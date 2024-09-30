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Польща порушить тему Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України в ЄС, - МЗС

Членство в ЄС: Польщі порушить питання ексгумації жертв Волинської трагедії

У першому переговорному розділі про членство між Україною і ЄС Польща планує порушити питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

"Першим розділом переговорів щодо вступу України до ЄС буде верховенство права та правосуддя. У рамках цього, безумовно, обговорюватиметься питання ексгумацій (жертв Волинської трагедії. - Ред.)", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський про ексгумацію жертв Волинської трагедії: "Ми не хочемо робити з цього політику"

"Якщо цей розділ не буде закрито, то Україна не просунеться в наступних розділах", - додав Бартошевський.

За словами заступника глави МЗС, можливість проведення ексгумацій польських жертв і гідного поховання "абсолютно очевидне в нашій культурі".

"Ми не шантажуємо Україну, ми просто говоримо, що вони повинні поводитися за європейськими правилами. Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків", - сказав Бартошевський.

Читайте також: Українця засудили за шпигунство і підготовку диверсій на користь РФ у Польщі

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не вирішить "Волинське питання". Він також наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна "поставити Києву ультиматум".

Водночас президент Анджей Дуда заявив, що історичні проблеми Польщі з Україною не повинні вирішуватися шляхом "безцеремонного шантажу".

Також читайте: МЗС Польщі: Питання Волинської трагедії може погано вплинути на відносини з Україною

Автор: 

Польща (8539) МЗС Польщі (216) Євросоюз (13472) Волинська трагедія (135)


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Топ коментарі
+37
Польща хоче виглядати жервою в волинській трагедії. Але розпочала етнічні чистки саме Польща. Якщо би не їх дивна національна політика, ніякої трагедії не було би.
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30.09.2024 15:24
+29
Ну, десь так. Спільний віковічний ворог вже на порозі Польши, поливає поріг кровю українців, а вони корявим дрючком ворушат мінуле, шоб смерділо більше. І хто там перший почав достоменно ні хто не скаже.
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30.09.2024 15:32
+24
Вісла то вже третій акт. Перший був пацифікація.
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30.09.2024 15:30
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ščo z ņimi ņe tak ? eto tjipa "dedy vojevaļe" po poļsky ?
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30.09.2024 15:21 Відповісти
Ну, десь так. Спільний віковічний ворог вже на порозі Польши, поливає поріг кровю українців, а вони корявим дрючком ворушат мінуле, шоб смерділо більше. І хто там перший почав достоменно ні хто не скаже.
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30.09.2024 15:32 Відповісти
ce jaka povna majačņa ta diversija ot poļakov - treba rozumiti koli možlivo smerditi , i koli treba pozakrivati ******* ta dopomogati , dopomogati i dopomogati....
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30.09.2024 15:38 Відповісти
А там політики хочуть подобатись свойому електорату. І плювати на все інше. От так саме як у нас.
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30.09.2024 15:48 Відповісти
Ясно, що замутили агенти кацапів і німців. Бо йосі і адіку це було вигідно обом. А далі понєслась... Там уже байдуже, головне, щоб ти, а не тебе. Те, що поляки змогли убити менше наших, ніж наші убити поляків, нічого не значить - просимо пробачення і самі пробачаємо. 3 до 1, 2 до 1, чи рівні жертви показують лише те, що була різанина не на життя, а на смерть.
Якби з їхньої сторони були тисячі жертв, а в нас лише одиниці, тоді б поляки, ще могли щось казати, а так...
Хто може пояснити, що саме хочуть цими розкопками? Є ж причина, чому ми не дозволяємо? Якщо ні - хай купають і нарешті від нас відчепляться
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30.09.2024 15:46 Відповісти
Та ми не те що не дозволяємо. Просто задовбало вже переливання одного й того ж.
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30.09.2024 16:40 Відповісти
Давай спробуємо:
1596 рік - Берестейська унія. Тоді Московією в Україні "і не пахло" Але утиски православних на території України отримали державну підтримку з боку Польщі. Це( а також масове покріпачення вільного населення України) послужило основою для низки повстань проти поляків У результаті була створена "Гетьманщина" - як противага "Жечі паспалитай"
Потім піднялась "Гайдамаччина" - теж як результат релігійних та економічних утисків українців з боку польської влади... Саме тому українці не підтримали поляків у їх повстаннях проти царизму (Поляки тоді опинилися у стані українців за часів Жечі паспалитай")
ХХ століття: після розвалу Російської імперії поляки отримали "вольносць та непадлєгласць" У цьому їм допомогли збройною силою українці. Чим відплатили? Почали насильницьку полонізацію населення тієї частини України, яка була передана за рішеннням Паризької мирної конференції під мандат полякам. Вони зобов"язалися дать українцям національно-культурну автономію Взамін почали "ополячувать" населення На протести відповіли репресіями Крім економічних утисків з"явилися й політичні - місцева виконавча влада, призначена Варшавою, отримала право скасовувать рішення місцевих органів самоврядування А "осадництво"? Те що було в 1943-му на Волині - було реакцією на те, що робили польські "осадники" в 30-ті
Саме ці репресії стали поштовхом для Волинської траредії

