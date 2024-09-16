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Польша (8154) Сикорский (358) добровольцы (1128)

Среди украинцев в Польше недостаточно добровольцев, чтобы сформировать бригаду Украинского легиона, - Сикорский

міністр закордонних справ Польщі Сікорський

Среди граждан Украины в Польше не удалось набрать достаточное количество добровольцев для формирования бригады Украинского легиона.

Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы со своей стороны давно все сделали. Теперь ждем украинских призывников или добровольцев", - заявил Сикорский.

Как он отметил, тысячи украинцев в Польше зарегистрировались в украинской базе данных, чтобы обновить место жительства, а значит сообщили, что "теоретически доступны". Но, по данным министра, добровольцев, готовых сформировать бригаду, до сих пор недостаточно.

Также читайте: Украина должна была принять закон о мобилизации еще год назад, - Сикорский

Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что несколько тысяч человек, находящихся в Польше, уже зарегистрировались для вступления в специальное добровольческое подразделение Украинский легион.
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Топ комментарии
+40
Як неочікувано.
Можна подумати, вони для того туди виізжали. Ті хто виіхав вважають інших лохами.
Ось така гірка правда.
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16.09.2024 22:20
+26
але у Польщі знайшлося багато поляків,котрі за гроші куйла ,добровільно сформували де-кілька бригад для блокування української границі,котру не могли більше,як пів року розблокувати офіційні органи влади Польщі,котрі в даному випадку ,були за одно із бригадами- блокераторами...
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16.09.2024 22:21
+23
смішні ви поляки... у нас скоро буде створене ціле міністерство з заброньованими бичарами у штаті задля повернення тих хто видслинив від 3 до 30К вічнозелених
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16.09.2024 22:19
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Правила форума Совет форумчан
Так добавте поляками добровольцями - нє
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16.09.2024 22:17 Ответить
смішні ви поляки... у нас скоро буде створене ціле міністерство з заброньованими бичарами у штаті задля повернення тих хто видслинив від 3 до 30К вічнозелених
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16.09.2024 22:19 Ответить
На часі!
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16.09.2024 22:23 Ответить
Як неочікувано.
Можна подумати, вони для того туди виізжали. Ті хто виіхав вважають інших лохами.
Ось така гірка правда.
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16.09.2024 22:20 Ответить
а я їх вважаю лохами.. тому що більшість з них можуть там існувати на зйомних хатах, поки здоров'я дозволяє.. А потім назад проситимуться, до батьківських могил
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16.09.2024 23:38 Ответить
А типу знайти роботу і жити як людина нє ? Краще тут сидіти з цими потужними брехунами, поки вони висмоктують останні гроші з людей ?
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16.09.2024 23:40 Ответить
захворій, не вийди на роботу, зламай ногу, і що станеться з роботою?) Заробляєш три тисячі євро і орендуєш квартиру за дві? чи живеш в одній кімнаті в хостелі за 700? Дуже комфортно..)
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16.09.2024 23:53 Ответить
Ну якщо ніколи до цього не виїжджав , або не знаєш де і як заробляти, можливі такі проблеми. Хоча навіть при такому розкладі, сімья із двох людей взагалі проблем мати не будуть.
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17.09.2024 00:27 Ответить
будуть мати проблеми всі в кого здоров'я ляже
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17.09.2024 00:52 Ответить
В Украіні як в тебе здоровья ляже - згинеш під забором.
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17.09.2024 11:47 Ответить
Это эволюция. Тысячилетиями выстроенная схема сохранения жизни на земле. Без этого мы бы уже давно перебили друг друга.
Им (неухилянтам) демографию улучшать и драть девок. Мир принадлежит хитровые.....ным, которые смогли слинять/укрыться в то время когда смелые дрались и убивали друг друга.
Они вернутся, и помня как обосрались, больше никогда не допустят войны. Любой ценой.
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02.10.2024 22:12 Ответить
але у Польщі знайшлося багато поляків,котрі за гроші куйла ,добровільно сформували де-кілька бригад для блокування української границі,котру не могли більше,як пів року розблокувати офіційні органи влади Польщі,котрі в даному випадку ,були за одно із бригадами- блокераторами...
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16.09.2024 22:21 Ответить
