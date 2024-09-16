Среди украинцев в Польше недостаточно добровольцев, чтобы сформировать бригаду Украинского легиона, - Сикорский
Среди граждан Украины в Польше не удалось набрать достаточное количество добровольцев для формирования бригады Украинского легиона.
Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Мы со своей стороны давно все сделали. Теперь ждем украинских призывников или добровольцев", - заявил Сикорский.
Как он отметил, тысячи украинцев в Польше зарегистрировались в украинской базе данных, чтобы обновить место жительства, а значит сообщили, что "теоретически доступны". Но, по данным министра, добровольцев, готовых сформировать бригаду, до сих пор недостаточно.
Украинский легион в Польше
Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.
Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что несколько тысяч человек, находящихся в Польше, уже зарегистрировались для вступления в специальное добровольческое подразделение Украинский легион.
Пожалуйста, подождите...
Можна подумати, вони для того туди виізжали. Ті хто виіхав вважають інших лохами.
Ось така гірка правда.
Им (неухилянтам) демографию улучшать и драть девок. Мир принадлежит хитровые.....ным, которые смогли слинять/укрыться в то время когда смелые дрались и убивали друг друга.
Они вернутся, и помня как обосрались, больше никогда не допустят войны. Любой ценой.
Чоловіки, хто біженець а не постійно там пахав, ті більше в Скандинавію та Західну Европу - там соцстандарти, вище, а в Поляндії тре пахати 12-14 годин
СеСеСеРань нібито була готова якісь війська кудись там слати (і обов'язково через територію країн які збирались окупувати, ну так співпало чисто
а зможе підписати контракт з конкректним терміном служби? ні? то їжте самі
Поки не наведуть лад із совком в управлінні та постачанням озброєння не думаю що якісь зміни можливі
- де саме на теріторії Польщі можна зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Українського легіону?
Очевидці розповідали, що бігли організовано, колонами по-чотири.