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30.09.2024 16:27 Відповісти
"на землях ******** України" мабуть
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30.09.2024 16:40 Відповісти
ще була Коліївщина....між цими подіями...

і страта Івана Підкови у Львові....
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30.09.2024 18:07 Відповісти
"Коліївщина" - складова частина "Гайдамаччини" . Перша - просто найяскравіший прояв другої..... Тоді розрізнені загони повстанців були об"єднані в єдиний повстанський рух...
Іван Підкова - керівник одного з повстань у період до "Хмельниччини" Їх там було більше десятка - тому я не став їх перераховувать....
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30.09.2024 18:34 Відповісти
В цьому році була утворення греко-католицька церква, а єпископи. які не підписали залишились в православній.
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30.09.2024 21:54 Відповісти
Поясни суть твоєї тези.... Я щось сказав "неправильне"?
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30.09.2024 22:06 Відповісти
Це до першого коменту. Щодо питання полонізації. Я родом з Волині, з діда прадіда, до 1939 року в моєму районі з 32 сіл 7 були німецькі, 6 чеських, 2 голандські, Вся місцева промисловість, ясна річ, була єврейською, І всі із своїм віросповіданням. Право власності на землю було непорушним. Земля була у вільному обороті. Польські осадники після 1920 року отримували землю в кількості 20 га за рахунок вільних земель російського панства або викупу в крупних землевласників. Ну яка пацифікація на Волині при такому прошарку населення ? Як крупний землевласник був граф, відомий на той час автогонщик, в нього був маєток та біля 1000 га землі. В 1936 році він збанкрутував і банк розпродав все майно. Але до 39 року нові власники не встигли оформити право власності, бо купували землю в рострочку, і все перейшло в нову державу. Полонізацією та пацифікацією і не пахло. Існувала навіть КПЗУ, яку ніхто не переслідував.
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30.09.2024 23:11 Відповісти
Не "петляй"! Що "неправильного" у моїй тезі стосовно УГКЦ?
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01.10.2024 05:57 Відповісти
Ви абсолютно праві. Іншого пояснення що до розривання могил 80 річної давнини просто немає. Хоча. Можливо далі буде... Наприклад розривання могил в Умані (18 ст) чи в Жовтих Водах (1648).
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30.09.2024 16:38 Відповісти
Ці всі заяви для внурішнього використання і для обговореня у коменнтарях.
Поки Україну ніхто і нікуди не приймає. Пройдуть десятки років, поки питання вступу у ЄС перейде від декларацій до практичного процесу.
І головними питаннями там будуть не питання про " історичну правду", а питання постачання на ринок ЄС с.г продукції українського виробництва. І оскільки це питання в принципі неможливо вирішити, Україна, до ЄС із нинішньою структурою економіки не вступить ніколи...
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30.09.2024 16:59 Відповісти
Є варіант вступу, але він багатьом не сподобається, бо песимістичний та цинічний щоб уявляти..
Наприклад ЕС скаже: всі українці негайно евакуюйтеся! Крім влади і мусорів, прокурорів, судів, олігархів, депутатів. Тупо дешевше вас прийняти, тим більше роботящі, ніж віддавати мільярди дєрьмаку-ЗЕлупню !
Ну і армії допомогти по максимуму, шоб мордора не боятись . Але це не значить що Европа буде вкладатися в відродження економічного конкурента 😁 для себе . План √уяршала, план маршала - все це красивий трьоп! І крапка
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01.10.2024 01:30 Відповісти
Хто б сумнівався
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30.09.2024 15:22 Відповісти
а другий пункт операція Вісла ?
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30.09.2024 15:24 Відповісти
З операції Вісла треба починати розслідування Волинської трагедії.
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30.09.2024 15:25 Відповісти
Вісла то вже третій акт. Перший був пацифікація.
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30.09.2024 15:30 Відповісти
Так зичайно, першою була пацифікація.
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30.09.2024 15:45 Відповісти
Перший був "Перший виступ УВО"
- другий був "Другий виступ УВО" - терористична та диверсійна акція, проведена у Галичині Українською Військовою Організацією (УВО) спільно з Організацією Українських Націоналістів (ОУН) з липня по листопад 1930 р.
"Пацифікація" була третьою.
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30.09.2024 21:03 Відповісти
Польща хоче виглядати жервою в волинській трагедії. Але розпочала етнічні чистки саме Польща. Якщо би не їх дивна національна політика, ніякої трагедії не було би.
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30.09.2024 15:24 Відповісти
Так а що конкретно вам не слава Богу? Чого вам треба, шо прям срачка напала?
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30.09.2024 15:24 Відповісти
А це вже на шантаж схоже. Україна теж може стати в ''таку ж позу''. Тим більше поляки в тій історії теж не ''білі та пухнасті''.
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30.09.2024 15:28 Відповісти
І хто тут буде "ставати в позу? Оцей гундос із своїм кодлом? Єдина їхня поза це "раком" перед усіма ворогами України, а от на партнерів відкрити писок це будь ласка.
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30.09.2024 15:41 Відповісти
Україна зараз може стати тільки раком. Вибір тільки перед ким. До цього призвела зовнішея політика влади, і не тільки теперішньої
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30.09.2024 16:07 Відповісти
Не треба ставати в позу.

"Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip."
― Winston Churchill
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30.09.2024 16:55 Відповісти
Була так звана пацифікація з боку польської держави, була відповідь від пригніченої меншини. Якщо хочеться пред'явити комусь претензії то розберіться хто підпалив ситуацію...
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30.09.2024 15:28 Відповісти
Ота пацифікація - концтабори були пшеківські..
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30.09.2024 15:31 Відповісти
Та з мене вже матюки пруть!!!

Ви за@бали своїми пшеками!! Тобто, те що поляки концтабори у 30 роках робили - то норм???

П@дари, росісянам за Лєха Качинського кинути пред'яву бажання немає??

Які ж вони кончені..
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30.09.2024 15:30 Відповісти
За Качинського якось страшнувато ,тай навіщо якщо є стікаюча кров,ю залежна від всіх Україна,
от на ній зараз і можна потоптатися і за разом політичних балів набрати.
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30.09.2024 16:03 Відповісти
і про Катинь вони неохоче згадують.....
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30.09.2024 18:14 Відповісти
Разом з Павлокомою, операцією Вісла і польськими таборами смерті для українців !
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30.09.2024 15:34 Відповісти
Ми не шантажуємо Україну, ми просто ставимо ультиматум

Може замість ультиматумів спочатку потрібно відновити це:
січень 2020
"У Польщі на горі Монастир біля села Верхрата у Підкарпатському воєводстві невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів Української повстанської армії (УПА).
Меморіальна дошка на могилі була присвячена членам УПА - жителям навколишніх сіл, які загинули в бою з НКВС у довколишніх лісах 2-3 березня 1945 року.
Місце пам'яті на горі Монастир було встановлене законно в результаті діалогу Ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва (РОПБіМ) із представниками Об'єднання українців у Польщі та Всесвітнього об'єднання солдатів Армії крайової (Swiatowy Zwiazek Zolnierzy Armii Krajowej)"?
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30.09.2024 15:35 Відповісти
Чому до москви не звертаються, адже вони правонаступники сталінських злочинів?
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30.09.2024 15:38 Відповісти
полякам тут треба звертатися до Німетчини, адже саме в період часу коли відбувалася так звана "валинская резня" ці території були під окупацією Німетчини (3Райху) і відповідно за все відповідають німці ... не розумію чому та для чого пшеки до України з цього питання причепилися ???
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30.09.2024 15:47 Відповісти
Чи це означає що, "полякам тут треба звертатися до Німеччини", щоб Німеччина примусила Україну дозволити ховати поляків на Волині? Скажіть це вголос. Ти чуєш себе?
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30.09.2024 20:19 Відповісти
Поляки хотіли панувати в Україні і раптом у них трапилась трагедія
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30.09.2024 15:46 Відповісти
І не тільки в Україні. Колись Поляки хотіли ділити світ разом з Елоїзичем, але потім шось пішло не так
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30.09.2024 16:54 Відповісти
Польське цивільне населення (яке після радянських депортацій становило незначну етнічну меншину на Волині) під час німецької окупації в 1943 році хотіло «панувати в Україні»? Скажи ще щось смішне...
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30.09.2024 20:09 Відповісти
Якщо зе і ко злиє Україну, то польща буде розмовляти про історичну справедливість з кацапами🤦🤦
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30.09.2024 15:47 Відповісти
Яким взагалі боком Євросоюз до Волинської трагедії? Польша вдається до шантжу
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30.09.2024 15:48 Відповісти
Колись читав книгу польського єврея колишнього в'язня Освєнцима , то він відповів чому євреї боялися тікати з концтабору , тому що через абсолютно дикий антисисетизм поляків , було неможливо знайти прихисток , євреїв відразу видавали фашистам .А якщо намагалися сховатися в лісах то там їх виловлювала Армія Крайова і вчиняла над ними страшні звірства .Така сама доля спіткала і радянських військовополонених , саме через це генерал Черняхівський наказав нікого з АК в полон не брати .
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30.09.2024 15:49 Відповісти
Зауважте - так виглядає більшовицька пропаганда сталінських часів і вихваляння більшовицького військового злочинця.
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30.09.2024 20:37 Відповісти
Євросоюз повинен радіти, що більшою стане Європа, а не з росія
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30.09.2024 15:51 Відповісти
Ось такі європейські цінності - у когось свербить "великоболгарскій народ", у когось "велика" Угорщина, у когось волинська різанина бензопилою.
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30.09.2024 15:54 Відповісти
как у нас говорят- поляк это не национальность а профессия
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30.09.2024 16:00 Відповісти
Після того як кацапи знищили все керівництво Польщі в авіакатастрофі під Смоленськом в 2010 році, поляки раптом чомусь перестали згадувати про 30 тисяч польських офіцерів, вбитих нквд в Катинському лісі в 1941 році.
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30.09.2024 16:01 Відповісти
Хто тобі сказав, що вони перестали згадувати, дурню?
Навпаки - щороку 10 квітня згадують обидва злочини москалів.
(І припиніть розводити більшовицьку пропаганду - польських офіцерів вбивали кацапи в 1940 році, а не в 1941.)
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30.09.2024 19:59 Відповісти
Ти вже там польських членів насмоктався, хлопака зі сходу?
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30.09.2024 20:03 Відповісти
Ти вже китайський членів насмоктався, розумово відсталий кацапе?
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30.09.2024 20:27 Відповісти
Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків", - сказав Бартошевський. Мабуть "пшияцєлі рашистського куйла" юш нє памєнтуют ,цо то било в Смолєнску???
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30.09.2024 16:08 Відповісти
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30.09.2024 16:12 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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30.09.2024 18:18 Відповісти
****** пшеки

самі ж робили тоді "чистки" також

а саме головне - це відбувалось на території Волині, яка була вже у складі Української ССР

хєра вони там робили?!
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30.09.2024 16:15 Відповісти
Чи написано на кістках чиї вони? Чи в них є якісь згадки, що в якомусь конкретному місці на території України поховані поляки?

