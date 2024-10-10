РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10370 посетителей онлайн
Новости Война
3 131 28

Публикации в иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам агрессору являются манипуляцией, - МИД

МЗС України

Министерство иностранных дел Украины опровергает манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, о якобы готовности Украины к уступкам агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности. Подчеркиваем неприемлемость таких уступок.

Об этом говорится в комментарии МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Подобные утверждения лишь воспринимаются агрессором как признак слабости, дают ему неоправданную надежду на успех агрессии и действенность его ультиматумов и шантажа.

Единственным реалистичным путем к восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается Формула мира, которая основана на уважении к Уставу ООН и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Кроме того, украинский МИД подчеркнул, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" и императив уважения к международному праву и Уставу ООН остаются обязательными, и "Украина не примет никаких инициатив, которые их нарушают".

Читайте также: Союзники ожидают от Зеленского более гибкого подхода к завершению войны, - Bloomberg

Автор: 

МИД (6984) переговоры с Россией (1115) Формула мира (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
ооо. Ми це вже чули в 2022 , що західні ЗМІ нагнітають , за день до нападу рашки
показать весь комментарий
10.10.2024 21:23
+10
Але ж перекрутили частину про "готовность України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності". Ніхто і ніде не говорив про поступки, мова йде про повернення тенриторій дипломатичним шляхом.

Так, можливо прийдеться чекати десятки років, але ми хоч не втратимо свого майбутнього у невдалій спробі повернути все силою. Чомусь більшість цього не розуміє, і готова розпоряджатися сотнями тисяч життів, так ніби це просто якась залізяка на полі бою, яку можна замінити такою ж.

Яка користь від території, якщо там буде нікому жити? Чи головне, щоб назва у держави була Україна, а людей з Африки і Азії сюди заселимо і все?
показать весь комментарий
10.10.2024 21:43
+9
Кажуть: "Не буває диму без вогню"
показать весь комментарий
10.10.2024 21:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кажуть: "Не буває диму без вогню"
показать весь комментарий
10.10.2024 21:22 Ответить
За кого голосував у 2010 та 2019?
показать весь комментарий
10.10.2024 21:54 Ответить
І для того ,щоб віддати, хуіло визнало днр та лнр? Ти який бур'ян куриш?
показать весь комментарий
10.10.2024 21:55 Ответить
> Крим і Донецьк, Луганськ втрачено.
> А Південь обміняють на зняття санкцій, нейтральний статус і т.д.

Добровільно Південь не віддадуть. Це план - мінімум пуйла (сухопутній коридор й Азовське море) .

пуйло мінятиме зняття санкцій/нейтральний статус виключно на тогочасні лінії.

Хочу помилятись, але здається, все що окуповано і окупують - буде окуповано надовго. А зелені ще й видаватимуть це за перемогу: "пуйло хотів Запоріжжя і Херсон, хрін йому".
показать весь комментарий
10.10.2024 21:57 Ответить
ооо. Ми це вже чули в 2022 , що західні ЗМІ нагнітають , за день до нападу рашки
показать весь комментарий
10.10.2024 21:23 Ответить
Це робилось для того щоб іноземних інвесторів налякати.
показать весь комментарий
10.10.2024 22:21 Ответить
Какая разница, готовнiсть или неготовнiсть, если фронт сыпется, это факт, и сейчас его можно выравнять только интенсивным вмешательством извне, что на поле боя сразу оказалось + 200к солдат, +500 танков и +1000 далекобойных ракет с разрешением бить по запретным местам?

Когда мобилизуют 10к в месяц, и эти 10к ездят аж на 20 Леопардах - готова Украина или нет, территория сдается, а ведь отбить еще труднее чем удержать.

Поэтому соглашусь с двумя умничками сверху - дыма без огня не бывает, и про "нагнетание" мы уже слышали.
показать весь комментарий
10.10.2024 21:29 Ответить
про шо ти?..

ти бува не про те що згідно домовленостей зливають Донбас відвівши іноземну техніку і війська і сручи у вуха бидлоелекторату про Курську операцію?

