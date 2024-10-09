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Союзники ожидают от Зеленского более гибкого подхода к завершению войны, - Bloomberg

Звернення Володимира Зеленського 8 жовтня

Президент Украины Владимир Зеленский может изменить собственный подход к завершению войны на более гибкий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на неназванных украинских и "близких к НАТО" чиновников.

По словам чиновников, близких к НАТО, Владимир Зеленский, возможно, готовится принять более гибкий подход, поскольку они ищут способы помочь положить конец войне России.

"Но учитывая то, что пострадавшая от войны Украина приближается к третьей полной зиме войны, а поддержка Запада демонстрирует признаки упадка и конца конфликта не видно, украинские чиновники дали понять, что они готовы признать, что в игру должен вступить эндшпиль, официальные лица сказали при условии, что их имена не будут называться, поскольку переговоры будут проходить за закрытыми дверями", - уверяет издание.

Также читайте: И Зеленский, и Путин верят, что время работает на них, поэтому хотят продолжения войны, - Орбан

Ни один из официальных представителей не касался темы уступок России, поскольку Зеленский отвергает такую идею. Впрочем, по данным издания, союзники все больше присматриваются к мирному завершению войны путем переговоров.

Также отмечается, что якобы изменение настроений должны были обсудить на заседании "Рамштайн" 12 октября с участием президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, впрочем Байден отложил поездку.

Справка

Эндшпиль - заключительная стадия партии в шахматы или шашки.

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) переговоры с Россией (1115) Рамштайн (147)


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Топ комментарии
+31
А від ***** вони цього не очікують ?
То це Зєля розв'язав війну і напав на кацапію ?
Ці кацапські вкиди через західну пресу - вже порядком остогидли .
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09.10.2024 07:26
+27
зеленський не здатний виграти війну,це факт
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09.10.2024 07:25
+26
Зе , сприяв , усіляко ВТОРГЕННЮ ,,своїм уміротворенням агресора террориста , співаючи ойму діферамби , літаючи таемно від суспільства , на случку з патрушевим , дє ойму розклали по поличкам , що, ойго поводирь ,синок ФСБшного упиря -АНДРУША найпотужніший , а він пішак балакучій 🤢ФУНТ ! Робили все , щоб , відволікти увагу від підготовки до НАПАДУ ! Як папуги 🦜резнікові ойго шмара лупоглаза :» ми не бачим, ми не бачим, не дивіться в гору , мрійте про ШАШЛИКІ ! Відводили війська з Півдня з під Києва, РОЗМІНУВАЛи ЧОНГАР ……Закриття ракетних програм, скасував навчання зовнішньої розвідки, переслідування патріотів ( списки Потнова-Баканова) призначення 100% агентів -кротів , хамство партнерам на мюнхенській конференції , цинічно ігнорування загрози громадян………
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09.10.2024 08:12
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Правила форума Совет форумчан
зеленський не здатний виграти війну,це факт
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09.10.2024 07:25 Ответить
У кацапів ресурсів на наступ залишилось максимум на місяць.далі будуть торгуватися територіями.можливо щось доведеться віддати але вкрадене вони не втримають Бог усе бачить.
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09.10.2024 07:44 Ответить
ще два-три тижні?
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09.10.2024 07:48 Ответить
це твоє стоп-слово?
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09.10.2024 08:22 Ответить
Ресурси РФ вже два Роки, як занінчуються і все ніяк не закінчаться. А тут ще Іран, КНДР, Білорусь, Китай навіть. Україна одна повинна цьому протистояти? Хоча, поки що тримається...
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09.10.2024 08:23 Ответить
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09.10.2024 08:46 Ответить
30 січня 2024
https://suspilne.media/673210-budanov-zaaviv-so-nastup-armii-rf-vicerpaetsa-na-pocatku-vesni/ Буданов заявив, що наступ армії РФ вичерпається на початку весни

7 серпня 2024
https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/ Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян піде на спад

