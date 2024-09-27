Історичні проблеми Польщі з Україною не повинні вирішуватися шляхом "безцеремонного шантажу", - Дуда
Між Польщею та Україною має статися "прорив" у проблемних історичних питаннях, зокрема щодо ексгумації жертв Волинської трагедії, але це не має бути результатом "безцеремонного шантажу".
Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив у інтервʼю Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що під час візиту до Нью-Йорка на 79-ту сесію Генасамблеї ООН у штаб-квартирі Організації він провів коротку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Відповідаючи на запитання про історичні проблеми у двосторонніх відносинах, польський лідер зазначив, що неодноразово говорив про це з українським колегою.
Результатом цих розмов була, зокрема, спільна участь двох лідерів в екуменічному богослужінні у кафедральному соборі в Луцьку (у липні 2023 року – ред.), де вшановували жертв Волинської трагедії.
Дуда зауважив, що продовжуватиме цю роботу до кінця свого президентства - до серпня 2025 року.
На питання про те, що Україна не дала згоди на ексгумацію жертв Волинської трагедії, Дуда відповів, що "ці згоди на ексгумацію вже були", і що питання отримання згоди на подальші ексгумаційні роботи було темою його розмови із Зеленським під час нещодавнього візиту до Києва з нагоди 33-ї річниці Незалежності України.
У відповідь на запитання, чи буде якийсь "прорив" у цьому питанні до кінця його президентства, Дуда висловив сподівання, що це станеться.
Водночас він наголосив, що не хотів би, щоб це сталося "шляхом безцеремонного шантажу", який, на його думку, "не принесе Польщі нічого доброго в публічному просторі".
Дуда наголосив, що питання проведення ексгумацій потрібно вирішувати не шляхом "погрози заблокувати інтеграцію України із Заходом".
"Пам'ятаймо, що блокування інтеграції України із Заходом є однією з причин, чому Путін напав на Україну", - додав він.
Нагадаємо, міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що Україна не вступить до Євросоюзу, якщо не вирішить "Волинське питання". Він також наголосив, що на шляху євроінтеграції України Варшава повинна "поставити Києву ультиматум".
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"У зв'язку із цим звертаємося до керівництва Польщі із закликом узяти участь у вшануванні пам'яті в 74-ту річницю військових злочинів, жертвами яких стали громадяни Польщі української національності", - йдеться в заяві ОУП.
Як наголошують, у березні виповнюється 74-та річниця акцій польських Армії Крайової і так званих Хлопських батальйонів проти українських населених пунктів у Грубешівському і Томашівському повітах Польщі. Зокрема, з 9 по 11 березня 1944 року поляки знищили 11 населених пунктів, де проживали українці, в результаті чого загинули щонайменше 1228 осіб. Пізніше, з 19 по 22 березня, знищили ще 21 українське село. Найбільше людей тоді загинуло в селі Сагринь і його околицях 10 березня 1944 року - 606 осіб (227 жінок і 151 дитина), а також у селі Бересть 21 березня 1944 року - щонайменше 239 осіб (104 жінок і 50 дітей). Усього в березні і квітні 1944 року в східній частині Люблінського воєводства тоді загинули щонайменше 2220 українців, зокрема 850 жінок і 422 дитини.
Шантаж може бути тільки через зерно...
Трохи освіжу памʼять:
"
Президенти обох країн Олександр Кваснєвський та Леонід Кучма взяли участь у літургії на польському кладовищі і в панахиді на православному цвинтарі. Довгий час родичі тих, хто загинув в часи лихоліття, і українців, і поляків, не мали змоги навіть приїхати на рідні могили як в Україні, так і в Польщі. Тому так схвально гості з-за Бугу зустріли слова Президента Польщі Олександра Кваснєвського: "…що місцевим жителям слід оберігати могили і тут, на Волині, і в Польщі..."
Постав на згорьованій землі і пам'ятник українсько-польського примирення " Пам'ять. Скорбота. Єднання", в підмурівок якого сьогодні була вкладена капсула із спільною заявою Леоніда Кучми і Олександра Кваснєвського, в якій глави держав рішуче і однозначно засуджують злочини, вчинені у минулому проти обох народів... "
https://www.holosameryky.com/a/a-49-a-2003-07-11-4-1-86921587/223373.html
Політики з дипломатами язики в дупи позасовували??? До істориків зверніться вони вам нададуть матеріалу не на одну кримінальну справу!
Нехай нагадають про лагідну пацифікацію! Звірства на Холмщені, Підляшші. польсько-радянські угоди.
За що дипломати отримують зарплатню??
а поляки це зрозуміли і тепер постійно оприлюднюють свою версію історії, де вони виключно "старадальці"
В будь якому разі ,навіть, якщо Україні доведетьс визнати всі забаганки поляків, після вступу в ЄС можна все це буде відмінити і вимагати репарації за геноцид і окупацію. І тоді нарешті це питання їм доведеться вирішувати справедливо. Найголовніше зараз вистояти.