От цікаво чому в них немає претензій до Росії, яка вважає себе нащадком СРСР, який конкретно вбив сотні польських військових, які були захоплені в полон червоною армією?
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30.09.2024 16:42 Відповісти
З Катинью вже все вияснили. Касапи роблять морду цеглою. І про Смоленськ так само.
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30.09.2024 16:46 Відповісти
Із Смоленськом теж усе вияснили ??
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30.09.2024 22:14 Відповісти
Тобто, у ЄС зась - проти як мінімум 3 країни ФРН, Угорщина і Польща.

Хоч би у НАТО якось боком ...
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30.09.2024 16:44 Відповісти
Завжди хтось буде проти. Потрібно працювати з людьми і переконувати їх.
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30.09.2024 16:45 Відповісти
Угорців ?? Їх навіть трубою не вдалось притиснути - вислизнули, бо тут може і "наш" інтерес виліз.
А після війни тим паче.

З поляками може бути, якщо попадемо між виборами, коли тихіше буде і притомні політики будуть при владі.

З ФРН - якщо расєю прижмуть капітально і німці не будуть переживати за ... все.
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30.09.2024 16:50 Відповісти
Справа не тільки в похованні.

Вони ж хочуть потім щоб ******* українська держава каялася за ті давні події і засудила тодішні військові формування.
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30.09.2024 16:44 Відповісти
Хтось каже, що ті події спровокували більшовики і нацисти, але ж ці провокації лягли на благодатний ґрунт взаємної ненависті між двома народами, який закладався століттями.

