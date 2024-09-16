Сікорський про ексгумацію жертв Волинської трагедії: "Ми не хочемо робити з цього політику"
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Варшава не висуває надмірних вимог до Києва в історичних суперечках, зокрема щодо Волинської трагедії, та закликав "припинити грати у політику" щодо цієї теми.
Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про нове загострення суперечок між Польщею та Україною в історичних питаннях, Сікорський зазначив, що поховання загиблих "етнічної зачистки польського населення Волині" є християнським обов’язком.
Ми не хочемо робити з цього політику. Але для Польщі це – гостре політичне питання, тому що ці поляки мають нащадків. Все населення цих територій було депортоване на територію сучасної Польщі. Ці люди мають родичів, які вони голосують на виборах. Тому це – політичне питання. Жертв цієї різанини треба поховати по-християнськи. Це – все, що ми просимо", - пояснив Сікорський.
За його словами, це питання не вийде "залишити історикам", доки не відбулося ексгумацій і належних поховань.
Однак Сікорський не дав прямої відповіді, чи може вийти так, що принципово різне ставлення Польщі та України постатей Степана Бандери й Романа Шухевича стане перешкодою для вступу України до ЄС.
"Це ви ставите таке питання, а не я. А я кажу, що вам знадобляться друзі. Вони потрібні вам зараз. І вони знадобляться вам у процесі вступу до ЄС. А ми просимо вас про повагу до наших загиблих. Я не думаю, що ми просимо забагато", - додав глава МЗС Польщі.
Довідка
Зазначимо, що тема Волинської трагедії є однією з найсуперечливіших в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються.
Польща наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона. Натомість Україна наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони, й вибачення має бути взаємним.
Будь ласка, зачекайте...
Своїми закидонами поляки намагаються приховати свої злочини проти українців. Арешти і знищення українців в концтаборах в 20 р. ХХ ст. , пацифікація 1930 р. (вибори у них були і щоб підняти рейтинги і вони вирішили зробити з українців ворогів і почали винищувати. Нічого не нагадує?), ревіндикація 1937-1938, полонізаційно-відновна акція 1938 року. І це тільки те, що стало широко відомо загалу.
1. Чого полякам так припікає це питання, коли в Україні війна. Типу, спішать поки дурачки при владі, іншого шансу у поляків не буде?
2. У маячну "жертв треба поховати по християнськи" не сильно віриться. Типу, зможуть після цього піти далі? (подати в суд й вибивати з України серйозні відшкодування)
І взагалі, це сцикло боїться питання завдати про загибель президента Польщі Лєха Качинського та практично всієї еліти пшеківської під смолєнском!! Які летіли на вшанування жертв катинського розтрілу. І про той розтріл мокш теж не питає.
Тільки ті політики, яким немає чим привернути увагу свого народу до себе, підіймають історичні питання які мають дуде суперечливий характер.
Тяльки ті політики, які нездатні і не бажають виконати свої передвиборчі обіцянки соціально-економічного характеру, і не можуть згуртувати навколо себе народ реальними досягненнями, робоять все аби народ гуртувати роздраєм, срачем, пошуклм ведьом, і іншого непотребу, який отруює націю і робить її слабкішкою. Такими людьми завжди легше управляти і Сікорський з Туском це знають. Гнила і протухла в нього тема.
ю зробить
Де логіка?
Це його так Зеленський покусав?
Чи Трамп з нєвінна-убієннимі котиками/песиками з Огайо?