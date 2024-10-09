УКР
Новини
11 498 87

Союзники очікують від Зеленського більш гнучкого підходу до завершення війни, - Bloomberg

Звернення Володимира Зеленського 8 жовтня

Президент України Володимир Зеленський може змінити власний підхід до завершення війни на більш гнучкіший.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg, посилаючись на неназваних українських та "близьких до НАТО" посадовців.

За словами чиновників, близьких до НАТО, Володимир Зеленський, можливо, готується прийняти більш гнучкий підхід, оскільки вони шукають способи допомогти покласти край війні Росії.

"Але враховуючи те, що постраждала від війни Україна наближається до третьої повної зими війни, а підтримка Заходу демонструє ознаки занепаду й кінця конфлікту не видно, українські чиновники дали зрозуміти, що вони готові визнати, що в гру має вступити ендшпіль, офіційні особи сказали за умови, що їхні імена не будуть називатися, оскільки переговори відбуватимуться за закритими дверима", - запевняє видання.

Також читайте: І Зеленський, і Путін вірять, що час працює на них, тому хочуть продовження війни, - Орбан

Жоден з офіційних представників не торкався теми поступок Росії, оскільки Зеленський відкидає таку ідею. Втім, за даними видання, союзники все більше придивляються до мирного завершення війни шляхом переговорів.

Також зазначається, що нібито зміну настроїв мали обговорити на засіданні "Рамштайну" 12 жовтня за участі президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського, втім Байден відклав поїздку.

Довідка

Ендшпіль - заключна стадія партії в шахи чи шашки.

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) переговори з Росією (1417) Рамштайн (178)
Топ коментарі
+31
А від ***** вони цього не очікують ?
То це Зєля розв'язав війну і напав на кацапію ?
Ці кацапські вкиди через західну пресу - вже порядком остогидли .
09.10.2024 07:26 Відповісти
+27
зеленський не здатний виграти війну,це факт
09.10.2024 07:25 Відповісти
+26
Зе , сприяв , усіляко ВТОРГЕННЮ ,,своїм уміротворенням агресора террориста , співаючи ойму діферамби , літаючи таемно від суспільства , на случку з патрушевим , дє ойму розклали по поличкам , що, ойго поводирь ,синок ФСБшного упиря -АНДРУША найпотужніший , а він пішак балакучій 🤢ФУНТ ! Робили все , щоб , відволікти увагу від підготовки до НАПАДУ ! Як папуги 🦜резнікові ойго шмара лупоглаза :» ми не бачим, ми не бачим, не дивіться в гору , мрійте про ШАШЛИКІ ! Відводили війська з Півдня з під Києва, РОЗМІНУВАЛи ЧОНГАР ……Закриття ракетних програм, скасував навчання зовнішньої розвідки, переслідування патріотів ( списки Потнова-Баканова) призначення 100% агентів -кротів , хамство партнерам на мюнхенській конференції , цинічно ігнорування загрози громадян………
09.10.2024 08:12 Відповісти
У кацапів ресурсів на наступ залишилось максимум на місяць.далі будуть торгуватися територіями.можливо щось доведеться віддати але вкрадене вони не втримають Бог усе бачить.
показати весь коментар
09.10.2024 07:44 Відповісти
ще два-три тижні?
показати весь коментар
09.10.2024 07:48 Відповісти
це твоє стоп-слово?
показати весь коментар
09.10.2024 08:22 Відповісти
Ресурси РФ вже два Роки, як занінчуються і все ніяк не закінчаться. А тут ще Іран, КНДР, Білорусь, Китай навіть. Україна одна повинна цьому протистояти? Хоча, поки що тримається...
показати весь коментар
09.10.2024 08:23 Відповісти
09.10.2024 08:46 Відповісти
30 січня 2024
https://suspilne.media/673210-budanov-zaaviv-so-nastup-armii-rf-vicerpaetsa-na-pocatku-vesni/ Буданов заявив, що наступ армії РФ вичерпається на початку весни

7 серпня 2024
https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/ Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян піде на спад

