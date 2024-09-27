Історичні проблеми Польщі з Україною не повинні вирішуватися шляхом "безцеремонного шантажу", - Дуда

Між Польщею та Україною має статися "прорив" у проблемних історичних питаннях, зокрема щодо ексгумації жертв Волинської трагедії, але це не має бути результатом "безцеремонного шантажу".

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив у інтервʼю Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що під час візиту до Нью-Йорка на 79-ту сесію Генасамблеї ООН у штаб-квартирі Організації він провів коротку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідаючи на запитання про історичні проблеми у двосторонніх відносинах, польський лідер зазначив, що неодноразово говорив про це з українським колегою.

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Результатом цих розмов була, зокрема, спільна участь двох лідерів в екуменічному богослужінні у кафедральному соборі в Луцьку (у липні 2023 року – ред.), де вшановували жертв Волинської трагедії.

Дуда зауважив, що продовжуватиме цю роботу до кінця свого президентства - до серпня 2025 року.

На питання про те, що Україна не дала згоди на ексгумацію жертв Волинської трагедії, Дуда відповів, що "ці згоди на ексгумацію вже були", і що питання отримання згоди на подальші ексгумаційні роботи було темою його розмови із Зеленським під час нещодавнього візиту до Києва з нагоди 33-ї річниці Незалежності України.

У відповідь на запитання, чи буде якийсь "прорив" у цьому питанні до кінця його президентства, Дуда висловив сподівання, що це станеться.

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Водночас він наголосив, що не хотів би, щоб це сталося "шляхом безцеремонного шантажу", який, на його думку, "не принесе Польщі нічого доброго в публічному просторі".

Дуда наголосив, що питання проведення ексгумацій потрібно вирішувати не шляхом "погрози заблокувати інтеграцію України із Заходом".

"Пам'ятаймо, що блокування інтеграції України із Заходом є однією з причин, чому Путін напав на Україну", - додав він.

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Нагадаємо, міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не вирішить "Волинське питання". Він також наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна "поставити Києву ультиматум".