Дивна людина. Невже можна було припустити, що все оце ухилянське кодло майнуло до Польщі, щоб записатись у добровольці?
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16.09.2024 22:21 Ответить
Про ''ухилянтів'' має право писати тільки той чи та, хто служить.
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16.09.2024 22:25 Ответить
Хто таке право встановив?Ви самі придумали?Виходить кота-котом може називати тільки ветеринар,а на лайно-лайно тільки асенізатор...
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16.09.2024 23:34 Ответить
Добре, будемо керуватися твоєю логікою. Я вважаю, що ти ухилянт. І не смій заперечувати.
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16.09.2024 23:45 Ответить
Можеш керуватись моєю логікою,якщо сам не в змозі логічно висловлюватись.Завтра буде час,ще тобі "темники" накнопаю,не проблема.
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17.09.2024 00:08 Ответить
Мільон жінок&дітей наприклад?
Чоловіки, хто біженець а не постійно там пахав, ті більше в Скандинавію та Західну Европу - там соцстандарти, вище, а в Поляндії тре пахати 12-14 годин
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16.09.2024 22:39 Ответить
Все це "ухилянське кодло" зрозуміло що немає нічого ціннішого за життя, а вся ця маячня яку втірає просрочка, не вартує нічого. Бо поки одні гинуть інші будуть собі маєтки за вкрадені гроші і коли війна закінчиться будуть собі дуже заможно жити. Заздрю тим хто встиг звалити
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16.09.2024 23:44 Ответить
Гівно до гівна. Уйобки які клали болт на свій народ в біді жаліються на уйобків які цей народ обкрадають і заздрять уйобкам які звалили.
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17.09.2024 00:28 Ответить
Жінки теж можуть принести користь - не будь "ухилянським кодлом".
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16.09.2024 23:46 Ответить
Добра порада,розпочни з своїх матері ,сестри,жінки.Буряти і кадирівці перебирати не будуть,і тебе нагнуть.Навіть зусилля не потрібно,морально ти уже на колінах.
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17.09.2024 13:31 Ответить
Ооо, вже пішли буряти і кадирівці. Адекватніші аргументи закінчилися?
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17.09.2024 19:25 Ответить
Полякам слід визначитися це їх війна, і чи загрожує Росія їм теж і перестати валяти дурня. А то останні події показали, що вони до довгого сидіння на унітазі бояться збивати російські ракети, які ВЖЕ ЗАЛІТАЮТЬ у їх простір.
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16.09.2024 22:23 Ответить
Ляхи так сподіваються на "5-ту", як ми на Будапештський меморандум. Але світ вже змінився; папірці нічого не варті.
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16.09.2024 23:17 Ответить
Та тут теж оновило дані біля 5 млн, а набрати з них 200 тисяч, тобто кожного 25 - проблема. Всі зайняті пошуками тих, кого обізвали ухилянтам і котрі по 2 роки безпрохідно позаховувались
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16.09.2024 22:24 Ответить
То поляків долучайте!
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16.09.2024 22:24 Ответить
Щось той нацист антиукраїнець Сікорський починає підзайо....увати, багато його.
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16.09.2024 22:27 Ответить
Він тут га Кім Чен Іра трохи схожий
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16.09.2024 23:20 Ответить
В цьому є доля істини але все одно смішно коли це пишеться нібито від лиця тих кого поляки і так мають за бидло і готові підсрачниками на війну випихувати, якби тільки закони ЄС це не забороняли ))))))
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17.09.2024 00:32 Ответить
А добровольцы со своими "лопатами" должны приходить?
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16.09.2024 22:30 Ответить
недостатньо? та їх взагалі нема. інакше би вони не перепливали би Тису і не купували би липові довідки "доглядальників" "інвалідів", щоб звалити з України. а ті, які виїхали ще до вторгнення, то вже давно могли би повернутися в Україну. і це не тільки в Польщі, але й в усіх інших країнах. будьте реалістами. а для підтвердження цієї тези, то проведіть там опитування серед українців хто з них хоче бути добровольцями, починаючи з батальйону ТРО "Монако". чи точніше, вже навіть і не батальйону і навіть не бригади, там вже сміливо можна вести мову якщо не про армію, то про армійський корпус точно, бо та вже чисельність того "батальйону" Монако гарантовано перевалила за чисельність дивізії... для українців справедливо буде тільки бусифікація. раз вона зараз в Україні тотально присутня, то потрібно її проводити і у Європі також. тоді і європейські політики будуть менше ставити запитань на кшталт "чого це ми маємо допомагати Україні, коли тут у нас стільки українських лобів мобілізаційного віку, які втекли з України від мобілізації.
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16.09.2024 22:30 Ответить
