Столтенберг про удари ЗСУ західною зброєю по РФ: Україна має право на захист

Україна має право на захист у боротьбі з російською агресією, що включає удари по законних військових цілях на території Російської Федерації.

Про це заявив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Ми ведемо дебати з цього приводу між союзниками. Але ми завжди повинні усвідомлювати, що це жорстока війна, відверте порушення всіх міжнародних правил, спроба Росії встановити контроль над Україною. Україна має право на захист. Це право включає атаки на законні військові цілі на території Росії", - наголосив він.

За словами Столтенберга, Росія не повинна вводити в оману західних партнерів України погрозами.

"Росія з самого початку заявляла, що постачання зброї Заходом неприйнятне. Але ми поставили зброю. Ми не можемо припинити підтримку через російські погрози", - резюмував ексгенсек НАТО.

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Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг пожалів, що країни Альянсу не почали постачати зброю Україні ще після початку російської окупації у 2014 році. Тоді б, імовірно, вдалося уникнути повномасштабної війни.