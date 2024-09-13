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Польща (8248) Сікорський (200) Волинська трагедія (112) Сибіга (217)

Ексгумація жертв Волинської трагедії - це не політичне питання, яке підлягає торгам, - глава МЗС Польщі Сікорський

міністр закордонних справ Польщі Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Україну надати дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт щодо жертв Волинської трагедії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сікорський висловив сподівання, що історія "знову не отруюватиме взаємовідносини, а поєднає обидві сторони на основі правди". Він зазначив, що потрібно говорити правду про трагедію на Волині й одночасно дбати про спільне майбутнє.

"Ми готові до дискусії на цю тему. Але не потрібно робити з цього політику, а треба дозволити, щоб жертви злочину могли отримати християнське поховання. Це не політичне питання, яке підлягає торгам, і ми дуже просимо про його вирішення", - підкреслив очільник МЗС Польщі.

Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга завив, що українська сторона поділяє думку про необхідність деполітизації підходів до розв'язання складних питань історичного минулого.

"Ми детально обговорили це з міністром Сікорським. Я вважаю, що ми маємо достатньо політичної волі й дипломатичного хисту, щоб вирішувати складні чи найскладніші питання наших взаємин у дусі стратегічного партнерства, в дусі того надзвичайно високого рівня взаємодії, який ми на сьогодні знайшли, в дусі братніх відносин. З одного боку, має вестись робота на рівні фахівців й істориків, експертів, а з іншого - по лінії причетних органів державної влади обидвох країн", - зазначив український міністр.

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Нагадуємо, тема Волинської трагедії є однією з найсуперечливіших в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються. Польща наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона. Натомість Україна наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони, й вибачення має бути взаємним.

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Топ коментарі
+32
Трагедія під смолєнском пшеков вже ніяк не цікавить??
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13.09.2024 22:56
+23
Признайте операцію "Вісла" ,з виселення українців по всіх селах Польщі, геноцидом української нації . Тоді і поговоримо.
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13.09.2024 23:05
+23
У сікорського нав"язлива манія "волинської трагедії".
трагедія Волині у тому що поляків заселяли примусово для зміни демографічної ситуації. Скажи сікорський-якого хера поляки на Волині робили? Сиділи б у своїх гмінах і все у них добре було б.
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13.09.2024 23:21
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Трагедія під смолєнском пшеков вже ніяк не цікавить??
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13.09.2024 22:56 Відповісти
Єта другоє!
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13.09.2024 23:09 Відповісти
Такі да, Сікорський задарма язиком плескати не буде, за Смоленськ Газпром не дасть ні копійки.
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13.09.2024 23:27 Відповісти
щоб жертви злочину могли отримати християнське поховання
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14.09.2024 04:12 Відповісти
а давайте ще українців на Польші почнемо викопувати? - тупий *******...
захотілося шляхті з Україною посваритися.
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13.09.2024 22:58 Відповісти
там що хлопці шо поляки - один на одному лежать....
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14.09.2024 00:25 Відповісти
Це брехливе пердунько Сікорський вже викликає нудоту, як зелена муха, яка щойно поснідала.
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13.09.2024 23:02 Відповісти
У сікорського нав"язлива манія "волинської трагедії".
трагедія Волині у тому що поляків заселяли примусово для зміни демографічної ситуації. Скажи сікорський-якого хера поляки на Волині робили? Сиділи б у своїх гмінах і все у них добре було б.
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13.09.2024 23:21 Відповісти
https://www.youtube.com/@Andrew-ht5jz @Andrew-ht5jz https://www.youtube.com/watch?v=aNtkZkQp19g&lc=Ugze5lmaM6EYcglog6Z4AaABAg 5 дней назад (изменено)

