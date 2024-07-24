Україна не вступить до ЄС, доки не буде вирішено "Волинське питання", - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року.
Про це він сказав в етері телеканалу Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що його країна "підтримує Україну настільки, наскільки це можливо". Однак у відносинах двох країн "не все ідеально" через "невирішені історичні питання".
Без розв'язання Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу", - сказав польський міністр.
Водночас, що саме Косіняк-Камиш має на увазі під "розв’язанням" - міністр не уточнив.
Косіняк-Камиш наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна "поставити Києву ультиматум".
Міністр оборони Польщі також прокоментував ситуацію на фронті в Україні, сказавши, що для Польщі кінець війни означатиме лише перемогу України.
"Будь-який інший результат продовжує становити пряму загрозу для Польщі", - додав він.
Косіняк-Камиш також висловив задоволення постачанням військової техніки в Україну в рамках оборонної підтримки, але вказав на зростаючий ризик виникнення проблем з постачанням восени та взимку через масштабне руйнування критичної інфраструктури.
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Też będzie to OK jak skończą w jakimś zbiorowym dole?
не міністри оборони такі питання вирішують.
раніше найбільша трегедія в історії їхнього народу - це була катинська трагедія.
кожен рік прилітали на місце катинської трагедії у росію, щоб сходити на могили загинувших.
поки росіяни не взірвали літак з усією польською владою. після того не літають.
так як в росію вже їздити не можуть - то тепер вони вже найбільшою трагедією в історії свого народу зробили волинську трагедію. і кожен рік приїжджають на волинь вшанувати пам'ять жертв. ще й зеленський чогось туда лазить.
хто везе - на тому їздять!
їм не хватає гострих відчуттів.
вони як і в україну приїжджали на футбол, то напивались групами і якісь кричалки кричали проти українців.
українці на них дивились як на дітей чи дурнів. українці думають "нам би ваші проблеми. у нас війна тут декілька років. а ви біситесь от бездєлія"
хай підуть під часів яр повоюють, якщо їм не хватає проблем.
кто старое помянет - тому глаз вон!
згадують якісь негативні моменти тільки ті люди - які хочуть посварити народи.
ми теж можемо почати згадувати все погане, що нам колись робили поляки, а цього вистачає.
але українці ніколи цього не роблять.
нам потрібно забути все погане, що було між нами в минулому і думати про мабутнє."
І добре видно що і зараз російські фашисти )(уйла якi як i раніше злочинно мріють якомога побільше урвати собі нашої рідної суверенної української землі.....
Ага , от згадав - від одного й.бнутого очільника сусідської країни .!!
як не гарно, до країни, яка 2,5 роки потерпає від війни, робити такі заяви! це свинство!
а що поляки робили на території волині в 1939 році? чому вони там були?
тому що вони в 1920 році окупували ці українські території.
зеленський кожен рік їздить, уніжається, на місце волинської трагедії, коли туда дуда приїжджає, вибачається.
хоча я проти того, щоб зеленський так уніжався і вибачався.
ми не відповідаємо за дії наших предків.
ми - не наші предки.
треба дивитись що ЗАРАЗ роблять українці і поляки. як вони відносяться один до одного. українці до поляків добре. поляки до українців щось не дуже.
а в дикарські часи взагалі люди людей їли. може ми й за дії тих предків ще маємо вибачитися?
Окупація Польщі Московією, Германією, Союзом - це якраз наслідки підлої політики польської політики відносно України-Руси.
Якщо і вирішать "Волинь", то підлючать іншу причину,напр.мова для мадьярів на Закарпатті і буде це тривати,допоки зермак не зійде.
Поясніть йому, що українці та ляхи (як сусідні країни) провели безліч жорстоких війн. Хто там винен? Хто знає? Цей висер направлений на відверте приниження України на тлі кацапської агресії та допомоги нам ляхів. Просто крутиться на язиці: а Львів вам не тре повернути? А ще що небуть?
косіняк-камиш, йди... до орбана з сійярто! Або до пуйла; він тобі детально розповість, чому під смолєнском у квітні 2010-го року впав урідовий літак. Чи, може, ти вже знаєш усю правду про це, пане міністр оборони? І шо, пуло досі не вибачився? І, навіть, до розслідування не допустив твоїх фахівців? І рештки того ТУ-154 не віддав досі? Отакої...
щорічні липневі танці з бубнами навколо Волинської трагедії.
соромно, панове "брати-ляхи" (за Тарасом Григоровичем)
Україна визнала та вибачилась
давайте вшануємо загиблих разом, а не влаштовувати черговий срач
а ми скажемо: "Польща не зможе отримати дотації без розв'язання питання про пацифікацію українців"
але ж це грубо звучить!
чому поляки дозволяють собі такі грубості в нашу сторону?