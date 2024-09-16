Серед українців у Польщі недостатньо добровольців, щоб сформувати бригаду Українського легіону, - Сікорський
Серед громадян України у Польщі не вдалося набрати достатню кількість добровольців для формування бригади Українського легіону.
Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Ми зі свого боку давно все зробили. Тепер чекаємо на українських призовників чи добровольців", — заявив Сікорський.
Як він зауважив, тисячі українців у Польщі зареєструвалися в українській базі даних, щоб оновити місце проживання, а отже повідомили, що "теоретично доступні". А втім, за даними міністра, добровольців, готових сформувати бригаду, досі недостатньо.
Український легіон у Польщі
Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.
Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.
Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що кілька тисяч осіб, які перебувають у Польщі, вже зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Український легіон.
Будь ласка, зачекайте...
Можна подумати, вони для того туди виізжали. Ті хто виіхав вважають інших лохами.
Ось така гірка правда.
Им (неухилянтам) демографию улучшать и драть девок. Мир принадлежит хитровые.....ным, которые смогли слинять/укрыться в то время когда смелые дрались и убивали друг друга.
Они вернутся, и помня как обосрались, больше никогда не допустят войны. Любой ценой.
Чоловіки, хто біженець а не постійно там пахав, ті більше в Скандинавію та Західну Европу - там соцстандарти, вище, а в Поляндії тре пахати 12-14 годин
СеСеСеРань нібито була готова якісь війська кудись там слати (і обов'язково через територію країн які збирались окупувати, ну так співпало чисто
а зможе підписати контракт з конкректним терміном служби? ні? то їжте самі
Поки не наведуть лад із совком в управлінні та постачанням озброєння не думаю що якісь зміни можливі
- де саме на теріторії Польщі можна зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Українського легіону?
Очевидці розповідали, що бігли організовано, колонами по-чотири.