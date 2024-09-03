РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6307 посетителей онлайн
Новости
4 974 59

Сикорский призвал Украину ускорить предоставление разрешения на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Радослав Сікорський

Глава польского МИД Радослав Сикорский призвал Украину как можно быстрее предоставить разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью телеканалу TVP Info.

Сикорский отметил, что Польша будет иметь голос во время решения о закрытии разделов в переговорах Украина-ЕС.

"Поэтому лучше, чтобы Украина решила это дело (предоставление разрешений на поисково-эксгумационные работы - Ред.) как можно скорее в духе благодарности Польше за то, что сегодня мы для нее делаем", - пояснил глава министерства.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Украина не станет членом ЕС без урегулирования спорных исторических вопросов.

Читайте также: В НАТО ответили Сикорскому на призыв сбивать российские ракеты над Украиной: Такие действия могут иметь последствия для всего Альянса

Автор: 

Польша (8407) Сикорский Радослав (406) членство в ЕС (1010) МИД Польши (332) Волынская трагедия (200)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
Та приїзди, копай!

А провести розслідування загибелі президентського літака Лєха Качинського та еліти Польщі під смолєнськом не бажаєш?
показать весь комментарий
03.09.2024 20:57
+26
якомога швидше у дусі вдячності Польщі за те, що сьогодні ми для неї робимо", Україна має дякувати за пів річну блокаду границі,купленими рашистом польськими посіпаками ???
показать весь комментарий
03.09.2024 20:58
+25
Волинська трагедія це що-окупація поляками частини західноукраїнських земель та встановлення там окупаційної влади в 20-30-х роках?
показать весь комментарий
03.09.2024 20:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кожен хочу урвати своє , використовуючи момент, пся крев
показать весь комментарий
03.09.2024 20:53 Ответить
а в чому взагалі тут проблема ?

де підводні камені і чому просто не дати ?
показать весь комментарий
03.09.2024 21:29 Ответить
Ось чому я в Америці знаю про причину, а ти, номерний, тіпа в Україні і не знаєш?
показать весь комментарий
03.09.2024 22:32 Ответить
Після чого Польща почне вимагати виплати відшкодування, повернення власності, проведення пошуків, урочистостей, церковних походів, служб і т.д.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:12 Ответить
любой каприз за ихни гроши. мертвые не кусаются.
шо ты имеешь против почтить память жертв?
показать весь комментарий
04.09.2024 00:43 Ответить
вони цим будуть зловживати, вони чомусь тільки про загиблих поляків переживають, а про українців мовчать,, вони це використовують, щоб зробити винними українців, а поляки типа жертва.
показать весь комментарий
04.09.2024 08:42 Ответить
Сікорський винайшов гвинтокрил і закликав Україну...
показать весь комментарий
03.09.2024 20:54 Ответить
Волинська трагедія це що-окупація поляками частини західноукраїнських земель та встановлення там окупаційної влади в 20-30-х роках?
показать весь комментарий
03.09.2024 20:54 Ответить
Це наслідок брестського миру членіна після провального походу на варшаву.
Мабуть бояться що раша захопить Волинь .
показать весь комментарий
03.09.2024 21:22 Ответить
https://www.youtube.com/@user-xd1of1xt4n @user-xd1of1xt4n https://www.youtube.com/watch?v=J0WYx8yVYlM&lc=UgwI6QSZ3oFkoimbSGd4AaABAg 10 часов назад (изменено)

Які історичні питання.? Навіщо Польща окупувала західну україну в 1919
показать весь комментарий
03.09.2024 22:02 Ответить
там таки был джентельменский договор, который польша попрала.
за что в том числе справедливо получила кличку гиена европы от одного великого политика.
собственно терроризм украинского сопротивления этим и оправдан. от бандеры руки прочь!
показать весь комментарий
04.09.2024 00:47 Ответить
В'ЯТРОВИЧ: Польській владі треба конфлікт з Україною, навіть зараз. Як ІСТОРІЯ впливає на ПОЛІТИКУ

https://youtu.be/f1iuyfsDmmQ?si=wwHr-beSEyvoZnM4

https://youtu.be/f1iuyfsDmmQ?si=wwHr-beSEyvoZnM4
показать весь комментарий
04.09.2024 01:43 Ответить
Це їх дяка за захист військами УНР Варшави від червоної орди тухачевського у 1920 році
показать весь комментарий
04.09.2024 02:18 Ответить
Потрібно визнати, що чистку поляків організували православні моспархату і не українці, а гражданє ссср!
показать весь комментарий
03.09.2024 20:56 Ответить
Теба подивитися прізвища, щоб не вийшло як з голодомором, де половина катів виявилися євреями
показать весь комментарий
03.09.2024 21:41 Ответить
Та приїзди, копай!