Волинська трагедія -злочин взаємний,який до всього має певні накопичені передумови у вигляді "Пацифікації" та вікового польського колоніалізму подалі на Схід від Вісли який супроводжувався шовіністичним ставленням до русинів/українців.Поляки вшановують тих своїх співвітчизників які вочевидь не вважатимуться героями в Україні і їх думка українців з цього приводу не цікавить."Герой" Пілсудський до прикладу, мав неприховані колоніальні апетити і ладен був в національних(якщо тільки не націоналістичних)інтересах Польщі піти і на договорняки з більшовиками за спиною у Петлюри по розподілу України,та як кажуть навіть з Гітлером трішки подипломатити на поч.30-х... Тому якщо обговорювати взаємні кривди то не в односторонній і ультимативній формі вимоги до України ,бо можна дійти й до того що доведеться розпочати з того,що польську шляхту з фільварками й ксьондзами господарити до русинів не кликали,а то вочевидь й був початок того що відгукнулось у драматичному XX столітті сумними кривдами
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14.09.2024 01:25 Відповісти
Признайте операцію "Вісла" ,з виселення українців по всіх селах Польщі, геноцидом української нації . Тоді і поговоримо.
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13.09.2024 23:05 Відповісти
https://www.youtube.com/@user-********** @user-********** https://www.youtube.com/watch?v=aNtkZkQp19g&lc=Ugz0GUJWutIW5O3qx0h4AaABAg.A85GZSs36g4A89XyKs7Bsk 2 дня назад

Для них Півсудській є героєм , для нас ні . Бо без допомоги української армії не було би незалежності Польщі. І яку він зрадив і здав червоним . Зрадив Петлюру і т.д . Але вони про це мовчать . Мусе бути гра в двоє воріт , ніхто не був білим і пухнастим . Їм теж є за що вибачатися , як що що
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14.09.2024 01:27 Відповісти
Польща, Скерневиці, памятник "Перед Варшавською битвою". У скульптурній композиції: маршал Юзеф Пілсудський, голова Директорії УНР Симон Петлюра, прем'єр Угорщини Пал Телекі та військовий радник штабу польської армії, а пізніше президент Франції Шарль де Голль
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14.09.2024 04:17 Відповісти
Під час польсько-радянської війни 1920 року українська сторона надала суттєву військо-політичну допомогу Польщі та зарекомендувала себе надійним партнером. Завдяки грамотним тактичним діям українського командування Армії УНР, героїзмові та звитязі рядових військових, вдалося не просто зупинити більшовицьке просування на захід та відвернути трагедію під Варшавою, але й зірвати більшовицькі плани «всесвітньої революції»
Після Варшавської битви більшовики змушені піти на перемовини з Польщею. За наслідками перемовин між РСФСР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УСРР з одного боку, і Польщею, з іншого, на вимогу більшовиків до складу делегації Польщі не було допущено делегатів від Уряду УНР, https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 12 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 року в Ризі підписано радянсько-польське перемир'я, а https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 18 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1921) Ризьку мирну угоду


Після підписання сепаратної Ризької угоди, українські дивізії залишено напризволяще поляками під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Проскуровом та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Кам'янцем-Подільським . Не витримавши більшовицького наступу, українські війська перейшли https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87 Збруч і були інтерновані поляками в таборах у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%88 Каліші , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B2-%D0%9A%D1%83%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Александруві-Куявському та інших містах
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14.09.2024 04:41 Відповісти
До речі , цікава статистика втрат
Польща та УНР Військові сили113,000-123,000
Включаючи 14,000 вояків Армії УНР

Кацапи Військові сили
104,000-140,000

Польща та УНР
Втрати4,500 вбитих
22,000 поранених
10,000 зниклих
Загалом: 36,500

КАЦАПИ
15,000-25,000 вбитих, поранених або зниклих
65,000-66,000 полонених
30,000-35,000 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Інтерновано в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F Східну Пруссію
Загалом: 110,000-126,000

