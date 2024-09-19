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Польща використає своє головування в ЄС для тиску на Україну щодо Волинської трагедії, - ЗМІ

Польща хоче використати прагнення України до євроінтеграції

У січні 2025 року Польща головуватиме в Раді ЄС. У цей час МЗС країни планує використовувати прагнення України до вступу в Євросоюз як важіль впливу на Київ у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише польське видання Onet із посиланням на співрозмовників у відомстві.

Як зазначається, з січня 2025 року Польща очолить Раду ЄС. Це дасть їй важливу роль у переговорах щодо членства України в блоці.

Джерела видання повідомили, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський радив президенту Володимиру Зеленському розв'язати історичні питання з Польщею вже зараз, оскільки "це буде менш обтяжливо, ніж під час майбутніх переговорів про вступ до ЄС". Проте, за словами джерела, "до Зеленського це не дійшло" на недавній зустрічі в Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польська делегація була здивована недружнім стилем спілкування Зеленського із Сікорським, — ЗМІ 

Суперечки щодо Волинської трагедії

Позиція українських політиків щодо ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві, тому польське МЗС "планує конкретні дії", зазначає Onet.

Вказано, що МЗС країни "планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці".

"Тепер саме українці будуть звертатися до нас з різних питань. Вони вже це роблять. Наприклад, вони хотіли б, щоб Польща під час свого головування відкрила всі переговорні секції одночасно. Це було б безпрецедентно і дуже складно", - заявив співрозмовник видання. 

Читайте також: Сікорський про ексгумацію жертв Волинської трагедії: "Ми не хочемо робити з цього політику"

Окрім того, українські політики вважають, що процес вступу може пройти швидко через спрощені процедури ЄС після початку російської агресії. Однак на даному етапі це не відповідає реаліям, і Києву потрібна підтримка Варшави у цьому процесі, зазначає видання.

"Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам", - зазначили у польському МЗС.

Водночас представник польської дипломатії наголосив, що "військові та оборонні питання не будуть розмінною монетою" у переговорах з Україною.

Також читайте: Ексгумація жертв Волинської трагедії - це не політичне питання, яке підлягає торгам, - глава МЗС Польщі Сікорський 

Раніше ЗМІ писали, що президент України Володимир Зеленський здивував польську делегацію, коли не найкращим чином спілкувався з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським під час зустрічі у Києві 13 вересня. Атмосфера була напруженою та "близькою до сварки".

Глава польського МЗС Радослав Сікорський закликав Україну провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, "перш ніж Польща вживатиме жорсткіших заходів".

Довідка

Зазначимо, що тема Волинської трагедії є однією з найсуперечливіших в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються.

Польща наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона. Натомість Україна наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони, й вибачення має бути взаємним.

Також читайте: Серед українців у Польщі недостатньо добровольців, щоб сформувати бригаду Українського легіону, - Сікорський