Ніхто такого не буде проводити. Їм простіше схилити Україну до перемовин чим робити ту з точки зору європейських законів маячню, яку ви у своєму коментарі описали. Це Європа інший світ. Тут просто так не змінюють закони. Навіть щоб догодити тутешнім ''пересічним''.
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16.09.2024 23:24 Ответить
ніколи не кажіть ніколи. сьогодні це немжливо. завтра буде видно. перемовини вести з кацапами, то тільки упороті і недорозвинуті можуть про таке думати. ху йло на кожному кроці обіцяє стерити з лиця землі Лондон, Берлін, Париж, Вашингтон і тут європейці з американцями піднімуть лапки і підуть з ним на переговори? хтось веде перемовини з терористами? так отож. тим паче, що ультиматум кацапи перед вторгненням не Україні викочували, а блоку НАТО, щоб ті забирали свої манатки на кордони 97-го року. Тож зараз дуже малоймовірно, навіть не зважаючи хто там виграє у США вибори, що будуть вести з ху йлом якісь переговори. бо переговори з ху йлом будуть означати віддати ху йлу окуповані українські землі. ну а вже можна рахувати як офіційний старт 3 Світової. як було з чехами перед 2 Світовою, коли наївний Чемберлен здавши чехів думав, що привіз британцям вічний мир... а вийшло як всі знають. тож зараз західні та й світові політики точно будуть зважати на ці історичні помилки і робитимуть для того все можливе, щоб їх не повторити. а це значить, що узаконювати переговорами з кацапами розділ України ніхто не буде. а будуть і далі виснажувати кацапню і допомагати Україні вистояти - військово, фінансово, економічно. з часом доведеться і солдатами допомагати Україні. от тільки думається мені, що спочатку допомагатимуть Україні солдатами саме з наших бійців батальйону "Монако", яких не депортуватимуть в Україну, щоб не порушувати свої закони, а будуть там мобілізувати як українських громадян, натівські інструктори будуть там їх готувати, а потім відправляти в Україну. звісно, це вже буде крайній захід, проте і такий варіант теж не варто виключати.
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16.09.2024 23:55 Ответить
Можливо. Не знаю.
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16.09.2024 23:56 Ответить
Стара совкова методичка.
СеСеСеРань нібито була готова якісь війська кудись там слати (і обов'язково через територію країн які збирались окупувати, ну так співпало чисто
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17.09.2024 00:36 Ответить
зговор -це підписання певних документів, домовленості. це ж не військові дії.. а війна - це бойові дії, коли вже не працює дипломатія. тобто тут можна жоглювати тими формулюваннями. тим більше, це не в'яжеться із твоєю логікою вупше. совєти хотіли послати війска проти німців, тобто воювати з ними, а тут в 39-му раптом стали союзниками і підписали пакт молотова-рібентропа.. хм. тут воюємо, а тут через рік уже союзники, уже ділимо Польщу між собою і проводимо спільні паради військових у Бресті в 39-му.. тож висновок тут єдиний - з диктаторами, агресорами, імперцями, терористами, яким на сьогодні є кремлівське ху йло і його режим ніхто з притомних політиків підписувати ніяких угод не буде..
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17.09.2024 00:45 Ответить
дурак був гітлер, що знищував євреїв. йому потрібно було знищувати тільки комуняк. то тоді би і Штати з британцями не допомагали би совєтам і дали би можливість гітлеру вичистити ту всю комуняцьку погань ще в зародиші...
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17.09.2024 01:08 Ответить
Ты бот московский "вооружился" старыми советскими пропагандисткими "учебными пособиями. И специально сюда решил подсунуть типа "дискуссии". Хитрый ты и коварный.
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17.09.2024 06:09 Ответить
У людей немає довіри до корумпованої влади та совкового керівництва
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16.09.2024 22:31 Ответить
совково-малайського, комуно-фсб керівництва ...
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16.09.2024 22:34 Ответить
зможе підписати контракт із ЗСУ Джерело:
а зможе підписати контракт з конкректним терміном служби? ні? то їжте самі
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16.09.2024 22:32 Ответить
Напевно мало по грошах запропонували. Запропонуйте ринок і буде вам легіон і добровольці і призовникі.
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16.09.2024 22:33 Ответить
Не буде ніяких контрактників поки нема окресленого терміну служби. Тому люди і не хочуть іти, бо це або поки не станеш 200, 300 або в полон і тебе поміняють (якщо вижевеш у кацапів в за застінках). А так будеш служити допоки тобі 60 років не стукне. Так по закону зараз. Тому і бажаючих нема
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16.09.2024 22:42 Ответить
Після того що військові розповідають з передової сумніваюсь що термін контрактів щось допоможе....