КАЦАПИ У СВОЕМУ РЕПЕРТУАРІ ДОХНУТЬ, НО ЛІЗУТЬ 🤣🤣🤣

тупі кацапи
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14.09.2024 04:51 Відповісти
без погодженням зв Сталінам цієї операції не було б...тож звинувачувати маріонеток Кремля то якось недолуго...
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14.09.2024 17:07 Відповісти
За вашою логікою. Там теж не було української влади. Німці окупували.
До чого тут Україна?
Під час операції " Вісла" Польща була окремою державою. Навіть не срср.
Але думаю ідея належала саме полякам.
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14.09.2024 17:50 Відповісти
дід в польський армії воював - 39тий проклятий рік...
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13.09.2024 23:05 Відповісти
тоді Волинь щє була Польшею.
а потім прийшов гегемон і все пішло прахом...
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13.09.2024 23:11 Відповісти
але мого сина дід таки на колінах подержав ...
він йому шматочок цукору в марлі давав, син кривився але ссав..
з рідних рук як не взяти?
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13.09.2024 23:25 Відповісти
спецом з мамкою до діда поїхали бо діда вже здавати почяв...,
а козак був ще тей!
привезли правнучка на поцілунок... - спецом з мамкою до діда поїхали бо діда вже здавати почяв,,,,
поцілувалися вони! - пощекотав діда вусами малечю...
це як благословення, наступний рік дід вже нас покинув.....


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13.09.2024 23:45 Відповісти
я мовчяв, жінка плакала...
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14.09.2024 04:33 Відповісти
Мій дід не встиг. Доки повістка прийшла, Польща уже здалась. Дід жив у Люблінському воєводстві. Помер коли моєму молодшому сину рік минув.
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14.09.2024 07:17 Відповісти
Це саме політичне питання, бо це внутрішня польська політична боротьба та підігравання антиукраїнському електорату.
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13.09.2024 23:05 Відповісти
Роблять для себе на украінцях політику
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13.09.2024 23:11 Відповісти
Поляки намагаються отримати компенсацію за десятиліття під кацапською пятою. З німців за окупацію зідрати бабала не вийшло. А так хотілось... Поляки мріють перетворити міф про "волинську трагедію" на щось схоже на "холокост" і змусити спершу українців, а потім і решту світу вважати їх "святими" і "розпятими". А далі схема вже пройдена жидами та неграми - ви всі нам винні. Кайтесь! і платіть... "О люди, люди... Ці дурні казли"...
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13.09.2024 23:12 Відповісти
Я правильно понимаю, что этот нейроразнообразный собрался дискутировать не о сбитии оружия вражеского блока над своей территорией, а о событиях почти столетней давности?

Которые к тому же были предсказуемыми последствиями тогдашней польской политики колонизации в исполнении Пилсудского.
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13.09.2024 23:14 Відповісти
https://www.youtube.com/@TM-uq7ob @TM-uq7ob https://www.youtube.com/watch?v=aNtkZkQp19g&lc=UgzlmvDmDwzVIp_6M9J4AaABAg.A8-yPZqPYosA80NaVKbcE_ 6 дней назад

