РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5000 посетителей онлайн
Новости
5 392 81
Польша (8140) Сикорский (358) Волынская трагедия (182) Сибига (213)

Эксгумация жертв Волынской трагедии - это не политический вопрос, подлежащий торгам, - глава МИД Польши Сикорский

міністр закордонних справ Польщі Сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Украину предоставить разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ в отношении жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сикорский выразил надежду, что история "снова не будет отравлять взаимоотношения, а объединит обе стороны на основе правды". Он отметил, что нужно говорить правду о трагедии на Волыни и одновременно заботиться об общем будущем.

"Мы готовы к дискуссии на эту тему. Но не нужно делать из этого политику, а надо позволить, чтобы жертвы преступления могли получить христианское захоронение. Это не политический вопрос, который подлежит торгам, и мы очень просим о его решении", - подчеркнул глава МИД Польши.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига завил, что украинская сторона разделяет мнение о необходимости деполитизации подходов к решению сложных вопросов исторического прошлого.

"Мы подробно обсудили это с министром Сикорским. Я считаю, что мы имеем достаточно политической воли и дипломатического таланта, чтобы решать сложные или самые сложные вопросы наших взаимоотношений в духе стратегического партнерства, в духе того чрезвычайно высокого уровня взаимодействия, который мы сегодня нашли, в духе братских отношений. С одной стороны, должна вестись работа на уровне специалистов и историков, экспертов, а с другой - по линии причастных органов государственной власти обеих стран", - отметил украинский министр.

Читайте также: Украине нужно урегулировать проблемные исторические вопросы с Польшей для членства в ЕС, - Туск

Напоминаем, тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. Взгляды Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв с обеих сторон несколько отличаются. Польша настаивает, что исключительную ответственность за преступления, совершенные в 1943-1945 годах на Волыни, несет украинская сторона. Зато Украина отмечает, что ответственность несут обе стороны, и извинения должны быть взаимными.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Трагедія під смолєнском пшеков вже ніяк не цікавить??
показать весь комментарий
13.09.2024 22:56
+23
Признайте операцію "Вісла" ,з виселення українців по всіх селах Польщі, геноцидом української нації . Тоді і поговоримо.
показать весь комментарий
13.09.2024 23:05
+23
У сікорського нав"язлива манія "волинської трагедії".
трагедія Волині у тому що поляків заселяли примусово для зміни демографічної ситуації. Скажи сікорський-якого хера поляки на Волині робили? Сиділи б у своїх гмінах і все у них добре було б.
показать весь комментарий
13.09.2024 23:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трагедія під смолєнском пшеков вже ніяк не цікавить??
показать весь комментарий
13.09.2024 22:56 Ответить
Єта другоє!
показать весь комментарий
13.09.2024 23:09 Ответить
Такі да, Сікорський задарма язиком плескати не буде, за Смоленськ Газпром не дасть ні копійки.
показать весь комментарий
13.09.2024 23:27 Ответить
щоб жертви злочину могли отримати християнське поховання
показать весь комментарий
14.09.2024 04:12 Ответить
а давайте ще українців на Польші почнемо викопувати? - тупий *******...
захотілося шляхті з Україною посваритися.
показать весь комментарий
13.09.2024 22:58 Ответить
там що хлопці шо поляки - один на одному лежать....
показать весь комментарий
14.09.2024 00:25 Ответить
Це брехливе пердунько Сікорський вже викликає нудоту, як зелена муха, яка щойно поснідала.
показать весь комментарий
13.09.2024 23:02 Ответить
У сікорського нав"язлива манія "волинської трагедії".
трагедія Волині у тому що поляків заселяли примусово для зміни демографічної ситуації. Скажи сікорський-якого хера поляки на Волині робили? Сиділи б у своїх гмінах і все у них добре було б.
показать весь комментарий
13.09.2024 23:21 Ответить
https://www.youtube.com/@Andrew-ht5jz @Andrew-ht5jz https://www.youtube.com/watch?v=aNtkZkQp19g&lc=Ugze5lmaM6EYcglog6Z4AaABAg 5 дней назад (изменено)