Поки не наведуть лад із совком в управлінні та постачанням озброєння не думаю що якісь зміни можливі
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16.09.2024 23:03 Ответить
Це теж. Не бережуть, не навчають нормально, у солдатів прав ніяких, служити невідомо скільки. Всі ці фактори впливають на те, що мало бажаючих іти в армію
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17.09.2024 16:46 Ответить
Просчитался, но где?
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16.09.2024 22:37 Ответить
Авжеж , там немає зелених бусифікаторів, які болт поклали на Конституцію.
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16.09.2024 22:39 Ответить
ну раз не вдається зараз сформувати бригаду, тоді треба спробувати в наступному році.
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16.09.2024 22:43 Ответить
Не зовсім точно - не достатьно мотивованих українців. зеленский зробив все по вказівці сина генерала фсб - дерьмака - він, та йього гнидомарафон, зупинив все українське та зруйнував бажання українців( сотнями тисяч загиблих українців на фронтах без зброї, без бетоних укріпрайьонів, з генералами-рюськими, з депутатами- слуг-зрадників. Як оті українськи військові можуть тримати фронт, коли кожної секунди їх здає зеленский. Здає ворогу, котрого світ не бачив. І вони, наші ВІЙСЬКОВІ, у такому стані, щей захищають. Нещодавно, у вересні, був сюжет, по Прямому - дружини, доньки, сини загиблих військових провели акцію в центрі одеси - Зупинись, пам'ятай загиблих захисників України. За весь час проведення акції - а це пів дня - жоден одесит не зупинився. А ось де вони, одесити, та гості, у 24 році, на третьому році війни - https://culturemeter.od.ua/verka-serdyuchka-v-odesse-sobrala-sotni-poklonnikov-v-plyazhnom-klube-215308/
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16.09.2024 22:45 Ответить
А чи не є це показником якості людей? На початку говорите про якусь міфічну мотивацію. Що таке та мотивація? Можливо це якась мета? Спонука до дій? Що це? Конкретніше. Тільки не треба говорити що це коли такий собі тіпа українець, а всі навколо без корупції. На кожному кроці такі тобі бітешон данкешон. І місця в трамваях уступають. Потім іде зеленський гівно. Потім одесити які стають на прохання родин солдат. Оце якраз і описана якість населення. Мотивація цивільних це одна частина населення кидає у війну іншу частину населення. І того, кого вкинули це вже списаний матеріал. Чому? А тому що їх фізично менше, ніж тих хто кидає. В 22 році на допомогу контрактникам прийшли добровольці. Чисто по своїх внутрішніх потребах і своїх розуміннях. Я контрактник і прекрасно розумів що відбудеться великий шухєр. Тільки я думав, що оцей двіж мав би бути в 24 році. Тоді ЗСУ остаточно би залишилися лише із штабами із содолей. Будемо спочатку відбиватися і прориватися за ріку Дніпро і лише там організовувати якусь оборону. Але кацапи поспішили і нам на допомогу прийшли добровольці. Тобто дійсно люди. Я не очікував, що в нас є ще з ким можна взагалі мати справу і жити поруч. Виявилося що є. Але більшість з добровольців гадали що вони ідуть в ЗСУ, де по брехні всіх без виключень міністрів оборони, урядів, всіх депутатів тіпа було все необхідне. Ніби треба було просто прийти десь на півроку повоювати і все. А там прийдуть інші тіпа і їх замінять. А не так все виявилося. Для того щоб воювати необхідно було ще самим для себе зробити умови для діяльності і без заміни на інших. Тобто невідомо на який час. Люди, які займаються військовою справою це штучний товар. Штучний. Який має "коштувати" дуже дорого, а не просто дорого. Якісний сержант із професійними солдатами по заробітній платі має бути більш забезпеченим ніж генерал із штаба тила. Тобто з якогось ок. Чому? Тому що я знаю особисто полковників, які дуже добре проводять документацію, не корупціонери, освіта, є мислення кого куди розставити і як в принципі керувати, але вони в " полі" просто ніякі. Не можуть жити в полі. Ні наступати ні оборонятися. Тобто не практики. Офісні працівники. А країна Україна буде лише там де ходить солдат, а не генерал. От живе на заставі у кущах прикордонник, тільки там починається кордон. Те що ніхто не хоче там зупинятися на хвилинку мовчання не дивно. Пріоритет бути не винахідником нових ракет, а бути найкорумпованіших суддею бажано конституційного суду. Така спільнота. Кожен думає про свою сраку і свій комфорт. Той, хто хотів піти в ЗСУ, той пішов. Є певний ресурс . Не безкінечний. В спільнота в нас така, що збільшувати свої ресурси не тямить. Ха ха ха.