І сміх і гріх
09.10.2024 09:19 Відповісти
Біснуйтеся тролі,кацапському недорейху недовго лишилося.
09.10.2024 09:42 Відповісти
Типичный избиратель Зе.
09.10.2024 11:40 Відповісти
типовий кацапський терпіла
09.10.2024 12:22 Відповісти
Це чути вже два роки.
09.10.2024 09:31 Відповісти
На основі чого аналіз? Як же задрочила ця тупорили пропаганда, що ось-ось і кацапи ляжуть лапками вгору. Та ні, друзі. Війни тривають роками й десятками років, а не місяць-два як це вкормлюють з самого початку повномасштабки.
09.10.2024 11:35 Відповісти
на основі того що війна вже триває більше 10 років,по-друге кацапи не проводять мобілізації а бажаючих помирати навіть за 2 млн фублів все менше та менше. є ще деякі факти але вони для розумних.
09.10.2024 12:20 Відповісти
Ага, жаль факти для розумних ти не в змозі озвучити.
09.10.2024 12:45 Відповісти
я то в змозі але озвучую лише для розумних,якщо з першого разу не дійшло
09.10.2024 13:50 Відповісти
а ракет на один-два залпа?
09.10.2024 11:51 Відповісти
Ну так само казали перед нашим контрнаступом, кацапи як тільки щось займають відразу будують лінії оборони, багато і капітально, мінують все що можна і не можна, тому втримувати буде не так важко як нам, бо в нас чомусь постійно повторюється одна і та сама історія, з цими лініями оборони, коли немає ніякої другої лінії а про третю взагалі не чули. Але не суть, а суть в тому що для наступу потрібні люди, яких немає і не буде, бо влада зробила все щоб дискредитувати себе. А тцк в цьому дуже гарно допомогли, бо зараз тцк сприймають як більше зло аніж навіть русня. Це я так бачу, може все і не так погано, але сумнівно.
09.10.2024 12:02 Відповісти
рад союз теж багато будував мав величезну армію тощо......
09.10.2024 12:21 Відповісти
какая куйня - типа от Зе зависит исход войны
09.10.2024 09:43 Відповісти


Шановний, мені вже надоїло нагадувати таким як ви, що війна розпочалась в 2014 році і тоді ми її з тріском просрали. В тому теж Зеленський винуватий. В кінці-кінців, давайте дивитись в очі правді і картати Зеленського за те, що він ЗАРАЗ не робив і не робить. А куди діти те, що Кравук, Кучма та Ющенко розвалили нашу армію та економіку. Але ми їх вибирали. То ми всі що не при ділах? Ми програємо війну не тому що в нас такий Зеленський, а тому що в час, коли всі країни з сфери впливу СРСР, після його розпаду, вибрали нормальних державотворців, які переймалися долею свсоїх країни і вели їх в ЕС та НАТО ми вибирали Кравуків, Кучм, Ющенків, та Януковичів, які перймалися своїми кишенями і вели нас у прірву. До речі, під наше дружне ОДОБРЯМС. Так що не потрібно нам всім кивати на Зеленського, якщо у самих морда крива.
показати весь коментар
09.10.2024 12:24 Відповісти
люблю слухати брехні знаючи правду

10.10.2024 09:42 Відповісти
3араз це війна на виснаження, коли кожна сторона намагається ослабити іншу, завдаючи максимальних втрат, сподіваючись зламати спроможність і волю ворога продовжувати війну.

США прагнуть до того, щоб Росія слабшала в цій війні, виснажувалася, витрачала свої ресурси. Це робиться за рахунок України і українців, в силу відсутності не лише необхідної, але навіть обіцяної західної зброї.

