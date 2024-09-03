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Сікорський закликав Україну пришвидшити надання дозволу на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Радослав Сікорський

Глава польського МЗС Радослав Сікорський закликав Україну якнайшвидше надати дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів у інтервʼю телеканалу TVP Info.

Сікорський зазначив, що Польща буде мати голос під час рішення про закриття розділів у переговорах Україна-ЄС.

"Тому краще, щоб Україна вирішила цю справу (наданння дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи – Ред.) якомога швидше у дусі вдячності Польщі за те, що сьогодні ми для неї робимо", - пояснив глава міністерства.

Нагадаємо раніше Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що Україна не стане членом ЄС без врегулюваня спірних історичних питань.

Читайте: У НАТО відповіли Сікорському на заклик збивати російські ракети над Україною: Такі дії можуть мати наслідки для всього Альянсу

Автор: 

Польща (8492) Сікорський Радослав (248) членство в ЄС (1246) МЗС Польщі (215) Волинська трагедія (130)


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Топ коментарі
+35
Та приїзди, копай!

А провести розслідування загибелі президентського літака Лєха Качинського та еліти Польщі під смолєнськом не бажаєш?
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03.09.2024 20:57
+26
якомога швидше у дусі вдячності Польщі за те, що сьогодні ми для неї робимо", Україна має дякувати за пів річну блокаду границі,купленими рашистом польськими посіпаками ???
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03.09.2024 20:58
+25
Волинська трагедія це що-окупація поляками частини західноукраїнських земель та встановлення там окупаційної влади в 20-30-х роках?
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03.09.2024 20:54
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Кожен хочу урвати своє , використовуючи момент, пся крев
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03.09.2024 20:53 Відповісти
а в чому взагалі тут проблема ?

де підводні камені і чому просто не дати ?
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03.09.2024 21:29 Відповісти
Ось чому я в Америці знаю про причину, а ти, номерний, тіпа в Україні і не знаєш?
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03.09.2024 22:32 Відповісти
Після чого Польща почне вимагати виплати відшкодування, повернення власності, проведення пошуків, урочистостей, церковних походів, служб і т.д.
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03.09.2024 23:12 Відповісти
любой каприз за ихни гроши. мертвые не кусаются.
шо ты имеешь против почтить память жертв?
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04.09.2024 00:43 Відповісти
вони цим будуть зловживати, вони чомусь тільки про загиблих поляків переживають, а про українців мовчать,, вони це використовують, щоб зробити винними українців, а поляки типа жертва.
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04.09.2024 08:42 Відповісти
Сікорський винайшов гвинтокрил і закликав Україну...
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03.09.2024 20:54 Відповісти
Волинська трагедія це що-окупація поляками частини західноукраїнських земель та встановлення там окупаційної влади в 20-30-х роках?
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03.09.2024 20:54 Відповісти
Це наслідок брестського миру членіна після провального походу на варшаву.
Мабуть бояться що раша захопить Волинь .
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03.09.2024 21:22 Відповісти
https://www.youtube.com/@user-xd1of1xt4n @user-xd1of1xt4n https://www.youtube.com/watch?v=J0WYx8yVYlM&lc=UgwI6QSZ3oFkoimbSGd4AaABAg 10 часов назад (изменено)

Які історичні питання.? Навіщо Польща окупувала західну україну в 1919
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03.09.2024 22:02 Відповісти
там таки был джентельменский договор, который польша попрала.
за что в том числе справедливо получила кличку гиена европы от одного великого политика.
собственно терроризм украинского сопротивления этим и оправдан. от бандеры руки прочь!
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04.09.2024 00:47 Відповісти
В'ЯТРОВИЧ: Польській владі треба конфлікт з Україною, навіть зараз. Як ІСТОРІЯ впливає на ПОЛІТИКУ

https://youtu.be/f1iuyfsDmmQ?si=wwHr-beSEyvoZnM4

https://youtu.be/f1iuyfsDmmQ?si=wwHr-beSEyvoZnM4
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04.09.2024 01:43 Відповісти
Це їх дяка за захист військами УНР Варшави від червоної орди тухачевського у 1920 році
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04.09.2024 02:18 Відповісти
Потрібно визнати, що чистку поляків організували православні моспархату і не українці, а гражданє ссср!
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03.09.2024 20:56 Відповісти
Теба подивитися прізвища, щоб не вийшло як з голодомором, де половина катів виявилися євреями
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03.09.2024 21:41 Відповісти
Та приїзди, копай!