Волинська трагедія -злочин взаємний,який до всього має певні накопичені передумови у вигляді "Пацифікації" та вікового польського колоніалізму подалі на Схід від Вісли який супроводжувався шовіністичним ставленням до русинів/українців.Поляки вшановують тих своїх співвітчизників які вочевидь не вважатимуться героями в Україні і їх думка українців з цього приводу не цікавить."Герой" Пілсудський до прикладу, мав неприховані колоніальні апетити і ладен був в національних(якщо тільки не націоналістичних)інтересах Польщі піти і на договорняки з більшовиками за спиною у Петлюри по розподілу України,та як кажуть навіть з Гітлером трішки подипломатити на поч.30-х... Тому якщо обговорювати взаємні кривди то не в односторонній і ультимативній формі вимоги до України ,бо можна дійти й до того що доведеться розпочати з того,що польську шляхту з фільварками й ксьондзами господарити до русинів не кликали,а то вочевидь й був початок того що відгукнулось у драматичному XX столітті сумними кривдами
показать весь комментарий
14.09.2024 01:25 Ответить
Признайте операцію "Вісла" ,з виселення українців по всіх селах Польщі, геноцидом української нації . Тоді і поговоримо.
показать весь комментарий
13.09.2024 23:05 Ответить
https://www.youtube.com/@user-********** @user-********** https://www.youtube.com/watch?v=aNtkZkQp19g&lc=Ugz0GUJWutIW5O3qx0h4AaABAg.A85GZSs36g4A89XyKs7Bsk 2 дня назад

Для них Півсудській є героєм , для нас ні . Бо без допомоги української армії не було би незалежності Польщі. І яку він зрадив і здав червоним . Зрадив Петлюру і т.д . Але вони про це мовчать . Мусе бути гра в двоє воріт , ніхто не був білим і пухнастим . Їм теж є за що вибачатися , як що що
показать весь комментарий
14.09.2024 01:27 Ответить
Польща, Скерневиці, памятник "Перед Варшавською битвою". У скульптурній композиції: маршал Юзеф Пілсудський, голова Директорії УНР Симон Петлюра, прем'єр Угорщини Пал Телекі та військовий радник штабу польської армії, а пізніше президент Франції Шарль де Голль
показать весь комментарий
14.09.2024 04:17 Ответить
Під час польсько-радянської війни 1920 року українська сторона надала суттєву військо-політичну допомогу Польщі та зарекомендувала себе надійним партнером. Завдяки грамотним тактичним діям українського командування Армії УНР, героїзмові та звитязі рядових військових, вдалося не просто зупинити більшовицьке просування на захід та відвернути трагедію під Варшавою, але й зірвати більшовицькі плани «всесвітньої революції»
Після Варшавської битви більшовики змушені піти на перемовини з Польщею. За наслідками перемовин між РСФСР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УСРР з одного боку, і Польщею, з іншого, на вимогу більшовиків до складу делегації Польщі не було допущено делегатів від Уряду УНР, https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 12 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 року в Ризі підписано радянсько-польське перемир'я, а https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 18 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1921) Ризьку мирну угоду


Після підписання сепаратної Ризької угоди, українські дивізії залишено напризволяще поляками під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Проскуровом та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Кам'янцем-Подільським . Не витримавши більшовицького наступу, українські війська перейшли https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87 Збруч і були інтерновані поляками в таборах у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%88 Каліші , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B2-%D0%9A%D1%83%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Александруві-Куявському та інших містах
показать весь комментарий
14.09.2024 04:41 Ответить
До речі , цікава статистика втрат
Польща та УНР Військові сили113,000-123,000
Включаючи 14,000 вояків Армії УНР

Кацапи Військові сили
104,000-140,000

Польща та УНР
Втрати4,500 вбитих
22,000 поранених
10,000 зниклих
Загалом: 36,500

КАЦАПИ
15,000-25,000 вбитих, поранених або зниклих
65,000-66,000 полонених
30,000-35,000 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Інтерновано в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F Східну Пруссію
Загалом: 110,000-126,000