І сміх і гріх
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09.10.2024 09:19 Ответить
Біснуйтеся тролі,кацапському недорейху недовго лишилося.
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09.10.2024 09:42 Ответить
Типичный избиратель Зе.
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09.10.2024 11:40 Ответить
типовий кацапський терпіла
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09.10.2024 12:22 Ответить
Це чути вже два роки.
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09.10.2024 09:31 Ответить
На основі чого аналіз? Як же задрочила ця тупорили пропаганда, що ось-ось і кацапи ляжуть лапками вгору. Та ні, друзі. Війни тривають роками й десятками років, а не місяць-два як це вкормлюють з самого початку повномасштабки.
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09.10.2024 11:35 Ответить
на основі того що війна вже триває більше 10 років,по-друге кацапи не проводять мобілізації а бажаючих помирати навіть за 2 млн фублів все менше та менше. є ще деякі факти але вони для розумних.
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09.10.2024 12:20 Ответить
Ага, жаль факти для розумних ти не в змозі озвучити.
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09.10.2024 12:45 Ответить
я то в змозі але озвучую лише для розумних,якщо з першого разу не дійшло
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09.10.2024 13:50 Ответить
а ракет на один-два залпа?
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09.10.2024 11:51 Ответить
Ну так само казали перед нашим контрнаступом, кацапи як тільки щось займають відразу будують лінії оборони, багато і капітально, мінують все що можна і не можна, тому втримувати буде не так важко як нам, бо в нас чомусь постійно повторюється одна і та сама історія, з цими лініями оборони, коли немає ніякої другої лінії а про третю взагалі не чули. Але не суть, а суть в тому що для наступу потрібні люди, яких немає і не буде, бо влада зробила все щоб дискредитувати себе. А тцк в цьому дуже гарно допомогли, бо зараз тцк сприймають як більше зло аніж навіть русня. Це я так бачу, може все і не так погано, але сумнівно.
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09.10.2024 12:02 Ответить
рад союз теж багато будував мав величезну армію тощо......
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09.10.2024 12:21 Ответить
какая куйня - типа от Зе зависит исход войны
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09.10.2024 09:43 Ответить


Шановний, мені вже надоїло нагадувати таким як ви, що війна розпочалась в 2014 році і тоді ми її з тріском просрали. В тому теж Зеленський винуватий. В кінці-кінців, давайте дивитись в очі правді і картати Зеленського за те, що він ЗАРАЗ не робив і не робить. А куди діти те, що Кравук, Кучма та Ющенко розвалили нашу армію та економіку. Але ми їх вибирали. То ми всі що не при ділах? Ми програємо війну не тому що в нас такий Зеленський, а тому що в час, коли всі країни з сфери впливу СРСР, після його розпаду, вибрали нормальних державотворців, які переймалися долею свсоїх країни і вели їх в ЕС та НАТО ми вибирали Кравуків, Кучм, Ющенків, та Януковичів, які перймалися своїми кишенями і вели нас у прірву. До речі, під наше дружне ОДОБРЯМС. Так що не потрібно нам всім кивати на Зеленського, якщо у самих морда крива.
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09.10.2024 12:24 Ответить
люблю слухати брехні знаючи правду

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10.10.2024 09:42 Ответить
3араз це війна на виснаження, коли кожна сторона намагається ослабити іншу, завдаючи максимальних втрат, сподіваючись зламати спроможність і волю ворога продовжувати війну.

США прагнуть до того, щоб Росія слабшала в цій війні, виснажувалася, витрачала свої ресурси. Це робиться за рахунок України і українців, в силу відсутності не лише необхідної, але навіть обіцяної західної зброї.