А провести розслідування загибелі президентського літака Лєха Качинського та еліти Польщі під смолєнськом не бажаєш?
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03.09.2024 20:57 Відповісти
смолєнськ ні - бздить
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03.09.2024 21:06 Відповісти
якомога швидше у дусі вдячності Польщі за те, що сьогодні ми для неї робимо", Україна має дякувати за пів річну блокаду границі,купленими рашистом польськими посіпаками ???
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03.09.2024 20:58 Відповісти
Аха, тільки їм повилазило, скільки наших в них зараз гарують на низьких зарплатнях, бо купа пшеків на заробітки по Європах розповзлись. Коли наші повернуться - там торба буде.
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03.09.2024 21:01 Відповісти
Вимагаю запросити зуйла в гості і арештувати його
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03.09.2024 20:59 Відповісти
Скільки вже можна про одне і те саме говорити? Стільки років знущалися поляки над українцями.І навіть зараз,в такий тяжкий час війни,вони продовжують носитися зі своєю викривленою історією.Може це поляки повинні бути вдячні нам за те,що москалі ще не в Польщі?Чомусь до параші у них претензій немає.
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03.09.2024 21:13 Відповісти
https://www.youtube.com/@LudaChudo LudaChudo https://www.youtube.com/watch?v=J0WYx8yVYlM&lc=Ugzq-IQk_UfnojRspBl4AaABAg 12 часов назад

Всі події, на які наголошує Польща , були під час Радянського Союзу. Росія являється правонаступником Радянського Союзу, зайняла його місце в ООН. То нехай до правонаступницю і питають
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03.09.2024 21:59 Відповісти
Всі події, на які наголошує Польща, відбувалися в часі, коли Україна, як держава, ще не існувала, на території Польщі під німецькою окупацією, де владу, поліцію та судочинство здійснювали німці, населенням, яке в кишенях не носило українські паспорти, німецькими військовиками і засланими з-за фронту переодягненими радянськими диверсантами.
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03.09.2024 23:19 Відповісти
Што?
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03.09.2024 21:15 Відповісти
А ви вже пам'ятники на могилах українців(хоч убий не пам'ятаю, січових стрільців, чи оунівців) поновили? Бо вам заборонили екзгумацію за знесення надгробків.
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03.09.2024 21:16 Відповісти
Сейчас всё бросим и ускоримся
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03.09.2024 21:16 Відповісти
Чего он торопится как голый в баню. Всему своё время. Украина сегодня в полную силу отмахивается от бешеного агрессора, ища защиты на Западе, а польские союзнички шипят сзади, что закроют перед ними ворота, пока те не урегулируют какие-то древние споры времён Пилсудского. Разве это политика!
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03.09.2024 21:18 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003531002316&comment_id=Y29tbWVudDozNTI5MDI5MjA3MzE3NzQwXzkyMjEwODYyMzAxNDE1MQ%3D%3D&__cft__[0]=AZVNWU1-I37O9uzGsHOdMAu7G70x50oPLnbIow4GP_HYKkE8GvjtA-zQ1eVmQRS-anWh5i5IIyAFidwU2Db4aBZOdMNPRZRtnK1ayrjJQGgMXA3sDNx0uaKoE5Lpayvmyo6gGiOMlEzA6Chl2HLG5ksZ&__tn__=R]-R Юрій Бойко

Так відповідальність на окупованній території несе окупант!Ми тут до чого? Нехай вчить правознавство!..а то понапризначають неуків,а ті піаряться на актуальних несенітницях з розумним виглядом,а гумус хаває))
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04.09.2024 02:05 Відповісти
Вчасно поляки зарухались: кордони блокують, зерно що їм не належить висипають на землю, тепер от це...
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03.09.2024 21:19 Відповісти
Це не має бути проблемою
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03.09.2024 21:19 Відповісти
А сам, наказ на пришвидшення надання дозволу на ексгумацію жертв пацифікації, не дав?

