Новый генсек НАТО Рютте заявил о необходимости усилить ПВО Украины

Новый генсек НАТО Марк Рютте обсудил с главой МИД Польши Радославом Сикорским усиление ПВО Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт польского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что разговор состоялся 2 октября.

"Во время беседы, которая началась с поздравлений со вступлением в должность, обсуждалась текущая ситуация в Украине, перспективы расширения НАТО и обострение ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

В частности, новый Рютте поблагодарил Польшу за ее усилия по поддержке Украины, а также отметил острую необходимость в укреплении систем ПВО Украины и улучшении логистики ВСУ.

Оба политика сошлись во мнении, что российские ракеты и беспилотники, которые нарушают границы стран НАТО и над которыми армия РФ теряет контроль, становятся проблемой.

Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, Рютте акцентировал внимание на многочисленных военных контингентах государств-членов НАТО и стран-кандидатов в НАТО, размещенных в зоне конфликта, для которых ситуация может представлять угрозу.

Также на сайте МИД Польши сказано, что от имени премьер-министра Дональда Туска министр Сикорский пригласил нового генерального секретаря НАТО посетить Варшаву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощь Украине стоит нам меньше, чем если бы напрямую пришлось бороться с Путиным, - Рютте