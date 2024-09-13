Ексгумація жертв Волинської трагедії - це не політичне питання, яке підлягає торгам, - глава МЗС Польщі Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Україну надати дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт щодо жертв Волинської трагедії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Сікорський висловив сподівання, що історія "знову не отруюватиме взаємовідносини, а поєднає обидві сторони на основі правди". Він зазначив, що потрібно говорити правду про трагедію на Волині й одночасно дбати про спільне майбутнє.
"Ми готові до дискусії на цю тему. Але не потрібно робити з цього політику, а треба дозволити, щоб жертви злочину могли отримати християнське поховання. Це не політичне питання, яке підлягає торгам, і ми дуже просимо про його вирішення", - підкреслив очільник МЗС Польщі.
Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга завив, що українська сторона поділяє думку про необхідність деполітизації підходів до розв'язання складних питань історичного минулого.
"Ми детально обговорили це з міністром Сікорським. Я вважаю, що ми маємо достатньо політичної волі й дипломатичного хисту, щоб вирішувати складні чи найскладніші питання наших взаємин у дусі стратегічного партнерства, в дусі того надзвичайно високого рівня взаємодії, який ми на сьогодні знайшли, в дусі братніх відносин. З одного боку, має вестись робота на рівні фахівців й істориків, експертів, а з іншого - по лінії причетних органів державної влади обидвох країн", - зазначив український міністр.
Нагадуємо, тема Волинської трагедії є однією з найсуперечливіших в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються. Польща наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона. Натомість Україна наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони, й вибачення має бути взаємним.
Будь ласка, зачекайте...
злочинумогли отримати християнське поховання
захотілося шляхті з Україною посваритися.
трагедія Волині у тому що поляків заселяли примусово для зміни демографічної ситуації. Скажи сікорський-якого хера поляки на Волині робили? Сиділи б у своїх гмінах і все у них добре було б.
Волинська трагедія -злочин взаємний,який до всього має певні накопичені передумови у вигляді "Пацифікації" та вікового польського колоніалізму подалі на Схід від Вісли який супроводжувався шовіністичним ставленням до русинів/українців.Поляки вшановують тих своїх співвітчизників які вочевидь не вважатимуться героями в Україні і їх думка українців з цього приводу не цікавить."Герой" Пілсудський до прикладу, мав неприховані колоніальні апетити і ладен був в національних(якщо тільки не націоналістичних)інтересах Польщі піти і на договорняки з більшовиками за спиною у Петлюри по розподілу України,та як кажуть навіть з Гітлером трішки подипломатити на поч.30-х... Тому якщо обговорювати взаємні кривди то не в односторонній і ультимативній формі вимоги до України ,бо можна дійти й до того що доведеться розпочати з того,що польську шляхту з фільварками й ксьондзами господарити до русинів не кликали,а то вочевидь й був початок того що відгукнулось у драматичному XX столітті сумними кривдами
Для них Півсудській є героєм , для нас ні . Бо без допомоги української армії не було би незалежності Польщі. І яку він зрадив і здав червоним . Зрадив Петлюру і т.д . Але вони про це мовчать . Мусе бути гра в двоє воріт , ніхто не був білим і пухнастим . Їм теж є за що вибачатися , як що що
Після Варшавської битви більшовики змушені піти на перемовини з Польщею. За наслідками перемовин між РСФСР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УСРР з одного боку, і Польщею, з іншого, на вимогу більшовиків до складу делегації Польщі не було допущено делегатів від Уряду УНР, https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 12 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 року в Ризі підписано радянсько-польське перемир'я, а https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 18 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1921) Ризьку мирну угоду
Після підписання сепаратної Ризької угоди, українські дивізії залишено напризволяще поляками під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Проскуровом та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Кам'янцем-Подільським . Не витримавши більшовицького наступу, українські війська перейшли https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87 Збруч і були інтерновані поляками в таборах у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%88 Каліші , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B2-%D0%9A%D1%83%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Александруві-Куявському та інших містах
Польща та УНР Військові сили113,000-123,000
Включаючи 14,000 вояків Армії УНР
Кацапи Військові сили
104,000-140,000
Польща та УНР
Втрати4,500 вбитих
22,000 поранених
10,000 зниклих
Загалом: 36,500
КАЦАПИ
15,000-25,000 вбитих, поранених або зниклих
65,000-66,000 полонених
30,000-35,000 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Інтерновано в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F Східну Пруссію
Загалом: 110,000-126,000
КАЦАПИ У СВОЕМУ РЕПЕРТУАРІ ДОХНУТЬ, НО ЛІЗУТЬ 🤣🤣🤣
тупі кацапи
До чого тут Україна?