Україна витрачає приблизно 100 млрд дол на війну щороку - половину із власного бюджету, а половину у вигляді наданої союзниками зброї. Україна може перемогти у війні, якщо матиме ще 50 млрд доларів на рік та дозвіл на удари ЗСУ західною зброєю вглиб РФ.
09.10.2024 07:25 Відповісти
Удари оперативно-тактичної ракетами типу Атакамси і Шторм Шедов по Ростовській, Воронежській, Брянській та інших ближніх областях, та ще й обмеженій кількості - максимум кілька сотень не вплинуть на хід війни. Додаткові 50 млрд допоможуть трохи, але теж не переломити хід війни. Потрібно в 5-10 раз більше всіх видів озброєння, які наявні в ЗСУ щоб переломити ворога, але це наразі виглядає фантастикою
09.10.2024 07:35 Відповісти
Удари повинні бути по Москві, щоб швидше до подонків дійшло, що "спецоперация" їм вилазить боком.
09.10.2024 07:42 Відповісти
Ці Західні ракети, які нам передали не дістануть до Москви, Україна хоче їх використовувати по військових об'єктах в прифронтових російських областях - аеродромах, військових базах, складах. Про удари по Москві і їхній промисловості не йдеться, ці ракети туди не добють (не розумію чому у ЗМІ ракети оперативно тактичної дії називають далекобійними). Проте Захід не хоче надати дозвіл навіть на такі удари - не кажучи вже по удари дійсно вглиб росії
09.10.2024 07:52 Відповісти
тільки жертви серед цивільних можуть підняти бунт у кацапії
09.10.2024 10:37 Відповісти
Кровожерливі кончі, от нас ******** 2 роки, гинуть цивільні і це сильно повпливало на бажання здаватися? Ще з 1 світової зрозуміли, що удари по мирняку тільки укріплює бажання воювати та покращує можливість мобілізувати суспільство при правильному підході.
09.10.2024 11:38 Відповісти
Ого, якщо тобі вірити, то ЗС РФ, стрімко наближаються на їхнє законне друге місце в світі? Щось не помітно цього!
09.10.2024 08:30 Відповісти
ішак вже зʼїздив зі своїм "мирним планом", забувши народ, який його обрав, ознайомити з тим "планом"!
схоже, по результатам поїздки, цивілізований світ послав його найух
09.10.2024 07:49 Відповісти
Італія це цивілізований світ? Так там мафії і корупції побільше ніж в Україні, там кожен другий політик хоче дружити з рашею - в принципі, як і в кожній із країн Старої Європи. І вони називають цю всю прогнилу шоблу якимось цивілізованим світом - це ж кошмар якиїсь
09.10.2024 07:55 Відповісти
так ішака не Італія послала! його послав головний спонсор - США
09.10.2024 07:58 Відповісти
Она могла победить если бы эти запреты сняли в 2022 и предоставили оружие в нужных количествах. Сейчас, когда у ********* все отведено на 300+км, экономика на военных рельсах и производство техники, ракет, боеприпасов итд на конвейере стоит вместе с бесконечным мясом а у нас Зе шобло у власти которое провалило мобилизацию, позакрывало ракетные программы и развело тотальную коррупцию по всей вертикали власти единственный лучший вариант для нас это сдача территорий и принятие в НАТО и ЕС.
09.10.2024 11:45 Відповісти
А від ***** вони цього не очікують ?
То це Зєля розв'язав війну і напав на кацапію ?
Ці кацапські вкиди через західну пресу - вже порядком остогидли .
09.10.2024 07:26 Відповісти
Зе , сприяв , усіляко ВТОРГЕННЮ ,,своїм уміротворенням агресора террориста , співаючи ойму діферамби , літаючи таемно від суспільства , на случку з патрушевим , дє ойму розклали по поличкам , що, ойго поводирь ,синок ФСБшного упиря -АНДРУША найпотужніший , а він пішак балакучій 🤢ФУНТ ! Робили все , щоб , відволікти увагу від підготовки до НАПАДУ ! Як папуги 🦜резнікові ойго шмара лупоглаза :» ми не бачим, ми не бачим, не дивіться в гору , мрійте про ШАШЛИКІ ! Відводили війська з Півдня з під Києва, РОЗМІНУВАЛи ЧОНГАР ……Закриття ракетних програм, скасував навчання зовнішньої розвідки, переслідування патріотів ( списки Потнова-Баканова) призначення 100% агентів -кротів , хамство партнерам на мюнхенській конференції , цинічно ігнорування загрози громадян………
09.10.2024 08:12 Відповісти
***** схоже для них перемога нон грата, як мавпа з гранатою.
09.10.2024 15:31 Відповісти
"Неназвані українські чиновники та близькі до НАТО посадовці" як і раніше розбурхують багату уяву журналюг, яким нема чим займатися.
09.10.2024 07:27 Відповісти
Ну да ну да, вас послухати то і Залужний зараз головком і ніхто його звільняти не мав, бо то все іпсо.
09.10.2024 07:31 Відповісти
Не треба власні фантазії мені приписувати.
09.10.2024 07:40 Відповісти
Та де ж власні? Вам жеж авторитетні західні ЗМІ досі є вигадками і кремлівською пропагандою, хоча вже не раз перевірено, що вони пишуть правду, навіть якщо вона вам не подобається.
09.10.2024 08:55 Відповісти
Звісно авторитетні. Авторитетно свої послуги продають. Ще скажіть що ООН авторитетна. Немає зараз авторитетів. Все прогнило.
09.10.2024 08:59 Відповісти
Криворожская геостратегия в деле...
Поход на Крым, затем поход на Москву, потом поход на Урал!!!
Но сначала надо найти деньги и солдат...
Крупа даст!
09.10.2024 07:28 Відповісти
В макітрі ішака каша як була так і залишилась. Воно не здатне мислити раціонально та логічно, не кажучи стратегічно в силу своєї завищеної самооцінки та "геніальності". Більш того, воно не визнає власних помилок, а вони складають усе його т.з. "президенство" та перекидає і звинувачує у цьому весь світ. Союзники дійшли висновку, що з цим дегенератом війну не виграти, скільки не допомагай. Не хочуть бути заручниками безтолкового ішака, тому і шукають якийсь вихід з цього глухого кута.
09.10.2024 07:43 Відповісти
"...пише видання Bloomberg, посилаючись на неназваних українських та "близьких до НАТО" посадовців..."

