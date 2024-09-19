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Польша (8139) Сикорский (357) членство в ЕС (928) Волынская трагедия (182)

Польша использует свое председательство в ЕС для давления на Украину в отношении Волынской трагедии, - СМИ

Польща хоче використати прагнення України до євроінтеграції

В январе 2025 года Польша будет председательствовать в Совете ЕС. В это время МИД страны планирует использовать стремление Украины к вступлению в Евросоюз как рычаг влияния на Киев в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание Onet со ссылкой на собеседников в ведомстве.

Как отмечается, с января 2025 года Польша возглавит Совет ЕС. Это даст ей важную роль в переговорах относительно членства Украины в блоке.

Источники издания сообщили, что глава МИД Польши Радослав Сикорский советовал президенту Владимиру Зеленскому решить исторические вопросы с Польшей уже сейчас, поскольку "это будет менее обременительно, чем во время будущих переговоров о вступлении в ЕС". Однако, по словам источника, "до Зеленского это не дошло" на недавней встрече в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польская делегация была удивлена ​​недружественным стилем общения Зеленского с Сикорским, - СМИ

Споры относительно Волынской трагедии

Позиция украинских политиков относительно эксгумации жертв Волынской трагедии вызывает разочарование в Варшаве, поэтому польский МИД "планирует конкретные действия", отмечает Onet.

Указано, что МИД страны "планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы".

"Теперь именно украинцы будут обращаться к нам по разным вопросам. Они уже это делают. Например, они хотели бы, чтобы Польша во время своего председательства открыла все переговорные секции одновременно. Это было бы беспрецедентно и очень сложно", - заявил собеседник издания.

Также читайте: Сикорский об эксгумации жертв Волынской трагедии: "Мы не хотим делать из этого политику"

Кроме того, украинские политики считают, что процесс вступления может пройти быстро из-за упрощенных процедур ЕС после начала российской агрессии. Однако на данном этапе это не соответствует реалиям и Киеву нужна поддержка Варшавы в этом процессе, отмечает издание.

"Мы поможем им, если они помогут нам", - отметили в польском МИДе.

В то же время представитель польской дипломатии подчеркнул, что "военные и оборонные вопросы не будут разменной монетой" в переговорах с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эксгумация жертв Волынской трагедии - это не политический вопрос, подлежащий торгам, - глава МИД Польши Сикорский

Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский удивил польскую делегацию, когда не лучшим образом общался с главой МИД Польши Радославом Сикорским во время встречи в Киеве 13 сентября. Атмосфера была напряженной и "близкой к ссоре".

Глава польского МИД Радослав Сикорский призвал Украину провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, "прежде чем Польша будет принимать более жесткие меры".

Справка

Отметим, что тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. Взгляды Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв с обеих сторон несколько отличаются.

