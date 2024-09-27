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Історичні проблеми Польщі з Україною не повинні вирішуватися шляхом "безцеремонного шантажу", - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Між Польщею та Україною має статися "прорив" у проблемних історичних питаннях, зокрема щодо ексгумації жертв Волинської трагедії, але це не має бути результатом "безцеремонного шантажу".

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив у інтервʼю Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що під час візиту до Нью-Йорка на 79-ту сесію Генасамблеї ООН у штаб-квартирі Організації він провів коротку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідаючи на запитання про історичні проблеми у двосторонніх відносинах, польський лідер зазначив, що неодноразово говорив про це з українським колегою.

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Результатом цих розмов була, зокрема, спільна участь двох лідерів в екуменічному богослужінні у кафедральному соборі в Луцьку (у липні 2023 року – ред.), де вшановували жертв Волинської трагедії.

Дуда зауважив, що продовжуватиме цю роботу до кінця свого президентства - до серпня 2025 року.

На питання про те, що Україна не дала згоди на ексгумацію жертв Волинської трагедії, Дуда відповів, що "ці згоди на ексгумацію вже були", і що питання отримання згоди на подальші ексгумаційні роботи було темою його розмови із Зеленським під час нещодавнього візиту до Києва з нагоди 33-ї річниці Незалежності України.

У відповідь на запитання, чи буде якийсь "прорив" у цьому питанні до кінця його президентства, Дуда висловив сподівання, що це станеться.

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Водночас він наголосив, що не хотів би, щоб це сталося "шляхом безцеремонного шантажу", який, на його думку, "не принесе Польщі нічого доброго в публічному просторі".

Дуда наголосив, що питання проведення ексгумацій потрібно вирішувати не шляхом "погрози заблокувати інтеграцію України із Заходом".

"Пам'ятаймо, що блокування інтеграції України із Заходом є однією з причин, чому Путін напав на Україну", - додав він.

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Нагадаємо, міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не вирішить "Волинське питання". Він також наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна "поставити Києву ультиматум".

Автор: 

Польща (8529) Україна (5919) Волинська трагедія (134) Дуда Анджей (776)


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Топ коментарі
+17
Волинська трагедія - це результат безцеремонної політики польської держави, яка заохочувала переселення поляків на Волинь. Цьому передував безцеремонний терор польської влади українського населення. Поляки поводили себе щодо українського населення як окупанти
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27.09.2024 11:59
+9
А де зустрічні позови від України з приводу концтаборів пшековських?? Де катували й вбивали українців??

Політики з дипломатами язики в дупи позасовували??? До істориків зверніться вони вам нададуть матеріалу не на одну кримінальну справу!

Нехай нагадають про лагідну пацифікацію! Звірства на Холмщені, Підляшші. польсько-радянські угоди.

За що дипломати отримують зарплатню??
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27.09.2024 12:08
+7
Ну так давайте тоді говорити паралельно з "Операція Вісла", щоб одразу дві "проблемки" вирішити, а то чомусь про Волинь говоримо і шантажуємо, а про Віслу якось тихо.
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27.09.2024 12:42
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Полякам цю тему потрібно кожен підіимати?
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27.09.2024 11:50 Відповісти
день
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27.09.2024 12:47 Відповісти
То в них такі політичні змагання і спекуляції. Сікорський говорить одне, Дуда - інше. Бо один представляє громадянську платформу Туска, другий право і справедливість Качинського. Як один хтось зарветься, другий починає змащувати гайки. І навпаки. Ті заяви то у них взагалі більше для внутрішнього споживання, ну і частково для перевірки нашої реакції.
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27.09.2024 15:10 Відповісти
Треба створити групу вчених-істориків, які б підняли пласт історичної правди наших відносин з Польщею, щоб не було гри в одні ворота! Наприклад:

"У зв'язку із цим звертаємося до керівництва Польщі із закликом узяти участь у вшануванні пам'яті в 74-ту річницю військових злочинів, жертвами яких стали громадяни Польщі української національності", - йдеться в заяві ОУП.

Як наголошують, у березні виповнюється 74-та річниця акцій польських Армії Крайової і так званих Хлопських батальйонів проти українських населених пунктів у Грубешівському і Томашівському повітах Польщі. Зокрема, з 9 по 11 березня 1944 року поляки знищили 11 населених пунктів, де проживали українці, в результаті чого загинули щонайменше 1228 осіб. Пізніше, з 19 по 22 березня, знищили ще 21 українське село. Найбільше людей тоді загинуло в селі Сагринь і його околицях 10 березня 1944 року - 606 осіб (227 жінок і 151 дитина), а також у селі Бересть 21 березня 1944 року - щонайменше 239 осіб (104 жінок і 50 дітей). Усього в березні і квітні 1944 року в східній частині Люблінського воєводства тоді загинули щонайменше 2220 українців, зокрема 850 жінок і 422 дитини.
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02.10.2024 20:23 Відповісти
Все вірно.
Шантаж може бути тільки через зерно...
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27.09.2024 11:56 Відповісти
Ти поцікався - повернули валютну виручку з цього зерна в Україну?
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27.09.2024 11:58 Відповісти
Я зрозумів! Поляки блокували кордон, щоб домогтися повернення валютної виручки в Україну!
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27.09.2024 15:46 Відповісти
Волинська трагедія - це результат безцеремонної політики польської держави, яка заохочувала переселення поляків на Волинь. Цьому передував безцеремонний терор польської влади українського населення. Поляки поводили себе щодо українського населення як окупанти
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27.09.2024 11:59 Відповісти
Ексгупольща.
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27.09.2024 12:00 Відповісти
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27.09.2024 12:01 Відповісти
А є ще серіл "слуга польського народу" типа франшиза..він ще дебільніший. По Г+Г крутили десь півроку тому..ще гірше гівно..
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27.09.2024 12:10 Відповісти
Якщо так і піде далі, то мрію про вступ до ЄС можна викреслювати. Невідомо які ще країни і що нам придумають, аби не брати нас до своєї родини.
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27.09.2024 12:03 Відповісти
Може б відкласти всі ці розборки до після війни? Якось перетерпіли 80 років - ще потерпіти трохи, чи щось чухається?
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27.09.2024 12:03 Відповісти
Та ви задовбали. Прорив вже був. А ви, суки, знову починаєте ковирятися в могилах.
Трохи освіжу памʼять:

