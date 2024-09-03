Сикорский призвал Украину ускорить предоставление разрешения на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Глава польского МИД Радослав Сикорский призвал Украину как можно быстрее предоставить разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью телеканалу TVP Info.

Сикорский отметил, что Польша будет иметь голос во время решения о закрытии разделов в переговорах Украина-ЕС.

"Поэтому лучше, чтобы Украина решила это дело (предоставление разрешений на поисково-эксгумационные работы - Ред.) как можно скорее в духе благодарности Польше за то, что сегодня мы для нее делаем", - пояснил глава министерства.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Украина не станет членом ЕС без урегулирования спорных исторических вопросов.

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