Нічого тут і гадати - "неназвані" українські посадовці це Єрмак.
Бо вже кожна собачка знає, що Зеленський сумлінно виконає те, що йому скаже Єрмак.
А Єрмак - агент рашистів - тож спить і бачить "гнучкий" підхід до закінчення війни - здати Україну з потрохами. І здасть - під камлання патріотів про "не розхитування країни".

Більшу шкоду за підступність ворогів завдає країні тільки дурість друзів.
09.10.2024 07:52 Відповісти
Сцикливий Захід всрався! Доля України їх не турбує! Лише б тільки Засрашка не розвалилась!
09.10.2024 07:55 Відповісти
Дуже муляєш ,муля, а ну пробіжись за хрюським кораблем мац ква
09.10.2024 08:37 Відповісти
Ну якщо доля країни не цикава зеленим керманичам, і вони роблять усе, щоб виконати Оманські домовленості , то чому цим повинні перейматися західні керівники????
09.10.2024 19:56 Відповісти
Та він такі гнучкий, так гнеться перед ******, усі забаганки виконує: відкрив двері для вторгнення, здав без бою південь, підготував Стамбульські угоди, корупцію підняв на недосяжні висоти, прибрав притомне військове керівництво, провалив мобілізацію, просрав фортифікацію, поставив у владу кротів-зрадників, сереться із союзниками, щоб не дай Боже в НАТО не потрапити...а зараз під диктовку пуйла мирний договорняк стряпає.
09.10.2024 08:00 Відповісти
Все так і є. Цієї влади якнайшвидше тре позбутися. З нею перемоги ми не досягнемо.
09.10.2024 08:10 Відповісти
Заходу віина надоіла
09.10.2024 08:01 Відповісти
Банальний вкид. Шліть їх нахер.
09.10.2024 08:04 Відповісти
"...вони готові визнати, що в гру має вступити ендшпіль..."
В игру должны вступить люди с Украинскими фамилиями, а не очередной Эндшпиль.
09.10.2024 08:20 Відповісти
Такі ви шото імєєтє протів Аарона Шломовічя Ендшпіля?? 😁
09.10.2024 11:36 Відповісти
1919 р. Українська Народна Республіка (УНР).
Площа 850100 кв. км²
Але після окупації УНР у 1922 р. бандитська РРФР
анексувала велику частину територій України і її площа
вже стала 603,7 тис. кв км. А з 2014 р. кацапська армія вже
знову захопила стільки українських земель, що їх загальна
площа 125 000 кв. км м перевищує разом узяті
території Угорщини та Болгарії. Так нас онуки -
правнуки проклянуть якщо ми не звільнимо
всю свою рідну але тимчасово окуповану
проклятими москалями українську землю.
09.10.2024 08:24 Відповісти
він вже зігнутий перед єрмаком, тепер ще перед вами знутися?????
09.10.2024 08:29 Відповісти
ЗЕгундосому, потрібно запропонувати заходу та США ,як варіант таку схему входження в НАТу.Вступаємо спочатку селами та малими містечками,а потім підтягнуться обласні центри.Поки Путяра допетрає,дивись ми
вже маємо захист блоку...
09.10.2024 08:58 Відповісти
Я бачу це так. Дати нашим західним партнерам 48 годин прийняти рішення, ми таки воюємо по справжньому разом, чи ні. Потім на місяць відкрити кордони і попередити населення, що потрібно їхати. І хай вже союзнички в своїх містах зустрічають кацапські танки
09.10.2024 10:14 Відповісти
Чекають коли Єрмак піде !
09.10.2024 09:00 Відповісти
Д'єрмака піде разом з хрінпіду. І не добровільно
09.10.2024 09:14 Відповісти
Ну коли подивитися наприклад на GlobalFirepower https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=ukraine&country2=russia з індексом московитскої могутності в 0.72 проти 0,25 та другої армій світу проти 18-ї Укріїни згідно того же рейтингу,то звісно не о якій чисто війсковій перемозі не може йти речі. Це буде в результаті широкі перемовини з усіма гравцями і добре що вони вже активно готуются хочаб кулуарно.
09.10.2024 09:17 Відповісти
закінчення війни для зеленського - це трибунал за державну зраду і колабораціонізм. Можливо страта на Майдані. Нє пайдьот!
09.10.2024 09:58 Відповісти
А з той сторони - всє цєлі сво будут достігнути, твьордо і чотко.
09.10.2024 10:02 Відповісти
Виражаємо глибоке занепокоєння, що союзники виявились такими гнучкими шлендрами.
09.10.2024 10:12 Відповісти
Из этой же статьи(с другого сайта просто):

"По данным издания, западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны."

