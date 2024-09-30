Польща порушить тему Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України в ЄС, - МЗС
У першому переговорному розділі про членство між Україною і ЄС Польща планує порушити питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.
"Першим розділом переговорів щодо вступу України до ЄС буде верховенство права та правосуддя. У рамках цього, безумовно, обговорюватиметься питання ексгумацій (жертв Волинської трагедії. - Ред.)", - пояснив він.
"Якщо цей розділ не буде закрито, то Україна не просунеться в наступних розділах", - додав Бартошевський.
За словами заступника глави МЗС, можливість проведення ексгумацій польських жертв і гідного поховання "абсолютно очевидне в нашій культурі".
"Ми не шантажуємо Україну, ми просто говоримо, що вони повинні поводитися за європейськими правилами. Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків", - сказав Бартошевський.
Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не вирішить "Волинське питання". Він також наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна "поставити Києву ультиматум".
Водночас президент Анджей Дуда заявив, що історичні проблеми Польщі з Україною не повинні вирішуватися шляхом "безцеремонного шантажу".
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Якби з їхньої сторони були тисячі жертв, а в нас лише одиниці, тоді б поляки, ще могли щось казати, а так...
Хто може пояснити, що саме хочуть цими розкопками? Є ж причина, чому ми не дозволяємо? Якщо ні - хай купають і нарешті від нас відчепляться
1596 рік - Берестейська унія. Тоді Московією в Україні "і не пахло" Але утиски православних на території України отримали державну підтримку з боку Польщі. Це( а також масове покріпачення вільного населення України) послужило основою для низки повстань проти поляків У результаті була створена "Гетьманщина" - як противага "Жечі паспалитай"
Потім піднялась "Гайдамаччина" - теж як результат релігійних та економічних утисків українців з боку польської влади... Саме тому українці не підтримали поляків у їх повстаннях проти царизму (Поляки тоді опинилися у стані українців за часів Жечі паспалитай")
ХХ століття: після розвалу Російської імперії поляки отримали "вольносць та непадлєгласць" У цьому їм допомогли збройною силою українці. Чим відплатили? Почали насильницьку полонізацію населення тієї частини України, яка була передана за рішеннням Паризької мирної конференції під мандат полякам. Вони зобов"язалися дать українцям національно-культурну автономію Взамін почали "ополячувать" населення На протести відповіли репресіями Крім економічних утисків з"явилися й політичні - місцева виконавча влада, призначена Варшавою, отримала право скасовувать рішення місцевих органів самоврядування А "осадництво"? Те що було в 1943-му на Волині - було реакцією на те, що робили польські "осадники" в 30-ті
Саме ці репресії стали поштовхом для Волинської траредії
і страта Івана Підкови у Львові....
Іван Підкова - керівник одного з повстань у період до "Хмельниччини" Їх там було більше десятка - тому я не став їх перераховувать....
Поки Україну ніхто і нікуди не приймає. Пройдуть десятки років, поки питання вступу у ЄС перейде від декларацій до практичного процесу.
І головними питаннями там будуть не питання про " історичну правду", а питання постачання на ринок ЄС с.г продукції українського виробництва. І оскільки це питання в принципі неможливо вирішити, Україна, до ЄС із нинішньою структурою економіки не вступить ніколи...
Наприклад ЕС скаже: всі українці негайно евакуюйтеся! Крім влади і мусорів, прокурорів, судів, олігархів, депутатів. Тупо дешевше вас прийняти, тим більше роботящі, ніж віддавати мільярди дєрьмаку-ЗЕлупню !
Ну і армії допомогти по максимуму, шоб мордора не боятись . Але це не значить що Европа буде вкладатися в відродження економічного конкурента 😁 для себе . План √уяршала, план маршала - все це красивий трьоп! І крапка
- другий був "Другий виступ УВО" - терористична та диверсійна акція, проведена у Галичині Українською Військовою Організацією (УВО) спільно з Організацією Українських Націоналістів (ОУН) з липня по листопад 1930 р.
"Пацифікація" була третьою.
"Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip."
― Winston Churchill
Ви за@бали своїми пшеками!! Тобто, те що поляки концтабори у 30 роках робили - то норм???
П@дари, росісянам за Лєха Качинського кинути пред'яву бажання немає??
Які ж вони кончені..
от на ній зараз і можна потоптатися і за разом політичних балів набрати.
Може замість ультиматумів спочатку потрібно відновити це:
січень 2020
"У Польщі на горі Монастир біля села Верхрата у Підкарпатському воєводстві невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів Української повстанської армії (УПА).
Меморіальна дошка на могилі була присвячена членам УПА - жителям навколишніх сіл, які загинули в бою з НКВС у довколишніх лісах 2-3 березня 1945 року.
Місце пам'яті на горі Монастир було встановлене законно в результаті діалогу Ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва (РОПБіМ) із представниками Об'єднання українців у Польщі та Всесвітнього об'єднання солдатів Армії крайової (Swiatowy Zwiazek Zolnierzy Armii Krajowej)"?
Навпаки - щороку 10 квітня згадують обидва злочини москалів.
(І припиніть розводити більшовицьку пропаганду - польських офіцерів вбивали кацапи в 1940 році, а не в 1941.)
руZZкому міру повірити - себе обманути!
самі ж робили тоді "чистки" також
а саме головне - це відбувалось на території Волині, яка була вже у складі Української ССР
хєра вони там робили?!
От цікаво чому в них немає претензій до Росії, яка вважає себе нащадком СРСР, який конкретно вбив сотні польських військових, які були захоплені в полон червоною армією?
Хоч би у НАТО якось боком ...
А після війни тим паче.
З поляками може бути, якщо попадемо між виборами, коли тихіше буде і притомні політики будуть при владі.
З ФРН - якщо расєю прижмуть капітально і німці не будуть переживати за ... все.
Вони ж хочуть потім щоб ******* українська держава каялася за ті давні події і засудила тодішні військові формування.
Тому краще всього звичайно дозволити всім сторонам вшанувати мертвих і
з позиції нащадки не відповідають за гріхи дідів - прадідів назавжди залишити це питання в минулому. Це було б розумніше за все на мою думку.
Коли пшеку нема чого робити - він підніма питання Волинської трагедії.
Документ підписали Костянтин фон Нойрат і Юзеф Ліпський.Повторюю, Пілсудський ніколи не спілкувався з Гітлером. Всупереч більшовицькій пропаганді, ні про який військовий союз (або поділ чужих територій) не йшлося.
Україна в ЄС для Польщі це смерть польської економіки, зокрема сільського господарства і промисловості загалом, це відтік українців з Польщі і відтік з Польщі грошей ЄС. Поляки бояться сильної України і тому вони перші не підтримуватимуть Україну в ЄС !
Ніхто не буде вирощувати собі конкурентів , тим більше конкурентів для галасливих та наглючих
виборців ПІСферерів- поляків
п.с. боюся що заговорять про ЕС лише після остаточного розбомблення промисловості, тобто при перспективі "дешева робоча сила і ринок збуту товарів " ( в кредит та за кошти можливих репарацій)
Знайли час. Думають що у знекровленої нації можно виторгувати будь які абсурдні поступки
...
Я розумію що поляки добряче допомагають, та й тема болюча - але якого біса вони Хуцпу гонять!!
По перше при чому тут держава наша республіка Україна? Державність офіційна з 1991 року, до цього до 1919 р.
По друге це воювали громадяни так званої ПНР, тобто типова громадянська війна!
По третє чому всі мовчать про фашизм Пілсудського , про концтабори, про союзників гітлера по розділу Чехословаччини - тобто "ПНР" ?!