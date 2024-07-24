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Украина не вступит в ЕС, пока не будет решен "Волынский вопрос", - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Косіняк-Камиш закликав Україну розв'язати Волинське питання

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз без решения вопроса о Волынской трагедии 1943 года.

Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что его страна "поддерживает Украину настолько, насколько это возможно". Однако в отношениях двух стран "не все идеально" из-за "нерешенных исторических вопросов".

Без решения Волынского вопроса не будет вступления Украины в Европейский Союз", - сказал польский министр.

В то же время, что именно Косиняк-Камыш имеет в виду под "решением", министр не уточнил.

Читайте также: Украина должна решить вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии, - МИД Польши

Косиняк-Камыш подчеркнул, что на пути евроинтеграции Украины Варшава должна "поставить Киеву ультиматум".

Министр обороны Польши также прокомментировал ситуацию на фронте в Украине, сказав, что для Польши конец войны будет означать только победу Украины.

"Любой другой результат продолжает представлять прямую угрозу для Польши", - добавил он.

Косиняк-Камыш также выразил удовлетворение поставками военной техники в Украину в рамках оборонной поддержки, но указал на растущий риск возникновения проблем с поставками осенью и зимой из-за масштабного разрушения критической инфраструктуры.

Читайте также: Польско-украинское примирение должно включать признание вины и чествование памяти жертв, - Сейм Польши принял резолюцию о Волынской трагедии

Автор: 

Польша (8403) членство в ЕС (997) Волынская трагедия (199) Косиняк-Камыш Владислав (43)


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Топ комментарии
+63
Ще одне чмо вилізло. Поляки у свій час були такими ж окупантами української землі, як і кацапи, але Україна про це ніколи не згадує.
А "волинське питання" цей камиш нехай вирішить зі своїм лікарем.
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24.07.2024 08:28
+47
Дуже цікаво а звідки взялися поляки в Українській Волині ?
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24.07.2024 08:29
+42
Фермери вже стишились то нате вам Волинь
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24.07.2024 08:27
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а що поляки робили в 1939 році на території волині? вони в 1920 році окупували волинь і на території волині вони були в якості окупантів.
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24.07.2024 09:56 Ответить
A co Ukraińcy robią w 2024 na terenie Polski?
Też będzie to OK jak skończą w jakimś zbiorowym dole?
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01.09.2024 11:42 Ответить
це питання буде вирішувати не якийсь там касіняк камиш, міністр оборони, з своїми зайобами.

не міністри оборони такі питання вирішують.
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24.07.2024 09:57 Ответить
поляки - хто везе, на тому їздять.

раніше найбільша трегедія в історії їхнього народу - це була катинська трагедія.

кожен рік прилітали на місце катинської трагедії у росію, щоб сходити на могили загинувших.

поки росіяни не взірвали літак з усією польською владою. після того не літають.

так як в росію вже їздити не можуть - то тепер вони вже найбільшою трагедією в історії свого народу зробили волинську трагедію. і кожен рік приїжджають на волинь вшанувати пам'ять жертв. ще й зеленський чогось туда лазить.

хто везе - на тому їздять!
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24.07.2024 10:02 Ответить
то ми щось маємо взірвати польське?
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25.07.2024 02:00 Ответить
... звертайтесь до типуправонаслідника СССР тта своїх недолугих розумників.
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24.07.2024 10:06 Ответить
поляки дуже спокойно живуть.

їм не хватає гострих відчуттів.

вони як і в україну приїжджали на футбол, то напивались групами і якісь кричалки кричали проти українців.

українці на них дивились як на дітей чи дурнів. українці думають "нам би ваші проблеми. у нас війна тут декілька років. а ви біситесь от бездєлія"

хай підуть під часів яр повоюють, якщо їм не хватає проблем.
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24.07.2024 10:07 Ответить
треба українцям заявити, що: "люди, які хочуть дружби між двома народами , ніколи не згадують якісь негативні події, які між ними були.

кто старое помянет - тому глаз вон!

згадують якісь негативні моменти тільки ті люди - які хочуть посварити народи.

ми теж можемо почати згадувати все погане, що нам колись робили поляки, а цього вистачає.

але українці ніколи цього не роблять.

нам потрібно забути все погане, що було між нами в минулому і думати про мабутнє."
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24.07.2024 10:12 Ответить
Ляхи - ****** підари
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24.07.2024 10:16 Ответить
Після завершення Першої світової війни, української національно-демократичної революції і потім окупації кремлівськими бандитами - більшовиками української держави УНР в 1917-1920 рр. Під владою Польщі опинилися такі окупованi етнічні українські землі: Східна Галичина, Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь, Західне Полісся, Осяння, Лемківщина. Окупанти Української держави УНР кремлівські бандити - більшовики підписали Варшавський (1920 р) і Ризький (1921 г.) договори якими вони злочинно поділили окуповану Українську державу УНР з поляками, і ці українські території офіційно закріплювали до складу Польщі. А в 1945 році поляки разом з кремлівськими комуно-фашистами окупантами України якi зі своїм ватажком кривавим катом Сталіним на святих українських землях: Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина ... на цих споконвіку українських територіях взяли і з них всіх українців масово злочинно депортували а решту просто знищили. А ці які були завжди українськими землі були подаровані проклятими московськими комуно - фашистами сталіна цими окупантами України таким же як і вони кривавим комунякам Польщі.
І добре видно що і зараз російські фашисти )(уйла якi як i раніше злочинно мріють якомога побільше урвати собі нашої рідної суверенної української землі.....
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24.07.2024 10:17 Ответить
- "Невирішені історичні питання " - десь я про це вже чув .!!
Ага , от згадав - від одного й.бнутого очільника сусідської країни .!!
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24.07.2024 10:19 Ответить
о! давно поляки свинських заяв не робили!

