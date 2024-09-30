Польща порушить тему Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України в ЄС, - МЗС

У першому переговорному розділі про членство між Україною і ЄС Польща планує порушити питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

"Першим розділом переговорів щодо вступу України до ЄС буде верховенство права та правосуддя. У рамках цього, безумовно, обговорюватиметься питання ексгумацій (жертв Волинської трагедії. - Ред.)", - пояснив він.

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"Якщо цей розділ не буде закрито, то Україна не просунеться в наступних розділах", - додав Бартошевський.

За словами заступника глави МЗС, можливість проведення ексгумацій польських жертв і гідного поховання "абсолютно очевидне в нашій культурі".

"Ми не шантажуємо Україну, ми просто говоримо, що вони повинні поводитися за європейськими правилами. Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків", - сказав Бартошевський.

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Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не вирішить "Волинське питання". Він також наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна "поставити Києву ультиматум".

Водночас президент Анджей Дуда заявив, що історичні проблеми Польщі з Україною не повинні вирішуватися шляхом "безцеремонного шантажу".

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