РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11610 посетителей онлайн
Новости
3 811 37
Польша (8149) Сикорский (358) Волынская трагедия (183)

Сикорский об эксгумации жертв Волынской трагедии: "Мы не хотим делать из этого политику"

Радослав Сікорський про історичний конфлікт з Україною

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава не выдвигает чрезмерных требований к Киеву в исторических спорах, в частности относительно Волынской трагедии, и призвал "прекратить играть в политику" на эту тему.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о новом обострении споров между Польшей и Украиной в исторических вопросах, Сикорский отметил, что захоронение погибших "этнической зачистки польского населения Волыни" является христианским долгом.

Мы не хотим делать из этого политику. Но для Польши это - острый политический вопрос, потому что эти поляки имеют потомков. Все население этих территорий было депортировано на территорию современной Польши. Эти люди имеют родственников, за которых они голосуют на выборах. Поэтому это - политический вопрос. Жертв этой резни надо похоронить по-христиански. Это - все, что мы просим", - пояснил Сикорский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эксгумация жертв Волынской трагедии - это не политический вопрос, который подлежит торгам, - глава МИД Польши Сикорский

По его словам, этот вопрос не получится "оставить историкам", пока не произошло эксгумаций и надлежащих захоронений.

Однако Сикорский не дал прямого ответа, может ли получиться так, что принципиально разное отношение Польши и Украины к фигурам Степана Бандеры и Романа Шухевича станет препятствием для вступления Украины в ЕС.

"Это вы задаете такой вопрос, а не я. А я говорю, что вам понадобятся друзья. Они нужны вам сейчас. И они понадобятся вам в процессе вступления в ЕС. А мы просим вас об уважении к нашим погибшим. Я не думаю, что мы просим много", - добавил глава МИД Польши.

Читайте также: Сикорский призвал Украину "найти решение" по Волынской трагедии, "прежде чем Польша будет принимать более жесткие меры"

Справка

Отметим, что тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. Взгляды Киева и Варшавы на причины, ответственность и количество жертв с обеих сторон несколько отличаются.

Польша настаивает, что исключительную ответственность за преступления, совершенные в 1943-1945 годах на Волыни, несет украинская сторона. Зато Украина отмечает, что ответственность несут обе стороны, и извинения должны быть взаимными.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
До кого він звертається? Хіба українцям зараз до цього всього? Це саме полякам ********* в сраці справи минулих часів.
показать весь комментарий
16.09.2024 10:43
+23
Задовбали..а чому наші "дипломати" не нагадають, що у 1934 році, в Березі-Картузькій концтабору для українських полонених?? Що вони у 1930 році почали проводити паціфікацію Галичини та Волині?? Політика "культурного придушення" - така назва була.

І взагалі, це сцикло боїться питання завдати про загибель президента Польщі Лєха Качинського та практично всієї еліти пшеківської під смолєнском!! Які летіли на вшанування жертв катинського розтрілу. І про той розтріл мокш теж не питає.
показать весь комментарий
16.09.2024 10:50
+21
А нам що робити з операцією "Вісла"?
показать весь комментарий
16.09.2024 10:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нам що робити з операцією "Вісла"?
показать весь комментарий
16.09.2024 10:38 Ответить
Вони хочуть виставити рахунок Україні за невинно убієнних польських окупантів.Коли Україна не стала прогинатися під Польщу проявився панський гонор.
показать весь комментарий
16.09.2024 10:52 Ответить
А от чому наш міністр про це не говорить?
показать весь комментарий
16.09.2024 11:05 Ответить
Не тільки "Вісла".
Своїми закидонами поляки намагаються приховати свої злочини проти українців. Арешти і знищення українців в концтаборах в 20 р. ХХ ст. , пацифікація 1930 р. (вибори у них були і щоб підняти рейтинги і вони вирішили зробити з українців ворогів і почали винищувати. Нічого не нагадує?), ревіндикація 1937-1938, полонізаційно-відновна акція 1938 року. І це тільки те, що стало широко відомо загалу.
показать весь комментарий
16.09.2024 11:10 Ответить
М еще можно добавить подвиги Армии Крайовой уничтожавшей целые села..
показать весь комментарий
16.09.2024 11:22 Ответить
В Польше считают что операция "Висла" преступление коммунистического режима, и они за нее не несут ответственности.
показать весь комментарий
16.09.2024 11:55 Ответить
самі роблять з цього політику, навіть національну стратегію а потім ще й звинувачують нас що "хтось грає у політику".
показать весь комментарий
16.09.2024 10:39 Ответить
потрібна роз'яснювальна бригада:

1. Чого полякам так припікає це питання, коли в Україні війна. Типу, спішать поки дурачки при владі, іншого шансу у поляків не буде?

