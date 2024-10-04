РУС
США передали Украине материалы для защиты энергообъектов

США передали Україні матеріали для захисту енергооб'єктів

Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине партию материалов для защиты энергообъектов.

Об этом сообщила администратор USAID Саманта Пауэр, передает Цензор.НЕТ.

"Отважные энергетики в Украине рискуют жизнью, чтобы защитить жизненно важную инфраструктуру от атак Путина", - подчеркнула она.

По словам Пауэр, США передают Украине 10 тысяч тонн арматуры и 200 миль (321 км) стальной сетки для защиты объектов по всей стране.

Читайте: В Румынии создадут учебный центр для подготовки украинских морпехов

Ранее сообщалось, что USAID окажет помощь Украине на более 1 млрд долл., из них 825 млн на энергетику.

Также Германия выделит €70 миллионов на поддержку энергосистемы Украины.

Известно, что Нидерланды предоставляют Украине 209,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры.

Правительство Дании направит 130 миллионов датских крон (более 16 миллионов евро) на поддержку энергетической системы Украины.

Читайте: Украина получит пикапы и грузовики на 22 млн евро, - Минобороны

Найкращій захист українських енергооб'єктів - удари далекобійними ракетами вглиб РФії
показать весь комментарий
04.10.2024 16:47 Ответить
Винести стратавіа, знищити склади з шахедами, балістикою і калібрами, і не треба буде ніякого "захисту".
показать весь комментарий
04.10.2024 16:49 Ответить
Щоб захистити енергетику - треба знищити причину (!) а не боротися роками з наслідками. Не доходить роками?
показать весь комментарий
04.10.2024 16:50 Ответить
А зелені на цих матеріалах відмиють купу грошей
показать весь комментарий
04.10.2024 16:54 Ответить
вже мабуть перепродали
показать весь комментарий
04.10.2024 17:22 Ответить
да положат где то в кучке все это и на этом закончится вся защита
показать весь комментарий
04.10.2024 16:57 Ответить
Чому на кучку - повно металобаз, які радо реалізують цей метал.
Але апофеозом буде, коли якийсь експортер металу продасть це в США задешево. Ото тоді буде....
показать весь комментарий
04.10.2024 17:12 Ответить
Знищувати російську стратегічну авіацію ми вам забороняємо, проте тримайте арматуру і сталеву сітку - успішного вам захисту від ракет, ми думками з вами.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:57 Ответить
Ринат Ахметов та інші олігархи, які стали мільярдерами на українській металургії передають американцям пламенний привіт.
Яке позорисько - США передали Україні арматуру та сітку. А ще недавно ми (тобто металургічні олігархи) завалювали Європу дешевим металом. Невже на заводах, не залишилось такої кількості металу?
А що далі? США передадуть нам пшеницю, а Франція кукурудзу?
показать весь комментарий
04.10.2024 17:10 Ответить
Відверте знущання!!!
показать весь комментарий
04.10.2024 17:11 Ответить
Зато американские производители чипов и другой электроники миллионами продают через посредников оркам, которыми оснащаются ракеты искандер и летят по нашим городам. В то же время не дают разрешения бить своими ракетами , оснащённые теми же чипами, по территории россии. Двуликие твари когда нибудь и по вам прилетят ракеты с вашими чипами
🔗 Повний текст статті про те, як росія отримує західні компоненти для смертоносних ракет і дронів, читайте за лінком: https://www.bloomberg.com/features/2024-russian-missiles-us-tech-ukraine/
показать весь комментарий
04.10.2024 17:42 Ответить
 
 