КАЦАПИ У СВОЕМУ РЕПЕРТУАРІ ДОХНУТЬ, НО ЛІЗУТЬ 🤣🤣🤣

тупі кацапи
показать весь комментарий
14.09.2024 04:51 Ответить
без погодженням зв Сталінам цієї операції не було б...тож звинувачувати маріонеток Кремля то якось недолуго...
показать весь комментарий
14.09.2024 17:07 Ответить
За вашою логікою. Там теж не було української влади. Німці окупували.
До чого тут Україна?
Під час операції " Вісла" Польща була окремою державою. Навіть не срср.
Але думаю ідея належала саме полякам.
показать весь комментарий
14.09.2024 17:50 Ответить
дід в польський армії воював - 39тий проклятий рік...
показать весь комментарий
13.09.2024 23:05 Ответить
тоді Волинь щє була Польшею.
а потім прийшов гегемон і все пішло прахом...
показать весь комментарий
13.09.2024 23:11 Ответить
але мого сина дід таки на колінах подержав ...
він йому шматочок цукору в марлі давав, син кривився але ссав..
з рідних рук як не взяти?
показать весь комментарий
13.09.2024 23:25 Ответить
спецом з мамкою до діда поїхали бо діда вже здавати почяв...,
а козак був ще тей!
привезли правнучка на поцілунок... - спецом з мамкою до діда поїхали бо діда вже здавати почяв,,,,
поцілувалися вони! - пощекотав діда вусами малечю...
це як благословення, наступний рік дід вже нас покинув.....


показать весь комментарий
13.09.2024 23:45 Ответить
я мовчяв, жінка плакала...
показать весь комментарий
14.09.2024 04:33 Ответить
Мій дід не встиг. Доки повістка прийшла, Польща уже здалась. Дід жив у Люблінському воєводстві. Помер коли моєму молодшому сину рік минув.
показать весь комментарий
14.09.2024 07:17 Ответить
Це саме політичне питання, бо це внутрішня польська політична боротьба та підігравання антиукраїнському електорату.
показать весь комментарий
13.09.2024 23:05 Ответить
Роблять для себе на украінцях політику
показать весь комментарий
13.09.2024 23:11 Ответить
Поляки намагаються отримати компенсацію за десятиліття під кацапською пятою. З німців за окупацію зідрати бабала не вийшло. А так хотілось... Поляки мріють перетворити міф про "волинську трагедію" на щось схоже на "холокост" і змусити спершу українців, а потім і решту світу вважати їх "святими" і "розпятими". А далі схема вже пройдена жидами та неграми - ви всі нам винні. Кайтесь! і платіть... "О люди, люди... Ці дурні казли"...
показать весь комментарий
13.09.2024 23:12 Ответить
Я правильно понимаю, что этот нейроразнообразный собрался дискутировать не о сбитии оружия вражеского блока над своей территорией, а о событиях почти столетней давности?

Которые к тому же были предсказуемыми последствиями тогдашней польской политики колонизации в исполнении Пилсудского.
показать весь комментарий
13.09.2024 23:14 Ответить
https://www.youtube.com/@TM-uq7ob @TM-uq7ob https://www.youtube.com/watch?v=aNtkZkQp19g&lc=UgzlmvDmDwzVIp_6M9J4AaABAg.A8-yPZqPYosA80NaVKbcE_ 6 дней назад

