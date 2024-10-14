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Новини Війна
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Столтенберг про удари ЗСУ західною зброєю по РФ: Україна має право на захист

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг

Україна має право на захист у боротьбі з російською агресією, що включає удари по законних військових цілях на території Російської Федерації.

Про це заявив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Ми ведемо дебати з цього приводу між союзниками. Але ми завжди повинні усвідомлювати, що це жорстока війна, відверте порушення всіх міжнародних правил, спроба Росії встановити контроль над Україною. Україна має право на захист. Це право включає атаки на законні військові цілі на території Росії", - наголосив він.

За словами Столтенберга, Росія не повинна вводити в оману західних партнерів України погрозами.

"Росія з самого початку заявляла, що постачання зброї Заходом неприйнятне. Але ми поставили зброю. Ми не можемо припинити підтримку через російські погрози", - резюмував ексгенсек НАТО.

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Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг пожалів, що країни Альянсу не почали постачати зброю Україні ще після початку російської окупації у 2014 році. Тоді б, імовірно, вдалося уникнути повномасштабної війни.

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зброя (7522) росія (65908) Столтенберг Єнс (1596)


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Шольца з ноги б пере#бав та йому б це і пояснив. А так-пук.
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14.10.2024 11:55 Відповісти
Він колишній, тепер має можливість бути сміливим...
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14.10.2024 11:58 Відповісти
Він і тоді був сміливим, правда не в його компетенції було приймати якісь рішення, чи виділяти зброю Україні.
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14.10.2024 12:04 Відповісти
нікуя він не був сміливим. він був на посаді з того самого 2014. де та сміливість? отож...
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14.10.2024 13:14 Відповісти
Ще раз кажу, в риториці він Лєв Толстой, а повноважень щось вирішувати не мав і не має. Тому нема сенсу його слухати. І Рютте так само. Генсек НАТО це як король в Британії. Чисто символ.
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14.10.2024 13:26 Відповісти
Має право, але не дамо чим. Своє матимемо, але ж не з зеленими..
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14.10.2024 12:04 Відповісти
Спасибо, кэп. Где ж ты был год, пол года назад, 3 месяца назад ?
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14.10.2024 13:30 Відповісти
Что ты падла, когда был при власти этого не говорил, сраная европа, ссыкуны...
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14.10.2024 13:31 Відповісти
Чорт забирай! Де цей сміливець був ранійше?!
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14.10.2024 18:46 Відповісти
 
 