Тому краще всього звичайно дозволити всім сторонам вшанувати мертвих і
з позиції нащадки не відповідають за гріхи дідів - прадідів назавжди залишити це питання в минулому. Це було б розумніше за все на мою думку.
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30.09.2024 16:51 Відповісти
Напевно, це було б розумніше. Але нинішня українська влада (центральна і місцева) чомусь не зацікавлена ​​в цьому.
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30.09.2024 19:44 Відповісти
Коли коту нема чого робити - він лиже собі яйця.
Коли пшеку нема чого робити - він підніма питання Волинської трагедії.
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30.09.2024 16:52 Відповісти
Так це питання наче ще при Кучмі утрясли, чому воно знову вспливає?
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30.09.2024 16:55 Відповісти
Утрясли. Але пшеків знов імперська муха покусала.
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30.09.2024 16:57 Відповісти
не так...залишилися гроші з "протестів фермерів..." ось і куратори перенаправили ті суми в "інше русло".....
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30.09.2024 18:21 Відповісти
Я трохи не розумію, ЄС - організація, що керується виключно Польщею??
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30.09.2024 17:36 Відповісти
Галасливими арабами, галасливими фермерами, галасливими збочинцями, галасливими "мєньшинствами"
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01.10.2024 01:19 Відповісти
Поляки хочуть викопати кістки 80-ти річної давнини, не замислюючись, що скоро можуть лягти самі
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30.09.2024 17:49 Відповісти
Дурнику, ще раз повільно прочитай заголовок новини.
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30.09.2024 20:18 Відповісти
Дурнику, "заголовок" не має нічого спільного з тим, що говорять у Польщі. І ще раз повторю - у Польщі ніхто не говорить про «волинську трагедію».
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30.09.2024 20:32 Відповісти
Розкажи но про таємний договір між Гітлером і Пілсудським в 1943 році і кому мали відійти землі УНР. І чому Герінг йшов в перших рядах в Кракові при похованні Пілсудського.
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30.09.2024 20:45 Відповісти
Розкажи но про "таємний договір між Гітлером і Пілсудським в 1943 році і кому мали відійти землі УНР" : DDD Я розумію, що ваша більшовицька пропаганда дурна, - але й дурість має межі. Усім відомо, що Пісудський ніколи не спілкувався з Гітлером. А те, що у 1943 році "договір" уклав Пісудський, який 8 років пролежав у могилі - навіть перевищує дурість більшовицької пропаганди.
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30.09.2024 21:16 Відповісти
В 1934 році. Цифри попутав. Але договір таки був.
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30.09.2024 21:18 Відповісти
Звичайно, такої домовленості не було - це була більшовицька вигадка. Що насправді сталося? Був пакт Гітлера і Сталіна - була війна між Німеччиною та Польщею в 1939 році (а кацапи були союзниками Німеччини).
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30.09.2024 21:33 Відповісти
