Польща використає своє головування в ЄС для тиску на Україну щодо Волинської трагедії, - ЗМІ
У січні 2025 року Польща головуватиме в Раді ЄС. У цей час МЗС країни планує використовувати прагнення України до вступу в Євросоюз як важіль впливу на Київ у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише польське видання Onet із посиланням на співрозмовників у відомстві.
Як зазначається, з січня 2025 року Польща очолить Раду ЄС. Це дасть їй важливу роль у переговорах щодо членства України в блоці.
Джерела видання повідомили, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський радив президенту Володимиру Зеленському розв'язати історичні питання з Польщею вже зараз, оскільки "це буде менш обтяжливо, ніж під час майбутніх переговорів про вступ до ЄС". Проте, за словами джерела, "до Зеленського це не дійшло" на недавній зустрічі в Києві.
Суперечки щодо Волинської трагедії
Позиція українських політиків щодо ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві, тому польське МЗС "планує конкретні дії", зазначає Onet.
Вказано, що МЗС країни "планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці".
"Тепер саме українці будуть звертатися до нас з різних питань. Вони вже це роблять. Наприклад, вони хотіли б, щоб Польща під час свого головування відкрила всі переговорні секції одночасно. Це було б безпрецедентно і дуже складно", - заявив співрозмовник видання.
Окрім того, українські політики вважають, що процес вступу може пройти швидко через спрощені процедури ЄС після початку російської агресії. Однак на даному етапі це не відповідає реаліям, і Києву потрібна підтримка Варшави у цьому процесі, зазначає видання.
"Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам", - зазначили у польському МЗС.
Водночас представник польської дипломатії наголосив, що "військові та оборонні питання не будуть розмінною монетою" у переговорах з Україною.
Раніше ЗМІ писали, що президент України Володимир Зеленський здивував польську делегацію, коли не найкращим чином спілкувався з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським під час зустрічі у Києві 13 вересня. Атмосфера була напруженою та "близькою до сварки".
Глава польського МЗС Радослав Сікорський закликав Україну провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, "перш ніж Польща вживатиме жорсткіших заходів".
Довідка
Зазначимо, що тема Волинської трагедії є однією з найсуперечливіших в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються.
Польща наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона. Натомість Україна наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони, й вибачення має бути взаємним.
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Ну то не пхай свою мораль раба мені під носа, я тебе прошу.
Польща має зупинити шантаж України ціною вибачень Варшави перед Києвом. Тому, що є простий факт: Волинь була помстою за Закерзоння. Крапка
А если серьезно:
Я не знаю чего добивается Польша. Да, на Волыни украинцы, пытавшиеся создать независимое государство, убили много поляков. Больше скажу, в 39 году в составе армии ссср украинцы захватили и разделили Польшу. Польских офицеров массово вывозили и расстреливали в ссср.
Дальше что? Я не понимаю какова цель.
Признать вину Украины? Допустим.
Признаем:
вооруженные бандформирования, появление которых обусловлено утратой контроля над часть своих территорий, государственной властью в процессе ВМВ произвели противопольский этноцид. В виду того, что в этот период проходила ВМВ, Украиной и правопорядком на её территории управляли из Москвы. Мы осуждаем бездействие и попустительство цк кпсс ссср.
Цель оправдывает средства если цель - спасение будущего Украины!
знищили всю вашу єліту і з президентом Качинським і його дружиною ,
слабо ??🙁
Україна офіційно вибачалася 3 раза за Волинь.
Я не хочу Трускавецької дипломатії, але ляхи теж мають попуститися, чесно. Якщо хочуть доступ до могил - най вибачаються за злочини АК проти українства. Period
Про це повідомляє https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/scysja-sikorskiego-z-prezydentem-ukrainy-polacy-byli-zaskoczeni-stylem-zelenskiego/jpppe4v,79cfc278 Onet , посилаючись на власні джерела.
Як зазначає видання, Зеленський від самого початку розмови із Сікорським «задав їй неприємний тон».
Він нібито звинуватив Польщу у недостатній підтримці України в процесі переговорів щодо вступу до ЄС. У відповідь Сікорський зауважив, що Україна вже протягом десятиліття намагається приєднатися до Євросоюзу та назвав терміни, запропоновані українською владою, нереалістичними.
Україна воювала фактично на стороні Антанти і та запропонувала їй продовжити цю війну, обіцяла повністю фінансувати українську армію чисельністю 1 млн штиків.
І не Петлюра винен, що Грушевський, Винниченко та коновалець були комуністами і підписали мир з німцями і слвєтами.
Про Польщу в той час навіть ніхто не згадував, бо поляки разом з пілсуцьким воювали на стороні Німеччини.
Про Польщу згадали через два роки, коли пілсуцьким приповз на колінах.
Що не завадило йому потім стати кращим другом Гітлера
літаків: 18шт Міг29, більше ніж будь яка інша країна
танків 325шт, майже як всі інші країни разом взяті, 50+ країн рамштайна надали 337шт
Наприклад США передали 31 танк
0 літаків
Танків 89шт
Літаків 0шт
Поляки себе почувають панами і це відчувазться повсюду. У нас вже були "хозяєва" зі сходу і якщо поляки ц.ого не розуміють то вони прийщли сюди не з добром тим паче в питанні де Україна як держава не має жодного відношення
Пам'ятаю як років 15 перетинав польській кордон і як полячка почала українців сварити мол сало з часником хтось віз і вона казала ганьба, не її діло, ні де так прикордонники себе не поводять.
Ця нація повинна з небес спуститись і якщо продовжать свою поітику панства то хай йдуть під три чорти. Нам треба з німцями мати справу а не з дурнями які поводять себе саме так.
Не може бути на сьогодні більш актуальні питання як допомога українцям це і їх війна як це розуміють прибалти але не розуміють у польші.
Це не партнерство. Це ярмо.
Інші починають лайкати не підтверджені висловлювання.
Якщо продажу не було, то як все це називається?