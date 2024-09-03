Сікорський закликав Україну пришвидшити надання дозволу на ексгумацію жертв Волинської трагедії
Глава польського МЗС Радослав Сікорський закликав Україну якнайшвидше надати дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів у інтервʼю телеканалу TVP Info.
Сікорський зазначив, що Польща буде мати голос під час рішення про закриття розділів у переговорах Україна-ЄС.
"Тому краще, щоб Україна вирішила цю справу (наданння дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи – Ред.) якомога швидше у дусі вдячності Польщі за те, що сьогодні ми для неї робимо", - пояснив глава міністерства.
Нагадаємо раніше Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що Україна не стане членом ЄС без врегулюваня спірних історичних питань.
Топ коментарі
+35 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар03.09.2024 20:57
+26 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар03.09.2024 20:58
+25 Лантух
показати весь коментар03.09.2024 20:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
де підводні камені і чому просто не дати ?
шо ты имеешь против почтить память жертв?
Мабуть бояться що раша захопить Волинь .
Які історичні питання.? Навіщо Польща окупувала західну україну в 1919
за что в том числе справедливо получила кличку гиена европы от одного великого политика.
собственно терроризм украинского сопротивления этим и оправдан. от бандеры руки прочь!
https://youtu.be/f1iuyfsDmmQ?si=wwHr-beSEyvoZnM4
https://youtu.be/f1iuyfsDmmQ?si=wwHr-beSEyvoZnM4
А провести розслідування загибелі президентського літака Лєха Качинського та еліти Польщі під смолєнськом не бажаєш?
Всі події, на які наголошує Польща , були під час Радянського Союзу. Росія являється правонаступником Радянського Союзу, зайняла його місце в ООН. То нехай до правонаступницю і питають
Так відповідальність на окупованній території несе окупант!Ми тут до чого? Нехай вчить правознавство!..а то понапризначають неуків,а ті піаряться на актуальних несенітницях з розумним виглядом,а гумус хаває))
Взагалі-то, вкраїнчики не знають і не пам'ятають, що таке пацифікація і методи її впроовадження. Пох!
Какая-то бредятина.
А Волинська трагедія була на території України!!! Що поляки на нашій землі робили!?? Які претензії? Ніяких - говорить історія... І, люди, пора угомонитесь, порозумітися... Україна була буде і є! Слава богу і героям
А взагалі це якої такої відповідальності ? Що я все-таки захочу пояснень чого мої Бабуся з Дідусем були виселені з Волині ? Й відшкодувань за це ?
Є книга Я.Царука "Трагедія волинських сіл 1943-1944рр". Там вказано багато даних: 1) Про те, що в Володимир-Волинському районі по даних радянського НКВД загинуло понад 1930 поліків, але понад 2500 українців. Про який терор виключно поляків може бути мова? 2) Про те, що з ~960 великих землевласників на Волині лише 69 (7%) були україці, які навіть після приходу польських колоністів, творили 70% краю. 3) Про те, що менш ніж за двадцять років частка польського населення збільшилась вдвічі з ~7,5% до ~15%. При чому польські колоністи майже за безцінь діставали великі наділи землі. Про те, як польські колоністи тероризували українське населення - окрема сторінка. З іншого джерела: як могло статись, що з 2417 українських школ в Галичині періоду Австро-Угорщини, в часи польської окупації залишилось 352, а на Волині з1050 українських шкіл періоду УНР - лише 4 !!! ? Чому наша держава не піднімає питання польського свавілля щодо українського народу ?
Польський міністр оборони і сам не знає чого він хоче. Держава Україна проголосила незалежність 24.08.1991 року, а Волинська трагедія мала місце у 1943 році. При всій повазі до тогочасних українців західних регіонів, проте на час 1943 року вони були громадянами у більшості саме Другої Польської Республіки. Клином якого боку внутрішній міжнаціональний інцидент між громадянами (українцями та поляками за національністю) Другої Польської Республіки в 1943 році має стати перешкодою до вступу України до ЄС мабуть зрозуміло лише самому міністру оборони Польщі.
https://youtu.be/f1iuyfsDmmQ?si=wwHr-beSEyvoZnM4
https://youtu.be/f1iuyfsDmmQ?si=wwHr-beSEyvoZnM4
Це рецидив польського імперіалізму. І вони будуть продовжуватися допоки в політиці національної пам'яті Україна не буде займати наступальну позицію. А що тут потрібно у відношенні до Польщі? Вимагати вибачення за ліквідацію ЗУНР й окупацію західноукраїнських земель, пацифікацію, вбивства українців на Холмщині та Надсянні в часи Другої світової війни і повоєнний період, акцію "Вісла" та ін
Після визволення Польщі підрозділ страчував представників нової, комуністичної, влади, а також етнічних українців.
https://www.istpravda.com.ua/blogs/4d47581563fcf/