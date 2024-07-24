Україна не вступить до ЄС, доки не буде вирішено "Волинське питання", - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року.

Про це він сказав в етері телеканалу Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що його країна "підтримує Україну настільки, наскільки це можливо". Однак у відносинах двох країн "не все ідеально" через "невирішені історичні питання".

Без розв'язання Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу", - сказав польський міністр.

Водночас, що саме Косіняк-Камиш має на увазі під "розв’язанням" - міністр не уточнив.

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Косіняк-Камиш наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна "поставити Києву ультиматум".

Міністр оборони Польщі також прокоментував ситуацію на фронті в Україні, сказавши, що для Польщі кінець війни означатиме лише перемогу України.

"Будь-який інший результат продовжує становити пряму загрозу для Польщі", - додав він.

Косіняк-Камиш також висловив задоволення постачанням військової техніки в Україну в рамках оборонної підтримки, але вказав на зростаючий ризик виникнення проблем з постачанням восени та взимку через масштабне руйнування критичної інфраструктури.

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