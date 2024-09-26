МИД Польши: Вопрос Волынской трагедии может плохо повлиять на отношения с Украиной

Сложные вопросы общей истории не отменяют поддержку евроинтеграции Украины Польшей, но тема эксгумации польских жертв в Украине негативно влияет на польско-украинские отношения, и этим пользуется Россия.

Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщили в Министерстве иностранных дел Польши, передает Цензор.НЕТ.

Польша использует председательство в ЕС для давления на Украину в вопросе Волынской трагедии, написало 19 сентября со ссылкой на анонимные источники в МИД польское издание Onet. В январе 2025 года Польша возглавит Совет ЕС, что позволит ей играть ключевую роль в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

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"Нерешенные исторические проблемы между нашими странами не определяют нашу поддержку Украины, в частности относительно вступления в ЕС, - заверили в МИД Польши, - Но готовность к открытой и честной дискуссии, основанной на фактах, и к обеспечению достойного захоронения всех убитых - элемент идентичности ЕС, членом которого Украина станет".

Без конкретных действий Киева такой односторонний подход к общей истории все больше будет отягощать двусторонние отношения, считают польские дипломаты.

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"Вопрос поиска и эксгумации польских жертв в Украине остается нерешенной проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения, и этим пользуется Россия", - ответили в МИД Польши.