Так ті землі ще за Романа Мстиславича були руськими. Поляки піднімають гвалт, як той злодій, що першим кричить ''лови злодія
показать весь комментарий
14.09.2024 01:31 Ответить
Свому поляки не критикують Пілсудського за його політику геноциду щодо українців?! Що за щурна і підла нація ці поляки!
показать весь комментарий
13.09.2024 23:17 Ответить
До речі, Зеленский на початку свого правління сходу пообіцяв провести ексгумацію. Але чомусь збрехав, і так і не зробив. Дивно, правда?
показать весь комментарий
13.09.2024 23:25 Ответить
Що дивно-що зеля збрехав?
показать весь комментарий
13.09.2024 23:29 Ответить
подивись "10 запитань історику" з В'ятровичем, там знайдеш відповідь
показать весь комментарий
14.09.2024 17:08 Ответить
Та я проблему розумію. Мені тоді було смішно, як Зеля сходу на запитання поляка пообіцяв. Ніхрена не тямлячи, і ніхрена не розуміючи. І не розуміючи ціну слів сказаних президентом. Шапіто...
показать весь комментарий
14.09.2024 18:06 Ответить
Один підсирач Сікорський-то не всі поляки. Але ж падло і настирливе! Бери лопату і дуй до мене на Волинь я покажу тобі де копати! Але спочатку города мені скопаєш.
показать весь комментарий
13.09.2024 23:28 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2024 01:32 Ответить
Вони нам всі дороги в селах перериють, ще захочуть хати повалити, бо там, на їхню думку, можуть бути останки
показать весь комментарий
14.09.2024 07:21 Ответить
Бардзо вчасно! Саме зараз,коли Україна одна б2ється,під обстрілами міста,не вистачає людей.....бардзо гоноровим обов"язково треба викопувати жертв на Волині...А як вони по кістках визначать,хто саме є уродзоним полЯком? Чи всіх запищуть до гонорових? А потім репарації вимагатимуть за 180 тис.млн. полякув?
показать весь комментарий
13.09.2024 23:36 Ответить
Так це фсбєшні агенти там накручують тему. Не всіх спіймали та чемодан- вокзал-раша
І мабуть гроши з раши
То зерно сипали на жд , то кордон перекривали .
показать весь комментарий
14.09.2024 01:35 Ответить
А чому ми не тиснем на поляків за їх гріхи перед нами ? Чи земанкурти не знають Історії України?
показать весь комментарий
13.09.2024 23:39 Ответить
Кулеба осторожно возразил. Посмотрите что из этого вышло.
показать весь комментарий
13.09.2024 23:57 Ответить
Треба частіше і в голос говорити про етнічні землі, щоб поляки не борзелі
https://www.youtube.com/@%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%BC3%D0%B2 @ЛюбомирБілоус-м3в https://www.youtube.com/watch?v=aNtkZkQp19g&lc=UgzlmvDmDwzVIp_6M9J4AaABAg 6 дней назад

Слава Україні! Кулеба під час дискусії звернув увагу на наші етнічні землі, які частково зараз на території Польщі. Вони мають географічні границі. Від них ми не відмовляємося, бо це наша колиска і підтвердження, що ми тутешні. Але визнаємо ******* міждержавні границі і не претендуємо на їхні зміни. Тому нічого крамольного Кулеба не сказав. Відкрийте географічний атлас: етнічні землі України
показать весь комментарий
14.09.2024 01:36 Ответить
Необхідно дозволити ексгумацію.
Українці та поляки, є етнічними братами, на відміну від москвинів.
показать весь комментарий
13.09.2024 23:41 Ответить
Як будуть визначати хто поляк, а хто українець?
показать весь комментарий
14.09.2024 07:23 Ответить
І третє питання: ти що тут забув, підстилка кацапська? Немає більше сайтів де можна смоктати в кацапні?
показать весь комментарий
14.09.2024 00:23 Ответить
Хороший ответ - показательный
показать весь комментарий
14.09.2024 00:28 Ответить
Хто свинарник не закрив? Свинособака вибігла і рохкає свинособачою.
показать весь комментарий
14.09.2024 00:38 Ответить
Ексгумація жертв Волинської трагедії - це не політичне питання, яке підлягає торгам, сказав польський ПОЛІТИЧНИЙ торгаш Сікорський
показать весь комментарий
14.09.2024 00:07 Ответить
******* держава Україна, її народ ніколи не приймали участі в тих страшних подіях.
Ніхто в ******** Україні та Польщі не є причетним до злочинів, які були скоєні громадянами інших держав (нині вже мертвими за віком) на території, яка зараз є суверенною територією України.
Так, мабуть ексгумацію жертв потрібно дозволити, щоб вбиті люди були по людськи поховані.
Умовою мабуть повинна стати взаємна заборона будь-яким чином повʼязувати громадян ******** України та ******** Польщі, обидві наші ******* держави з жорстокими вбивствами у Волинській трагедії та інших трагічних подій в історії.
Наш спільний ворог провокує нас на взаємні звинувачення, розкол між Україною та Польщею через розбіжності у поглядах на історію Волинської трагедії.
Досліджувати та вивчати всі обставини трагічних подій минулого справа не "політиків -істориків", а професійних науковців - істориків. Необхідно відокремити політику від наукових досліджень історичних подій.
показать весь комментарий
14.09.2024 00:16 Ответить
ПШНХй, кацапсіна.
показать весь комментарий
14.09.2024 00:19 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2024 01:38 Ответить
Взагалі-то, на той час це був внутрішньо політичний конфлікт. До чого тут Українська держава? І коли Польща почне виплачувати репарації інтернованимв операції Вісла польским громадянам і їхнім нащадкам.
показать весь комментарий
14.09.2024 00:22 Ответить
В 43му внтршній конфлікт?
показать весь комментарий
14.09.2024 09:20 Ответить
а не треба було тероризувати українців палити їхніх храмів окуповувати їхньої землі проводити полонізації і не було б ніяких "трагедій"
показать весь комментарий
14.09.2024 00:48 Ответить
https://www.youtube.com/@borisromanenko6393 @borisromanenko6393 https://www.youtube.com/watch?v=aNtkZkQp19g&lc=UgxSdjvtA635AA_5Wzt4AaABAg 5 дней назад