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Топ коментарі
+36
як ви вже пшеки задовбали, якщо не більше, зі своєю тупою, інспірованою капською пропагандою, так званою "валинской резньой" !!! що більше актуальних тем немає, як ворушити старі трупи 80-ти річної давності ???
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19.09.2024 08:48
+27
волинська трагедія, то суто внутрішнє польське питання, громадянський конфлікт в умовах німецької окупації...з обох боків були на той час громадяни польщі, православні проти католиків...
тодішня держава урср не підтримувала жодну із сторін...кучма вибачився непонятно за що, тепер мають бути вибачення польщі за трагедію...
і це буде крок до порозуміння
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19.09.2024 09:00
+17
Якого куя держава Україна має вибачатися за події які відбулися на території окупованої німцями Польщі чи то радянського союзу, за злочини армії крайової ляхи вибачатися не хочуть?!
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19.09.2024 10:18
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так, бо у нас є бовдури, які створюють з українців дурнів, які хочуть продовжувати війну минулого сторіччя.
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19.09.2024 09:49 Відповісти
Якщо сесно, мені глубоко покуй на ту трагедію. Знаю тільки те, що там якась темна історія з НКВД є. Хай історики цим займаються. А ось чому туди лізуть політики - це мені не зрозуміло. Для чого? Щоб продовжити війну дідів і прадідів?
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19.09.2024 09:40 Відповісти
У туска і сікорського жопа з паводками і вибори в голові. Їм нема просто чим зайнятись і тема України єдина тема де рядові ляхи поведуться!
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19.09.2024 09:43 Відповісти
Да і хай собі тішуться. Дайте їм те що вони хочуть, а у кішені скрутить дулю. Будьте розумніше за поляків, не поводься як дітлахи.
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19.09.2024 09:52 Відповісти
Скільки можна бути слабшими, чуваче? Ми партнери, а не сучки Польщі. Вони мають вибачитися за українців Закерзоння, як Україна робила це за поляків Волині. Все
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19.09.2024 10:08 Відповісти
Мстяться або вимагають пробачення слабкі або дурні. Сильні прощють. Мудрі прощають і просят вибачення.
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19.09.2024 10:53 Відповісти
Чуєш, моралісте, ти свою жінку за зраду теж пробачаєш? Нє?
Ну то не пхай свою мораль раба мені під носа, я тебе прошу.
Польща має зупинити шантаж України ціною вибачень Варшави перед Києвом. Тому, що є простий факт: Волинь була помстою за Закерзоння. Крапка
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19.09.2024 11:00 Відповісти
Ось чому більшість вважає, якщо у нього є проблема у родинних стомунках, то у всіх інших обов'язково повинна бути така сама? У мене дружина, а не жінка, і у відмінності від інших вона мене не зраджує. Щодо моралі, яку я тобі сую. Мудрий ніколи не стане рабом ні за яких обставин, а ось дурень може. Насправді тобі ніхто нічого не сує, то ти сам собі викадав проблему. Щодо Волині, так хай сядуть польські і українські історики і розбираються собі що там було на справді, що, хто і як і якого біса там робили комуняки. Потім хай зроблять загальний висновок, оприлюднять і тільки потім із цим висновком маніпулюють політики, а не навпаки.
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19.09.2024 12:08 Відповісти
Ти безсердечний. Нам нема про що говорити.
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19.09.2024 12:42 Відповісти
Розчарована поляками. Їхня спесивість просто зашкалює. На українських ютуб каналах, де українська публіка, вони гатять пости польською мовою, бо вважають, що українці мають їх розуміти. Самому
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19.09.2024 09:42 Відповісти
У тебе проблема з перекладом? Є купа перекладачів. Писати коментарі на своєї мові зараз норма життя.
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19.09.2024 10:54 Відповісти
Є різниця під відео Рамштайна написати українською з сотньою сердечок і дискусією українців до української теми. Чого Я маю перекладати, а не пан поляк? Я їм про це пишу і в дискусію навіть не вступаю. Це все одно що москалям пояснювати що до чого.
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19.09.2024 13:53 Відповісти
Тому що це неписані традіції Інтернета. Так саме роблять і в інших країнах. Буде нагода, подивиться на яких мовах пишуть коментарі на англомовних або тукрецькомовних або інших роліках. Я вам навіть скриншот зробив. перші 4 коментара - 4 мови.