Польша настаивает, что исключительную ответственность за преступления, совершенные в 1943-1945 годах на Волыни, несет украинская сторона. Украина отмечает, что ответственность несут обе стороны, и извинения должны быть взаимными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди украинцев в Польше недостаточно добровольцев, чтобы сформировать бригаду Украинского легиона, - Сикорский
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Топ комментарии
+36
як ви вже пшеки задовбали, якщо не більше, зі своєю тупою, інспірованою капською пропагандою, так званою "валинской резньой" !!! що більше актуальних тем немає, як ворушити старі трупи 80-ти річної давності ???
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19.09.2024 08:48
+27
волинська трагедія, то суто внутрішнє польське питання, громадянський конфлікт в умовах німецької окупації...з обох боків були на той час громадяни польщі, православні проти католиків...
тодішня держава урср не підтримувала жодну із сторін...кучма вибачився непонятно за що, тепер мають бути вибачення польщі за трагедію...
і це буде крок до порозуміння
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19.09.2024 09:00
+17
Якого куя держава Україна має вибачатися за події які відбулися на території окупованої німцями Польщі чи то радянського союзу, за злочини армії крайової ляхи вибачатися не хочуть?!
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19.09.2024 10:18
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так, бо у нас є бовдури, які створюють з українців дурнів, які хочуть продовжувати війну минулого сторіччя.
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19.09.2024 09:49 Ответить
Якщо сесно, мені глубоко покуй на ту трагедію. Знаю тільки те, що там якась темна історія з НКВД є. Хай історики цим займаються. А ось чому туди лізуть політики - це мені не зрозуміло. Для чого? Щоб продовжити війну дідів і прадідів?
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19.09.2024 09:40 Ответить
У туска і сікорського жопа з паводками і вибори в голові. Їм нема просто чим зайнятись і тема України єдина тема де рядові ляхи поведуться!
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19.09.2024 09:43 Ответить
Да і хай собі тішуться. Дайте їм те що вони хочуть, а у кішені скрутить дулю. Будьте розумніше за поляків, не поводься як дітлахи.
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19.09.2024 09:52 Ответить
Скільки можна бути слабшими, чуваче? Ми партнери, а не сучки Польщі. Вони мають вибачитися за українців Закерзоння, як Україна робила це за поляків Волині. Все
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19.09.2024 10:08 Ответить
Мстяться або вимагають пробачення слабкі або дурні. Сильні прощють. Мудрі прощають і просят вибачення.
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19.09.2024 10:53 Ответить
Чуєш, моралісте, ти свою жінку за зраду теж пробачаєш? Нє?
Ну то не пхай свою мораль раба мені під носа, я тебе прошу.
Польща має зупинити шантаж України ціною вибачень Варшави перед Києвом. Тому, що є простий факт: Волинь була помстою за Закерзоння. Крапка
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19.09.2024 11:00 Ответить
Ось чому більшість вважає, якщо у нього є проблема у родинних стомунках, то у всіх інших обов'язково повинна бути така сама? У мене дружина, а не жінка, і у відмінності від інших вона мене не зраджує. Щодо моралі, яку я тобі сую. Мудрий ніколи не стане рабом ні за яких обставин, а ось дурень може. Насправді тобі ніхто нічого не сує, то ти сам собі викадав проблему. Щодо Волині, так хай сядуть польські і українські історики і розбираються собі що там було на справді, що, хто і як і якого біса там робили комуняки. Потім хай зроблять загальний висновок, оприлюднять і тільки потім із цим висновком маніпулюють політики, а не навпаки.
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19.09.2024 12:08 Ответить
Ти безсердечний. Нам нема про що говорити.
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19.09.2024 12:42 Ответить
Розчарована поляками. Їхня спесивість просто зашкалює. На українських ютуб каналах, де українська публіка, вони гатять пости польською мовою, бо вважають, що українці мають їх розуміти. Самому
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19.09.2024 09:42 Ответить
У тебе проблема з перекладом? Є купа перекладачів. Писати коментарі на своєї мові зараз норма життя.
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19.09.2024 10:54 Ответить
Є різниця під відео Рамштайна написати українською з сотньою сердечок і дискусією українців до української теми. Чого Я маю перекладати, а не пан поляк? Я їм про це пишу і в дискусію навіть не вступаю. Це все одно що москалям пояснювати що до чого.
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19.09.2024 13:53 Ответить
Тому що це неписані традіції Інтернета. Так саме роблять і в інших країнах. Буде нагода, подивиться на яких мовах пишуть коментарі на англомовних або тукрецькомовних або інших роліках. Я вам навіть скриншот зробив. перші 4 коментара - 4 мови.

