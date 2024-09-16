Сикорский об эксгумации жертв Волынской трагедии: "Мы не хотим делать из этого политику"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава не выдвигает чрезмерных требований к Киеву в исторических спорах, в частности относительно Волынской трагедии, и призвал "прекратить играть в политику" на эту тему.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о новом обострении споров между Польшей и Украиной в исторических вопросах, Сикорский отметил, что захоронение погибших "этнической зачистки польского населения Волыни" является христианским долгом.

Мы не хотим делать из этого политику. Но для Польши это - острый политический вопрос, потому что эти поляки имеют потомков. Все население этих территорий было депортировано на территорию современной Польши. Эти люди имеют родственников, за которых они голосуют на выборах. Поэтому это - политический вопрос. Жертв этой резни надо похоронить по-христиански. Это - все, что мы просим", - пояснил Сикорский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эксгумация жертв Волынской трагедии - это не политический вопрос, который подлежит торгам, - глава МИД Польши Сикорский

По его словам, этот вопрос не получится "оставить историкам", пока не произошло эксгумаций и надлежащих захоронений.

Однако Сикорский не дал прямого ответа, может ли получиться так, что принципиально разное отношение Польши и Украины к фигурам Степана Бандеры и Романа Шухевича станет препятствием для вступления Украины в ЕС.

"Это вы задаете такой вопрос, а не я. А я говорю, что вам понадобятся друзья. Они нужны вам сейчас. И они понадобятся вам в процессе вступления в ЕС. А мы просим вас об уважении к нашим погибшим. Я не думаю, что мы просим много", - добавил глава МИД Польши.

Читайте также: Сикорский призвал Украину "найти решение" по Волынской трагедии, "прежде чем Польша будет принимать более жесткие меры"

Справка

Отметим, что тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. Взгляды Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв с обеих сторон несколько отличаются.

Польша настаивает, что исключительную ответственность за преступления, совершенные в 1943-1945 годах на Волыни, несет украинская сторона. Зато Украина отмечает, что ответственность несут обе стороны, и извинения должны быть взаимными.