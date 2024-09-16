Сікорський про ексгумацію жертв Волинської трагедії: "Ми не хочемо робити з цього політику"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Варшава не висуває надмірних вимог до Києва в історичних суперечках, зокрема щодо Волинської трагедії, та закликав "припинити грати у політику" щодо цієї теми.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про нове загострення суперечок між Польщею та Україною в історичних питаннях, Сікорський зазначив, що поховання загиблих "етнічної зачистки польського населення Волині" є християнським обов’язком.

Ми не хочемо робити з цього політику. Але для Польщі це – гостре політичне питання, тому що ці поляки мають нащадків. Все населення цих територій було депортоване на територію сучасної Польщі. Ці люди мають родичів, які вони голосують на виборах. Тому це – політичне питання. Жертв цієї різанини треба поховати по-християнськи. Це – все, що ми просимо", - пояснив Сікорський.

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За його словами, це питання не вийде "залишити історикам", доки не відбулося ексгумацій і належних поховань.

Однак Сікорський не дав прямої відповіді, чи може вийти так, що принципово різне ставлення Польщі та України постатей Степана Бандери й Романа Шухевича стане перешкодою для вступу України до ЄС.

"Це ви ставите таке питання, а не я. А я кажу, що вам знадобляться друзі. Вони потрібні вам зараз. І вони знадобляться вам у процесі вступу до ЄС. А ми просимо вас про повагу до наших загиблих. Я не думаю, що ми просимо забагато", - додав глава МЗС Польщі.

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Довідка

Зазначимо, що тема Волинської трагедії є однією з найсуперечливіших в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються.

Польща наполягає, що виключну відповідальність за злочини, скоєні в 1943-1945 роках на Волині, несе українська сторона. Натомість Україна наголошує, що відповідальність несуть обидві сторони, й вибачення має бути взаємним.