Так ті землі ще за Романа Мстиславича були руськими. Поляки піднімають гвалт, як той злодій, що першим кричить ''лови злодія
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14.09.2024 01:31 Відповісти
Свому поляки не критикують Пілсудського за його політику геноциду щодо українців?! Що за щурна і підла нація ці поляки!
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13.09.2024 23:17 Відповісти
До речі, Зеленский на початку свого правління сходу пообіцяв провести ексгумацію. Але чомусь збрехав, і так і не зробив. Дивно, правда?
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13.09.2024 23:25 Відповісти
Що дивно-що зеля збрехав?
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13.09.2024 23:29 Відповісти
подивись "10 запитань історику" з В'ятровичем, там знайдеш відповідь
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14.09.2024 17:08 Відповісти
Та я проблему розумію. Мені тоді було смішно, як Зеля сходу на запитання поляка пообіцяв. Ніхрена не тямлячи, і ніхрена не розуміючи. І не розуміючи ціну слів сказаних президентом. Шапіто...
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14.09.2024 18:06 Відповісти
Один підсирач Сікорський-то не всі поляки. Але ж падло і настирливе! Бери лопату і дуй до мене на Волинь я покажу тобі де копати! Але спочатку города мені скопаєш.
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13.09.2024 23:28 Відповісти
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14.09.2024 01:32 Відповісти
Вони нам всі дороги в селах перериють, ще захочуть хати повалити, бо там, на їхню думку, можуть бути останки
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14.09.2024 07:21 Відповісти
Бардзо вчасно! Саме зараз,коли Україна одна б2ється,під обстрілами міста,не вистачає людей.....бардзо гоноровим обов"язково треба викопувати жертв на Волині...А як вони по кістках визначать,хто саме є уродзоним полЯком? Чи всіх запищуть до гонорових? А потім репарації вимагатимуть за 180 тис.млн. полякув?
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13.09.2024 23:36 Відповісти
Так це фсбєшні агенти там накручують тему. Не всіх спіймали та чемодан- вокзал-раша
І мабуть гроши з раши
То зерно сипали на жд , то кордон перекривали .
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14.09.2024 01:35 Відповісти
А чому ми не тиснем на поляків за їх гріхи перед нами ? Чи земанкурти не знають Історії України?
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13.09.2024 23:39 Відповісти
Кулеба осторожно возразил. Посмотрите что из этого вышло.
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13.09.2024 23:57 Відповісти
Треба частіше і в голос говорити про етнічні землі, щоб поляки не борзелі
https://www.youtube.com/@%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%BC3%D0%B2 @ЛюбомирБілоус-м3в https://www.youtube.com/watch?v=aNtkZkQp19g&lc=UgzlmvDmDwzVIp_6M9J4AaABAg 6 дней назад

Слава Україні! Кулеба під час дискусії звернув увагу на наші етнічні землі, які частково зараз на території Польщі. Вони мають географічні границі. Від них ми не відмовляємося, бо це наша колиска і підтвердження, що ми тутешні. Але визнаємо ******* міждержавні границі і не претендуємо на їхні зміни. Тому нічого крамольного Кулеба не сказав. Відкрийте географічний атлас: етнічні землі України
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14.09.2024 01:36 Відповісти
Необхідно дозволити ексгумацію.
Українці та поляки, є етнічними братами, на відміну від москвинів.
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13.09.2024 23:41 Відповісти
Як будуть визначати хто поляк, а хто українець?
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14.09.2024 07:23 Відповісти
І третє питання: ти що тут забув, підстилка кацапська? Немає більше сайтів де можна смоктати в кацапні?
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14.09.2024 00:23 Відповісти
Хороший ответ - показательный
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14.09.2024 00:28 Відповісти
Хто свинарник не закрив? Свинособака вибігла і рохкає свинособачою.
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14.09.2024 00:38 Відповісти
Ексгумація жертв Волинської трагедії - це не політичне питання, яке підлягає торгам, сказав польський ПОЛІТИЧНИЙ торгаш Сікорський
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14.09.2024 00:07 Відповісти
******* держава Україна, її народ ніколи не приймали участі в тих страшних подіях.
Ніхто в ******** Україні та Польщі не є причетним до злочинів, які були скоєні громадянами інших держав (нині вже мертвими за віком) на території, яка зараз є суверенною територією України.
Так, мабуть ексгумацію жертв потрібно дозволити, щоб вбиті люди були по людськи поховані.
Умовою мабуть повинна стати взаємна заборона будь-яким чином повʼязувати громадян ******** України та ******** Польщі, обидві наші ******* держави з жорстокими вбивствами у Волинській трагедії та інших трагічних подій в історії.
Наш спільний ворог провокує нас на взаємні звинувачення, розкол між Україною та Польщею через розбіжності у поглядах на історію Волинської трагедії.
Досліджувати та вивчати всі обставини трагічних подій минулого справа не "політиків -істориків", а професійних науковців - істориків. Необхідно відокремити політику від наукових досліджень історичних подій.
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14.09.2024 00:16 Відповісти
ПШНХй, кацапсіна.
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14.09.2024 00:19 Відповісти
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14.09.2024 01:38 Відповісти
Взагалі-то, на той час це був внутрішньо політичний конфлікт. До чого тут Українська держава? І коли Польща почне виплачувати репарації інтернованимв операції Вісла польским громадянам і їхнім нащадкам.
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14.09.2024 00:22 Відповісти
В 43му внтршній конфлікт?
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14.09.2024 09:20 Відповісти
а не треба було тероризувати українців палити їхніх храмів окуповувати їхньої землі проводити полонізації і не було б ніяких "трагедій"
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14.09.2024 00:48 Відповісти
https://www.youtube.com/@borisromanenko6393 @borisromanenko6393 https://www.youtube.com/watch?v=aNtkZkQp19g&lc=UgxSdjvtA635AA_5Wzt4AaABAg 5 дней назад

