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Дуда розкритикував заяву щодо блокування Польщею вступу України до ЄС через Волинську трагедію: Це грає на руку Путіну

Анджей Дуда про вступ України до ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якщо хтось каже, що збирається заблокувати доступ України до Європейського Союзу, він тим самим вписується у політику Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дуда заявив в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Президент наголосив, що не хоче створювати точки напруги між Варшавою та Києвом.

"Я намагався діяти таким чином, щоб не створювати точок напруги між Варшавою і Києвом, наскільки це можливо (…). Це було нелегко, тому що між нами є складні теми. Але я також обговорював ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку, в річницю Волинської трагедії", - сказав Дуда.

Водночас він наголосив, що в інтересах України також знайти порозуміння з Польщею в усіх складних питаннях, зокрема й історичних.

"Пам’ятаймо, що українці мають дуже багато проблем, пов’язаних з минулим Другої світової війни", - додав він.

Нагадаємо міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не вирішить "Волинське питання". Він також наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна "поставити Києву ультиматум".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Здійснивши агресію проти України, Росія більше не може стверджувати, що захищає безпеку міжнародної системи, - Дуда

Автор: 

Польща (8523) Україна (5912) Волинська трагедія (133) Дуда Анджей (776)


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Топ коментарі
+9
Нахер тоді такий Євросоюз, йдуть вони в дупу зі своїм ультиматумом. Звідки до речі взялись поляки в українських селах на Волині? Хай теж вибачаться за полонізацію і паціфікацію Пілсудьского. Хай вибачаться теж за злочини армії Крайової наприклад проти українського населення. Поляки теж вибачаться не хочуть? Тільки в нашу сторону ультиматуми? Ну хай йдуть, куди я вже сказав. в НАТО вони нас примуть, нікуди не дінуться. А без таокго ЄС, де всілякі угорці і поляки будуть нас на коліна ставити? Навіщо?
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24.09.2024 10:01
+7
Як красиво пшеки звіздять, тільки всі вони ненавидять Бандеру, а зничить Незалежну Україну.
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24.09.2024 09:55
+6
Так вже вибачалисись політики України наче б то, десь писали. Чи вони хочуть кожен рік вибачення?
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24.09.2024 10:03
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******* і око не моргнув. А хто поїхав агітувати з рижим разом в Песильванію етнічним полякам розказувати який чубчик молодець? Аа то не на руку ***** пане Дуда?
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24.09.2024 09:55 Відповісти
Як красиво пшеки звіздять, тільки всі вони ненавидять Бандеру, а зничить Незалежну Україну.
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24.09.2024 09:55 Відповісти
Нахер тоді такий Євросоюз, йдуть вони в дупу зі своїм ультиматумом. Звідки до речі взялись поляки в українських селах на Волині? Хай теж вибачаться за полонізацію і паціфікацію Пілсудьского. Хай вибачаться теж за злочини армії Крайової наприклад проти українського населення. Поляки теж вибачаться не хочуть? Тільки в нашу сторону ультиматуми? Ну хай йдуть, куди я вже сказав. в НАТО вони нас примуть, нікуди не дінуться. А без таокго ЄС, де всілякі угорці і поляки будуть нас на коліна ставити? Навіщо?
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24.09.2024 10:01 Відповісти
Так вже вибачалисись політики України наче б то, десь писали. Чи вони хочуть кожен рік вибачення?
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24.09.2024 10:03 Відповісти
вибачення нехай просять у німців бо все це відбувалося зв сприяння німецької окупаційної влади періоду 2Світової !!! до чого тут ******* Україна ???
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24.09.2024 10:21 Відповісти
Ви неуважно прочитали те, що я написав. Я кажу, що полякам треба ТЕЖ вибачитися, а не только українцям. А якщо гра в одні ворота, то скільки можна нам ультиматуми ставить.?
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24.09.2024 11:00 Відповісти
Чого вони причепились? Що хочуть?
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24.09.2024 10:02 Відповісти
Це питання до США.
Польща тільки виконавець.
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24.09.2024 10:08 Відповісти
Хочуть ексгумації тел. Але всі розуміють що поляки влаштують шоу на весь світ. Якщо чесно, Україна поводилася б точно так само. Обидва народи дуже ******* копатися в минулому, і шукати там причини своїх бід.
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24.09.2024 10:57 Відповісти
Ексгумацію теж вже робили. Самі Поляки й відмовились продовжувати.
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24.09.2024 17:05 Відповісти
Польщею США керують.
Що США скажуть, то Польща і робить.
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24.09.2024 10:02 Відповісти
Блокування кордонів, коли прем'єром був дружбан по партії Моравецький, то кому на руку було... мабудь україно-польським відносинам..
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24.09.2024 10:03 Відповісти
Спочатку Дуда до Байдена з'їздив, а коли Дуда повернувся зі США, поляк почав нам кордони блокувати.
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24.09.2024 10:07 Відповісти
Не звизди... трампонофіл
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24.09.2024 10:21 Відповісти
"Пам'ятаймо, що поляки теж мають дуже багато проблем з фріцами , пов'язаних з минулим Другої світової війни", не виключено , що поляки виставлять німцям рахунок, у міжнародних судах,за поруйновану Польщу в часи Другої світової війни ,але плять кола у своєму оці поляки не бачуть...
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24.09.2024 10:20 Відповісти
Сначала со своими преступлениями разберитесь прежде чем кому-то нотации читать.
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24.09.2024 10:54 Відповісти
Що він говорить? Наговорює на Зеленского, що той грає на руку москви, нахамивши, та розісравшись з Сікорським при особистій зустрічі!
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24.09.2024 11:18 Відповісти
Уже рік лівацький уряд Польщі не дає жодної військової допомоги і грає де факто на руку хуьлу
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24.09.2024 11:53 Відповісти
а до "історичних питань" відноситься питання про 22 тисячі розстріляних кацапами польських полонених у 1940-му році? А підірваний кацапами літак з польким керівництвом - відноситься до історичних питань?? Чи до їх "розв"язання"?? Тож, всім, хто циклиться на волинській трагедії - тицяйте прямо в шнобель згадку та "питання" про ці злочини кацапії проти полької країни, вбиті кацапами.. І до речі, не забувайте про те, що за Українськими кордонами одразу починається територія Польщі.
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24.09.2024 13:22 Відповісти
 
 