Польща використає своє головування в ЄС для тиску на Україну щодо Волинської трагедії, - ЗМІ

У січні 2025 року Польща головуватиме в Раді ЄС. У цей час МЗС країни планує використовувати прагнення України до вступу в Євросоюз як важіль впливу на Київ у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише польське видання Onet із посиланням на співрозмовників у відомстві.

Як зазначається, з січня 2025 року Польща очолить Раду ЄС. Це дасть їй важливу роль у переговорах щодо членства України в блоці.

Джерела видання повідомили, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський радив президенту Володимиру Зеленському розв'язати історичні питання з Польщею вже зараз, оскільки "це буде менш обтяжливо, ніж під час майбутніх переговорів про вступ до ЄС". Проте, за словами джерела, "до Зеленського це не дійшло" на недавній зустрічі в Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польська делегація була здивована недружнім стилем спілкування Зеленського із Сікорським, — ЗМІ

Суперечки щодо Волинської трагедії

Позиція українських політиків щодо ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві, тому польське МЗС "планує конкретні дії", зазначає Onet.

Вказано, що МЗС країни "планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці".

"Тепер саме українці будуть звертатися до нас з різних питань. Вони вже це роблять. Наприклад, вони хотіли б, щоб Польща під час свого головування відкрила всі переговорні секції одночасно. Це було б безпрецедентно і дуже складно", - заявив співрозмовник видання.

Читайте також: Сікорський про ексгумацію жертв Волинської трагедії: "Ми не хочемо робити з цього політику"

Окрім того, українські політики вважають, що процес вступу може пройти швидко через спрощені процедури ЄС після початку російської агресії. Однак на даному етапі це не відповідає реаліям, і Києву потрібна підтримка Варшави у цьому процесі, зазначає видання.

"Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам", - зазначили у польському МЗС.

Водночас представник польської дипломатії наголосив, що "військові та оборонні питання не будуть розмінною монетою" у переговорах з Україною.

Також читайте: Ексгумація жертв Волинської трагедії - це не політичне питання, яке підлягає торгам, - глава МЗС Польщі Сікорський

Раніше ЗМІ писали, що президент України Володимир Зеленський здивував польську делегацію, коли не найкращим чином спілкувався з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським під час зустрічі у Києві 13 вересня. Атмосфера була напруженою та "близькою до сварки".

Глава польського МЗС Радослав Сікорський закликав Україну провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, "перш ніж Польща вживатиме жорсткіших заходів".

Довідка

Зазначимо, що тема Волинської трагедії є однією з найсуперечливіших в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються.

Польща наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона. Натомість Україна наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони, й вибачення має бути взаємним.

Також читайте: Серед українців у Польщі недостатньо добровольців, щоб сформувати бригаду Українського легіону, - Сікорський