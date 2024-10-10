Публикации в иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам агрессору являются манипуляцией, - МИД
Министерство иностранных дел Украины опровергает манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, о якобы готовности Украины к уступкам агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности. Подчеркиваем неприемлемость таких уступок.
Об этом говорится в комментарии МИД, информирует Цензор.НЕТ.
"Подобные утверждения лишь воспринимаются агрессором как признак слабости, дают ему неоправданную надежду на успех агрессии и действенность его ультиматумов и шантажа.
Единственным реалистичным путем к восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается Формула мира, которая основана на уважении к Уставу ООН и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - отметили в дипломатическом ведомстве.
Кроме того, украинский МИД подчеркнул, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" и императив уважения к международному праву и Уставу ООН остаются обязательными, и "Украина не примет никаких инициатив, которые их нарушают".
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> А Південь обміняють на зняття санкцій, нейтральний статус і т.д.
Добровільно Південь не віддадуть. Це план - мінімум пуйла (сухопутній коридор й Азовське море) .
пуйло мінятиме зняття санкцій/нейтральний статус виключно на тогочасні лінії.
Хочу помилятись, але здається, все що окуповано і окупують - буде окуповано надовго. А зелені ще й видаватимуть це за перемогу: "пуйло хотів Запоріжжя і Херсон, хрін йому".
Когда мобилизуют 10к в месяц, и эти 10к ездят аж на 20 Леопардах - готова Украина или нет, территория сдается, а ведь отбить еще труднее чем удержать.
Поэтому соглашусь с двумя умничками сверху - дыма без огня не бывает, и про "нагнетание" мы уже слышали.
ти бува не про те що згідно домовленостей зливають Донбас відвівши іноземну техніку і війська і сручи у вуха бидлоелекторату про Курську операцію?
чи про шо ти?
Есть задача, которая может решиться (да), а может не решиться (нет). Например это победа на РФ. Или постройка дома, как аналогия.
Вам дали литровую баночку цемента и сказали - строй. Сможете построить? Нет.
Вы же злитесь на каменщика, за то, что тот не смог выложить вам дом из литра цемента, но взял оттуда майонезную баночку и вылепил фигурку.
С литра можно было бы выложить аж 5 кирпичей, а без майонезной баночки хватило только на 4 кирпича.
Редиска ли каменщик? Да, наверное.
Но дом не построен не из-за него, а из-за того что дали мало цемента. А дом большой, очень даже огромный. И еще пристроек куча - и подвал для картошки, и мечеть для молитв, и огромный склад ширпотреба. Да еще какой-то пухляш вечно льет воду на фундамент.
Кто такой дом, кто такой подвал с картошкой, что за мечеть, где находится склад ширпотреба и как зовут пухляша - думаю объяснять не нужно?)
Так, можливо прийдеться чекати десятки років, але ми хоч не втратимо свого майбутнього у невдалій спробі повернути все силою. Чомусь більшість цього не розуміє, і готова розпоряджатися сотнями тисяч життів, так ніби це просто якась залізяка на полі бою, яку можна замінити такою ж.
Яка користь від території, якщо там буде нікому жити? Чи головне, щоб назва у держави була Україна, а людей з Африки і Азії сюди заселимо і все?
Ніби нову методичку лахти читаю, не кажу що так але дуже схоже і головне налякати африканцями і азіатами, що все,треба йти домовлятися з лаптями,лапті ж хорощі і землі України азіатами з Бурятії і осетинами заселяти не будуть як на Донбасі ))))
чи корисні ідіоти, що знову втомились від війни, і хочуть пожити для себе?
Цікава ситуація - більщість українців вже розуміє що як що війну заморозити, то будуть кранти Україні.