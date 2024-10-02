В Украинский легион в Польше вступило слишком мало украинцев, - министр обороны Косиняк-Камыш

Количество украинцев, которые согласились вступить в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым.

Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wiadomosci.

По его словам, Польша готова "обучать украинских солдат".

Косиняк-Камыш напомнил, что Польша уже подготовила около 20 тысяч украинских солдат, которые были отправлены на фронт в Украине.

"Мы не отвечаем за набор (в легион. - Ред.). Однако количество людей, которые должны были вызваться с украинской стороны, слишком мало", - сказал министр.

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Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что несколько тысяч человек, находящихся в Польше, уже зарегистрировались для вступления в специальное добровольческое подразделение Украинский легион.

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