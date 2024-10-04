США передали Украине материалы для защиты энергообъектов

Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине партию материалов для защиты энергообъектов.

Об этом сообщила администратор USAID Саманта Пауэр, передает Цензор.НЕТ.

"Отважные энергетики в Украине рискуют жизнью, чтобы защитить жизненно важную инфраструктуру от атак Путина", - подчеркнула она.

По словам Пауэр, США передают Украине 10 тысяч тонн арматуры и 200 миль (321 км) стальной сетки для защиты объектов по всей стране.

Ранее сообщалось, что USAID окажет помощь Украине на более 1 млрд долл., из них 825 млн на энергетику.

Также Германия выделит €70 миллионов на поддержку энергосистемы Украины.

Известно, что Нидерланды предоставляют Украине 209,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры.

Правительство Дании направит 130 миллионов датских крон (более 16 миллионов евро) на поддержку энергетической системы Украины.

