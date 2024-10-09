Союзники очікують від Зеленського більш гнучкого підходу до завершення війни, - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський може змінити власний підхід до завершення війни на більш гнучкіший.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg, посилаючись на неназваних українських та "близьких до НАТО" посадовців.

За словами чиновників, близьких до НАТО, Володимир Зеленський, можливо, готується прийняти більш гнучкий підхід, оскільки вони шукають способи допомогти покласти край війні Росії.

"Але враховуючи те, що постраждала від війни Україна наближається до третьої повної зими війни, а підтримка Заходу демонструє ознаки занепаду й кінця конфлікту не видно, українські чиновники дали зрозуміти, що вони готові визнати, що в гру має вступити ендшпіль, офіційні особи сказали за умови, що їхні імена не будуть називатися, оскільки переговори відбуватимуться за закритими дверима", - запевняє видання.

Жоден з офіційних представників не торкався теми поступок Росії, оскільки Зеленський відкидає таку ідею. Втім, за даними видання, союзники все більше придивляються до мирного завершення війни шляхом переговорів.

Також зазначається, що нібито зміну настроїв мали обговорити на засіданні "Рамштайну" 12 жовтня за участі президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського, втім Байден відклав поїздку.

Довідка

Ендшпіль - заключна стадія партії в шахи чи шашки.