Союзники очікують від Зеленського більш гнучкого підходу до завершення війни, - Bloomberg
Президент України Володимир Зеленський може змінити власний підхід до завершення війни на більш гнучкіший.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg, посилаючись на неназваних українських та "близьких до НАТО" посадовців.
За словами чиновників, близьких до НАТО, Володимир Зеленський, можливо, готується прийняти більш гнучкий підхід, оскільки вони шукають способи допомогти покласти край війні Росії.
"Але враховуючи те, що постраждала від війни Україна наближається до третьої повної зими війни, а підтримка Заходу демонструє ознаки занепаду й кінця конфлікту не видно, українські чиновники дали зрозуміти, що вони готові визнати, що в гру має вступити ендшпіль, офіційні особи сказали за умови, що їхні імена не будуть називатися, оскільки переговори відбуватимуться за закритими дверима", - запевняє видання.
Жоден з офіційних представників не торкався теми поступок Росії, оскільки Зеленський відкидає таку ідею. Втім, за даними видання, союзники все більше придивляються до мирного завершення війни шляхом переговорів.
Також зазначається, що нібито зміну настроїв мали обговорити на засіданні "Рамштайну" 12 жовтня за участі президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського, втім Байден відклав поїздку.
Довідка
Ендшпіль - заключна стадія партії в шахи чи шашки.
І сміх і гріх
Шановний, мені вже надоїло нагадувати таким як ви, що війна розпочалась в 2014 році і тоді ми її з тріском просрали. В тому теж Зеленський винуватий. В кінці-кінців, давайте дивитись в очі правді і картати Зеленського за те, що він ЗАРАЗ не робив і не робить. А куди діти те, що Кравук, Кучма та Ющенко розвалили нашу армію та економіку. Але ми їх вибирали. То ми всі що не при ділах? Ми програємо війну не тому що в нас такий Зеленський, а тому що в час, коли всі країни з сфери впливу СРСР, після його розпаду, вибрали нормальних державотворців, які переймалися долею свсоїх країни і вели їх в ЕС та НАТО ми вибирали Кравуків, Кучм, Ющенків, та Януковичів, які перймалися своїми кишенями і вели нас у прірву. До речі, під наше дружне ОДОБРЯМС. Так що не потрібно нам всім кивати на Зеленського, якщо у самих морда крива.
США прагнуть до того, щоб Росія слабшала в цій війні, виснажувалася, витрачала свої ресурси. Це робиться за рахунок України і українців, в силу відсутності не лише необхідної, але навіть обіцяної західної зброї.
Україна витрачає приблизно 100 млрд дол на війну щороку - половину із власного бюджету, а половину у вигляді наданої союзниками зброї. Україна може перемогти у війні, якщо матиме ще 50 млрд доларів на рік та дозвіл на удари ЗСУ західною зброєю вглиб РФ.
схоже, по результатам поїздки, цивілізований світ послав його найух
То це Зєля розв'язав війну і напав на кацапію ?
Ці кацапські вкиди через західну пресу - вже порядком остогидли .
Поход на Крым, затем поход на Москву, потом поход на Урал!!!
Но сначала надо найти деньги и солдат...
Крупа даст!
Нічого тут і гадати - "неназвані" українські посадовці це Єрмак.
Бо вже кожна собачка знає, що Зеленський сумлінно виконає те, що йому скаже Єрмак.
А Єрмак - агент рашистів - тож спить і бачить "гнучкий" підхід до закінчення війни - здати Україну з потрохами. І здасть - під камлання патріотів про "не розхитування країни".
Більшу шкоду за підступність ворогів завдає країні тільки дурість друзів.
В игру должны вступить люди с Украинскими фамилиями, а не очередной Эндшпиль.
Площа 850100 кв. км²
Але після окупації УНР у 1922 р. бандитська РРФР
анексувала велику частину територій України і її площа
вже стала 603,7 тис. кв км. А з 2014 р. кацапська армія вже
знову захопила стільки українських земель, що їх загальна
площа 125 000 кв. км м перевищує разом узяті
території Угорщини та Болгарії. Так нас онуки -
правнуки проклянуть якщо ми не звільнимо
всю свою рідну але тимчасово окуповану
проклятими москалями українську землю.
вже маємо захист блоку...
"По данным издания, западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны."
Интересно почему союзники усилили давление на Киев, а не на мацкву?Вроде логика подсказывает, что надо наоборот. Или просто сцут?
Їх завдання -- ні за яких умов не допустити розвалу параші на 10+ незалежних держав (Татарстан, кавказькі джамахерії etc.)
Нинішній людожерський режим мацкви, який все тримає "в рукавицях", захід повністю влаштовує.
Зеленськтий при ділах.
А незаконне позбавлення волі гр.Антоненка,в якому брав участь горе-гарант?
Прикладів тисячі,особистих ворогів-десятки тисяч і як можна догадуватись,хтось таки ретельно фіксує всі докази незаконних діянь горе-керманича.
Вже далі півроку,як чувак поза терміном і що особливо: уникає звернення до Конституційного суду України,щоби він,в юридичному порядку,або дозволив,або заборонив надалі займати посаду.
Прийшли б демократичні сили до влади,світ,в т.ч.Китай,Угорщина, серйозно би почав сприймати державу Україна.