Взагалі-то, вкраїнчики не знають і не пам'ятають, що таке пацифікація і методи її впроовадження. Пох!
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03.09.2024 21:19 Відповісти
А ще операція 'Вісла'
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04.09.2024 02:20 Відповісти
Поляки ,а Вам підчас війни немає більше нагальних проблем...
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03.09.2024 21:23 Відповісти
К чему это всё? Вот именно сейчас это нужно?
Какая-то бредятина.
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03.09.2024 21:24 Відповісти
Вся Польша гудит из-за талантливого дипломата Кулебы.
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03.09.2024 21:34 Відповісти
https://www.youtube.com/@user-wf4or3mq8h @user-wf4or3mq8h https://www.youtube.com/watch?v=J0WYx8yVYlM&lc=Ugwl8p-2yTiTwNK-Me14AaABAg 10 часов назад

А Волинська трагедія була на території України!!! Що поляки на нашій землі робили!?? Які претензії? Ніяких - говорить історія... І, люди, пора угомонитесь, порозумітися... Україна була буде і є! Слава богу і героям
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03.09.2024 22:01 Відповісти
Дорогой мой, я живу в 1 километре от Польши. Не сочиняйте ахинеи. Полякам н@срать на эту тему.
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03.09.2024 22:16 Відповісти
Ну вам с 1 километре виднее. Придурок)
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03.09.2024 22:45 Відповісти
Мне виднее, Я консультирую и лечу поляков и три раза в неделю бываю в Польше. А вы очередное трепло.
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03.09.2024 23:46 Відповісти
Не ви, а ми для вас робимо. Курви невдячні.
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03.09.2024 21:29 Відповісти
Сьогодні страшна трагедія в Україні.І ці ***@@ті поляки за своє.Сім місяців блокади замало виявилося.
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03.09.2024 21:29 Відповісти
Віддайте, щоб памятали, що краще більше не лізти на українську землю
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03.09.2024 21:38 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002692276209&comment_id=Y29tbWVudDozNTI5MDI5MjA3MzE3NzQwXzQ3OTIyNjQwMTcyNjMyNA%3D%3D&__cft__[0]=AZVNWU1-I37O9uzGsHOdMAu7G70x50oPLnbIow4GP_HYKkE8GvjtA-zQ1eVmQRS-anWh5i5IIyAFidwU2Db4aBZOdMNPRZRtnK1ayrjJQGgMXA3sDNx0uaKoE5Lpayvmyo6gGiOMlEzA6Chl2HLG5ksZ&__tn__=R]-R Наталя Грабовецька

А взагалі це якої такої відповідальності ? Що я все-таки захочу пояснень чого мої Бабуся з Дідусем були виселені з Волині ? Й відшкодувань за це ?
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04.09.2024 02:01 Відповісти
Да дайте им уже те останки пускай успокоиться. Задолбал уже. Черт знает сколько времени прошло а поляки все вспоминают типа им их гордость не позволяет простить. Напоминают зелю который военным пытался доказать что он же не лох, и из-за низкой самооценки вечно пороха преследует где только может. Такие же девственницы
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03.09.2024 21:55 Відповісти
https://www.youtube.com/@Ichtiandrhunter.1447 @Ichtiandrhunter.1447 https://www.youtube.com/watch?v=J0WYx8yVYlM&lc=UgwcWh9p5bBLxMT8ZE54AaABAg 15 часов назад

Є книга Я.Царука "Трагедія волинських сіл 1943-1944рр". Там вказано багато даних: 1) Про те, що в Володимир-Волинському районі по даних радянського НКВД загинуло понад 1930 поліків, але понад 2500 українців. Про який терор виключно поляків може бути мова? 2) Про те, що з ~960 великих землевласників на Волині лише 69 (7%) були україці, які навіть після приходу польських колоністів, творили 70% краю. 3) Про те, що менш ніж за двадцять років частка польського населення збільшилась вдвічі з ~7,5% до ~15%. При чому польські колоністи майже за безцінь діставали великі наділи землі. Про те, як польські колоністи тероризували українське населення - окрема сторінка. З іншого джерела: як могло статись, що з 2417 українських школ в Галичині періоду Австро-Угорщини, в часи польської окупації залишилось 352, а на Волині з1050 українських шкіл періоду УНР - лише 4 !!! ? Чому наша держава не піднімає питання польського свавілля щодо українського народу ?
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03.09.2024 21:55 Відповісти
Хто буде піднімати, єрмак? Влада в Україні не належить українцям
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04.09.2024 02:26 Відповісти
Сікорський займись ділом а не очковтирательством!У вас там шахеди і ракети залітають а ви далі клювом щьолкаєте,йому волинська трагедія всралась!Цікаво чому вона була на волині?чи вам мали червоні доріжки постелити в цей час,і просто перестать стрелять?Що твоя армія робила на волині дядя ти недолугий!!?
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03.09.2024 22:10 Відповісти
https://www.facebook.com/bohdan.bohun.3?comment_id=Y29tbWVudDozNTI5MDI5MjA3MzE3NzQwXzE3MDUyNDgyMjM1NTM5NTQ%3D&__cft__[0]=AZVNWU1-I37O9uzGsHOdMAu7G70x50oPLnbIow4GP_HYKkE8GvjtA-zQ1eVmQRS-anWh5i5IIyAFidwU2Db4aBZOdMNPRZRtnK1ayrjJQGgMXA3sDNx0uaKoE5Lpayvmyo6gGiOMlEzA6Chl2HLG5ksZ&__tn__=R]-R Bohdan Petryniak