Интересно почему союзники усилили давление на Киев, а не на мацкву?Вроде логика подсказывает, что надо наоборот. Или просто сцут?
09.10.2024 10:44 Відповісти
>> Или просто сцут?

Їх завдання -- ні за яких умов не допустити розвалу параші на 10+ незалежних держав (Татарстан, кавказькі джамахерії etc.)

Нинішній людожерський режим мацкви, який все тримає "в рукавицях", захід повністю влаштовує.
09.10.2024 11:40 Відповісти
Просроченного не признают в эрэфии. Его надо или выкидывать или чтобы сам ушёл. Если новый президент США не поставит такое условие, то будет дальнейшая сдача территорий, людей, крадивництво, коррупция... Просроченный это Приговор для Украины.
09.10.2024 10:46 Відповісти
Без прекращения огня невозможны выборы...
09.10.2024 10:49 Відповісти
Зелений повинен піти. Я вважаю що він себе вичерпав, та й кокс теж. Задовбав цією тягониною й корупцією. Потужний.
09.10.2024 11:01 Відповісти
Помбудування Москви визначить термін закінчення війни.
09.10.2024 11:11 Відповісти
нє, на а шо? наших партнерів теж можно зрозуміти. зе-лупа демонстрував біль ніж гнучкий підхід до стосунків з кацапами перед навалою: як ні в чому не бувало вкладав всі бюджети в асфальт, готував посполитих до шашликів, а тепер партнери просять майже про ту саму гнучкість. от лише умови з обставинами трошки змінилися, але то таке, то життя... як казав класик: "на виході каса". а з цим класиком *** поспориш...
09.10.2024 11:56 Відповісти
Шановний, мені вже надоїло нагадувати таким як ви, що війна розпочалась в 2014 році і тоді ми її з тріском просрали. В тому теж Зеленський винуватий. В кінці-кінців, давайте дивитись в очі правді і картати Зеленського за те, що він ЗАРАЗ не робив і не робить. А куди діти те, що Кравук, Кучма та Ющенко розвалили нашу армію та економіку. Але ми їх вибирали. То ми всі що не при ділах? Один
Зеленськтий при ділах.
09.10.2024 12:14 Відповісти
За один незаконний розгін Верх.Ради,зе вартий кримінального провадження.
А незаконне позбавлення волі гр.Антоненка,в якому брав участь горе-гарант?
Прикладів тисячі,особистих ворогів-десятки тисяч і як можна догадуватись,хтось таки ретельно фіксує всі докази незаконних діянь горе-керманича.
09.10.2024 12:34 Відповісти
шановний, мене от справді дивуть такі, як ви (насправді вже давно не дивують). досить було уважно (!!) прочитати мою репліку, аби зрозуміти, що картаю я зелєнскава (саме його!!) й саме за те (!!), що саме він (!!) зробив. й до речі, перелічив я у своїй репліці далеко не все (!!), що воно - саме воно!! - накоїло. спробуйте читати уважніше.
09.10.2024 12:51 Відповісти
Більш гнучуий підхід це як? Стати перед путіним так, як Захід вже давно стоїть? Раком!
09.10.2024 12:10 Відповісти
У Украины есть союзники??? Или у россии?
09.10.2024 12:14 Відповісти
Найбільш гнучкий підхід завершення війни-це гнучке завершення його каденції,яка і так минула 30.05.24.
Вже далі півроку,як чувак поза терміном і що особливо: уникає звернення до Конституційного суду України,щоби він,в юридичному порядку,або дозволив,або заборонив надалі займати посаду.
Прийшли б демократичні сили до влади,світ,в т.ч.Китай,Угорщина, серйозно би почав сприймати державу Україна.
09.10.2024 12:24 Відповісти
Віслюк і так зігнувся ....Оман у дії
09.10.2024 12:33 Відповісти
Не, зельц та ендшпіль, тобто шахи, то несумісні речі. Воно окрім піаніно ні на чому більш грати не може. То і піаніно з певними оговорками.
09.10.2024 12:46 Відповісти
Зеленський ! Ну зроби святу справу , їди падло у відставку !
09.10.2024 14:12 Відповісти
 
 