Исторические проблемы Польши с Украиной не должны решаться путем "бесцеремонного шантажа", - Дуда

Между Польшей и Украиной должен произойти "прорыв" в проблемных исторических вопросах, в частности относительно эксгумации жертв Волынской трагедии, но это не должно быть результатом "бесцеремонного шантажа".

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что во время визита в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генассамблеи ООН в штаб-квартире Организации он провел короткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос об исторических проблемах в двусторонних отношениях, польский лидер отметил, что неоднократно говорил об этом с украинским коллегой.

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Результатом этих разговоров было, в частности, совместное участие двух лидеров в экуменическом богослужении в кафедральном соборе в Луцке (в июле 2023 года - ред.), где чествовали жертв Волынской трагедии.

Дуда отметил, что будет продолжать эту работу до конца своего президентства - до августа 2025 года.

На вопрос о том, что Украина не дала согласия на эксгумацию жертв Волынской трагедии, Дуда ответил, что "эти согласия на эксгумацию уже были", и что вопрос получения согласия на дальнейшие эксгумационные работы был темой его разговора с Зеленским во время недавнего визита в Киев по случаю 33-й годовщины Независимости Украины.

В ответ на вопрос, будет ли какой-то "прорыв" в этом вопросе до конца его президентства, Дуда выразил надежду, что это произойдет.

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В то же время он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы это произошло "путем бесцеремонного шантажа", который, по его мнению, "не принесет Польше ничего хорошего в публичном пространстве".

Дуда подчеркнул, что вопрос проведения эксгумаций нужно решать не путем "угрозы заблокировать интеграцию Украины с Западом".

"Помните, что блокирование интеграции Украины с Западом является одной из причин, почему Путин напал на Украину", - добавил он.

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Напомним министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, если не решит "Волынский вопрос". Он также подчеркнул, что на пути евроинтеграции Украины Варшава должна "поставить Киеву ультиматум".