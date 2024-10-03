Новий генсек НАТО Рютте заявив про необхідність посилити ППО України
Новий генсек НАТО Марк Рютте обговорив із главою МЗС Польщі Радославом Сікорським посилення ППО України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт польського зовнішньополітичного відомства.
Зазначається, що розмова відбулася 2 жовтня.
"Під час бесіди, яка розпочалася з привітань із вступом на посаду, обговорювалася поточна ситуація в Україні, перспективи розширення НАТО та загострення ситуації на Близькому Сході", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, новий Рютте подякував Польщі за її зусилля з підтримки України, а також наголосив на гострій потребі у зміцненні систем ППО України та покращенні логістик ЗСУ.
Обидва політики зійшлися на думці, що російські ракети та безпілотники, які порушують кордони країн НАТО і над якими армія РФ втрачає контроль, стають проблемою.
Говорячи про конфлікт на Близькому Сході, Рютте акцентував увагу на численних військових контингентах держав-членів НАТО та країн-кандидатів у НАТО, розміщених у зоні конфлікту, для яких ситуація може становити загрозу.
Також на сайті МЗС Польщі сказано, що від імені прем'єр-міністра Дональда Туска міністр Сікорський запросив нового генерального секретаря НАТО відвідати Варшаву.
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