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19.09.2024 20:20 Ответить
в аеропорту ці бл*ді до мене також звертатися повинні польською? я маю розуміти їх собачу мову? з якого переляку вони мені польською. питання задають? принципово відповідаю англ. Їх аж вивертає.
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20.09.2024 01:44 Ответить
може ці проблеми тому, що у вас усі є ознаки шовиніста?
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20.09.2024 03:17 Ответить
це прям комплімент)
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24.09.2024 00:36 Ответить
Піддержую. Сам із таким кілька разів стикався; щойно вони мені пишуть польською, я відповідаю анґлійською. Тому, що я не говорю освіжувачем повітря
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19.09.2024 11:02 Ответить
вище написав. Ладно сайти! Але таможня в аеропортах бачать укр паспорт і белькочуть псячою!!! З якого переляку???
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20.09.2024 01:46 Ответить
Волинська різня бензопилой
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19.09.2024 09:44 Ответить
От чому українцям було важко створити свою державність, бо імперські гниди з обох сторін не давали жити
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19.09.2024 09:44 Ответить
Почему бы не разобраться заодно с преступлениями Речи Посполитай?
А если серьезно:
Я не знаю чего добивается Польша. Да, на Волыни украинцы, пытавшиеся создать независимое государство, убили много поляков. Больше скажу, в 39 году в составе армии ссср украинцы захватили и разделили Польшу. Польских офицеров массово вывозили и расстреливали в ссср.
Дальше что? Я не понимаю какова цель.
Признать вину Украины? Допустим.
Признаем:
вооруженные бандформирования, появление которых обусловлено утратой контроля над часть своих территорий, государственной властью в процессе ВМВ произвели противопольский этноцид. В виду того, что в этот период проходила ВМВ, Украиной и правопорядком на её территории управляли из Москвы. Мы осуждаем бездействие и попустительство цк кпсс ссср.
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19.09.2024 09:45 Ответить
Вони не хочуть визнання провини. Польща хоче знайти і поховати жертви.
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19.09.2024 11:33 Ответить
Польща сама має покласти на себе частину провини. Волинь була відповіддю на Закерзоння.
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19.09.2024 12:41 Ответить
вони хочуть потім виставити нам геноцид. Кацапам с сс*тно, з німцями не прокатило. Хто у нас лошье? українці!
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20.09.2024 01:48 Ответить
Млять! Если поляки занимаются хернёй, вы хотите заниматься тем же - копаться в прошлом чья могила глубже? Может нужно быть прагматичнее и дать им эти истлевшие кости?
Цель оправдывает средства если цель - спасение будущего Украины!
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19.09.2024 09:45 Ответить
мерзотні пшеки ще не вілповіли за утиски українців сотні років. За масові страти під час коліївщини разом із рашкою. За напад на ЗУНР. За розподіл, у співпраці із Савецкою расеєю, українських земель. За співпрацю з нацистами на тій же Волині. За співпраці із НКВС у операції "Вісла". Смердючі покидьки
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19.09.2024 09:48 Ответить
Якщо це було в інший час.... Що там ни було, але кусати Україну як шакали під час війни - це багато говорить про поляків.
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19.09.2024 09:52 Ответить
Поляки хотіли панувати в Україні, і раптом у них трапилася трагедія
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19.09.2024 10:01 Ответить
Пане Сікорський, займіться трагедією у Смоленську , де кацапи
знищили всю вашу єліту і з президентом Качинським і його дружиною ,
слабо ??🙁
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19.09.2024 10:01 Ответить
за смоленську трагедію йому сцикотно спитати свого хазяїна з кремля!
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19.09.2024 10:04 Ответить
А за українців Закерзоння, яких вбила Армія Крайова, вони вибачалися? Нє?
Україна офіційно вибачалася 3 раза за Волинь.
Я не хочу Трускавецької дипломатії, але ляхи теж мають попуститися, чесно. Якщо хочуть доступ до могил - най вибачаються за злочини АК проти українства. Period
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19.09.2024 10:07 Ответить
До параноїдальної особи взагалі нічого не доходить, вона особлива. А ця в Нірванні. Всі питання розвяжуться з новою владою.
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19.09.2024 10:07 Ответить
Ультиматуми Польщі неприйнятні. Якщо примирення та вибачення, то з обох сторін.
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19.09.2024 10:13 Ответить
з зеленим паяцом більше співпрацювати не будуть. тому й шукають аби які відмазки, щоб прямо не послати нагуй. потрібна негайна зміна влади, інакше допомога припиниться
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19.09.2024 10:21 Ответить
Зміна влади у Польщі дійсно потрібна, бо дуже небезпечно вони поводяться, з трампом тусуються, нас шантажують, Крим наш зібрались віддати небензі та й навіть ракети не хочуть збивати, які летять у їхню натівську країну. Не влада - а лицемірні сцикуни якісь, які забули історію Другої світової та думають, що їх ця війна не торкнеться. Якби ***** їм запропонував договір, що до відмови від України в обмін на обіцянку що до них він не сунеться, навіть не сумніваюсь, що ця влада би погодилась та щей би допомагала ***** нас підкорити.
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19.09.2024 10:58 Ответить
Шо?
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19.09.2024 21:50 Ответить
Я не в захваті від польських підсеронів але, це вже не перший раз .Я замітив що коли треба спаскудити якусь важливу для України справу,(на приклад передачу літаків)чи що б не відбулось підписання якогось корисного договору, це чучело небрите закатує скандал.Вже не раз було намагання посратись зі всіма союзниками .На мою думку це такий замаскований саботаж,ну звісно він не автор а тільки грає роль. В дупі цієї петрушки чиясь волохата рука.
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19.09.2024 10:26 Ответить
як кацапську ракету полякам збити, то сцикотно, а як шантажувати "волынская резня", то звісно, чом би й ні, ну прямо як царьов. Поляки, а ви не хочете попитати в рашки НАВІЩО вони ваш літак підірвали з керівництвом вашої країни на борту?? Також сцикотно??
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19.09.2024 10:29 Ответить
Сікорський"дивись не помились" так можна і на себе вийти. Поводитеся як гієни
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19.09.2024 10:34 Ответить
Мало не дійшло до сварки. Польська делегація була «здивована» стилем спілкування Зеленського під час зустрічі із Сікорським

Про це повідомляє https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/scysja-sikorskiego-z-prezydentem-ukrainy-polacy-byli-zaskoczeni-stylem-zelenskiego/jpppe4v,79cfc278 Onet , посилаючись на власні джерела.

Як зазначає видання, Зеленський від самого початку розмови із Сікорським «задав їй неприємний тон».

