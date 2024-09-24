Дуда розкритикував заяву щодо блокування Польщею вступу України до ЄС через Волинську трагедію: Це грає на руку Путіну

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо хтось каже, що збирається заблокувати доступ України до Європейського Союзу, він тим самим вписується у політику Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дуда заявив в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Президент наголосив, що не хоче створювати точки напруги між Варшавою та Києвом.

"Я намагався діяти таким чином, щоб не створювати точок напруги між Варшавою і Києвом, наскільки це можливо (…). Це було нелегко, тому що між нами є складні теми. Але я також обговорював ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку, в річницю Волинської трагедії", - сказав Дуда.

Водночас він наголосив, що в інтересах України також знайти порозуміння з Польщею в усіх складних питаннях, зокрема й історичних.

"Пам’ятаймо, що українці мають дуже багато проблем, пов’язаних з минулим Другої світової війни", - додав він.

Нагадаємо міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не вирішить "Волинське питання". Він також наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна "поставити Києву ультиматум".

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