Україна витрачає приблизно 100 млрд дол на війну щороку - половину із власного бюджету, а половину у вигляді наданої союзниками зброї. Україна може перемогти у війні, якщо матиме ще 50 млрд доларів на рік та дозвіл на удари ЗСУ західною зброєю вглиб РФ.
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09.10.2024 07:25 Ответить
Удари оперативно-тактичної ракетами типу Атакамси і Шторм Шедов по Ростовській, Воронежській, Брянській та інших ближніх областях, та ще й обмеженій кількості - максимум кілька сотень не вплинуть на хід війни. Додаткові 50 млрд допоможуть трохи, але теж не переломити хід війни. Потрібно в 5-10 раз більше всіх видів озброєння, які наявні в ЗСУ щоб переломити ворога, але це наразі виглядає фантастикою
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09.10.2024 07:35 Ответить
Удари повинні бути по Москві, щоб швидше до подонків дійшло, що "спецоперация" їм вилазить боком.
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09.10.2024 07:42 Ответить
Ці Західні ракети, які нам передали не дістануть до Москви, Україна хоче їх використовувати по військових об'єктах в прифронтових російських областях - аеродромах, військових базах, складах. Про удари по Москві і їхній промисловості не йдеться, ці ракети туди не добють (не розумію чому у ЗМІ ракети оперативно тактичної дії називають далекобійними). Проте Захід не хоче надати дозвіл навіть на такі удари - не кажучи вже по удари дійсно вглиб росії
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09.10.2024 07:52 Ответить
тільки жертви серед цивільних можуть підняти бунт у кацапії
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09.10.2024 10:37 Ответить
Кровожерливі кончі, от нас ******** 2 роки, гинуть цивільні і це сильно повпливало на бажання здаватися? Ще з 1 світової зрозуміли, що удари по мирняку тільки укріплює бажання воювати та покращує можливість мобілізувати суспільство при правильному підході.
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09.10.2024 11:38 Ответить
Ого, якщо тобі вірити, то ЗС РФ, стрімко наближаються на їхнє законне друге місце в світі? Щось не помітно цього!
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09.10.2024 08:30 Ответить
ішак вже зʼїздив зі своїм "мирним планом", забувши народ, який його обрав, ознайомити з тим "планом"!
схоже, по результатам поїздки, цивілізований світ послав його найух
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09.10.2024 07:49 Ответить
Італія це цивілізований світ? Так там мафії і корупції побільше ніж в Україні, там кожен другий політик хоче дружити з рашею - в принципі, як і в кожній із країн Старої Європи. І вони називають цю всю прогнилу шоблу якимось цивілізованим світом - це ж кошмар якиїсь
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09.10.2024 07:55 Ответить
так ішака не Італія послала! його послав головний спонсор - США
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09.10.2024 07:58 Ответить
Она могла победить если бы эти запреты сняли в 2022 и предоставили оружие в нужных количествах. Сейчас, когда у ********* все отведено на 300+км, экономика на военных рельсах и производство техники, ракет, боеприпасов итд на конвейере стоит вместе с бесконечным мясом а у нас Зе шобло у власти которое провалило мобилизацию, позакрывало ракетные программы и развело тотальную коррупцию по всей вертикали власти единственный лучший вариант для нас это сдача территорий и принятие в НАТО и ЕС.
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09.10.2024 11:45 Ответить
А від ***** вони цього не очікують ?
То це Зєля розв'язав війну і напав на кацапію ?
Ці кацапські вкиди через західну пресу - вже порядком остогидли .
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09.10.2024 07:26 Ответить
Зе , сприяв , усіляко ВТОРГЕННЮ ,,своїм уміротворенням агресора террориста , співаючи ойму діферамби , літаючи таемно від суспільства , на случку з патрушевим , дє ойму розклали по поличкам , що, ойго поводирь ,синок ФСБшного упиря -АНДРУША найпотужніший , а він пішак балакучій 🤢ФУНТ ! Робили все , щоб , відволікти увагу від підготовки до НАПАДУ ! Як папуги 🦜резнікові ойго шмара лупоглаза :» ми не бачим, ми не бачим, не дивіться в гору , мрійте про ШАШЛИКІ ! Відводили війська з Півдня з під Києва, РОЗМІНУВАЛи ЧОНГАР ……Закриття ракетних програм, скасував навчання зовнішньої розвідки, переслідування патріотів ( списки Потнова-Баканова) призначення 100% агентів -кротів , хамство партнерам на мюнхенській конференції , цинічно ігнорування загрози громадян………
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09.10.2024 08:12 Ответить
***** схоже для них перемога нон грата, як мавпа з гранатою.
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09.10.2024 15:31 Ответить
"Неназвані українські чиновники та близькі до НАТО посадовці" як і раніше розбурхують багату уяву журналюг, яким нема чим займатися.
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09.10.2024 07:27 Ответить
Ну да ну да, вас послухати то і Залужний зараз головком і ніхто його звільняти не мав, бо то все іпсо.
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09.10.2024 07:31 Ответить
Не треба власні фантазії мені приписувати.
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09.10.2024 07:40 Ответить
Та де ж власні? Вам жеж авторитетні західні ЗМІ досі є вигадками і кремлівською пропагандою, хоча вже не раз перевірено, що вони пишуть правду, навіть якщо вона вам не подобається.
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09.10.2024 08:55 Ответить
Звісно авторитетні. Авторитетно свої послуги продають. Ще скажіть що ООН авторитетна. Немає зараз авторитетів. Все прогнило.
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09.10.2024 08:59 Ответить
Криворожская геостратегия в деле...
Поход на Крым, затем поход на Москву, потом поход на Урал!!!
Но сначала надо найти деньги и солдат...
Крупа даст!
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09.10.2024 07:28 Ответить
В макітрі ішака каша як була так і залишилась. Воно не здатне мислити раціонально та логічно, не кажучи стратегічно в силу своєї завищеної самооцінки та "геніальності". Більш того, воно не визнає власних помилок, а вони складають усе його т.з. "президенство" та перекидає і звинувачує у цьому весь світ. Союзники дійшли висновку, що з цим дегенератом війну не виграти, скільки не допомагай. Не хочуть бути заручниками безтолкового ішака, тому і шукають якийсь вихід з цього глухого кута.
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09.10.2024 07:43 Ответить
"...пише видання Bloomberg, посилаючись на неназваних українських та "близьких до НАТО" посадовців..."