Давайте бути чесними перед самими собою. Волинь і Галичина є і були українськими землями. Те що там була повзуча окупація поляками, не означає. що хтось перед ними завинив. Простий поляк переселенець мусив усвідомлювати, що він переселяється на чужу землю. Знав/не знав- байдуже. Прийшов і побачив, що то не його земля. За що вибачатися? Вибачтеся за анексію, повзучу окупацію переселення- тоді поговоримо. А ще краще-зробіть правильні висновки. Не твоє-не руш/не бери/не ступай
показать весь комментарий
14.09.2024 01:22 Ответить
мого прадіда депортували з Перемишля у нього там було майно цікаво "наша" владонька збирається вимагати від поляків публічних вибачень покаяння і фінансових компенсацій чи язик в сраку засунули ??
показать весь комментарий
14.09.2024 00:53 Ответить
Вони полякам ще й сраку поцьомають.
показать весь комментарий
14.09.2024 09:34 Ответить
Звісно. Ексгумацію їм заборонили після масового вандалізму українських пам'ятників і могил в польщі. Які продовжуються і влада не реагує.
показать весь комментарий
14.09.2024 00:58 Ответить
https://www.youtube.com/@user-ex6ri6un8v @user-ex6ri6un8v https://www.youtube.com/watch?v=aNtkZkQp19g&lc=Ugy_lGVvL7T7jnTKn7V4AaABAg 3 дня назад

