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МИД Польши: Вопрос Волынской трагедии может плохо повлиять на отношения с Украиной

Президенти Володимир Зеленський та Анджей Дуда спільно вшановують пам’ять жертв Волинської трагедії в Луцьку, 9 липня 2023

Сложные вопросы общей истории не отменяют поддержку евроинтеграции Украины Польшей, но тема эксгумации польских жертв в Украине негативно влияет на польско-украинские отношения, и этим пользуется Россия.

Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщили в Министерстве иностранных дел Польши, передает Цензор.НЕТ.

Польша использует председательство в ЕС для давления на Украину в вопросе Волынской трагедии, написало 19 сентября со ссылкой на анонимные источники в МИД польское издание Onet. В январе 2025 года Польша возглавит Совет ЕС, что позволит ей играть ключевую роль в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

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"Нерешенные исторические проблемы между нашими странами не определяют нашу поддержку Украины, в частности относительно вступления в ЕС, - заверили в МИД Польши, - Но готовность к открытой и честной дискуссии, основанной на фактах, и к обеспечению достойного захоронения всех убитых - элемент идентичности ЕС, членом которого Украина станет".

Без конкретных действий Киева такой односторонний подход к общей истории все больше будет отягощать двусторонние отношения, считают польские дипломаты.

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"Вопрос поиска и эксгумации польских жертв в Украине остается нерешенной проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения, и этим пользуется Россия", - ответили в МИД Польши.

Автор: 

МИД Польши (333) Волынская трагедия (203)


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Топ комментарии
+34
Вони реально не можуть заткнутися хоча б на час?
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26.09.2024 16:32
+28
О. Ось що наразі головне у поляків. А те що ***** кине на Варшаву ядерну бомбу то ху&ня.
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26.09.2024 16:32
+26
То було перекриття кодону мирними фермерами, тепер торпедується питання ексгумації "вбитих" 80 років назад. І все під час нашої війни за виживання. "Совпаденіе ? Не думаю"
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26.09.2024 16:37
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Не розумію, що мішає дати згоду полякам на ексгумацію своїх співвітчизниківзагиблих на Волині ?
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26.09.2024 17:24 Ответить
А це ось прямо зараз треба, чи у поляка свербіть в одному місці?
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26.09.2024 17:33 Ответить
А Ви поцікавтеся: вони вже шукали і нічого не знайшли
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26.09.2024 19:35 Ответить
так якого х..я, ти блд , згадуєш ці події під час війни
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26.09.2024 18:20 Ответить
А за "операцію Вісла", за "Павлокому" за польські табори для українців і постійні знущання польських окупантів над українцями ляхи пробачення нехочуть попросити ?!

Окупанти ляхи теж гріхів мають багато!
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26.09.2024 18:34 Ответить
Біля Варшави " цивільний патруль " атакували хостел з українцями, грузинами, громадянами Азербайджану.
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26.09.2024 18:57 Ответить
То якого дідька ви це питання саме зараз піднімаєте?!
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26.09.2024 18:59 Ответить
Якби мали трошки розуму , або як кажуть " мали клепку в головв" то не носилися би в такий час з нею як з писаною торбою
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26.09.2024 19:21 Ответить
в МЗС Польщі, гадаю, помиляються. Вони мали на увазі операція "Вісла"??
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26.09.2024 19:45 Ответить
так само як і на відносини з польщею і не тільки з боку україни, ця палиця має два кінці, а може і більше
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26.09.2024 20:09 Ответить
КУРВИ
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27.09.2024 02:36 Ответить
Зараз якраз саме на часі підіймати питання 80 річної давнини, коли Україна зтікає кров'ю? Та що було за радянських часів було спровоковане радянської владою і сталіним. До чого тут
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27.09.2024 05:45 Ответить
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