Хоча б у Вікіпедію заглянь заради розвику. Набери "Пакт Гітлера-Пілсудського"
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30.09.2024 21:38 Відповісти
Більшовицької дурниці не читаю. Читай українську Вікіпедію, дурню. Там є інформація, що в 1934 році була підписана Німецько-польська угода про ненапад (нім. Erklärung zwischen Deutschland und Polen über den Verzicht auf Gewaltanwendung, пол. Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy).
Документ підписали Костянтин фон Нойрат і Юзеф Ліпський.Повторюю, Пілсудський ніколи не спілкувався з Гітлером. Всупереч більшовицькій пропаганді, ні про який військовий союз (або поділ чужих територій) не йшлося.
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30.09.2024 23:45 Відповісти
Куди язика запхав, хлопака зі сходу ?
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30.09.2024 20:59 Відповісти
Гммм... а давайте почнем рити "від Адама" чи то "від Ноя", так хоч залишки раю, чи ковчег знайдемо. Всі б до живих так відносились, бо щось кремлівський раша Ану...біс на біс добре в землю кладе кістки, оце курва проголодалась...
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30.09.2024 19:35 Відповісти
Україну в ЄС не візьмуть і першими противниками є Польща.
Україна в ЄС для Польщі це смерть польської економіки, зокрема сільського господарства і промисловості загалом, це відтік українців з Польщі і відтік з Польщі грошей ЄС. Поляки бояться сильної України і тому вони перші не підтримуватимуть Україну в ЄС !
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30.09.2024 21:53 Відповісти
Нажаль, світ цинічний!! І нажитися на біді також правило а не виняток!
Ніхто не буде вирощувати собі конкурентів , тим більше конкурентів для галасливих та наглючих виборців ПІС ферерів- поляків

п.с. боюся що заговорять про ЕС лише після остаточного розбомблення промисловості, тобто при перспективі "дешева робоча сила і ринок збуту товарів " ( в кредит та за кошти можливих репарацій)
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01.10.2024 01:18 Відповісти
На ЮТУБі є відео виступу одного професора міжнародного права Львівського юрфаку, родом з Бережан. Вчитель та земляк Сибіги. Він безапеляційно видав, що основною причиною Волинської трагедії був збройний протест волинських кріпаків проти поляків, які були крупними землевласниками. Повна ахінея. В ті часи право власності на землю було непорушним. Основна причина в розколі ОУН після убивства НКВД Євгена Коновальця у Роттердамі у 1938 році.
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30.09.2024 22:27 Відповісти
Спасіба вам в шляпу... Шакали-політікани.. 🤮🤮🤮🤮
Знайли час. Думають що у знекровленої нації можно виторгувати будь які абсурдні поступки
...
Я розумію що поляки добряче допомагають, та й тема болюча - але якого біса вони Хуцпу гонять!!
По перше при чому тут держава наша республіка Україна? Державність офіційна з 1991 року, до цього до 1919 р.
По друге це воювали громадяни так званої ПНР, тобто типова громадянська війна!
По третє чому всі мовчать про фашизм Пілсудського , про концтабори, про союзників гітлера по розділу Чехословаччини - тобто "ПНР" ?!
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01.10.2024 01:12 Відповісти
 
 