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19.09.2024 20:20 Відповісти
в аеропорту ці бл*ді до мене також звертатися повинні польською? я маю розуміти їх собачу мову? з якого переляку вони мені польською. питання задають? принципово відповідаю англ. Їх аж вивертає.
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20.09.2024 01:44 Відповісти
може ці проблеми тому, що у вас усі є ознаки шовиніста?
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20.09.2024 03:17 Відповісти
це прям комплімент)
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24.09.2024 00:36 Відповісти
Піддержую. Сам із таким кілька разів стикався; щойно вони мені пишуть польською, я відповідаю анґлійською. Тому, що я не говорю освіжувачем повітря
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19.09.2024 11:02 Відповісти
вище написав. Ладно сайти! Але таможня в аеропортах бачать укр паспорт і белькочуть псячою!!! З якого переляку???
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20.09.2024 01:46 Відповісти
Волинська різня бензопилой
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19.09.2024 09:44 Відповісти
От чому українцям було важко створити свою державність, бо імперські гниди з обох сторін не давали жити
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19.09.2024 09:44 Відповісти
Почему бы не разобраться заодно с преступлениями Речи Посполитай?
А если серьезно:
Я не знаю чего добивается Польша. Да, на Волыни украинцы, пытавшиеся создать независимое государство, убили много поляков. Больше скажу, в 39 году в составе армии ссср украинцы захватили и разделили Польшу. Польских офицеров массово вывозили и расстреливали в ссср.
Дальше что? Я не понимаю какова цель.
Признать вину Украины? Допустим.
Признаем:
вооруженные бандформирования, появление которых обусловлено утратой контроля над часть своих территорий, государственной властью в процессе ВМВ произвели противопольский этноцид. В виду того, что в этот период проходила ВМВ, Украиной и правопорядком на её территории управляли из Москвы. Мы осуждаем бездействие и попустительство цк кпсс ссср.
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19.09.2024 09:45 Відповісти
Вони не хочуть визнання провини. Польща хоче знайти і поховати жертви.
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19.09.2024 11:33 Відповісти
Польща сама має покласти на себе частину провини. Волинь була відповіддю на Закерзоння.
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19.09.2024 12:41 Відповісти
вони хочуть потім виставити нам геноцид. Кацапам с сс*тно, з німцями не прокатило. Хто у нас лошье? українці!
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20.09.2024 01:48 Відповісти
Млять! Если поляки занимаются хернёй, вы хотите заниматься тем же - копаться в прошлом чья могила глубже? Может нужно быть прагматичнее и дать им эти истлевшие кости?
Цель оправдывает средства если цель - спасение будущего Украины!
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19.09.2024 09:45 Відповісти
мерзотні пшеки ще не вілповіли за утиски українців сотні років. За масові страти під час коліївщини разом із рашкою. За напад на ЗУНР. За розподіл, у співпраці із Савецкою расеєю, українських земель. За співпрацю з нацистами на тій же Волині. За співпраці із НКВС у операції "Вісла". Смердючі покидьки
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19.09.2024 09:48 Відповісти
Якщо це було в інший час.... Що там ни було, але кусати Україну як шакали під час війни - це багато говорить про поляків.
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19.09.2024 09:52 Відповісти
Поляки хотіли панувати в Україні, і раптом у них трапилася трагедія
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19.09.2024 10:01 Відповісти
Пане Сікорський, займіться трагедією у Смоленську , де кацапи
знищили всю вашу єліту і з президентом Качинським і його дружиною ,
слабо ??🙁
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19.09.2024 10:01 Відповісти
за смоленську трагедію йому сцикотно спитати свого хазяїна з кремля!
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19.09.2024 10:04 Відповісти
А за українців Закерзоння, яких вбила Армія Крайова, вони вибачалися? Нє?
Україна офіційно вибачалася 3 раза за Волинь.
Я не хочу Трускавецької дипломатії, але ляхи теж мають попуститися, чесно. Якщо хочуть доступ до могил - най вибачаються за злочини АК проти українства. Period
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19.09.2024 10:07 Відповісти
До параноїдальної особи взагалі нічого не доходить, вона особлива. А ця в Нірванні. Всі питання розвяжуться з новою владою.
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19.09.2024 10:07 Відповісти
Ультиматуми Польщі неприйнятні. Якщо примирення та вибачення, то з обох сторін.
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19.09.2024 10:13 Відповісти
з зеленим паяцом більше співпрацювати не будуть. тому й шукають аби які відмазки, щоб прямо не послати нагуй. потрібна негайна зміна влади, інакше допомога припиниться
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19.09.2024 10:21 Відповісти
Зміна влади у Польщі дійсно потрібна, бо дуже небезпечно вони поводяться, з трампом тусуються, нас шантажують, Крим наш зібрались віддати небензі та й навіть ракети не хочуть збивати, які летять у їхню натівську країну. Не влада - а лицемірні сцикуни якісь, які забули історію Другої світової та думають, що їх ця війна не торкнеться. Якби ***** їм запропонував договір, що до відмови від України в обмін на обіцянку що до них він не сунеться, навіть не сумніваюсь, що ця влада би погодилась та щей би допомагала ***** нас підкорити.
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19.09.2024 10:58 Відповісти
Шо?
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19.09.2024 21:50 Відповісти
Я не в захваті від польських підсеронів але, це вже не перший раз .Я замітив що коли треба спаскудити якусь важливу для України справу,(на приклад передачу літаків)чи що б не відбулось підписання якогось корисного договору, це чучело небрите закатує скандал.Вже не раз було намагання посратись зі всіма союзниками .На мою думку це такий замаскований саботаж,ну звісно він не автор а тільки грає роль. В дупі цієї петрушки чиясь волохата рука.
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19.09.2024 10:26 Відповісти
як кацапську ракету полякам збити, то сцикотно, а як шантажувати "волынская резня", то звісно, чом би й ні, ну прямо як царьов. Поляки, а ви не хочете попитати в рашки НАВІЩО вони ваш літак підірвали з керівництвом вашої країни на борту?? Також сцикотно??
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19.09.2024 10:29 Відповісти
Сікорський"дивись не помились" так можна і на себе вийти. Поводитеся як гієни
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19.09.2024 10:34 Відповісти
Мало не дійшло до сварки. Польська делегація була «здивована» стилем спілкування Зеленського під час зустрічі із Сікорським

Про це повідомляє https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/scysja-sikorskiego-z-prezydentem-ukrainy-polacy-byli-zaskoczeni-stylem-zelenskiego/jpppe4v,79cfc278 Onet , посилаючись на власні джерела.

Як зазначає видання, Зеленський від самого початку розмови із Сікорським «задав їй неприємний тон».

