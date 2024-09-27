Исторические проблемы Польши с Украиной не должны решаться путем "бесцеремонного шантажа", - Дуда
Между Польшей и Украиной должен произойти "прорыв" в проблемных исторических вопросах, в частности относительно эксгумации жертв Волынской трагедии, но это не должно быть результатом "бесцеремонного шантажа".
Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Polsat News, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что во время визита в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генассамблеи ООН в штаб-квартире Организации он провел короткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отвечая на вопрос об исторических проблемах в двусторонних отношениях, польский лидер отметил, что неоднократно говорил об этом с украинским коллегой.
Результатом этих разговоров было, в частности, совместное участие двух лидеров в экуменическом богослужении в кафедральном соборе в Луцке (в июле 2023 года - ред.), где чествовали жертв Волынской трагедии.
Дуда отметил, что будет продолжать эту работу до конца своего президентства - до августа 2025 года.
На вопрос о том, что Украина не дала согласия на эксгумацию жертв Волынской трагедии, Дуда ответил, что "эти согласия на эксгумацию уже были", и что вопрос получения согласия на дальнейшие эксгумационные работы был темой его разговора с Зеленским во время недавнего визита в Киев по случаю 33-й годовщины Независимости Украины.
В ответ на вопрос, будет ли какой-то "прорыв" в этом вопросе до конца его президентства, Дуда выразил надежду, что это произойдет.
В то же время он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы это произошло "путем бесцеремонного шантажа", который, по его мнению, "не принесет Польше ничего хорошего в публичном пространстве".
Дуда подчеркнул, что вопрос проведения эксгумаций нужно решать не путем "угрозы заблокировать интеграцию Украины с Западом".
"Помните, что блокирование интеграции Украины с Западом является одной из причин, почему Путин напал на Украину", - добавил он.
Напомним министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, если не решит "Волынский вопрос". Он также подчеркнул, что на пути евроинтеграции Украины Варшава должна "поставить Киеву ультиматум".
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"У зв'язку із цим звертаємося до керівництва Польщі із закликом узяти участь у вшануванні пам'яті в 74-ту річницю військових злочинів, жертвами яких стали громадяни Польщі української національності", - йдеться в заяві ОУП.
Як наголошують, у березні виповнюється 74-та річниця акцій польських Армії Крайової і так званих Хлопських батальйонів проти українських населених пунктів у Грубешівському і Томашівському повітах Польщі. Зокрема, з 9 по 11 березня 1944 року поляки знищили 11 населених пунктів, де проживали українці, в результаті чого загинули щонайменше 1228 осіб. Пізніше, з 19 по 22 березня, знищили ще 21 українське село. Найбільше людей тоді загинуло в селі Сагринь і його околицях 10 березня 1944 року - 606 осіб (227 жінок і 151 дитина), а також у селі Бересть 21 березня 1944 року - щонайменше 239 осіб (104 жінок і 50 дітей). Усього в березні і квітні 1944 року в східній частині Люблінського воєводства тоді загинули щонайменше 2220 українців, зокрема 850 жінок і 422 дитини.
Шантаж може бути тільки через зерно...
Трохи освіжу памʼять:
"
Президенти обох країн Олександр Кваснєвський та Леонід Кучма взяли участь у літургії на польському кладовищі і в панахиді на православному цвинтарі. Довгий час родичі тих, хто загинув в часи лихоліття, і українців, і поляків, не мали змоги навіть приїхати на рідні могили як в Україні, так і в Польщі. Тому так схвально гості з-за Бугу зустріли слова Президента Польщі Олександра Кваснєвського: "…що місцевим жителям слід оберігати могили і тут, на Волині, і в Польщі..."
Постав на згорьованій землі і пам'ятник українсько-польського примирення " Пам'ять. Скорбота. Єднання", в підмурівок якого сьогодні була вкладена капсула із спільною заявою Леоніда Кучми і Олександра Кваснєвського, в якій глави держав рішуче і однозначно засуджують злочини, вчинені у минулому проти обох народів... "
https://www.holosameryky.com/a/a-49-a-2003-07-11-4-1-86921587/223373.html
Політики з дипломатами язики в дупи позасовували??? До істориків зверніться вони вам нададуть матеріалу не на одну кримінальну справу!
Нехай нагадають про лагідну пацифікацію! Звірства на Холмщені, Підляшші. польсько-радянські угоди.
За що дипломати отримують зарплатню??
а поляки це зрозуміли і тепер постійно оприлюднюють свою версію історії, де вони виключно "старадальці"
В будь якому разі ,навіть, якщо Україні доведетьс визнати всі забаганки поляків, після вступу в ЄС можна все це буде відмінити і вимагати репарації за геноцид і окупацію. І тоді нарешті це питання їм доведеться вирішувати справедливо. Найголовніше зараз вистояти.