РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8520 посетителей онлайн
Новости
4 024 20
Польша (8154) Украина (44300) Волынская трагедия (185) Дуда (717)

Дуда раскритиковал заявление о блокировании Польшей вступления Украины в ЕС из-за Волынской трагедии: Это играет на руку Путину

Анджей Дуда про вступ України до ЄС

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если кто-то говорит, что собирается заблокировать доступ Украины в Европейский Союз, он тем самым вписывается в политику Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Дуда заявил в интервью Rzeczpospolita.

Президент подчеркнул, что не хочет создавать точки напряжения между Варшавой и Киевом.

"Я старался действовать таким образом, чтобы не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом, насколько это возможно (...). Это было нелегко, потому что между нами есть сложные темы. Но я также обсуждал эти вопросы с президентом Зеленским, и лучшим примером этого было присутствие президента в Луцке, в годовщину Волынской трагедии", - сказал Дуда.

В то же время он подчеркнул, что в интересах Украины также найти взаимопонимание с Польшей во всех сложных вопросах, в том числе и исторических.

"Давайте помнить, что украинцы имеют очень много проблем, связанных с прошлым Второй мировой войны", - добавил он.

Напомним, министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, если не решит "Волынский вопрос". Он также подчеркнул, что на пути евроинтеграции Украины Варшава должна "поставить Киеву ультиматум".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совершив агрессию против Украины, Россия больше не может утверждать, что защищает безопасность международной системы, - Дуда
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Нахер тоді такий Євросоюз, йдуть вони в дупу зі своїм ультиматумом. Звідки до речі взялись поляки в українських селах на Волині? Хай теж вибачаться за полонізацію і паціфікацію Пілсудьского. Хай вибачаться теж за злочини армії Крайової наприклад проти українського населення. Поляки теж вибачаться не хочуть? Тільки в нашу сторону ультиматуми? Ну хай йдуть, куди я вже сказав. в НАТО вони нас примуть, нікуди не дінуться. А без таокго ЄС, де всілякі угорці і поляки будуть нас на коліна ставити? Навіщо?
показать весь комментарий
24.09.2024 10:01
+7
Як красиво пшеки звіздять, тільки всі вони ненавидять Бандеру, а зничить Незалежну Україну.
показать весь комментарий
24.09.2024 09:55
+6
Так вже вибачалисись політики України наче б то, десь писали. Чи вони хочуть кожен рік вибачення?
показать весь комментарий
24.09.2024 10:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******* і око не моргнув. А хто поїхав агітувати з рижим разом в Песильванію етнічним полякам розказувати який чубчик молодець? Аа то не на руку ***** пане Дуда?
показать весь комментарий
24.09.2024 09:55 Ответить
Як красиво пшеки звіздять, тільки всі вони ненавидять Бандеру, а зничить Незалежну Україну.
показать весь комментарий
24.09.2024 09:55 Ответить
Нахер тоді такий Євросоюз, йдуть вони в дупу зі своїм ультиматумом. Звідки до речі взялись поляки в українських селах на Волині? Хай теж вибачаться за полонізацію і паціфікацію Пілсудьского. Хай вибачаться теж за злочини армії Крайової наприклад проти українського населення. Поляки теж вибачаться не хочуть? Тільки в нашу сторону ультиматуми? Ну хай йдуть, куди я вже сказав. в НАТО вони нас примуть, нікуди не дінуться. А без таокго ЄС, де всілякі угорці і поляки будуть нас на коліна ставити? Навіщо?
показать весь комментарий
24.09.2024 10:01 Ответить
Так вже вибачалисись політики України наче б то, десь писали. Чи вони хочуть кожен рік вибачення?
показать весь комментарий
24.09.2024 10:03 Ответить
вибачення нехай просять у німців бо все це відбувалося зв сприяння німецької окупаційної влади періоду 2Світової !!! до чого тут ******* Україна ???
показать весь комментарий
24.09.2024 10:21 Ответить
Ви неуважно прочитали те, що я написав. Я кажу, що полякам треба ТЕЖ вибачитися, а не только українцям. А якщо гра в одні ворота, то скільки можна нам ультиматуми ставить.?
показать весь комментарий
24.09.2024 11:00 Ответить
Чого вони причепились? Що хочуть?
показать весь комментарий
24.09.2024 10:02 Ответить
Це питання до США.
Польща тільки виконавець.
показать весь комментарий
24.09.2024 10:08 Ответить
Хочуть ексгумації тел. Але всі розуміють що поляки влаштують шоу на весь світ. Якщо чесно, Україна поводилася б точно так само. Обидва народи дуже ******* копатися в минулому, і шукати там причини своїх бід.
показать весь комментарий
24.09.2024 10:57 Ответить
Ексгумацію теж вже робили. Самі Поляки й відмовились продовжувати.
показать весь комментарий
24.09.2024 17:05 Ответить
Польщею США керують.
Що США скажуть, то Польща і робить.
показать весь комментарий
24.09.2024 10:02 Ответить
Блокування кордонів, коли прем'єром був дружбан по партії Моравецький, то кому на руку було... мабудь україно-польським відносинам..
показать весь комментарий
24.09.2024 10:03 Ответить
Спочатку Дуда до Байдена з'їздив, а коли Дуда повернувся зі США, поляк почав нам кордони блокувати.
показать весь комментарий
24.09.2024 10:07 Ответить
Не звизди... трампонофіл
показать весь комментарий
24.09.2024 10:21 Ответить
"Пам'ятаймо, що поляки теж мають дуже багато проблем з фріцами , пов'язаних з минулим Другої світової війни", не виключено , що поляки виставлять німцям рахунок, у міжнародних судах,за поруйновану Польщу в часи Другої світової війни ,але плять кола у своєму оці поляки не бачуть...
показать весь комментарий
24.09.2024 10:20 Ответить
Сначала со своими преступлениями разберитесь прежде чем кому-то нотации читать.
показать весь комментарий
24.09.2024 10:54 Ответить
Що він говорить? Наговорює на Зеленского, що той грає на руку москви, нахамивши, та розісравшись з Сікорським при особистій зустрічі!
показать весь комментарий
24.09.2024 11:18 Ответить
Уже рік лівацький уряд Польщі не дає жодної військової допомоги і грає де факто на руку хуьлу
показать весь комментарий
24.09.2024 11:53 Ответить
а до "історичних питань" відноситься питання про 22 тисячі розстріляних кацапами польських полонених у 1940-му році? А підірваний кацапами літак з польким керівництвом - відноситься до історичних питань?? Чи до їх "розв"язання"?? Тож, всім, хто циклиться на волинській трагедії - тицяйте прямо в шнобель згадку та "питання" про ці злочини кацапії проти полької країни, вбиті кацапами.. І до речі, не забувайте про те, що за Українськими кордонами одразу починається територія Польщі.
показать весь комментарий
24.09.2024 13:22 Ответить
 
 