"

Президенти обох країн Олександр Кваснєвський та Леонід Кучма взяли участь у літургії на польському кладовищі і в панахиді на православному цвинтарі. Довгий час родичі тих, хто загинув в часи лихоліття, і українців, і поляків, не мали змоги навіть приїхати на рідні могили як в Україні, так і в Польщі. Тому так схвально гості з-за Бугу зустріли слова Президента Польщі Олександра Кваснєвського: "…що місцевим жителям слід оберігати могили і тут, на Волині, і в Польщі..."

Постав на згорьованій землі і пам'ятник українсько-польського примирення " Пам'ять. Скорбота. Єднання", в підмурівок якого сьогодні була вкладена капсула із спільною заявою Леоніда Кучми і Олександра Кваснєвського, в якій глави держав рішуче і однозначно засуджують злочини, вчинені у минулому проти обох народів... "

https://www.holosameryky.com/a/a-49-a-2003-07-11-4-1-86921587/223373.html
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27.09.2024 12:06 Відповісти
А де зустрічні позови від України з приводу концтаборів пшековських?? Де катували й вбивали українців??

Політики з дипломатами язики в дупи позасовували??? До істориків зверніться вони вам нададуть матеріалу не на одну кримінальну справу!

Нехай нагадають про лагідну пацифікацію! Звірства на Холмщені, Підляшші. польсько-радянські угоди.

За що дипломати отримують зарплатню??
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27.09.2024 12:08 Відповісти
українським наказали стулити писок, щоб не псувати "нормальні" відносини з Польщею!
а поляки це зрозуміли і тепер постійно оприлюднюють свою версію історії, де вони виключно "старадальці"
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27.09.2024 12:48 Відповісти
А коли в нас з ними були нормальні відносини? Навіть зараз, вони нашим біженцям прихисток дали виключно через дешеву рабсилу. Бо їх працівники, кваліфіковані, роз'їхались працювати до Австрії, Німеччині, Швейцарії..
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27.09.2024 13:11 Відповісти
О, то якого ви дідька шантаж влаштували?!
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27.09.2024 12:12 Відповісти
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27.09.2024 12:20 Відповісти
Шта? )
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27.09.2024 13:50 Відповісти
Ну так давайте тоді говорити паралельно з "Операція Вісла", щоб одразу дві "проблемки" вирішити, а то чомусь про Волинь говоримо і шантажуємо, а про Віслу якось тихо.
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27.09.2024 12:42 Відповісти
Пілсудський фактично окуповував Волинь, переселяючи в "креси" поляків. Це була окупація України. Так само була окупація Польщі, яка була поділена між Гітлєром і Сталіним, наслідком чого були розстріли десятків тисяч польських офіцерів. І реальний теракт в Смолєнську, де загинула вся польська еліта. Поляки виглядають окупантами, яких окупували. Українці нікого не окуповували. Але українці б'ються з окупантами поляків. Може полякам час припинити бути окупантами?
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27.09.2024 13:21 Відповісти
в тому то й справа, що це проблеми польщі, самі придумали, самі й розгрібайте, а україну не чіпайте, бо відгребете не тільки від україни
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27.09.2024 14:32 Відповісти
Дуда , тверезий і адекватний політик на відміну від більшості популістів у Польщі. В польских медіа смакується Волинська трагедія, і як багато поляків загинуло. Але всі ті покидьки, що піднімають це питання замовчують, про злочини поляків. Пересічні поляки не знають про нацистську політику "Речі Посполитої" перед 2ю сівітовою війною: полонізацію, колонізацію, пацифікацію, депортації і конц табори. У палачів свідомо формується образ жерви. Так само як кацапам пропагандисти внушали "нас обидели".
В будь якому разі ,навіть, якщо Україні доведетьс визнати всі забаганки поляків, після вступу в ЄС можна все це буде відмінити і вимагати репарації за геноцид і окупацію. І тоді нарешті це питання їм доведеться вирішувати справедливо. Найголовніше зараз вистояти.
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27.09.2024 15:13 Відповісти
 
 