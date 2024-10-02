Украина готова обсуждать с Польшей вопрос Волынской трагедии, который будет препятствовать евроинтеграции, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы совместной истории, в частности - Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом он сказал во время Варшавского форума по безопасности.

По его словам, Украина имеет достаточно политической воли и дипломатических инструментов для решения самых сложных вопросов, включая темы, касающиеся отношений с Польшей, - одним из ближайших союзников Украины.

"Мы на эту тему будем сегодня разговаривать", - отметил Сибига, однако не уточнил, с кем именно будет обсуждать эту тему.

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Как добавляет издание, тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях.

Взгляды Варшавы и Киева на причины, ответственность и количество жертв с обеих сторон различаются. Но главное расхождение - это количество жертв среди поляков и украинцев и обвинения польской стороной УПА в массовых убийствах поляков на Волыни.

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Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что Варшава поднимет вопрос эксгумаций польских жертв Волынской трагедии в первом разделе переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.