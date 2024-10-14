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Новини Допомога Україні
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Відсутність військової підтримки України полегшила РФ вторгнення. Це має стати уроком для НАТО, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відсутність військової підтримки полегшила Росії вторгнення і це має стати уроком на майбутнє для усіх партнерів по НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Столтенберг наголосив, що завжди легко розмірковувати, озираючись назад, що можна було зробити краще. Нині він вважає, що "відсутність військової підтримки полегшила Росії вторгнення". І це, на його думку, має стати уроком на майбутнє для всіх партнерів по НАТО.

"Ми інвестуємо в нашу військову міць не для того, щоб вести війну, а для того, щоб запобігти їй. Інакше не лише Росія, а й ніхто не сприйматиме нас серйозно", – зауважив він.

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Крім того, він повідомив, що деякі союзники постачали зброю, але цього було недостатньо.

Столтенберг наголосив, що необхідно визнати, що було занадто мало розуміння терміновості надання військової та фінансової допомоги.

"Ми повинні визнати це самі перед собою. На той час ми думали, що більш поміркований курс кращий. Було занадто мало розуміння терміновості надання військової та фінансової допомоги для створення потужної української армії та запобігання російському вторгненню. Це була помилка", – додав він.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг пошкодував, що країни НАТО не почали постачати зброю Україні ще після початку російської окупації у 2014 році. На його думку, тоді б, імовірно, вдалося уникнути повномасштабної війни.

Автор: 

НАТО (6513) Столтенберг Єнс (1596) допомога і підтримка (1165)


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Столтенберг роздухарився
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14.10.2024 13:04 Відповісти
Розговорився. А коли був генсеком НАТО то язика у дупі тримав
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14.10.2024 13:05 Відповісти
потужний урок. Такий, що аж:

- Німеччина вже не буде передавати леопарди 2, а те що дає - це просто раніше обіцяне

- США закругляються з допомогою (трамп обіцяє "ні копійки Україні", спікер джонсон "втратив апетит фінансувати Україну", а Харіс "за все хороше проти поганого")

- Словаччина хвалиться, що нічого більше нам не дасть

- Уйобік орбан сам не дає, ще й кредит для України намагається зірвати

p.s. столтенберг - ще один ЕКС ) так гарно язиком чеше.
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14.10.2024 13:08 Відповісти
Столтенберг знову потужно макнув Зеленського в унітаз.
Адже ота "відсутність віськової підтримки" - на совісті Зеленського і його прокацапської шобли.

Виходить, Столтенберг напряму звинуватив Зеленського.
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14.10.2024 13:29 Відповісти
йенсе, пішов ти услід за москальським крейсером, уїбень відставний!
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14.10.2024 13:39 Відповісти
нам сказал зелидор в мае шашлык будет, и нам надо дорог побольше. И россияне не пойдут на нас войной, вот он и не готовился к обороне. он беспокоился о нас согласно Конституции, сильно сильно
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14.10.2024 13:44 Відповісти
 
 