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17.09.2024 05:37 Ответить
Не будуйте ілюзій дебіли, або НАТО підпрягається і воює з РФ на нашій землі, або Україна буде змушена капітулювати і вже тоді віна буде на вашій землі... третього варіанту нема, вам звичайно вигідно, щоб війна була десь там і помирали на ній українці, але у всього є своя межа, ресурси двох воюючих країн геть різні...
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16.09.2024 22:52 Ответить
Вони ж втікли не для того, аби повоювати за Україну.
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16.09.2024 23:02 Ответить
Стьопа заводь свій бойовий диван і виїжай з під маминої спідниці
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16.09.2024 23:13 Ответить
Щоб вмерти за потужну просрочку ✊
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16.09.2024 23:51 Ответить
Срань ніколи не буде захищати Україну. Це просто бидло, і вони це знають.
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16.09.2024 23:07 Ответить
Дивишся на себе в зеркало????
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16.09.2024 23:14 Ответить
Бидло це потужний, вся його банда і всі хто за нього голосували, з такою кількістю виборців проблем з мобілізацію бути не має 🙂
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16.09.2024 23:53 Ответить
Більшість зйобкіа це і є зибіли
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17.09.2024 00:40 Ответить
Залишається одна маленька дрібничка.
- де саме на теріторії Польщі можна зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Українського легіону?
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16.09.2024 23:14 Ответить
На часі Велике Повернення....Дуже велике
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16.09.2024 23:29 Ответить
Эх, жаль там бусыков нет и ментов которые останавливают под вымышленным предлогом чтобы в тцк затащить. Так бы было куча добровольцев 😁
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16.09.2024 23:57 Ответить
Можна вла там на роботу тих, котрі ще два тижні тому здриснули з Покровська.
Очевидці розповідали, що бігли організовано, колонами по-чотири.
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17.09.2024 08:18 Ответить
Зате достатньо перукарів. Сікорський сам одного знає.
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17.09.2024 01:03 Ответить
Ви, ті що більшістю народонаселєнія ходили до московського патріархату, хто розповідав що нато нам не треба, рускіє нам адін народ... Тепер п@#$йте на фронт, і дітей своїх туди відправляйте...
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17.09.2024 04:51 Ответить
А чого має формуватися бригада? Із кого? В Польщі немає таких солдат. Невідомо ще скільки буде при вторгненні орди з білокацапії. Їхня давня жага помсти вже давно не та. Яка б мала бути. Гідність також не та. Полякам зараз було б непогано утримувати розробників зброї на супер рівні достатку. І тих, хто нею буде вправно працювати. А не всяких політиканів. Бувших мешканців України війна цікавить лише в дописах в мережах. А саме гівняне гівно пише про зелене гівно. Вся проблема між ними лише в кольорі. Бригади формуються з людей, а не гівна. Тобто чи будуть сформовані взагалі. Ха ха ха.
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17.09.2024 05:59 Ответить
У 1991 року в Міністерствi оборони, особового складу було 750 тис. Сьогодні просять Leopard, Abrams, рятьізні танкетки, бойові машини піхоти. Це до того, що було вдосталь танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів та іншого. Усе продано!
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17.09.2024 08:02 Ответить
Оце так нумер! А в свій час ,одна ZEжаба квакала,що від добровільців немає отбоя...
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17.09.2024 08:14 Ответить
Этот контракт с Украиной и ЗСУ не строит той бумаги на которой он написан !
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17.09.2024 08:55 Ответить
 
 