Давайте бути чесними перед самими собою. Волинь і Галичина є і були українськими землями. Те що там була повзуча окупація поляками, не означає. що хтось перед ними завинив. Простий поляк переселенець мусив усвідомлювати, що він переселяється на чужу землю. Знав/не знав- байдуже. Прийшов і побачив, що то не його земля. За що вибачатися? Вибачтеся за анексію, повзучу окупацію переселення- тоді поговоримо. А ще краще-зробіть правильні висновки. Не твоє-не руш/не бери/не ступай
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14.09.2024 01:22 Відповісти
мого прадіда депортували з Перемишля у нього там було майно цікаво "наша" владонька збирається вимагати від поляків публічних вибачень покаяння і фінансових компенсацій чи язик в сраку засунули ??
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14.09.2024 00:53 Відповісти
Вони полякам ще й сраку поцьомають.
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14.09.2024 09:34 Відповісти
Звісно. Ексгумацію їм заборонили після масового вандалізму українських пам'ятників і могил в польщі. Які продовжуються і влада не реагує.
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14.09.2024 00:58 Відповісти
https://www.youtube.com/@user-ex6ri6un8v @user-ex6ri6un8v https://www.youtube.com/watch?v=aNtkZkQp19g&lc=Ugy_lGVvL7T7jnTKn7V4AaABAg 3 дня назад