А провести розслідування загибелі президентського літака Лєха Качинського та еліти Польщі під смолєнськом не бажаєш?
показать весь комментарий
03.09.2024 20:57 Ответить
смолєнськ ні - бздить
показать весь комментарий
03.09.2024 21:06 Ответить
якомога швидше у дусі вдячності Польщі за те, що сьогодні ми для неї робимо", Україна має дякувати за пів річну блокаду границі,купленими рашистом польськими посіпаками ???
показать весь комментарий
03.09.2024 20:58 Ответить
Аха, тільки їм повилазило, скільки наших в них зараз гарують на низьких зарплатнях, бо купа пшеків на заробітки по Європах розповзлись. Коли наші повернуться - там торба буде.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:01 Ответить
Вимагаю запросити зуйла в гості і арештувати його
показать весь комментарий
03.09.2024 20:59 Ответить
Скільки вже можна про одне і те саме говорити? Стільки років знущалися поляки над українцями.І навіть зараз,в такий тяжкий час війни,вони продовжують носитися зі своєю викривленою історією.Може це поляки повинні бути вдячні нам за те,що москалі ще не в Польщі?Чомусь до параші у них претензій немає.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:13 Ответить
https://www.youtube.com/@LudaChudo LudaChudo https://www.youtube.com/watch?v=J0WYx8yVYlM&lc=Ugzq-IQk_UfnojRspBl4AaABAg 12 часов назад

Всі події, на які наголошує Польща , були під час Радянського Союзу. Росія являється правонаступником Радянського Союзу, зайняла його місце в ООН. То нехай до правонаступницю і питають
показать весь комментарий
03.09.2024 21:59 Ответить
Всі події, на які наголошує Польща, відбувалися в часі, коли Україна, як держава, ще не існувала, на території Польщі під німецькою окупацією, де владу, поліцію та судочинство здійснювали німці, населенням, яке в кишенях не носило українські паспорти, німецькими військовиками і засланими з-за фронту переодягненими радянськими диверсантами.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:19 Ответить
Што?
показать весь комментарий
03.09.2024 21:15 Ответить
А ви вже пам'ятники на могилах українців(хоч убий не пам'ятаю, січових стрільців, чи оунівців) поновили? Бо вам заборонили екзгумацію за знесення надгробків.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:16 Ответить
Сейчас всё бросим и ускоримся
показать весь комментарий
03.09.2024 21:16 Ответить
Чего он торопится как голый в баню. Всему своё время. Украина сегодня в полную силу отмахивается от бешеного агрессора, ища защиты на Западе, а польские союзнички шипят сзади, что закроют перед ними ворота, пока те не урегулируют какие-то древние споры времён Пилсудского. Разве это политика!
показать весь комментарий
03.09.2024 21:18 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003531002316&comment_id=Y29tbWVudDozNTI5MDI5MjA3MzE3NzQwXzkyMjEwODYyMzAxNDE1MQ%3D%3D&__cft__[0]=AZVNWU1-I37O9uzGsHOdMAu7G70x50oPLnbIow4GP_HYKkE8GvjtA-zQ1eVmQRS-anWh5i5IIyAFidwU2Db4aBZOdMNPRZRtnK1ayrjJQGgMXA3sDNx0uaKoE5Lpayvmyo6gGiOMlEzA6Chl2HLG5ksZ&__tn__=R]-R Юрій Бойко

Так відповідальність на окупованній території несе окупант!Ми тут до чого? Нехай вчить правознавство!..а то понапризначають неуків,а ті піаряться на актуальних несенітницях з розумним виглядом,а гумус хаває))
показать весь комментарий
04.09.2024 02:05 Ответить
Вчасно поляки зарухались: кордони блокують, зерно що їм не належить висипають на землю, тепер от це...
показать весь комментарий
03.09.2024 21:19 Ответить
Це не має бути проблемою
показать весь комментарий
03.09.2024 21:19 Ответить
А сам, наказ на пришвидшення надання дозволу на ексгумацію жертв пацифікації, не дав?