Нічого тут і гадати - "неназвані" українські посадовці це Єрмак.
Бо вже кожна собачка знає, що Зеленський сумлінно виконає те, що йому скаже Єрмак.
А Єрмак - агент рашистів - тож спить і бачить "гнучкий" підхід до закінчення війни - здати Україну з потрохами. І здасть - під камлання патріотів про "не розхитування країни".

Більшу шкоду за підступність ворогів завдає країні тільки дурість друзів.
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09.10.2024 07:52 Ответить
Сцикливий Захід всрався! Доля України їх не турбує! Лише б тільки Засрашка не розвалилась!
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09.10.2024 07:55 Ответить
Дуже муляєш ,муля, а ну пробіжись за хрюським кораблем мац ква
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09.10.2024 08:37 Ответить
Ну якщо доля країни не цикава зеленим керманичам, і вони роблять усе, щоб виконати Оманські домовленості , то чому цим повинні перейматися західні керівники????
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09.10.2024 19:56 Ответить
Та він такі гнучкий, так гнеться перед ******, усі забаганки виконує: відкрив двері для вторгнення, здав без бою південь, підготував Стамбульські угоди, корупцію підняв на недосяжні висоти, прибрав притомне військове керівництво, провалив мобілізацію, просрав фортифікацію, поставив у владу кротів-зрадників, сереться із союзниками, щоб не дай Боже в НАТО не потрапити...а зараз під диктовку пуйла мирний договорняк стряпає.
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09.10.2024 08:00 Ответить
Все так і є. Цієї влади якнайшвидше тре позбутися. З нею перемоги ми не досягнемо.
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09.10.2024 08:10 Ответить
Заходу віина надоіла
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09.10.2024 08:01 Ответить
Банальний вкид. Шліть їх нахер.
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09.10.2024 08:04 Ответить
"...вони готові визнати, що в гру має вступити ендшпіль..."
В игру должны вступить люди с Украинскими фамилиями, а не очередной Эндшпиль.
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09.10.2024 08:20 Ответить
Такі ви шото імєєтє протів Аарона Шломовічя Ендшпіля?? 😁
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09.10.2024 11:36 Ответить
1919 р. Українська Народна Республіка (УНР).
Площа 850100 кв. км²
Але після окупації УНР у 1922 р. бандитська РРФР
анексувала велику частину територій України і її площа
вже стала 603,7 тис. кв км. А з 2014 р. кацапська армія вже
знову захопила стільки українських земель, що їх загальна
площа 125 000 кв. км м перевищує разом узяті
території Угорщини та Болгарії. Так нас онуки -
правнуки проклянуть якщо ми не звільнимо
всю свою рідну але тимчасово окуповану
проклятими москалями українську землю.
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09.10.2024 08:24 Ответить
він вже зігнутий перед єрмаком, тепер ще перед вами знутися?????
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09.10.2024 08:29 Ответить
ЗЕгундосому, потрібно запропонувати заходу та США ,як варіант таку схему входження в НАТу.Вступаємо спочатку селами та малими містечками,а потім підтягнуться обласні центри.Поки Путяра допетрає,дивись ми
вже маємо захист блоку...
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09.10.2024 08:58 Ответить
Я бачу це так. Дати нашим західним партнерам 48 годин прийняти рішення, ми таки воюємо по справжньому разом, чи ні. Потім на місяць відкрити кордони і попередити населення, що потрібно їхати. І хай вже союзнички в своїх містах зустрічають кацапські танки
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09.10.2024 10:14 Ответить
Чекають коли Єрмак піде !
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09.10.2024 09:00 Ответить
Д'єрмака піде разом з хрінпіду. І не добровільно
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09.10.2024 09:14 Ответить
Ну коли подивитися наприклад на GlobalFirepower https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=ukraine&country2=russia з індексом московитскої могутності в 0.72 проти 0,25 та другої армій світу проти 18-ї Укріїни згідно того же рейтингу,то звісно не о якій чисто війсковій перемозі не може йти речі. Це буде в результаті широкі перемовини з усіма гравцями і добре що вони вже активно готуются хочаб кулуарно.
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09.10.2024 09:17 Ответить
закінчення війни для зеленського - це трибунал за державну зраду і колабораціонізм. Можливо страта на Майдані. Нє пайдьот!
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09.10.2024 09:58 Ответить
А з той сторони - всє цєлі сво будут достігнути, твьордо і чотко.
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09.10.2024 10:02 Ответить
Виражаємо глибоке занепокоєння, що союзники виявились такими гнучкими шлендрами.
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09.10.2024 10:12 Ответить
Из этой же статьи(с другого сайта просто):

"По данным издания, западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны."

