Українця засудили за шпигунство і підготовку диверсій на користь РФ у Польщі

У Польщі громадянина України засудили, до тюремного терміну за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Wnp.pl.

Зазначається, що за діяльність в організованій групі, спрямованій на вчинення злочинів проти Польщі, шпигунство на користь Росії та зберігання марихуани суд в Любліні засудив Максима Л. до шести років позбавлення волі та 15 тис. злотих штрафу (близько 4 тис $).

Також було винесено вирок білорусу Владиславу П. за участь в організованій групі та шпигунство, він був засуджений до двох років і 10 місяців позбавлення волі та штрафу.

Суддя Мирослав Бжозовський заявив у ході процесу, що участь підсудних у злочинному угрупуванні не викликає сумнівів. Суддя зазначив, що злочини скоїлися з метою фінансової вигоди.

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Розслідування Агентства внутрішньої безпеки, проведене під наглядом Люблінського регіонального відділу Національної прокуратури, виявило, що 16 громадян України, Білорусі та Росії брали участь у діяльності іноземної спецслужби, а саме 5-ї Служби оперативної інформації та міжнародних контактів Федеральної служби безпеки Російської Федерації, спрямованої проти Польщі. Група діяла щонайменше з січня по червень 2023 року, зокрема, у Білій Підляській, Холмі, Медиці, Перемишлі, Ряшеві та Гданську. Підозрювані, серед яких Максим Л. та Владислав П., були затримані в різних місцях Польщі в період з 3 березня по 1 серпня 2023 року.

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