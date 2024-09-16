Сикорский об эксгумации жертв Волынской трагедии: "Мы не хотим делать из этого политику"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава не выдвигает чрезмерных требований к Киеву в исторических спорах, в частности относительно Волынской трагедии, и призвал "прекратить играть в политику" на эту тему.
Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о новом обострении споров между Польшей и Украиной в исторических вопросах, Сикорский отметил, что захоронение погибших "этнической зачистки польского населения Волыни" является христианским долгом.
Мы не хотим делать из этого политику. Но для Польши это - острый политический вопрос, потому что эти поляки имеют потомков. Все население этих территорий было депортировано на территорию современной Польши. Эти люди имеют родственников, за которых они голосуют на выборах. Поэтому это - политический вопрос. Жертв этой резни надо похоронить по-христиански. Это - все, что мы просим", - пояснил Сикорский.
По его словам, этот вопрос не получится "оставить историкам", пока не произошло эксгумаций и надлежащих захоронений.
Однако Сикорский не дал прямого ответа, может ли получиться так, что принципиально разное отношение Польши и Украины к фигурам Степана Бандеры и Романа Шухевича станет препятствием для вступления Украины в ЕС.
"Это вы задаете такой вопрос, а не я. А я говорю, что вам понадобятся друзья. Они нужны вам сейчас. И они понадобятся вам в процессе вступления в ЕС. А мы просим вас об уважении к нашим погибшим. Я не думаю, что мы просим много", - добавил глава МИД Польши.
Справка
Отметим, что тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. Взгляды Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв с обеих сторон несколько отличаются.
Польша настаивает, что исключительную ответственность за преступления, совершенные в 1943-1945 годах на Волыни, несет украинская сторона. Зато Украина отмечает, что ответственность несут обе стороны, и извинения должны быть взаимными.
Пожалуйста, подождите...
Своїми закидонами поляки намагаються приховати свої злочини проти українців. Арешти і знищення українців в концтаборах в 20 р. ХХ ст. , пацифікація 1930 р. (вибори у них були і щоб підняти рейтинги і вони вирішили зробити з українців ворогів і почали винищувати. Нічого не нагадує?), ревіндикація 1937-1938, полонізаційно-відновна акція 1938 року. І це тільки те, що стало широко відомо загалу.
1. Чого полякам так припікає це питання, коли в Україні війна. Типу, спішать поки дурачки при владі, іншого шансу у поляків не буде?
2. У маячну "жертв треба поховати по християнськи" не сильно віриться. Типу, зможуть після цього піти далі? (подати в суд й вибивати з України серйозні відшкодування)
І взагалі, це сцикло боїться питання завдати про загибель президента Польщі Лєха Качинського та практично всієї еліти пшеківської під смолєнском!! Які летіли на вшанування жертв катинського розтрілу. І про той розтріл мокш теж не питає.
Тільки ті політики, яким немає чим привернути увагу свого народу до себе, підіймають історичні питання які мають дуде суперечливий характер.
Тяльки ті політики, які нездатні і не бажають виконати свої передвиборчі обіцянки соціально-економічного характеру, і не можуть згуртувати навколо себе народ реальними досягненнями, робоять все аби народ гуртувати роздраєм, срачем, пошуклм ведьом, і іншого непотребу, який отруює націю і робить її слабкішкою. Такими людьми завжди легше управляти і Сікорський з Туском це знають. Гнила і протухла в нього тема.
ю зробить
Де логіка?
Це його так Зеленський покусав?
Чи Трамп з нєвінна-убієннимі котиками/песиками з Огайо?