Интересно почему союзники усилили давление на Киев, а не на мацкву?Вроде логика подсказывает, что надо наоборот. Или просто сцут?
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09.10.2024 10:44 Ответить
>> Или просто сцут?

Їх завдання -- ні за яких умов не допустити розвалу параші на 10+ незалежних держав (Татарстан, кавказькі джамахерії etc.)

Нинішній людожерський режим мацкви, який все тримає "в рукавицях", захід повністю влаштовує.
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09.10.2024 11:40 Ответить
Просроченного не признают в эрэфии. Его надо или выкидывать или чтобы сам ушёл. Если новый президент США не поставит такое условие, то будет дальнейшая сдача территорий, людей, крадивництво, коррупция... Просроченный это Приговор для Украины.
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09.10.2024 10:46 Ответить
Без прекращения огня невозможны выборы...
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09.10.2024 10:49 Ответить
Зелений повинен піти. Я вважаю що він себе вичерпав, та й кокс теж. Задовбав цією тягониною й корупцією. Потужний.
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09.10.2024 11:01 Ответить
Помбудування Москви визначить термін закінчення війни.
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09.10.2024 11:11 Ответить
нє, на а шо? наших партнерів теж можно зрозуміти. зе-лупа демонстрував біль ніж гнучкий підхід до стосунків з кацапами перед навалою: як ні в чому не бувало вкладав всі бюджети в асфальт, готував посполитих до шашликів, а тепер партнери просять майже про ту саму гнучкість. от лише умови з обставинами трошки змінилися, але то таке, то життя... як казав класик: "на виході каса". а з цим класиком *** поспориш...
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09.10.2024 11:56 Ответить
Шановний, мені вже надоїло нагадувати таким як ви, що війна розпочалась в 2014 році і тоді ми її з тріском просрали. В тому теж Зеленський винуватий. В кінці-кінців, давайте дивитись в очі правді і картати Зеленського за те, що він ЗАРАЗ не робив і не робить. А куди діти те, що Кравук, Кучма та Ющенко розвалили нашу армію та економіку. Але ми їх вибирали. То ми всі що не при ділах? Один
Зеленськтий при ділах.
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09.10.2024 12:14 Ответить
За один незаконний розгін Верх.Ради,зе вартий кримінального провадження.
А незаконне позбавлення волі гр.Антоненка,в якому брав участь горе-гарант?
Прикладів тисячі,особистих ворогів-десятки тисяч і як можна догадуватись,хтось таки ретельно фіксує всі докази незаконних діянь горе-керманича.
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09.10.2024 12:34 Ответить
шановний, мене от справді дивуть такі, як ви (насправді вже давно не дивують). досить було уважно (!!) прочитати мою репліку, аби зрозуміти, що картаю я зелєнскава (саме його!!) й саме за те (!!), що саме він (!!) зробив. й до речі, перелічив я у своїй репліці далеко не все (!!), що воно - саме воно!! - накоїло. спробуйте читати уважніше.
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09.10.2024 12:51 Ответить
Більш гнучуий підхід це як? Стати перед путіним так, як Захід вже давно стоїть? Раком!
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09.10.2024 12:10 Ответить
У Украины есть союзники??? Или у россии?
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09.10.2024 12:14 Ответить
Найбільш гнучкий підхід завершення війни-це гнучке завершення його каденції,яка і так минула 30.05.24.
Вже далі півроку,як чувак поза терміном і що особливо: уникає звернення до Конституційного суду України,щоби він,в юридичному порядку,або дозволив,або заборонив надалі займати посаду.
Прийшли б демократичні сили до влади,світ,в т.ч.Китай,Угорщина, серйозно би почав сприймати державу Україна.
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09.10.2024 12:24 Ответить
Віслюк і так зігнувся ....Оман у дії
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09.10.2024 12:33 Ответить
Не, зельц та ендшпіль, тобто шахи, то несумісні речі. Воно окрім піаніно ні на чому більш грати не може. То і піаніно з певними оговорками.
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09.10.2024 12:46 Ответить
Зеленський ! Ну зроби святу справу , їди падло у відставку !
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09.10.2024 14:12 Ответить
 
 