2. У маячну "жертв треба поховати по християнськи" не сильно віриться. Типу, зможуть після цього піти далі? (подати в суд й вибивати з України серйозні відшкодування)
показать весь комментарий
16.09.2024 10:42 Ответить
Та пусть приїздять, розкопують..може прилетить кілька калібрів по головах
показать весь комментарий
16.09.2024 10:52 Ответить
Так это и есть политика в чистом виде. На ресентименте рейтинги себе повышаете. И Украина все бросит, начнет скелеты копать. Ага, щас!
показать весь комментарий
16.09.2024 10:42 Ответить
Згідно договору, поляки спочатку мали відновити памʼятник воїнам УПА , який вони зруйнували у себе. Вони свої домовленості згідно договору не виконали.. а
показать весь комментарий
16.09.2024 10:42 Ответить
Але робимо
показать весь комментарий
16.09.2024 10:43 Ответить
До кого він звертається? Хіба українцям зараз до цього всього? Це саме полякам ********* в сраці справи минулих часів.
показать весь комментарий
16.09.2024 10:43 Ответить
Мабуть вони, як і бульбофюрер, вважають що у нас тут просто "драчка".
показать весь комментарий
16.09.2024 11:34 Ответить
Задовбали..а чому наші "дипломати" не нагадають, що у 1934 році, в Березі-Картузькій концтабору для українських полонених?? Що вони у 1930 році почали проводити паціфікацію Галичини та Волині?? Політика "культурного придушення" - така назва була.

І взагалі, це сцикло боїться питання завдати про загибель президента Польщі Лєха Качинського та практично всієї еліти пшеківської під смолєнском!! Які летіли на вшанування жертв катинського розтрілу. І про той розтріл мокш теж не питає.
показать весь комментарий
16.09.2024 10:50 Ответить
То чого ж ви кожного року доиобуєтесь до Украіни?
показать весь комментарий
16.09.2024 10:50 Ответить
Але ж ви робите! Та ще й в такий час для України! Це цинічно!
показать весь комментарий
16.09.2024 10:53 Ответить
А яким чином будуть відрізняти трупи українців та поляків, бо генетично вони тотожні як фактично усі люди європоїдної раси. Не впевнений що криміналісти зможуть точно виявити і причини смерті, тим більше виявити від чиїх саме рук людина померла якщо смерть була насильницькою. Тож і далі всі ці питання будуть міфологічними та подаватися у тому вигляді в котрому зацікавлена та чи інша сторона замість виявлення істини на основі фактів, а не домислів!!! Для прикладу достатньо згадати що прибічниками роздмухування цієї трагедії використовувалось фото із дітьми божевільної циганки котра їх вбила та окрутила колючим дротом, ніби це "жертви волинської різанини". От на такій брехні й йде нагнітання емоцій у польскому суспільстві!!!
показать весь комментарий
16.09.2024 11:03 Ответить
Мабудь і Сікорського є свої ідеальні заміри черепу ідеального поляка.
показать весь комментарий
16.09.2024 11:23 Ответить
Вони мабудь, думають - скелети всі підписані й лежать ціленькі..
показать весь комментарий
16.09.2024 14:28 Ответить
Якраз тільки тим і займаються, що політики цим граються.
показать весь комментарий
16.09.2024 11:06 Ответить
Когда началась вторая мировая война?
показать весь комментарий
16.09.2024 11:10 Ответить
А в Павлокомі хто езгумацію зробить
показать весь комментарий
16.09.2024 11:20 Ответить
сікорський у тебе там повінь а ти херньою займаєшся.Бери черпака і йди воду розганяй балабол польський
показать весь комментарий
16.09.2024 11:16 Ответить
Нє нагнєтайтє!))
показать весь комментарий
16.09.2024 14:29 Ответить
Anatoliy Wlas 2f3e545a
показать весь комментарий
16.09.2024 11:16 Ответить
Якщо дуже коротко, то ...за...набрид.
Тільки ті політики, яким немає чим привернути увагу свого народу до себе, підіймають історичні питання які мають дуде суперечливий характер.
Тяльки ті політики, які нездатні і не бажають виконати свої передвиборчі обіцянки соціально-економічного характеру, і не можуть згуртувати навколо себе народ реальними досягненнями, робоять все аби народ гуртувати роздраєм, срачем, пошуклм ведьом, і іншого непотребу, який отруює націю і робить її слабкішкою. Такими людьми завжди легше управляти і Сікорський з Туском це знають. Гнила і протухла в нього тема.
показать весь комментарий
16.09.2024 11:20 Ответить
А в Павлокомі хто езгумаці
ю зробить
показать весь комментарий
16.09.2024 11:21 Ответить
Брехливе польське падло
показать весь комментарий
16.09.2024 11:24 Ответить
Шантажист.
показать весь комментарий
16.09.2024 12:10 Ответить
Другого времени нету ?
показать весь комментарий
16.09.2024 12:16 Ответить
Дайте йому лопату і нехай копає, тільки мовчки.
показать весь комментарий
16.09.2024 12:23 Ответить
Капець.. Політик, який дрючком ворушить поховання своїх дідів, шоб набрати більше політичного капіталу, розказує шо не хоче робити з цього політику...
показать весь комментарий
16.09.2024 12:37 Ответить
вони хочуть робити з цього гендель
показать весь комментарий
16.09.2024 12:38 Ответить
Заголовок: "Сікорський про ексгумацію жертв Волинської трагедії: "Ми не хочемо робити з цього політику", текст: "Ці люди мають родичів, які вони голосують на виборах. Тому це - політичне питання".

Де логіка?
Це його так Зеленський покусав?
Чи Трамп з нєвінна-убієннимі котиками/песиками з Огайо?
показать весь комментарий
16.09.2024 12:55 Ответить
Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов!
показать весь комментарий
16.09.2024 14:11 Ответить
 
 