Украинца осудили за шпионаж и подготовку диверсий в пользу РФ в Польше
В Польше гражданина Украины приговорили к тюремному сроку по обвинению в шпионаже в пользу России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Wnp.pl.
Отмечается, что за деятельность в организованной группе, направленной на совершение преступлений против Польши, шпионаж в пользу России и хранение марихуаны, суд в Люблине приговорил Максима Л. к шести годам лишения свободы и 15 тыс. злотых штрафа (около 4 тыс $).
Также был вынесен приговор белорусу Владиславу П. За участие в организованной группе и шпионаж он был приговорен к двум годам и 10 месяцам лишения свободы и штрафу.
Судья Мирослав Бжозовский заявил в ходе процесса, что участие подсудимых в преступной группировке не вызывает сомнений. Судья отметил, что преступления совершились с целью финансовой выгоды.
Расследование Агентства внутренней безопасности, проведенное под надзором Люблинского регионального отдела Национальной прокуратуры, выявило, что 16 граждан Украины, Беларуси и России участвовали в деятельности иностранной спецслужбы, а именно 5-й Службы оперативной информации и международных контактов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, направленной против Польши. Группа действовала как минимум с января по июнь 2023 года, в частности, в Белой Подляской, Холме, Медыке, Перемышле, Ряшеве и Гданьске. Подозреваемые, среди которых Максим Л. и Владислав П., были задержаны в разных местах Польши в период с 3 марта по 1 августа 2023 года.
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