чи про шо ти?
показать весь комментарий
10.10.2024 22:22 Ответить
На такие вещи лучше смотреть реалистично и прагматично - многое станет понятнее.

Есть задача, которая может решиться (да), а может не решиться (нет). Например это победа на РФ. Или постройка дома, как аналогия.

Вам дали литровую баночку цемента и сказали - строй. Сможете построить? Нет.
Вы же злитесь на каменщика, за то, что тот не смог выложить вам дом из литра цемента, но взял оттуда майонезную баночку и вылепил фигурку.

С литра можно было бы выложить аж 5 кирпичей, а без майонезной баночки хватило только на 4 кирпича.

Редиска ли каменщик? Да, наверное.

Но дом не построен не из-за него, а из-за того что дали мало цемента. А дом большой, очень даже огромный. И еще пристроек куча - и подвал для картошки, и мечеть для молитв, и огромный склад ширпотреба. Да еще какой-то пухляш вечно льет воду на фундамент.

Кто такой дом, кто такой подвал с картошкой, что за мечеть, где находится склад ширпотреба и как зовут пухляша - думаю объяснять не нужно?)
показать весь комментарий
10.10.2024 23:33 Ответить
--->
показать весь комментарий
11.10.2024 00:00 Ответить
мабуть заводи по виготовленні "лопат" для перемоги над рашистом штампують в Україні у безперервному циклі...????
показать весь комментарий
10.10.2024 21:31 Ответить
Так Зелю самого різко перемкнуло від "Ніяких перемовин", навіть указом сам собі заборонив перемовлятись, до "Потрібно запросити на наступний саміт миру"
показать весь комментарий
10.10.2024 21:32 Ответить
Але ж перекрутили частину про "готовность України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності". Ніхто і ніде не говорив про поступки, мова йде про повернення тенриторій дипломатичним шляхом.

Так, можливо прийдеться чекати десятки років, але ми хоч не втратимо свого майбутнього у невдалій спробі повернути все силою. Чомусь більшість цього не розуміє, і готова розпоряджатися сотнями тисяч життів, так ніби це просто якась залізяка на полі бою, яку можна замінити такою ж.

Яка користь від території, якщо там буде нікому жити? Чи головне, щоб назва у держави була Україна, а людей з Африки і Азії сюди заселимо і все?
показать весь комментарий
10.10.2024 21:43 Ответить
--->
показать весь комментарий
11.10.2024 00:01 Ответить
Тільки на це вистачило розуму? Твій рівень інтелекту вражає.
показать весь комментарий
11.10.2024 00:08 Ответить
Як ти бідолашний переживаєш сердешний за Україну 😁

Ніби нову методичку лахти читаю, не кажу що так але дуже схоже і головне налякати африканцями і азіатами, що все,треба йти домовлятися з лаптями,лапті ж хорощі і землі України азіатами з Бурятії і осетинами заселяти не будуть як на Донбасі ))))
показать весь комментарий
11.10.2024 04:10 Ответить
То йди і воюй, чому сидиш тут і коменти пишеш? Можливо врятуєш кілька життів. Ви диванні воїни хоча б запитали думку тих, хто справді воює, чого вони хочуть.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:26 Ответить
Ще одна ботва випуску 2024 щось розказує
показать весь комментарий
14.10.2024 22:17 Ответить
Фінляндія колись так і зробила.Та зберегла країну та людей.
показать весь комментарий
11.10.2024 06:41 Ответить
А что тогда было в Стамбуле в марте 2022 г.? А ведь рыла про-парашные всё те же...
показать весь комментарий
10.10.2024 21:55 Ответить
старожили, скажіть, оці, що написали раніше, це все подоляківські пососи?
чи корисні ідіоти, що знову втомились від війни, і хочуть пожити для себе?
показать весь комментарий
10.10.2024 22:07 Ответить
Є версія - порохоботи щоб заморозити війну для виборів Пороха президентом, чув від Світана
Цікава ситуація - більщість українців вже розуміє що як що війну заморозити, то будуть кранти Україні.
показать весь комментарий
11.10.2024 04:15 Ответить
кругом брєхуни, один зєлєнской д'Артаньян🤣
показать весь комментарий
10.10.2024 23:37 Ответить
 
 