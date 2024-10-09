Союзники ожидают от Зеленского более гибкого подхода к завершению войны, - Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский может изменить собственный подход к завершению войны на более гибкий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на неназванных украинских и "близких к НАТО" чиновников.
По словам чиновников, близких к НАТО, Владимир Зеленский, возможно, готовится принять более гибкий подход, поскольку они ищут способы помочь положить конец войне России.
"Но учитывая то, что пострадавшая от войны Украина приближается к третьей полной зиме войны, а поддержка Запада демонстрирует признаки упадка и конца конфликта не видно, украинские чиновники дали понять, что они готовы признать, что в игру должен вступить эндшпиль, официальные лица сказали при условии, что их имена не будут называться, поскольку переговоры будут проходить за закрытыми дверями", - уверяет издание.
Ни один из официальных представителей не касался темы уступок России, поскольку Зеленский отвергает такую идею. Впрочем, по данным издания, союзники все больше присматриваются к мирному завершению войны путем переговоров.
Также отмечается, что якобы изменение настроений должны были обсудить на заседании "Рамштайн" 12 октября с участием президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, впрочем Байден отложил поездку.
Справка
Эндшпиль - заключительная стадия партии в шахматы или шашки.
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І сміх і гріх
Шановний, мені вже надоїло нагадувати таким як ви, що війна розпочалась в 2014 році і тоді ми її з тріском просрали. В тому теж Зеленський винуватий. В кінці-кінців, давайте дивитись в очі правді і картати Зеленського за те, що він ЗАРАЗ не робив і не робить. А куди діти те, що Кравук, Кучма та Ющенко розвалили нашу армію та економіку. Але ми їх вибирали. То ми всі що не при ділах? Ми програємо війну не тому що в нас такий Зеленський, а тому що в час, коли всі країни з сфери впливу СРСР, після його розпаду, вибрали нормальних державотворців, які переймалися долею свсоїх країни і вели їх в ЕС та НАТО ми вибирали Кравуків, Кучм, Ющенків, та Януковичів, які перймалися своїми кишенями і вели нас у прірву. До речі, під наше дружне ОДОБРЯМС. Так що не потрібно нам всім кивати на Зеленського, якщо у самих морда крива.
США прагнуть до того, щоб Росія слабшала в цій війні, виснажувалася, витрачала свої ресурси. Це робиться за рахунок України і українців, в силу відсутності не лише необхідної, але навіть обіцяної західної зброї.
Україна витрачає приблизно 100 млрд дол на війну щороку - половину із власного бюджету, а половину у вигляді наданої союзниками зброї. Україна може перемогти у війні, якщо матиме ще 50 млрд доларів на рік та дозвіл на удари ЗСУ західною зброєю вглиб РФ.
схоже, по результатам поїздки, цивілізований світ послав його найух
То це Зєля розв'язав війну і напав на кацапію ?
Ці кацапські вкиди через західну пресу - вже порядком остогидли .
Поход на Крым, затем поход на Москву, потом поход на Урал!!!
Но сначала надо найти деньги и солдат...
Крупа даст!
Нічого тут і гадати - "неназвані" українські посадовці це Єрмак.
Бо вже кожна собачка знає, що Зеленський сумлінно виконає те, що йому скаже Єрмак.
А Єрмак - агент рашистів - тож спить і бачить "гнучкий" підхід до закінчення війни - здати Україну з потрохами. І здасть - під камлання патріотів про "не розхитування країни".
Більшу шкоду за підступність ворогів завдає країні тільки дурість друзів.
В игру должны вступить люди с Украинскими фамилиями, а не очередной Эндшпиль.
Площа 850100 кв. км²
Але після окупації УНР у 1922 р. бандитська РРФР
анексувала велику частину територій України і її площа
вже стала 603,7 тис. кв км. А з 2014 р. кацапська армія вже
знову захопила стільки українських земель, що їх загальна
площа 125 000 кв. км м перевищує разом узяті
території Угорщини та Болгарії. Так нас онуки -
правнуки проклянуть якщо ми не звільнимо
всю свою рідну але тимчасово окуповану
проклятими москалями українську землю.
вже маємо захист блоку...
"По данным издания, западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны."
Интересно почему союзники усилили давление на Киев, а не на мацкву?Вроде логика подсказывает, что надо наоборот. Или просто сцут?
Їх завдання -- ні за яких умов не допустити розвалу параші на 10+ незалежних держав (Татарстан, кавказькі джамахерії etc.)
Нинішній людожерський режим мацкви, який все тримає "в рукавицях", захід повністю влаштовує.
Зеленськтий при ділах.
А незаконне позбавлення волі гр.Антоненка,в якому брав участь горе-гарант?
Прикладів тисячі,особистих ворогів-десятки тисяч і як можна догадуватись,хтось таки ретельно фіксує всі докази незаконних діянь горе-керманича.
Вже далі півроку,як чувак поза терміном і що особливо: уникає звернення до Конституційного суду України,щоби він,в юридичному порядку,або дозволив,або заборонив надалі займати посаду.
Прийшли б демократичні сили до влади,світ,в т.ч.Китай,Угорщина, серйозно би почав сприймати державу Україна.