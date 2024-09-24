Дуда раскритиковал заявление о блокировании Польшей вступления Украины в ЕС из-за Волынской трагедии: Это играет на руку Путину

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если кто-то говорит, что собирается заблокировать доступ Украины в Европейский Союз, он тем самым вписывается в политику Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Дуда заявил в интервью Rzeczpospolita.

Президент подчеркнул, что не хочет создавать точки напряжения между Варшавой и Киевом.

"Я старался действовать таким образом, чтобы не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом, насколько это возможно (...). Это было нелегко, потому что между нами есть сложные темы. Но я также обсуждал эти вопросы с президентом Зеленским, и лучшим примером этого было присутствие президента в Луцке, в годовщину Волынской трагедии", - сказал Дуда.

В то же время он подчеркнул, что в интересах Украины также найти взаимопонимание с Польшей во всех сложных вопросах, в том числе и исторических.

"Давайте помнить, что украинцы имеют очень много проблем, связанных с прошлым Второй мировой войны", - добавил он.

Напомним, министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, если не решит "Волынский вопрос". Он также подчеркнул, что на пути евроинтеграции Украины Варшава должна "поставить Киеву ультиматум".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совершив агрессию против Украины, Россия больше не может утверждать, что защищает безопасность международной системы, - Дуда