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Новини Війна
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Публікації в іноземних ЗМІ про нібито готовність України до поступок агресору є маніпуляцією, - МЗС

МЗС України

Міністерство закордонних справ України спростовує маніпулятивні твердження, озвучені в низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності. Наголошуємо на неприйнятності таких поступок.

Про це ідеться в коментарі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу.

Єдиним реалістичним шляхом до відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України була і залишається Формула миру, яка заснована на повазі до Статуту ООН та імперативі повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - зазначили у дипломатичному відомстві.

Крім того, українське МЗС наголосило, що принцип "жодних домовленостей про Україну без України" та імператив поваги до міжнародного права і Статуту ООН залишаються обов'язковими, і "Україна не прийме жодних ініціатив, які їх порушують".

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Автор: 

МЗС (4158) переговори з Росією (1235) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+15
ооо. Ми це вже чули в 2022 , що західні ЗМІ нагнітають , за день до нападу рашки
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10.10.2024 21:23
+10
Але ж перекрутили частину про "готовность України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності". Ніхто і ніде не говорив про поступки, мова йде про повернення тенриторій дипломатичним шляхом.

Так, можливо прийдеться чекати десятки років, але ми хоч не втратимо свого майбутнього у невдалій спробі повернути все силою. Чомусь більшість цього не розуміє, і готова розпоряджатися сотнями тисяч життів, так ніби це просто якась залізяка на полі бою, яку можна замінити такою ж.

Яка користь від території, якщо там буде нікому жити? Чи головне, щоб назва у держави була Україна, а людей з Африки і Азії сюди заселимо і все?
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10.10.2024 21:43
+9
Кажуть: "Не буває диму без вогню"
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10.10.2024 21:22
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Кажуть: "Не буває диму без вогню"
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10.10.2024 21:22 Відповісти
За кого голосував у 2010 та 2019?
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10.10.2024 21:54 Відповісти
І для того ,щоб віддати, хуіло визнало днр та лнр? Ти який бур'ян куриш?
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10.10.2024 21:55 Відповісти
> Крим і Донецьк, Луганськ втрачено.
> А Південь обміняють на зняття санкцій, нейтральний статус і т.д.

Добровільно Південь не віддадуть. Це план - мінімум пуйла (сухопутній коридор й Азовське море) .

пуйло мінятиме зняття санкцій/нейтральний статус виключно на тогочасні лінії.

Хочу помилятись, але здається, все що окуповано і окупують - буде окуповано надовго. А зелені ще й видаватимуть це за перемогу: "пуйло хотів Запоріжжя і Херсон, хрін йому".
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10.10.2024 21:57 Відповісти
ооо. Ми це вже чули в 2022 , що західні ЗМІ нагнітають , за день до нападу рашки
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10.10.2024 21:23 Відповісти
Це робилось для того щоб іноземних інвесторів налякати.
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10.10.2024 22:21 Відповісти
Какая разница, готовнiсть или неготовнiсть, если фронт сыпется, это факт, и сейчас его можно выравнять только интенсивным вмешательством извне, что на поле боя сразу оказалось + 200к солдат, +500 танков и +1000 далекобойных ракет с разрешением бить по запретным местам?

Когда мобилизуют 10к в месяц, и эти 10к ездят аж на 20 Леопардах - готова Украина или нет, территория сдается, а ведь отбить еще труднее чем удержать.

Поэтому соглашусь с двумя умничками сверху - дыма без огня не бывает, и про "нагнетание" мы уже слышали.
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10.10.2024 21:29 Відповісти
про шо ти?..

ти бува не про те що згідно домовленостей зливають Донбас відвівши іноземну техніку і війська і сручи у вуха бидлоелекторату про Курську операцію?

чи про шо ти?
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10.10.2024 22:22 Відповісти
На такие вещи лучше смотреть реалистично и прагматично - многое станет понятнее.

Есть задача, которая может решиться (да), а может не решиться (нет). Например это победа на РФ. Или постройка дома, как аналогия.

Вам дали литровую баночку цемента и сказали - строй. Сможете построить? Нет.
Вы же злитесь на каменщика, за то, что тот не смог выложить вам дом из литра цемента, но взял оттуда майонезную баночку и вылепил фигурку.

С литра можно было бы выложить аж 5 кирпичей, а без майонезной баночки хватило только на 4 кирпича.

Редиска ли каменщик? Да, наверное.

Но дом не построен не из-за него, а из-за того что дали мало цемента. А дом большой, очень даже огромный. И еще пристроек куча - и подвал для картошки, и мечеть для молитв, и огромный склад ширпотреба. Да еще какой-то пухляш вечно льет воду на фундамент.

Кто такой дом, кто такой подвал с картошкой, что за мечеть, где находится склад ширпотреба и как зовут пухляша - думаю объяснять не нужно?)
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10.10.2024 23:33 Відповісти
--->
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11.10.2024 00:00 Відповісти
мабуть заводи по виготовленні "лопат" для перемоги над рашистом штампують в Україні у безперервному циклі...????
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10.10.2024 21:31 Відповісти
Так Зелю самого різко перемкнуло від "Ніяких перемовин", навіть указом сам собі заборонив перемовлятись, до "Потрібно запросити на наступний саміт миру"
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10.10.2024 21:32 Відповісти
Але ж перекрутили частину про "готовность України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності". Ніхто і ніде не говорив про поступки, мова йде про повернення тенриторій дипломатичним шляхом.

Так, можливо прийдеться чекати десятки років, але ми хоч не втратимо свого майбутнього у невдалій спробі повернути все силою. Чомусь більшість цього не розуміє, і готова розпоряджатися сотнями тисяч життів, так ніби це просто якась залізяка на полі бою, яку можна замінити такою ж.

Яка користь від території, якщо там буде нікому жити? Чи головне, щоб назва у держави була Україна, а людей з Африки і Азії сюди заселимо і все?
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10.10.2024 21:43 Відповісти
--->
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11.10.2024 00:01 Відповісти
Тільки на це вистачило розуму? Твій рівень інтелекту вражає.
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11.10.2024 00:08 Відповісти
Як ти бідолашний переживаєш сердешний за Україну 😁

Ніби нову методичку лахти читаю, не кажу що так але дуже схоже і головне налякати африканцями і азіатами, що все,треба йти домовлятися з лаптями,лапті ж хорощі і землі України азіатами з Бурятії і осетинами заселяти не будуть як на Донбасі ))))
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11.10.2024 04:10 Відповісти
То йди і воюй, чому сидиш тут і коменти пишеш? Можливо врятуєш кілька життів. Ви диванні воїни хоча б запитали думку тих, хто справді воює, чого вони хочуть.
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11.10.2024 11:26 Відповісти
Ще одна ботва випуску 2024 щось розказує
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14.10.2024 22:17 Відповісти
Фінляндія колись так і зробила.Та зберегла країну та людей.
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11.10.2024 06:41 Відповісти
А что тогда было в Стамбуле в марте 2022 г.? А ведь рыла про-парашные всё те же...
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10.10.2024 21:55 Відповісти
старожили, скажіть, оці, що написали раніше, це все подоляківські пососи?
чи корисні ідіоти, що знову втомились від війни, і хочуть пожити для себе?
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10.10.2024 22:07 Відповісти
Є версія - порохоботи щоб заморозити війну для виборів Пороха президентом, чув від Світана
Цікава ситуація - більщість українців вже розуміє що як що війну заморозити, то будуть кранти Україні.
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11.10.2024 04:15 Відповісти
кругом брєхуни, один зєлєнской д'Артаньян🤣
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10.10.2024 23:37 Відповісти
 
 