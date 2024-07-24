Украина не вступит в ЕС, пока не будет решен "Волынский вопрос", - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз без решения вопроса о Волынской трагедии 1943 года.
Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat News, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что его страна "поддерживает Украину настолько, насколько это возможно". Однако в отношениях двух стран "не все идеально" из-за "нерешенных исторических вопросов".
Без решения Волынского вопроса не будет вступления Украины в Европейский Союз", - сказал польский министр.
В то же время, что именно Косиняк-Камыш имеет в виду под "решением", министр не уточнил.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что на пути евроинтеграции Украины Варшава должна "поставить Киеву ультиматум".
Министр обороны Польши также прокомментировал ситуацию на фронте в Украине, сказав, что для Польши конец войны будет означать только победу Украины.
"Любой другой результат продолжает представлять прямую угрозу для Польши", - добавил он.
Косиняк-Камыш также выразил удовлетворение поставками военной техники в Украину в рамках оборонной поддержки, но указал на растущий риск возникновения проблем с поставками осенью и зимой из-за масштабного разрушения критической инфраструктуры.
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Też będzie to OK jak skończą w jakimś zbiorowym dole?
не міністри оборони такі питання вирішують.
раніше найбільша трегедія в історії їхнього народу - це була катинська трагедія.
кожен рік прилітали на місце катинської трагедії у росію, щоб сходити на могили загинувших.
поки росіяни не взірвали літак з усією польською владою. після того не літають.
так як в росію вже їздити не можуть - то тепер вони вже найбільшою трагедією в історії свого народу зробили волинську трагедію. і кожен рік приїжджають на волинь вшанувати пам'ять жертв. ще й зеленський чогось туда лазить.
хто везе - на тому їздять!
їм не хватає гострих відчуттів.
вони як і в україну приїжджали на футбол, то напивались групами і якісь кричалки кричали проти українців.
українці на них дивились як на дітей чи дурнів. українці думають "нам би ваші проблеми. у нас війна тут декілька років. а ви біситесь от бездєлія"
хай підуть під часів яр повоюють, якщо їм не хватає проблем.
кто старое помянет - тому глаз вон!
згадують якісь негативні моменти тільки ті люди - які хочуть посварити народи.
ми теж можемо почати згадувати все погане, що нам колись робили поляки, а цього вистачає.
але українці ніколи цього не роблять.
нам потрібно забути все погане, що було між нами в минулому і думати про мабутнє."
І добре видно що і зараз російські фашисти )(уйла якi як i раніше злочинно мріють якомога побільше урвати собі нашої рідної суверенної української землі.....
Ага , от згадав - від одного й.бнутого очільника сусідської країни .!!
як не гарно, до країни, яка 2,5 роки потерпає від війни, робити такі заяви! це свинство!
а що поляки робили на території волині в 1939 році? чому вони там були?
тому що вони в 1920 році окупували ці українські території.
зеленський кожен рік їздить, уніжається, на місце волинської трагедії, коли туда дуда приїжджає, вибачається.
хоча я проти того, щоб зеленський так уніжався і вибачався.
ми не відповідаємо за дії наших предків.
ми - не наші предки.
треба дивитись що ЗАРАЗ роблять українці і поляки. як вони відносяться один до одного. українці до поляків добре. поляки до українців щось не дуже.
а в дикарські часи взагалі люди людей їли. може ми й за дії тих предків ще маємо вибачитися?
Окупація Польщі Московією, Германією, Союзом - це якраз наслідки підлої політики польської політики відносно України-Руси.
Якщо і вирішать "Волинь", то підлючать іншу причину,напр.мова для мадьярів на Закарпатті і буде це тривати,допоки зермак не зійде.
Поясніть йому, що українці та ляхи (як сусідні країни) провели безліч жорстоких війн. Хто там винен? Хто знає? Цей висер направлений на відверте приниження України на тлі кацапської агресії та допомоги нам ляхів. Просто крутиться на язиці: а Львів вам не тре повернути? А ще що небуть?
косіняк-камиш, йди... до орбана з сійярто! Або до пуйла; він тобі детально розповість, чому під смолєнском у квітні 2010-го року впав урідовий літак. Чи, може, ти вже знаєш усю правду про це, пане міністр оборони? І шо, пуло досі не вибачився? І, навіть, до розслідування не допустив твоїх фахівців? І рештки того ТУ-154 не віддав досі? Отакої...
щорічні липневі танці з бубнами навколо Волинської трагедії.
соромно, панове "брати-ляхи" (за Тарасом Григоровичем)
Україна визнала та вибачилась
давайте вшануємо загиблих разом, а не влаштовувати черговий срач
а ми скажемо: "Польща не зможе отримати дотації без розв'язання питання про пацифікацію українців"
але ж це грубо звучить!
чому поляки дозволяють собі такі грубості в нашу сторону?