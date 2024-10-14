Відсутність військової підтримки України полегшила РФ вторгнення. Це має стати уроком для НАТО, - Столтенберг

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відсутність військової підтримки полегшила Росії вторгнення і це має стати уроком на майбутнє для усіх партнерів по НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Столтенберг наголосив, що завжди легко розмірковувати, озираючись назад, що можна було зробити краще. Нині він вважає, що "відсутність військової підтримки полегшила Росії вторгнення". І це, на його думку, має стати уроком на майбутнє для всіх партнерів по НАТО.

"Ми інвестуємо в нашу військову міць не для того, щоб вести війну, а для того, щоб запобігти їй. Інакше не лише Росія, а й ніхто не сприйматиме нас серйозно", – зауважив він.

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Крім того, він повідомив, що деякі союзники постачали зброю, але цього було недостатньо.

Столтенберг наголосив, що необхідно визнати, що було занадто мало розуміння терміновості надання військової та фінансової допомоги.

"Ми повинні визнати це самі перед собою. На той час ми думали, що більш поміркований курс кращий. Було занадто мало розуміння терміновості надання військової та фінансової допомоги для створення потужної української армії та запобігання російському вторгненню. Це була помилка", – додав він.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг пошкодував, що країни НАТО не почали постачати зброю Україні ще після початку російської окупації у 2014 році. На його думку, тоді б, імовірно, вдалося уникнути повномасштабної війни.