Він нібито звинуватив Польщу у недостатній підтримці України в процесі переговорів щодо вступу до ЄС. У відповідь Сікорський зауважив, що Україна вже протягом десятиліття намагається приєднатися до Євросоюзу та назвав терміни, запропоновані українською владою, нереалістичними.
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19.09.2024 11:08 Відповісти
Піздец важко просто договоритись по трагедії майже 100 річної давності
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19.09.2024 11:21 Відповісти
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19.09.2024 11:26 Відповісти
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19.09.2024 11:27 Відповісти
Чим копіпастити херню - вчи історію.
Україна воювала фактично на стороні Антанти і та запропонувала їй продовжити цю війну, обіцяла повністю фінансувати українську армію чисельністю 1 млн штиків.
І не Петлюра винен, що Грушевський, Винниченко та коновалець були комуністами і підписали мир з німцями і слвєтами.
Про Польщу в той час навіть ніхто не згадував, бо поляки разом з пілсуцьким воювали на стороні Німеччини.
Про Польщу згадали через два роки, коли пілсуцьким приповз на колінах.
Що не завадило йому потім стати кращим другом Гітлера
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19.09.2024 11:37 Відповісти
Україна все одно вистоїть ! Рано чи пізно війна закінчиться , а от пам'ять про те як хто поводився в цей час - залишиться назавжди ... і українці , звісно , зроблять для себе потрібні висновки !
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19.09.2024 11:42 Відповісти
Польша передала
літаків: 18шт Міг29, більше ніж будь яка інша країна
танків 325шт, майже як всі інші країни разом взяті, 50+ країн рамштайна надали 337шт

Наприклад США передали 31 танк
0 літаків
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19.09.2024 11:51 Відповісти
Не передала, а продала, тоді, як інші передали безкоштовно.
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19.09.2024 12:02 Відповісти
Можна посилання що танки та літаки були продані, та за яку суму?
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19.09.2024 12:43 Відповісти
Чехія передала не менше. Весь арсенал Варшавського договору зараз в Україні. А це більше ніж вся зброя в Європі.
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19.09.2024 12:31 Відповісти
Чехія
Танків 89шт
Літаків 0шт
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19.09.2024 12:48 Відповісти
Польша продала і продала з умовою, що Америка надішле їм F16 на заміну. Поляки нічого не зробили для України без вигоди для себе.
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19.09.2024 13:35 Відповісти
Можна посилання, де сказано що продали та сума продажу?
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19.09.2024 15:07 Відповісти
Мені ця історія нагадує як з орбаном а потім з'ясувалось що в нього бізнес та саме українська земля йому потрібна.
Поляки себе почувають панами і це відчувазться повсюду. У нас вже були "хозяєва" зі сходу і якщо поляки ц.ого не розуміють то вони прийщли сюди не з добром тим паче в питанні де Україна як держава не має жодного відношення

Пам'ятаю як років 15 перетинав польській кордон і як полячка почала українців сварити мол сало з часником хтось віз і вона казала ганьба, не її діло, ні де так прикордонники себе не поводять.
Ця нація повинна з небес спуститись і якщо продовжать свою поітику панства то хай йдуть під три чорти. Нам треба з німцями мати справу а не з дурнями які поводять себе саме так.
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19.09.2024 12:02 Відповісти
Поляки хоча б ненавидять русню. І це хороший стимул допомагати Україні. А німці, крім влади, байдужі до всіх.
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19.09.2024 12:35 Відповісти
Так хай тоді не заважають як русню ненавидять. А замість того порушують такі питання які як подарунок для руснявих гебістів які вже працюють та формуюють думку у польському суспільстві.
Не може бути на сьогодні більш актуальні питання як допомога українцям це і їх війна як це розуміють прибалти але не розуміють у польші.
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19.09.2024 12:59 Відповісти
Я так розумію Сікорський і Громадянська платформа намагаються відібрати козир у націоналістів з PiS. Багато вчинків політичних діячів треба розглядати через призму виборів і партійної конкуренції.
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19.09.2024 13:11 Відповісти
Чому мене має їб$ти, хто у них кому Рабіновіч? Вони юзають нас як пішаків на своїй шахівниці.
Це не партнерство. Це ярмо.
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19.09.2024 15:35 Відповісти
це скотство
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20.09.2024 01:51 Відповісти
вони і нас ненавидять. Якщо ви не помітили
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20.09.2024 01:50 Відповісти
Іпануті пшеки
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19.09.2024 13:33 Відповісти
Так буде підтвердження, що літаки та танки були продані, а не безкоштовно передані?
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19.09.2024 19:12 Відповісти
це змінює факт що вони іпануті? жодна норм. нація не поводила б себе як ница гієна!
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20.09.2024 01:53 Відповісти
Двоє заперечили передачу, написавши про продаж, та не підтверджують свої слова, просто мовчать.
Інші починають лайкати не підтверджені висловлювання.

Якщо продажу не було, то як все це називається?
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20.09.2024 08:41 Відповісти
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