Чому так довго тянули поляки з ексгумацією? А то знайшли самий підходящий момент. А Смоленськ мовчки проковкнули. І в цьому вся їх суть, при всій повазі
показать весь комментарий
14.09.2024 01:21 Ответить
Только сегодня на белый свет народилась? Гиена нападает на слабых, чем слабее Украина, тем сильнее будет кусать польская гиена.
показать весь комментарий
14.09.2024 01:30 Ответить
чому наші їх не послали??!
показать весь комментарий
14.09.2024 02:22 Ответить
Кулеба послав і що?
показать весь комментарий
14.09.2024 09:04 Ответить
погано послав
показать весь комментарий
14.09.2024 17:00 Ответить
Бо у нас сруться з тими хто помагає Україні, і вилизують сраку тим хто на Україну пельку відкриває та гадить.
показать весь комментарий
14.09.2024 09:36 Ответить
Дуже вчасно. Цей "історик" вже заїбав.
показать весь комментарий
14.09.2024 03:55 Ответить
Та почали б вже копати "від Адама", чи то "від Ноя"... А що, тут є українці.... від євреїв? Є СТІЛ Земля й тарілки территорії племен чи народів(об,єднання племен) та ложки(є або відсутні)-мови. Є тюряга БОГА та зміна кольорів фейсу відповілно виконання "самых честных правил" - у которых ******* много дядь: - далеких родственников их выполнения... і відносно цього йде переміщення по здачі зношеної шкури-одежі свііту. Супер-пупер злочинці з голими сраками бороздять болота та джунглі(не виконують жодної заповіді). Читайте Джима Такера про реінкарнації чи то воскресіння. Воскресають всі, але кожен там, куди зібрався. Тож чувак ***** *****вич *****в буде воскресати там куди підписався власноручно: - Академія Джунглів - початковий клас з вивчення заповідей, бо вчать їх з кінця(х останньої до першої) змінюючи вказане, тому язик веде до Києва коли він вже є, а не коли відсутній. Є ще шкура така, маж назву Каїнова або щуба з царського плеча(від БОГА), бачать її дуже рідко, БО ЦЕ ДУЖЕ МАЛОЧИСЛЕННІ ПЛЕМЕНА, так звані "неконтактні"(випросив Каїн), в суспільстві мають назву Йєті. Якщо БОГ сказав, що євреїв буде як піску морського, то думка всіх козляр світу типу царь чи пахан типу церкви йому *****.
показать весь комментарий
14.09.2024 04:27 Ответить
Cеред ляхів було таких в АК, та хлопскіх батальйоьнах Твардих(твердих) достатньо.Багато українських сіл вони винищили під корінь Сагринь, Павлукома...Був в одному селі Кобло, ще до війни ,возив ляхам солярку папіроси...Кажу ,а то що за пустка чи то смітник в пана за плотом?А то йест українскій цвентаж(кладовище)Хоть покаже пану.Надгробні плити всі розбиті понівечені в купі смітя і відходів лежать.А тутай каже Бзденек далєй била українска церкєвь, то наші хлопакі спалілі КURWA по войнє!!!
показать весь комментарий
14.09.2024 09:25 Ответить
Це село пару кілометів від українського кордону від Устилуга в напрямку Hrubiesowa.
показать весь комментарий
14.09.2024 09:31 Ответить
Видання профінансувала СВР РФ? Гонорари мабуть також. Щодо змісту, то опис звірств мабуть є плагіатом рапортів чекістів під прикриттям "загонів ОУН".
показать весь комментарий
14.09.2024 18:14 Ответить
Недаремно Пшекляндію та Мадярію здавна називають гієною та шакалом Європи...Ті теж нападають лише на ослаблену,хвору,поранену здобич. Зараз такою пораненою та ослабленою є України. От і захотілося бардзо гоноровим викопувати якість кістки,а мадяронам Закарпаття відібрати...
показать весь комментарий
14.09.2024 08:19 Ответить
А через сто років кацапи скажуть, що на Донбасі українці вбили 100500 "наших мальчікоф ф трусіках - ето же ґєноцид!" і теж захочуть репарацій за своїх орків, що поналізли вбивати українців?!
Натякніть полякам (хто там з ними спілкується), що "волинська різня" по суті нічим не відрізняється від "донбаської", тільки часу пройшло більше та свідків залишилося меньше.
показать весь комментарий
14.09.2024 08:38 Ответить
Нда....
Одна из проблем Украины - местечковое сознание значительной части населения....
Да раскройте оба глаза, панове! В любой стране, и в Польше, есть свои 10% ультраправых националистов, которыми умело и профессионально пользуется Расия. Наша задача - не вступать с ними в срач, а выбивать из их рук те ветхие знамёна, которыми они размахивают. Хотите комиссию? Вот вам комиссия, пущай 10 лет ищут захоронения своих 80 тысяч.
Неужели вы не понимаете элементарного, что для них это не вопрос исторической реальности, а вопрос веры? Вы в серьёз готовы бороться аргументами с верой? Ну попробуйте среднестатистическому расиянину объяснить про мальчика в трусиках!
показать весь комментарий
14.09.2024 10:03 Ответить
комісія є...просто призупинила свою роботу...причини написано нижче
показать весь комментарий
14.09.2024 17:16 Ответить
пробігся по коментам..бачу ніхто не знає коріння проблеми с припиненням ексгумаційних робіт...
про це розказав В'ятрович в програмі "10 запитань історику"..
І полягає в тому, що поляки почали знищувати пам'ятні знаки загиблим українцям на своїй території, згодом, після вимог української сторони, стали начебто відновлювати, але без прізвищ похованих. Таким чином, польска сторона нівелює факти і кількість українських жертв..
І годі Зе-шваль тулити до кожного питання, наче по той бік кордону праві в своїх намаганнях!
показать весь комментарий
14.09.2024 17:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ioQ5sSYoBOM Іван Ольховський. Правда і міфи про українсько-польський конфлікт на Волині
показать весь комментарий
14.09.2024 21:49 Ответить
 
 