як не гарно, до країни, яка 2,5 роки потерпає від війни, робити такі заяви! це свинство!
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24.07.2024 10:21 Ответить
а можемо ми польщі репарації випишемо за окупацію західной частини УНР в 1920 році?

а що поляки робили на території волині в 1939 році? чому вони там були?

тому що вони в 1920 році окупували ці українські території.
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24.07.2024 10:22 Ответить
а що ці поляки ще хочуть?

зеленський кожен рік їздить, уніжається, на місце волинської трагедії, коли туда дуда приїжджає, вибачається.

хоча я проти того, щоб зеленський так уніжався і вибачався.

ми не відповідаємо за дії наших предків.

ми - не наші предки.

треба дивитись що ЗАРАЗ роблять українці і поляки. як вони відносяться один до одного. українці до поляків добре. поляки до українців щось не дуже.

а в дикарські часи взагалі люди людей їли. може ми й за дії тих предків ще маємо вибачитися?
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24.07.2024 10:33 Ответить
взаємні претензії можуть мати до поляків невигідне сальдо - експлуатація українців польською шляхтою на протязі столітть. Ми то не ізраїльтяни і отримувати з Польщі стільки, як вони отримували з Німеччини компенсацій за холокост, скорше не зможемо. але вимагати визнання польської окупації українських земель з часів Великих князів цілком можливо. Польський король обманув папу римського у своєму праві на законне вололодіння королівським троном Русі, пояснючи папі шо всі Великі Князі на Русі і їх нащадки зникли. Але це - неправда. Читайте Білінського. Констянтин Острожський - прямий нащадок Великих Князів.
Окупація Польщі Московією, Германією, Союзом - це якраз наслідки підлої політики польської політики відносно України-Руси.
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24.07.2024 10:41 Ответить
Насправді,основна причина-наявність зермака у вищому керівництві.
Якщо і вирішать "Волинь", то підлючать іншу причину,напр.мова для мадьярів на Закарпатті і буде це тривати,допоки зермак не зійде.
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24.07.2024 10:42 Ответить
Ше одне чмо від політики претензії пред'являє...
Поясніть йому, що українці та ляхи (як сусідні країни) провели безліч жорстоких війн. Хто там винен? Хто знає? Цей висер направлений на відверте приниження України на тлі кацапської агресії та допомоги нам ляхів. Просто крутиться на язиці: а Львів вам не тре повернути? А ще що небуть?
косіняк-камиш, йди... до орбана з сійярто! Або до пуйла; він тобі детально розповість, чому під смолєнском у квітні 2010-го року впав урідовий літак. Чи, може, ти вже знаєш усю правду про це, пане міністр оборони? І шо, пуло досі не вибачився? І, навіть, до розслідування не допустив твоїх фахівців? І рештки того ТУ-154 не віддав досі? Отакої...
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24.07.2024 10:47 Ответить
Тобто збитий козломордлими літак з усією польською верхівкою для нього не на часі,а от події давнини дуже *********
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24.07.2024 11:03 Ответить
,,брат,, хочет компенсации и много много денежек !!!!(((
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24.07.2024 11:09 Ответить
Визнати винним у волинській різні тільки себе - то поДляки стільки репарацій запросять, що не вистачить територій))) Москалі менше захопили, ніж поДляки просять
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24.07.2024 11:12 Ответить
ще один "історик", плять....
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24.07.2024 11:13 Ответить
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24.07.2024 11:18 Ответить
Це очікувані наслідки цілування в ясна гундосу з Дудою. За великим рахунком, поляки неухильно дотримуються заповіту Пілудського, який розглядав Україну як буферну зону між цивілізацією та кацапією і не більше. Є й інший варіант конфедеративний: Польща, Литва та Україна, з домінуванням Польщі, щоправда, у Литві не особливо довіряють Польщі. Щодо України, то її бачення проблеми та варіанти її рішень залишаються на рівні мислення зеленої зграї на Банковій, для якої особисті матеріальні інтереси перевищують державні.
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24.07.2024 11:35 Ответить
Водночас, що саме Косіняк-Камиш має на увазі під "розв'язанням" - міністр не уточнив.

щорічні липневі танці з бубнами навколо Волинської трагедії.
соромно, панове "брати-ляхи" (за Тарасом Григоровичем)
Україна визнала та вибачилась
давайте вшануємо загиблих разом, а не влаштовувати черговий срач
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24.07.2024 11:47 Ответить
Иди коси камыш!!!
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24.07.2024 12:44 Ответить
хайно ми будемо в єс, і буде ставитися на голосування питання якихось дотацій польщі.

а ми скажемо: "Польща не зможе отримати дотації без розв'язання питання про пацифікацію українців"

але ж це грубо звучить!

чому поляки дозволяють собі такі грубості в нашу сторону?
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24.07.2024 13:02 Ответить
на похилу вербу і поляк скаче((
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25.07.2024 02:02 Ответить
А за "пацифікацію" пілсудського і операцію "Вісла" вони відповісти не хочуть? Бо то був етноцид українців на рівні державної політики, а не сутички на етнічному грунті, як на Волині. Де постраждали і українці також від рук бандитів армії крайової, що її зараз так глорифікують на польщі.
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24.07.2024 14:55 Ответить
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