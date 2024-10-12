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Новини
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Наразі переговори між Україною та Росією неможливі через бажання обох сторін бачити іншу динаміку, - ексдиректор ЦРУ Петреус

петреус

Українські лідери не схильні відмовлятися від своєї території, тоді як Росія вважає, що може досягти більшого на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV зазначив ексначальник ЦРУ Девід Петреус.

"Наразі переговори неможливі. На це є певні причини. Я не думаю, що Росія зараз хоче вести переговори. І я майже впевнений, що Україна також не хоче вести переговори. Гадаю, кожна сторона хотіла б бачити іншу динаміку", – наголосив ексначальник ЦРУ.

При цьому Петреус додав, що росіяни мають "втричі, вчетверо чи навіть більше" населення, ніж Україна, на яке вони можуть спиратися.

Нагадаємо, новопризначений генсек НАТО Марк Рютте днями заявив, що лише Україна може визначати, які умови мирних переговорів будуть прийнятними і яким чином долучатися до контактів з РФ.

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Автор: 

Петреус Давід (34) переговори з Росією (1233)


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Пуйло вже відмовляється дати посаду гауляйтера тому, хто обіцяв виконати "Стамбульські"?
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12.10.2024 14:21 Відповісти
Та ні. Просто дует затіяв вдовгу. В коротку злякались за свої пердаки. Валять на Бориса, що саме він помішав.
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12.10.2024 14:32 Відповісти
"Я не думаю, що Росія зараз хоче вести переговори. І я майже впевнений, що Україна також не хоче вести переговори."
---------
Звичайно що Україна не хоче переговорів про умови її капітуляції, українці просто хочуть щоби кацапи пішли з нашої землі, а краще - взагалі щезли десь з цієї планети.
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12.10.2024 14:31 Відповісти
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13.10.2024 11:21 Відповісти
А до того схильні США, дивлячись на геноцид українців та знищення кацапами міжнародного порядку? Судячи з усього тільки пи₴діти та занепокоюватися.
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12.10.2024 14:36 Відповісти
Їжаку зрозуміло, що війни закінчуються переговорами, коли обидві сторони мають однакове уявлення про подальший розвиток подій. Це чиясь давна цитата.

Питання лише в тому, чи хочуть США та НАТО якось впинути на такі уявлення росії.
Чи їм простіше чекати коли Україна перестане сподіватися на те що в світі має перемогти добро та справедливість
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12.10.2024 16:37 Відповісти
 
 