Взагалі-то, вкраїнчики не знають і не пам'ятають, що таке пацифікація і методи її впроовадження. Пох!
показать весь комментарий
03.09.2024 21:19 Ответить
А ще операція 'Вісла'
показать весь комментарий
04.09.2024 02:20 Ответить
Поляки ,а Вам підчас війни немає більше нагальних проблем...
показать весь комментарий
03.09.2024 21:23 Ответить
К чему это всё? Вот именно сейчас это нужно?
Какая-то бредятина.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:24 Ответить
Вся Польша гудит из-за талантливого дипломата Кулебы.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:34 Ответить
https://www.youtube.com/@user-wf4or3mq8h @user-wf4or3mq8h https://www.youtube.com/watch?v=J0WYx8yVYlM&lc=Ugwl8p-2yTiTwNK-Me14AaABAg 10 часов назад

А Волинська трагедія була на території України!!! Що поляки на нашій землі робили!?? Які претензії? Ніяких - говорить історія... І, люди, пора угомонитесь, порозумітися... Україна була буде і є! Слава богу і героям
показать весь комментарий
03.09.2024 22:01 Ответить
Дорогой мой, я живу в 1 километре от Польши. Не сочиняйте ахинеи. Полякам н@срать на эту тему.
показать весь комментарий
03.09.2024 22:16 Ответить
Ну вам с 1 километре виднее. Придурок)
показать весь комментарий
03.09.2024 22:45 Ответить
Мне виднее, Я консультирую и лечу поляков и три раза в неделю бываю в Польше. А вы очередное трепло.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:46 Ответить
Не ви, а ми для вас робимо. Курви невдячні.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:29 Ответить
Сьогодні страшна трагедія в Україні.І ці ***@@ті поляки за своє.Сім місяців блокади замало виявилося.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:29 Ответить
Віддайте, щоб памятали, що краще більше не лізти на українську землю
показать весь комментарий
03.09.2024 21:38 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002692276209&comment_id=Y29tbWVudDozNTI5MDI5MjA3MzE3NzQwXzQ3OTIyNjQwMTcyNjMyNA%3D%3D&__cft__[0]=AZVNWU1-I37O9uzGsHOdMAu7G70x50oPLnbIow4GP_HYKkE8GvjtA-zQ1eVmQRS-anWh5i5IIyAFidwU2Db4aBZOdMNPRZRtnK1ayrjJQGgMXA3sDNx0uaKoE5Lpayvmyo6gGiOMlEzA6Chl2HLG5ksZ&__tn__=R]-R Наталя Грабовецька

А взагалі це якої такої відповідальності ? Що я все-таки захочу пояснень чого мої Бабуся з Дідусем були виселені з Волині ? Й відшкодувань за це ?
показать весь комментарий
04.09.2024 02:01 Ответить
Да дайте им уже те останки пускай успокоиться. Задолбал уже. Черт знает сколько времени прошло а поляки все вспоминают типа им их гордость не позволяет простить. Напоминают зелю который военным пытался доказать что он же не лох, и из-за низкой самооценки вечно пороха преследует где только может. Такие же девственницы
показать весь комментарий
03.09.2024 21:55 Ответить
https://www.youtube.com/@Ichtiandrhunter.1447 @Ichtiandrhunter.1447 https://www.youtube.com/watch?v=J0WYx8yVYlM&lc=UgwcWh9p5bBLxMT8ZE54AaABAg 15 часов назад

Є книга Я.Царука "Трагедія волинських сіл 1943-1944рр". Там вказано багато даних: 1) Про те, що в Володимир-Волинському районі по даних радянського НКВД загинуло понад 1930 поліків, але понад 2500 українців. Про який терор виключно поляків може бути мова? 2) Про те, що з ~960 великих землевласників на Волині лише 69 (7%) були україці, які навіть після приходу польських колоністів, творили 70% краю. 3) Про те, що менш ніж за двадцять років частка польського населення збільшилась вдвічі з ~7,5% до ~15%. При чому польські колоністи майже за безцінь діставали великі наділи землі. Про те, як польські колоністи тероризували українське населення - окрема сторінка. З іншого джерела: як могло статись, що з 2417 українських школ в Галичині періоду Австро-Угорщини, в часи польської окупації залишилось 352, а на Волині з1050 українських шкіл періоду УНР - лише 4 !!! ? Чому наша держава не піднімає питання польського свавілля щодо українського народу ?
показать весь комментарий
03.09.2024 21:55 Ответить
Хто буде піднімати, єрмак? Влада в Україні не належить українцям
показать весь комментарий
04.09.2024 02:26 Ответить
Сікорський займись ділом а не очковтирательством!У вас там шахеди і ракети залітають а ви далі клювом щьолкаєте,йому волинська трагедія всралась!Цікаво чому вона була на волині?чи вам мали червоні доріжки постелити в цей час,і просто перестать стрелять?Що твоя армія робила на волині дядя ти недолугий!!?
показать весь комментарий
03.09.2024 22:10 Ответить
https://www.facebook.com/bohdan.bohun.3?comment_id=Y29tbWVudDozNTI5MDI5MjA3MzE3NzQwXzE3MDUyNDgyMjM1NTM5NTQ%3D&__cft__[0]=AZVNWU1-I37O9uzGsHOdMAu7G70x50oPLnbIow4GP_HYKkE8GvjtA-zQ1eVmQRS-anWh5i5IIyAFidwU2Db4aBZOdMNPRZRtnK1ayrjJQGgMXA3sDNx0uaKoE5Lpayvmyo6gGiOMlEzA6Chl2HLG5ksZ&__tn__=R]-R Bohdan Petryniak

