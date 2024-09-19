Польша использует свое председательство в ЕС для давления на Украину в отношении Волынской трагедии, - СМИ
В январе 2025 года Польша будет председательствовать в Совете ЕС. В это время МИД страны планирует использовать стремление Украины к вступлению в Евросоюз как рычаг влияния на Киев в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание Onet со ссылкой на собеседников в ведомстве.
Как отмечается, с января 2025 года Польша возглавит Совет ЕС. Это даст ей важную роль в переговорах относительно членства Украины в блоке.
Источники издания сообщили, что глава МИД Польши Радослав Сикорский советовал президенту Владимиру Зеленскому решить исторические вопросы с Польшей уже сейчас, поскольку "это будет менее обременительно, чем во время будущих переговоров о вступлении в ЕС". Однако, по словам источника, "до Зеленского это не дошло" на недавней встрече в Киеве.
Споры относительно Волынской трагедии
Позиция украинских политиков относительно эксгумации жертв Волынской трагедии вызывает разочарование в Варшаве, поэтому польский МИД "планирует конкретные действия", отмечает Onet.
Указано, что МИД страны "планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы".
"Теперь именно украинцы будут обращаться к нам по разным вопросам. Они уже это делают. Например, они хотели бы, чтобы Польша во время своего председательства открыла все переговорные секции одновременно. Это было бы беспрецедентно и очень сложно", - заявил собеседник издания.
Кроме того, украинские политики считают, что процесс вступления может пройти быстро из-за упрощенных процедур ЕС после начала российской агрессии. Однако на данном этапе это не соответствует реалиям и Киеву нужна поддержка Варшавы в этом процессе, отмечает издание.
"Мы поможем им, если они помогут нам", - отметили в польском МИДе.
В то же время представитель польской дипломатии подчеркнул, что "военные и оборонные вопросы не будут разменной монетой" в переговорах с Украиной.
Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский удивил польскую делегацию, когда не лучшим образом общался с главой МИД Польши Радославом Сикорским во время встречи в Киеве 13 сентября. Атмосфера была напряженной и "близкой к ссоре".
Глава польского МИД Радослав Сикорский призвал Украину провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, "прежде чем Польша будет принимать более жесткие меры".
Справка
Отметим, что тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. Взгляды Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв с обеих сторон несколько отличаются.
Польша настаивает, что исключительную ответственность за преступления, совершенные в 1943-1945 годах на Волыни, несет украинская сторона. Украина отмечает, что ответственность несут обе стороны, и извинения должны быть взаимными.
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Ну то не пхай свою мораль раба мені під носа, я тебе прошу.
Польща має зупинити шантаж України ціною вибачень Варшави перед Києвом. Тому, що є простий факт: Волинь була помстою за Закерзоння. Крапка
А если серьезно:
Я не знаю чего добивается Польша. Да, на Волыни украинцы, пытавшиеся создать независимое государство, убили много поляков. Больше скажу, в 39 году в составе армии ссср украинцы захватили и разделили Польшу. Польских офицеров массово вывозили и расстреливали в ссср.
Дальше что? Я не понимаю какова цель.
Признать вину Украины? Допустим.
Признаем:
вооруженные бандформирования, появление которых обусловлено утратой контроля над часть своих территорий, государственной властью в процессе ВМВ произвели противопольский этноцид. В виду того, что в этот период проходила ВМВ, Украиной и правопорядком на её территории управляли из Москвы. Мы осуждаем бездействие и попустительство цк кпсс ссср.
Цель оправдывает средства если цель - спасение будущего Украины!
знищили всю вашу єліту і з президентом Качинським і його дружиною ,
слабо ??🙁
Україна офіційно вибачалася 3 раза за Волинь.
Я не хочу Трускавецької дипломатії, але ляхи теж мають попуститися, чесно. Якщо хочуть доступ до могил - най вибачаються за злочини АК проти українства. Period
Про це повідомляє https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/scysja-sikorskiego-z-prezydentem-ukrainy-polacy-byli-zaskoczeni-stylem-zelenskiego/jpppe4v,79cfc278 Onet , посилаючись на власні джерела.
Як зазначає видання, Зеленський від самого початку розмови із Сікорським «задав їй неприємний тон».
Він нібито звинуватив Польщу у недостатній підтримці України в процесі переговорів щодо вступу до ЄС. У відповідь Сікорський зауважив, що Україна вже протягом десятиліття намагається приєднатися до Євросоюзу та назвав терміни, запропоновані українською владою, нереалістичними.
Україна воювала фактично на стороні Антанти і та запропонувала їй продовжити цю війну, обіцяла повністю фінансувати українську армію чисельністю 1 млн штиків.
І не Петлюра винен, що Грушевський, Винниченко та коновалець були комуністами і підписали мир з німцями і слвєтами.
Про Польщу в той час навіть ніхто не згадував, бо поляки разом з пілсуцьким воювали на стороні Німеччини.
Про Польщу згадали через два роки, коли пілсуцьким приповз на колінах.
Що не завадило йому потім стати кращим другом Гітлера
літаків: 18шт Міг29, більше ніж будь яка інша країна
танків 325шт, майже як всі інші країни разом взяті, 50+ країн рамштайна надали 337шт
Наприклад США передали 31 танк
0 літаків
Танків 89шт
Літаків 0шт
Поляки себе почувають панами і це відчувазться повсюду. У нас вже були "хозяєва" зі сходу і якщо поляки ц.ого не розуміють то вони прийщли сюди не з добром тим паче в питанні де Україна як держава не має жодного відношення
Пам'ятаю як років 15 перетинав польській кордон і як полячка почала українців сварити мол сало з часником хтось віз і вона казала ганьба, не її діло, ні де так прикордонники себе не поводять.
Ця нація повинна з небес спуститись і якщо продовжать свою поітику панства то хай йдуть під три чорти. Нам треба з німцями мати справу а не з дурнями які поводять себе саме так.
Не може бути на сьогодні більш актуальні питання як допомога українцям це і їх війна як це розуміють прибалти але не розуміють у польші.
Це не партнерство. Це ярмо.
Інші починають лайкати не підтверджені висловлювання.
Якщо продажу не було, то як все це називається?