Під час операції " Вісла" Польща була окремою державою. Навіть не срср.
Але думаю ідея належала саме полякам.
а потім прийшов гегемон і все пішло прахом...
він йому шматочок цукору в марлі давав, син кривився але ссав..
з рідних рук як не взяти?
а козак був ще тей!
привезли правнучка на поцілунок... - спецом з мамкою до діда поїхали бо діда вже здавати почяв,,,,
поцілувалися вони! - пощекотав діда вусами малечю...
це як благословення, наступний рік дід вже нас покинув.....
Которые к тому же были предсказуемыми последствиями тогдашней польской политики колонизации в исполнении Пилсудского.
Так ті землі ще за Романа Мстиславича були руськими. Поляки піднімають гвалт, як той злодій, що першим кричить ''лови злодія
І мабуть гроши з раши
То зерно сипали на жд , то кордон перекривали .
https://www.youtube.com/@%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%BC3%D0%B2 @ЛюбомирБілоус-м3в https://www.youtube.com/watch?v=aNtkZkQp19g&lc=UgzlmvDmDwzVIp_6M9J4AaABAg 6 дней назад
Слава Україні! Кулеба під час дискусії звернув увагу на наші етнічні землі, які частково зараз на території Польщі. Вони мають географічні границі. Від них ми не відмовляємося, бо це наша колиска і підтвердження, що ми тутешні. Але визнаємо ******* міждержавні границі і не претендуємо на їхні зміни. Тому нічого крамольного Кулеба не сказав. Відкрийте географічний атлас: етнічні землі України
Українці та поляки, є етнічними братами, на відміну від москвинів.
Ніхто в ******** Україні та Польщі не є причетним до злочинів, які були скоєні громадянами інших держав (нині вже мертвими за віком) на території, яка зараз є суверенною територією України.
Так, мабуть ексгумацію жертв потрібно дозволити, щоб вбиті люди були по людськи поховані.
Умовою мабуть повинна стати взаємна заборона будь-яким чином повʼязувати громадян ******** України та ******** Польщі, обидві наші ******* держави з жорстокими вбивствами у Волинській трагедії та інших трагічних подій в історії.
Наш спільний ворог провокує нас на взаємні звинувачення, розкол між Україною та Польщею через розбіжності у поглядах на історію Волинської трагедії.
Досліджувати та вивчати всі обставини трагічних подій минулого справа не "політиків -істориків", а професійних науковців - істориків. Необхідно відокремити політику від наукових досліджень історичних подій.
Давайте бути чесними перед самими собою. Волинь і Галичина є і були українськими землями. Те що там була повзуча окупація поляками, не означає. що хтось перед ними завинив. Простий поляк переселенець мусив усвідомлювати, що він переселяється на чужу землю. Знав/не знав- байдуже. Прийшов і побачив, що то не його земля. За що вибачатися? Вибачтеся за анексію, повзучу окупацію переселення- тоді поговоримо. А ще краще-зробіть правильні висновки. Не твоє-не руш/не бери/не ступай
Чому так довго тянули поляки з ексгумацією? А то знайшли самий підходящий момент. А Смоленськ мовчки проковкнули. І в цьому вся їх суть, при всій повазі
Натякніть полякам (хто там з ними спілкується), що "волинська різня" по суті нічим не відрізняється від "донбаської", тільки часу пройшло більше та свідків залишилося меньше.
Одна из проблем Украины - местечковое сознание значительной части населения....
Да раскройте оба глаза, панове! В любой стране, и в Польше, есть свои 10% ультраправых националистов, которыми умело и профессионально пользуется Расия. Наша задача - не вступать с ними в срач, а выбивать из их рук те ветхие знамёна, которыми они размахивают. Хотите комиссию? Вот вам комиссия, пущай 10 лет ищут захоронения своих 80 тысяч.
Неужели вы не понимаете элементарного, что для них это не вопрос исторической реальности, а вопрос веры? Вы в серьёз готовы бороться аргументами с верой? Ну попробуйте среднестатистическому расиянину объяснить про мальчика в трусиках!
про це розказав В'ятрович в програмі "10 запитань історику"..
І полягає в тому, що поляки почали знищувати пам'ятні знаки загиблим українцям на своїй території, згодом, після вимог української сторони, стали начебто відновлювати, але без прізвищ похованих. Таким чином, польска сторона нівелює факти і кількість українських жертв..
І годі Зе-шваль тулити до кожного питання, наче по той бік кордону праві в своїх намаганнях!