Сікорський закликав Україну пришвидшити надання дозволу на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Глава польського МЗС Радослав Сікорський закликав Україну якнайшвидше надати дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів у інтервʼю телеканалу TVP Info.

Сікорський зазначив, що Польща буде мати голос під час рішення про закриття розділів у переговорах Україна-ЄС.

"Тому краще, щоб Україна вирішила цю справу (наданння дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи – Ред.) якомога швидше у дусі вдячності Польщі за те, що сьогодні ми для неї робимо", - пояснив глава міністерства.

Нагадаємо раніше Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що Україна не стане членом ЄС без врегулюваня спірних історичних питань.

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