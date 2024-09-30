Польша поднимет тему Волынской трагедии в первой главе переговоров о членстве Украины в ЕС, - МИД

В первом переговорном разделе о членстве между Украиной и ЕС Польша планирует поднять вопрос эксгумаций польских жертв Волынской трагедии.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

"Первым разделом переговоров по вступлению Украины в ЕС будет верховенство права и правосудие. В рамках этого, безусловно, будет обсуждаться вопрос эксгумаций (жертв Волынской трагедии. - Ред.)", - пояснил он.

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"Если этот раздел не будет закрыт, то Украина не продвинется в следующих разделах", - добавил Бартошевский.

По словам заместителя главы МИД, возможность проведения эксгумаций польских жертв и достойного захоронения "абсолютно очевидно в нашей культуре".

"Мы не шантажируем Украину, мы просто говорим, что они должны вести себя по европейским правилам. Мы не хотим мести, мы не требуем наказания, мы просто хотим достойного захоронения наших предков", - сказал Бартошевский.

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Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, если не решит "Волынский вопрос". Он также подчеркнул, что на пути евроинтеграции Украины Варшава должна "поставить Киеву ультиматум".

В то же время президент Анджей Дуда заявил, что исторические проблемы Польши с Украиной не должны решаться путем "бесцеремонного шантажа"

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