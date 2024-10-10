Публикации в иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам агрессору являются манипуляцией, - МИД

Министерство иностранных дел Украины опровергает манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, о якобы готовности Украины к уступкам агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности. Подчеркиваем неприемлемость таких уступок.

Об этом говорится в комментарии МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Подобные утверждения лишь воспринимаются агрессором как признак слабости, дают ему неоправданную надежду на успех агрессии и действенность его ультиматумов и шантажа.

Единственным реалистичным путем к восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается Формула мира, которая основана на уважении к Уставу ООН и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Кроме того, украинский МИД подчеркнул, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" и императив уважения к международному праву и Уставу ООН остаются обязательными, и "Украина не примет никаких инициатив, которые их нарушают".

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