Публікації в іноземних ЗМІ про нібито готовність України до поступок агресору є маніпуляцією, - МЗС

Міністерство закордонних справ України спростовує маніпулятивні твердження, озвучені в низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності. Наголошуємо на неприйнятності таких поступок.

Про це ідеться в коментарі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу.

Єдиним реалістичним шляхом до відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України була і залишається Формула миру, яка заснована на повазі до Статуту ООН та імперативі повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - зазначили у дипломатичному відомстві.

Крім того, українське МЗС наголосило, що принцип "жодних домовленостей про Україну без України" та імператив поваги до міжнародного права і Статуту ООН залишаються обов'язковими, і "Україна не прийме жодних ініціатив, які їх порушують".

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