Польський міністр оборони і сам не знає чого він хоче. Держава Україна проголосила незалежність 24.08.1991 року, а Волинська трагедія мала місце у 1943 році. При всій повазі до тогочасних українців західних регіонів, проте на час 1943 року вони були громадянами у більшості саме Другої Польської Республіки. Клином якого боку внутрішній міжнаціональний інцидент між громадянами (українцями та поляками за національністю) Другої Польської Республіки в 1943 році має стати перешкодою до вступу України до ЄС мабуть зрозуміло лише самому міністру оборони Польщі.
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04.09.2024 01:54 Відповісти
Копать вам не перекопать---таскать вам не перетаскать! А ведь знает этот истинное положение и цифры и архивы итд. И остальные кто спекулирует темой этой.
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03.09.2024 22:10 Відповісти
Та що говорити, коли сам Вятрович ніколи жодного слова не написав про Волинську трагедію. Не можна оминути, що в період 1943-45 років тільки двоє -нач СБ Смок та нач польової жандармерії Ольжич (син письменниці) Волинського проводу ОУН санкціонували атентат біля 1500 членів ОУН. Деякі члени ОУН за кордоном описали реальний стан, який передував самій трагедії. Це також підтверджується спогадами відомого діяча ОУН Боровця (Тараса Бульби). Ясна річ, в правдивості їх спогадів сумнівів немає.
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03.09.2024 22:47 Відповісти
В'ЯТРОВИЧ: Польській владі треба конфлікт з Україною, навіть зараз. Як ІСТОРІЯ впливає на ПОЛІТИКУ

https://youtu.be/f1iuyfsDmmQ?si=wwHr-beSEyvoZnM4

https://youtu.be/f1iuyfsDmmQ?si=wwHr-beSEyvoZnM4
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04.09.2024 01:45 Відповісти
Шо робить Польща? Рубить бабло і блокує кордони?
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03.09.2024 22:57 Відповісти
Даю дозвіл полякам провести ексгумацію жертв Волинської трагедії.
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03.09.2024 23:17 Відповісти
https://www.facebook.com/m.dnister?comment_id=Y29tbWVudDozNTI5MDI5MjA3MzE3NzQwXzExNzE0NzcxMjM5NzA4NzU%3D&__cft__[0]=AZVNWU1-I37O9uzGsHOdMAu7G70x50oPLnbIow4GP_HYKkE8GvjtA-zQ1eVmQRS-anWh5i5IIyAFidwU2Db4aBZOdMNPRZRtnK1ayrjJQGgMXA3sDNx0uaKoE5Lpayvmyo6gGiOMlEzA6Chl2HLG5ksZ&__tn__=R]-R Мирослав Дністрянський

Це рецидив польського імперіалізму. І вони будуть продовжуватися допоки в політиці національної пам'яті Україна не буде займати наступальну позицію. А що тут потрібно у відношенні до Польщі? Вимагати вибачення за ліквідацію ЗУНР й окупацію західноукраїнських земель, пацифікацію, вбивства українців на Холмщині та Надсянні в часи Другої світової війни і повоєнний період, акцію "Вісла" та ін
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04.09.2024 01:51 Відповісти
У польському видавництві "Ośrodеk KARTA" цього літа вийшла книга спогадів Стефана Донмбського (Стефан Дембскі, Stefan Dąmbski) під назвою "Кат" (Egzekutor). Автор виріс у селянській родині, закінчив школу у Львові, а в 1942 році 17-річним хлопцем потрапив до спецпідрозділу польської Армії Крайової, завданням якого були страти гітлерівців і колабораціоністів.

Після визволення Польщі підрозділ страчував представників нової, комуністичної, влади, а також етнічних українців.
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04.09.2024 02:27 Відповісти
Уривки книги поляка:
https://www.istpravda.com.ua/blogs/4d47581563fcf/
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04.09.2024 02:56 Відповісти
А чи не хоче він віддати Холм, Перемишль і Ярослав
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04.09.2024 09:02 Відповісти
 
 