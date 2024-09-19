Польша использует свое председательство в ЕС для давления на Украину в отношении Волынской трагедии, - СМИ

В январе 2025 года Польша будет председательствовать в Совете ЕС. В это время МИД страны планирует использовать стремление Украины к вступлению в Евросоюз как рычаг влияния на Киев в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание Onet со ссылкой на собеседников в ведомстве.

Как отмечается, с января 2025 года Польша возглавит Совет ЕС. Это даст ей важную роль в переговорах относительно членства Украины в блоке.

Источники издания сообщили, что глава МИД Польши Радослав Сикорский советовал президенту Владимиру Зеленскому решить исторические вопросы с Польшей уже сейчас, поскольку "это будет менее обременительно, чем во время будущих переговоров о вступлении в ЕС". Однако, по словам источника, "до Зеленского это не дошло" на недавней встрече в Киеве.

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Споры относительно Волынской трагедии

Позиция украинских политиков относительно эксгумации жертв Волынской трагедии вызывает разочарование в Варшаве, поэтому польский МИД "планирует конкретные действия", отмечает Onet.

Указано, что МИД страны "планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы".

"Теперь именно украинцы будут обращаться к нам по разным вопросам. Они уже это делают. Например, они хотели бы, чтобы Польша во время своего председательства открыла все переговорные секции одновременно. Это было бы беспрецедентно и очень сложно", - заявил собеседник издания.

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Кроме того, украинские политики считают, что процесс вступления может пройти быстро из-за упрощенных процедур ЕС после начала российской агрессии. Однако на данном этапе это не соответствует реалиям и Киеву нужна поддержка Варшавы в этом процессе, отмечает издание.

"Мы поможем им, если они помогут нам", - отметили в польском МИДе.

В то же время представитель польской дипломатии подчеркнул, что "военные и оборонные вопросы не будут разменной монетой" в переговорах с Украиной.

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Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский удивил польскую делегацию, когда не лучшим образом общался с главой МИД Польши Радославом Сикорским во время встречи в Киеве 13 сентября. Атмосфера была напряженной и "близкой к ссоре".

Глава польского МИД Радослав Сикорский призвал Украину провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, "прежде чем Польша будет принимать более жесткие меры".

Справка

Отметим, что тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. Взгляды Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв с обеих сторон несколько отличаются.

Польша настаивает, что исключительную ответственность за преступления, совершенные в 1943-1945 годах на Волыни, несет украинская сторона. Украина отмечает, что ответственность несут обе стороны, и извинения должны быть взаимными.

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