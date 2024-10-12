Наразі переговори між Україною та Росією неможливі через бажання обох сторін бачити іншу динаміку, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Українські лідери не схильні відмовлятися від своєї території, тоді як Росія вважає, що може досягти більшого на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV зазначив ексначальник ЦРУ Девід Петреус.

"Наразі переговори неможливі. На це є певні причини. Я не думаю, що Росія зараз хоче вести переговори. І я майже впевнений, що Україна також не хоче вести переговори. Гадаю, кожна сторона хотіла б бачити іншу динаміку", – наголосив ексначальник ЦРУ.

При цьому Петреус додав, що росіяни мають "втричі, вчетверо чи навіть більше" населення, ніж Україна, на яке вони можуть спиратися.

Нагадаємо, новопризначений генсек НАТО Марк Рютте днями заявив, що лише Україна може визначати, які умови мирних переговорів будуть прийнятними і яким чином долучатися до контактів з РФ.

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