Як додає видання, тема Волинської трагедії є однією із найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах.

Погляди Варшави та Києва на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін різняться. Але головна розбіжність ‒ це кількість жертв серед поляків і українців та звинувачення польською стороною УПА у масових вбивствах поляків на Волині.

Читайте також: МЗС Польщі: Питання Волинської трагедії може погано вплинути на відносини з Україною

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що Варшава порушить питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України у Євросоюзі.