Польський міністр оборони і сам не знає чого він хоче. Держава Україна проголосила незалежність 24.08.1991 року, а Волинська трагедія мала місце у 1943 році. При всій повазі до тогочасних українців західних регіонів, проте на час 1943 року вони були громадянами у більшості саме Другої Польської Республіки. Клином якого боку внутрішній міжнаціональний інцидент між громадянами (українцями та поляками за національністю) Другої Польської Республіки в 1943 році має стати перешкодою до вступу України до ЄС мабуть зрозуміло лише самому міністру оборони Польщі.
показать весь комментарий
04.09.2024 01:54 Ответить
Копать вам не перекопать---таскать вам не перетаскать! А ведь знает этот истинное положение и цифры и архивы итд. И остальные кто спекулирует темой этой.
показать весь комментарий
03.09.2024 22:10 Ответить
Та що говорити, коли сам Вятрович ніколи жодного слова не написав про Волинську трагедію. Не можна оминути, що в період 1943-45 років тільки двоє -нач СБ Смок та нач польової жандармерії Ольжич (син письменниці) Волинського проводу ОУН санкціонували атентат біля 1500 членів ОУН. Деякі члени ОУН за кордоном описали реальний стан, який передував самій трагедії. Це також підтверджується спогадами відомого діяча ОУН Боровця (Тараса Бульби). Ясна річ, в правдивості їх спогадів сумнівів немає.
показать весь комментарий
03.09.2024 22:47 Ответить
В'ЯТРОВИЧ: Польській владі треба конфлікт з Україною, навіть зараз. Як ІСТОРІЯ впливає на ПОЛІТИКУ

https://youtu.be/f1iuyfsDmmQ?si=wwHr-beSEyvoZnM4

https://youtu.be/f1iuyfsDmmQ?si=wwHr-beSEyvoZnM4
показать весь комментарий
04.09.2024 01:45 Ответить
Шо робить Польща? Рубить бабло і блокує кордони?
показать весь комментарий
03.09.2024 22:57 Ответить
Даю дозвіл полякам провести ексгумацію жертв Волинської трагедії.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:17 Ответить
https://www.facebook.com/m.dnister?comment_id=Y29tbWVudDozNTI5MDI5MjA3MzE3NzQwXzExNzE0NzcxMjM5NzA4NzU%3D&__cft__[0]=AZVNWU1-I37O9uzGsHOdMAu7G70x50oPLnbIow4GP_HYKkE8GvjtA-zQ1eVmQRS-anWh5i5IIyAFidwU2Db4aBZOdMNPRZRtnK1ayrjJQGgMXA3sDNx0uaKoE5Lpayvmyo6gGiOMlEzA6Chl2HLG5ksZ&__tn__=R]-R Мирослав Дністрянський

Це рецидив польського імперіалізму. І вони будуть продовжуватися допоки в політиці національної пам'яті Україна не буде займати наступальну позицію. А що тут потрібно у відношенні до Польщі? Вимагати вибачення за ліквідацію ЗУНР й окупацію західноукраїнських земель, пацифікацію, вбивства українців на Холмщині та Надсянні в часи Другої світової війни і повоєнний період, акцію "Вісла" та ін
показать весь комментарий
04.09.2024 01:51 Ответить
У польському видавництві "Ośrodеk KARTA" цього літа вийшла книга спогадів Стефана Донмбського (Стефан Дембскі, Stefan Dąmbski) під назвою "Кат" (Egzekutor). Автор виріс у селянській родині, закінчив школу у Львові, а в 1942 році 17-річним хлопцем потрапив до спецпідрозділу польської Армії Крайової, завданням якого були страти гітлерівців і колабораціоністів.

Після визволення Польщі підрозділ страчував представників нової, комуністичної, влади, а також етнічних українців.
показать весь комментарий
04.09.2024 02:27 Ответить
Уривки книги поляка:
https://www.istpravda.com.ua/blogs/4d47581563fcf/
показать весь комментарий
04.09.2024 02:56 Ответить
А чи не хоче він віддати Холм, Перемишль і Ярослав
показать весь комментарий
04.09.2024 09:02 Ответить
 
 