Він нібито звинуватив Польщу у недостатній підтримці України в процесі переговорів щодо вступу до ЄС. У відповідь Сікорський зауважив, що Україна вже протягом десятиліття намагається приєднатися до Євросоюзу та назвав терміни, запропоновані українською владою, нереалістичними.
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19.09.2024 11:08 Ответить
Піздец важко просто договоритись по трагедії майже 100 річної давності
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19.09.2024 11:21 Ответить
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19.09.2024 11:26 Ответить
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19.09.2024 11:27 Ответить
Чим копіпастити херню - вчи історію.
Україна воювала фактично на стороні Антанти і та запропонувала їй продовжити цю війну, обіцяла повністю фінансувати українську армію чисельністю 1 млн штиків.
І не Петлюра винен, що Грушевський, Винниченко та коновалець були комуністами і підписали мир з німцями і слвєтами.
Про Польщу в той час навіть ніхто не згадував, бо поляки разом з пілсуцьким воювали на стороні Німеччини.
Про Польщу згадали через два роки, коли пілсуцьким приповз на колінах.
Що не завадило йому потім стати кращим другом Гітлера
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19.09.2024 11:37 Ответить
Україна все одно вистоїть ! Рано чи пізно війна закінчиться , а от пам'ять про те як хто поводився в цей час - залишиться назавжди ... і українці , звісно , зроблять для себе потрібні висновки !
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19.09.2024 11:42 Ответить
Польша передала
літаків: 18шт Міг29, більше ніж будь яка інша країна
танків 325шт, майже як всі інші країни разом взяті, 50+ країн рамштайна надали 337шт

Наприклад США передали 31 танк
0 літаків
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19.09.2024 11:51 Ответить
Не передала, а продала, тоді, як інші передали безкоштовно.
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19.09.2024 12:02 Ответить
Можна посилання що танки та літаки були продані, та за яку суму?
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19.09.2024 12:43 Ответить
Чехія передала не менше. Весь арсенал Варшавського договору зараз в Україні. А це більше ніж вся зброя в Європі.
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19.09.2024 12:31 Ответить
Чехія
Танків 89шт
Літаків 0шт
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19.09.2024 12:48 Ответить
Польша продала і продала з умовою, що Америка надішле їм F16 на заміну. Поляки нічого не зробили для України без вигоди для себе.
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19.09.2024 13:35 Ответить
Можна посилання, де сказано що продали та сума продажу?
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19.09.2024 15:07 Ответить
Мені ця історія нагадує як з орбаном а потім з'ясувалось що в нього бізнес та саме українська земля йому потрібна.
Поляки себе почувають панами і це відчувазться повсюду. У нас вже були "хозяєва" зі сходу і якщо поляки ц.ого не розуміють то вони прийщли сюди не з добром тим паче в питанні де Україна як держава не має жодного відношення

Пам'ятаю як років 15 перетинав польській кордон і як полячка почала українців сварити мол сало з часником хтось віз і вона казала ганьба, не її діло, ні де так прикордонники себе не поводять.
Ця нація повинна з небес спуститись і якщо продовжать свою поітику панства то хай йдуть під три чорти. Нам треба з німцями мати справу а не з дурнями які поводять себе саме так.
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19.09.2024 12:02 Ответить
Поляки хоча б ненавидять русню. І це хороший стимул допомагати Україні. А німці, крім влади, байдужі до всіх.
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19.09.2024 12:35 Ответить
Так хай тоді не заважають як русню ненавидять. А замість того порушують такі питання які як подарунок для руснявих гебістів які вже працюють та формуюють думку у польському суспільстві.
Не може бути на сьогодні більш актуальні питання як допомога українцям це і їх війна як це розуміють прибалти але не розуміють у польші.
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19.09.2024 12:59 Ответить
Я так розумію Сікорський і Громадянська платформа намагаються відібрати козир у націоналістів з PiS. Багато вчинків політичних діячів треба розглядати через призму виборів і партійної конкуренції.
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19.09.2024 13:11 Ответить
Чому мене має їб$ти, хто у них кому Рабіновіч? Вони юзають нас як пішаків на своїй шахівниці.
Це не партнерство. Це ярмо.
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19.09.2024 15:35 Ответить
це скотство
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20.09.2024 01:51 Ответить
вони і нас ненавидять. Якщо ви не помітили
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20.09.2024 01:50 Ответить
Іпануті пшеки
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19.09.2024 13:33 Ответить
Так буде підтвердження, що літаки та танки були продані, а не безкоштовно передані?
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19.09.2024 19:12 Ответить
це змінює факт що вони іпануті? жодна норм. нація не поводила б себе як ница гієна!
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20.09.2024 01:53 Ответить
Двоє заперечили передачу, написавши про продаж, та не підтверджують свої слова, просто мовчать.
Інші починають лайкати не підтверджені висловлювання.

Якщо продажу не було, то як все це називається?
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20.09.2024 08:41 Ответить
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