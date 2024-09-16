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Польща (8267) Сікорський (200) Волинська трагедія (115)

Сікорський про ексгумацію жертв Волинської трагедії: "Ми не хочемо робити з цього політику"

Радослав Сікорський про історичний конфлікт з Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Варшава не висуває надмірних вимог до Києва в історичних суперечках, зокрема щодо Волинської трагедії, та закликав "припинити грати у політику" щодо цієї теми.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про нове загострення суперечок між Польщею та Україною в історичних питаннях, Сікорський зазначив, що поховання загиблих "етнічної зачистки польського населення Волині" є християнським обов’язком.

Ми не хочемо робити з цього політику. Але для Польщі це – гостре політичне питання, тому що ці поляки мають нащадків. Все населення цих територій було депортоване на територію сучасної Польщі. Ці люди мають родичів, які вони голосують на виборах. Тому це – політичне питання. Жертв цієї різанини треба поховати по-християнськи. Це – все, що ми просимо", - пояснив Сікорський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексгумація жертв Волинської трагедії - це не політичне питання, яке підлягає торгам, - глава МЗС Польщі Сікорський

За його словами, це питання не вийде "залишити історикам", доки не відбулося ексгумацій і належних поховань.

Однак Сікорський не дав прямої відповіді, чи може вийти так, що принципово різне ставлення Польщі та України постатей Степана Бандери й Романа Шухевича стане перешкодою для вступу України до ЄС.

"Це ви ставите таке питання, а не я. А я кажу, що вам знадобляться друзі. Вони потрібні вам зараз. І вони знадобляться вам у процесі вступу до ЄС. А ми просимо вас про повагу до наших загиблих. Я не думаю, що ми просимо забагато", - додав глава МЗС Польщі.

Читайте також: Сікорський закликав Україну "знайти рішення" щодо Волинської трагедії, "перш ніж Польща вживатиме жорсткіших заходів" 

Довідка

Зазначимо, що тема Волинської трагедії є однією з найсуперечливіших в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються.

Польща наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона. Натомість Україна наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони, й вибачення має бути взаємним.

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Топ коментарі
+25
До кого він звертається? Хіба українцям зараз до цього всього? Це саме полякам ********* в сраці справи минулих часів.
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16.09.2024 10:43
+23
Задовбали..а чому наші "дипломати" не нагадають, що у 1934 році, в Березі-Картузькій концтабору для українських полонених?? Що вони у 1930 році почали проводити паціфікацію Галичини та Волині?? Політика "культурного придушення" - така назва була.

І взагалі, це сцикло боїться питання завдати про загибель президента Польщі Лєха Качинського та практично всієї еліти пшеківської під смолєнском!! Які летіли на вшанування жертв катинського розтрілу. І про той розтріл мокш теж не питає.
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16.09.2024 10:50
+21
А нам що робити з операцією "Вісла"?
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16.09.2024 10:38
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А нам що робити з операцією "Вісла"?
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16.09.2024 10:38 Відповісти
Вони хочуть виставити рахунок Україні за невинно убієнних польських окупантів.Коли Україна не стала прогинатися під Польщу проявився панський гонор.
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16.09.2024 10:52 Відповісти
А от чому наш міністр про це не говорить?
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16.09.2024 11:05 Відповісти
Не тільки "Вісла".
Своїми закидонами поляки намагаються приховати свої злочини проти українців. Арешти і знищення українців в концтаборах в 20 р. ХХ ст. , пацифікація 1930 р. (вибори у них були і щоб підняти рейтинги і вони вирішили зробити з українців ворогів і почали винищувати. Нічого не нагадує?), ревіндикація 1937-1938, полонізаційно-відновна акція 1938 року. І це тільки те, що стало широко відомо загалу.
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16.09.2024 11:10 Відповісти
М еще можно добавить подвиги Армии Крайовой уничтожавшей целые села..
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16.09.2024 11:22 Відповісти
В Польше считают что операция "Висла" преступление коммунистического режима, и они за нее не несут ответственности.
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16.09.2024 11:55 Відповісти
самі роблять з цього політику, навіть національну стратегію а потім ще й звинувачують нас що "хтось грає у політику".
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16.09.2024 10:39 Відповісти
потрібна роз'яснювальна бригада:

1. Чого полякам так припікає це питання, коли в Україні війна. Типу, спішать поки дурачки при владі, іншого шансу у поляків не буде?