Чому так довго тянули поляки з ексгумацією? А то знайшли самий підходящий момент. А Смоленськ мовчки проковкнули. І в цьому вся їх суть, при всій повазі
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14.09.2024 01:21 Відповісти
Только сегодня на белый свет народилась? Гиена нападает на слабых, чем слабее Украина, тем сильнее будет кусать польская гиена.
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14.09.2024 01:30 Відповісти
чому наші їх не послали??!
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14.09.2024 02:22 Відповісти
Кулеба послав і що?
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14.09.2024 09:04 Відповісти
погано послав
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14.09.2024 17:00 Відповісти
Бо у нас сруться з тими хто помагає Україні, і вилизують сраку тим хто на Україну пельку відкриває та гадить.
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14.09.2024 09:36 Відповісти
Дуже вчасно. Цей "історик" вже заїбав.
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14.09.2024 03:55 Відповісти
Та почали б вже копати "від Адама", чи то "від Ноя"... А що, тут є українці.... від євреїв? Є СТІЛ Земля й тарілки территорії племен чи народів(об,єднання племен) та ложки(є або відсутні)-мови. Є тюряга БОГА та зміна кольорів фейсу відповілно виконання "самых честных правил" - у которых ******* много дядь: - далеких родственников их выполнения... і відносно цього йде переміщення по здачі зношеної шкури-одежі свііту. Супер-пупер злочинці з голими сраками бороздять болота та джунглі(не виконують жодної заповіді). Читайте Джима Такера про реінкарнації чи то воскресіння. Воскресають всі, але кожен там, куди зібрався. Тож чувак ***** *****вич *****в буде воскресати там куди підписався власноручно: - Академія Джунглів - початковий клас з вивчення заповідей, бо вчать їх з кінця(х останньої до першої) змінюючи вказане, тому язик веде до Києва коли він вже є, а не коли відсутній. Є ще шкура така, маж назву Каїнова або щуба з царського плеча(від БОГА), бачать її дуже рідко, БО ЦЕ ДУЖЕ МАЛОЧИСЛЕННІ ПЛЕМЕНА, так звані "неконтактні"(випросив Каїн), в суспільстві мають назву Йєті. Якщо БОГ сказав, що євреїв буде як піску морського, то думка всіх козляр світу типу царь чи пахан типу церкви йому *****.
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14.09.2024 04:27 Відповісти
Cеред ляхів було таких в АК, та хлопскіх батальйоьнах Твардих(твердих) достатньо.Багато українських сіл вони винищили під корінь Сагринь, Павлукома...Був в одному селі Кобло, ще до війни ,возив ляхам солярку папіроси...Кажу ,а то що за пустка чи то смітник в пана за плотом?А то йест українскій цвентаж(кладовище)Хоть покаже пану.Надгробні плити всі розбиті понівечені в купі смітя і відходів лежать.А тутай каже Бзденек далєй била українска церкєвь, то наші хлопакі спалілі КURWA по войнє!!!
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14.09.2024 09:25 Відповісти
Це село пару кілометів від українського кордону від Устилуга в напрямку Hrubiesowa.
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14.09.2024 09:31 Відповісти
Видання профінансувала СВР РФ? Гонорари мабуть також. Щодо змісту, то опис звірств мабуть є плагіатом рапортів чекістів під прикриттям "загонів ОУН".
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14.09.2024 18:14 Відповісти
Недаремно Пшекляндію та Мадярію здавна називають гієною та шакалом Європи...Ті теж нападають лише на ослаблену,хвору,поранену здобич. Зараз такою пораненою та ослабленою є України. От і захотілося бардзо гоноровим викопувати якість кістки,а мадяронам Закарпаття відібрати...
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14.09.2024 08:19 Відповісти
А через сто років кацапи скажуть, що на Донбасі українці вбили 100500 "наших мальчікоф ф трусіках - ето же ґєноцид!" і теж захочуть репарацій за своїх орків, що поналізли вбивати українців?!
Натякніть полякам (хто там з ними спілкується), що "волинська різня" по суті нічим не відрізняється від "донбаської", тільки часу пройшло більше та свідків залишилося меньше.
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14.09.2024 08:38 Відповісти
Нда....
Одна из проблем Украины - местечковое сознание значительной части населения....
Да раскройте оба глаза, панове! В любой стране, и в Польше, есть свои 10% ультраправых националистов, которыми умело и профессионально пользуется Расия. Наша задача - не вступать с ними в срач, а выбивать из их рук те ветхие знамёна, которыми они размахивают. Хотите комиссию? Вот вам комиссия, пущай 10 лет ищут захоронения своих 80 тысяч.
Неужели вы не понимаете элементарного, что для них это не вопрос исторической реальности, а вопрос веры? Вы в серьёз готовы бороться аргументами с верой? Ну попробуйте среднестатистическому расиянину объяснить про мальчика в трусиках!
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14.09.2024 10:03 Відповісти
комісія є...просто призупинила свою роботу...причини написано нижче
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14.09.2024 17:16 Відповісти
пробігся по коментам..бачу ніхто не знає коріння проблеми с припиненням ексгумаційних робіт...
про це розказав В'ятрович в програмі "10 запитань історику"..
І полягає в тому, що поляки почали знищувати пам'ятні знаки загиблим українцям на своїй території, згодом, після вимог української сторони, стали начебто відновлювати, але без прізвищ похованих. Таким чином, польска сторона нівелює факти і кількість українських жертв..
І годі Зе-шваль тулити до кожного питання, наче по той бік кордону праві в своїх намаганнях!
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14.09.2024 17:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ioQ5sSYoBOM Іван Ольховський. Правда і міфи про українсько-польський конфлікт на Волині
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14.09.2024 21:49 Відповісти
 
 