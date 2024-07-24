Украина не вступит в ЕС, пока не будет решен "Волынский вопрос", - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз без решения вопроса о Волынской трагедии 1943 года.

Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что его страна "поддерживает Украину настолько, насколько это возможно". Однако в отношениях двух стран "не все идеально" из-за "нерешенных исторических вопросов".

Без решения Волынского вопроса не будет вступления Украины в Европейский Союз", - сказал польский министр.

В то же время, что именно Косиняк-Камыш имеет в виду под "решением", министр не уточнил.

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Косиняк-Камыш подчеркнул, что на пути евроинтеграции Украины Варшава должна "поставить Киеву ультиматум".

Министр обороны Польши также прокомментировал ситуацию на фронте в Украине, сказав, что для Польши конец войны будет означать только победу Украины.

"Любой другой результат продолжает представлять прямую угрозу для Польши", - добавил он.

Косиняк-Камыш также выразил удовлетворение поставками военной техники в Украину в рамках оборонной поддержки, но указал на растущий риск возникновения проблем с поставками осенью и зимой из-за масштабного разрушения критической инфраструктуры.

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