2. У маячну "жертв треба поховати по християнськи" не сильно віриться. Типу, зможуть після цього піти далі? (подати в суд й вибивати з України серйозні відшкодування)
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16.09.2024 10:42 Відповісти
Та пусть приїздять, розкопують..може прилетить кілька калібрів по головах
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16.09.2024 10:52 Відповісти
Так это и есть политика в чистом виде. На ресентименте рейтинги себе повышаете. И Украина все бросит, начнет скелеты копать. Ага, щас!
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16.09.2024 10:42 Відповісти
Згідно договору, поляки спочатку мали відновити памʼятник воїнам УПА , який вони зруйнували у себе. Вони свої домовленості згідно договору не виконали.. а
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16.09.2024 10:42 Відповісти
Але робимо
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16.09.2024 10:43 Відповісти
До кого він звертається? Хіба українцям зараз до цього всього? Це саме полякам ********* в сраці справи минулих часів.
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16.09.2024 10:43 Відповісти
Мабуть вони, як і бульбофюрер, вважають що у нас тут просто "драчка".
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16.09.2024 11:34 Відповісти
Задовбали..а чому наші "дипломати" не нагадають, що у 1934 році, в Березі-Картузькій концтабору для українських полонених?? Що вони у 1930 році почали проводити паціфікацію Галичини та Волині?? Політика "культурного придушення" - така назва була.

І взагалі, це сцикло боїться питання завдати про загибель президента Польщі Лєха Качинського та практично всієї еліти пшеківської під смолєнском!! Які летіли на вшанування жертв катинського розтрілу. І про той розтріл мокш теж не питає.
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16.09.2024 10:50 Відповісти
То чого ж ви кожного року доиобуєтесь до Украіни?
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16.09.2024 10:50 Відповісти
Але ж ви робите! Та ще й в такий час для України! Це цинічно!
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16.09.2024 10:53 Відповісти
А яким чином будуть відрізняти трупи українців та поляків, бо генетично вони тотожні як фактично усі люди європоїдної раси. Не впевнений що криміналісти зможуть точно виявити і причини смерті, тим більше виявити від чиїх саме рук людина померла якщо смерть була насильницькою. Тож і далі всі ці питання будуть міфологічними та подаватися у тому вигляді в котрому зацікавлена та чи інша сторона замість виявлення істини на основі фактів, а не домислів!!! Для прикладу достатньо згадати що прибічниками роздмухування цієї трагедії використовувалось фото із дітьми божевільної циганки котра їх вбила та окрутила колючим дротом, ніби це "жертви волинської різанини". От на такій брехні й йде нагнітання емоцій у польскому суспільстві!!!
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16.09.2024 11:03 Відповісти
Мабудь і Сікорського є свої ідеальні заміри черепу ідеального поляка.
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16.09.2024 11:23 Відповісти
Вони мабудь, думають - скелети всі підписані й лежать ціленькі..
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16.09.2024 14:28 Відповісти
Якраз тільки тим і займаються, що політики цим граються.
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16.09.2024 11:06 Відповісти
Когда началась вторая мировая война?
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16.09.2024 11:10 Відповісти
А в Павлокомі хто езгумацію зробить
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16.09.2024 11:20 Відповісти
сікорський у тебе там повінь а ти херньою займаєшся.Бери черпака і йди воду розганяй балабол польський
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16.09.2024 11:16 Відповісти
Нє нагнєтайтє!))
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16.09.2024 14:29 Відповісти
Anatoliy Wlas 2f3e545a
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16.09.2024 11:16 Відповісти
Якщо дуже коротко, то ...за...набрид.
Тільки ті політики, яким немає чим привернути увагу свого народу до себе, підіймають історичні питання які мають дуде суперечливий характер.
Тяльки ті політики, які нездатні і не бажають виконати свої передвиборчі обіцянки соціально-економічного характеру, і не можуть згуртувати навколо себе народ реальними досягненнями, робоять все аби народ гуртувати роздраєм, срачем, пошуклм ведьом, і іншого непотребу, який отруює націю і робить її слабкішкою. Такими людьми завжди легше управляти і Сікорський з Туском це знають. Гнила і протухла в нього тема.
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16.09.2024 11:20 Відповісти
А в Павлокомі хто езгумаці
ю зробить
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16.09.2024 11:21 Відповісти
Брехливе польське падло
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16.09.2024 11:24 Відповісти
Шантажист.
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16.09.2024 12:10 Відповісти
Другого времени нету ?
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16.09.2024 12:16 Відповісти
Дайте йому лопату і нехай копає, тільки мовчки.
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16.09.2024 12:23 Відповісти
Капець.. Політик, який дрючком ворушить поховання своїх дідів, шоб набрати більше політичного капіталу, розказує шо не хоче робити з цього політику...
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16.09.2024 12:37 Відповісти
вони хочуть робити з цього гендель
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16.09.2024 12:38 Відповісти
Заголовок: "Сікорський про ексгумацію жертв Волинської трагедії: "Ми не хочемо робити з цього політику", текст: "Ці люди мають родичів, які вони голосують на виборах. Тому це - політичне питання".

Де логіка?
Це його так Зеленський покусав?
Чи Трамп з нєвінна-убієннимі котиками/песиками з Огайо?
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16.09.2024 12:55 Відповісти
Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов!
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16.09.2024 14:11 Відповісти
 
 